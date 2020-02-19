Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России

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сегодня, 17:24

Экс-полузащитник «Локомотива» лишился призовых за победу в Кубке России по решению бывшего президента клуба Ольги Смородской.

Согласно данным источника, при прохождении лицензирования «Локомотив» попросил Фернандеша подписать заявление о том, что клуб должным образом выполняет обязательства по выплате денег. Игрок подписал заявление, но в знак протеста сообщил, что «железнодорожники» платят ему зарплату по неверному обменному курсу. Клуб не согласился с этим и стал оказывать давление на футболиста, а также лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.

Все игроки команды получили по 4,35 миллиона рублей (до вычета налогов), а Фернандешу не досталось ничего. Такое решение приняла Ольга Смородская, занимавшая на тот момент пост президента клуба и находившаяся в непростых отношениях с игроком.

Отметим, что ранее пресса раскрыла, какую зарплату Фернандеш получал в «Локомотиве».