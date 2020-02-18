Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»

Защитник «Манчестер Юнайтед» вспомнил забавный случай с участием экс-форварда «красных дьяволов» во время матча против «Ростова» в Лиге Европы.

В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба. После этого Златан начал кричать на меня и говорить разные слова на английском и испанском. Я ему ответил: «Что с тобой не так, носатый? Закрой свой рот». Я знал, что он меня убьет, если поймает. Он ростом почти два метра и занимается карате. В раздевалке мы продолжили оскорблять друг друга, нас остановил Моуриньо.

Спустя несколько дней во время завтрака кто-то схватил меня сзади за шею. Это был Златан. Улыбаясь, он сказал мне: «Нельзя так общаться со мной при всех». С тех пор между нами хорошие отношения.