ГлавнаяНовости

Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»

сегодня, 19:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил забавный случай с участием экс-форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича во время матча против «Ростова» в Лиге Европы.

В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба. После этого Златан начал кричать на меня и говорить разные слова на английском и испанском. Я ему ответил: «Что с тобой не так, носатый? Закрой свой рот». Я знал, что он меня убьет, если поймает. Он ростом почти два метра и занимается карате. В раздевалке мы продолжили оскорблять друг друга, нас остановил Моуриньо.

Спустя несколько дней во время завтрака кто-то схватил меня сзади за шею. Это был Златан. Улыбаясь, он сказал мне: «Нельзя так общаться со мной при всех». С тех пор между нами хорошие отношения.

Напомним, что Рохо в прошлом выступал за московский «Спартак». На данный момент аргентинец играет за «Эстудиантес» на правах аренды, а Ибрагимович защищает цвета «Милана». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиАллан уладил конфликт с Гаттузо
Сегодня, 20:20 Комментарии0
СлухиБартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков
Сегодня, 19:13 Комментарии13
Бывший скаут «Малаги»: «Нам не хватило 2 млн, чтобы подписать Роналду»
13 февраля Комментарии6
СлухиСМИ: Гризманн сказал, что игроки «Барсы» завидуют ему из-за победы на ЧМ
12 февраля Комментарии63
СлухиРоналду сожалеет о переходе в «Ювентус»
11 февраля Комментарии48
СлухиЗидан сделал выбор между Менди и Марсело
11 февраля Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:43
Достойный поступок Ибры,мог бы побить но улыбка его спасла спартача.
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
сегодня в 20:32
А я думал что отметины (клеймо) только лошадям ставят!))) Ну еще там баранам и овцам с ишаками и мулами!)))
Забавные погонялы у спартачей. Кони, бараны, ослы - не спартак, а зоопарк какой-то
SHMEL
SHMEL ответил ziborock
сегодня в 20:25
А я думал что отметины (клеймо) только лошадям ставят!))) Ну еще там баранам и овцам с ишаками и мулами!)))
Свиньям на уши вешают специальные бирки.Тебе-то и не знать?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:22
Жаль что не грохнул!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 20:21
Не надо себя сдерживать
Юрниекс
Юрниекс ответил ziborock
сегодня в 20:16
А я думал что отметины (клеймо) только лошадям ставят!))) Ну еще там баранам и овцам с ишаками и мулами!)))
А свиньям,что паспорта выдают? Прям на пятак ставят..
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:08
В том сезоне Ростов в лиге чемпионов попал в очень сложную группу - Бавария, Атлетико и ПСВ
Ростов занял 3 место и вышел в лигу европы. А в лиге европы в упорной борьбе проиграли Манчестер Юнайтед
Mekrash
Mekrash
сегодня в 20:07
    борька
    борька
    сегодня в 20:04
    Цыган может и отдубасить
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 19:59
    Нельзя так общаться со мной при всех - сказал носатый и закрыл свой рот...
    tv-samsung
    tv-samsung
    сегодня в 19:56
    носатый
    mensk
    mensk
    сегодня в 19:52
    Что же тут забавного?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:45
    Помню тот матч. Ростов с Юнайтед сыграли вничью 1-1 и Ибрагимович тогда отдал голевой пас
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 19:39
    Маркос Рохо: "Что с тобой не так, носатый? Закрой свой рот»
    Дзюба: "Хочу быть как Ибрагимович! И хочу его футболку!"
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:37
    Ибрагимович был прав.
    ziborock
    ziborock ответил Армейская душа
    сегодня в 19:37
    Да - отметина на всю жизнь
    А я думал что отметины (клеймо) только лошадям ставят!))) Ну еще там баранам и овцам с ишаками и мулами!)))
    ziborock
    ziborock ответил Don trambon
    сегодня в 19:36
    Спартачей все хотят побить и изолировать.
    А получается наоборот!) В том числе и с конями!)))
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 19:35
    Спартачей все хотят побить и изолировать.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил ziborock
    сегодня в 19:35
    Вот что значит поиграть в Спартаке!)
    Да - отметина на всю жизнь
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 19:33
    Вот что значит поиграть в Спартаке!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100