«Челси» - «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:39

Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между лондонским «Челси» и мюнхенской «Баварией».

«Челси»

Фрэнк Лэмпард продолжает построение новой команды в Лондоне, которая делает ставку на собственных воспитанников. Отсутствие громких трансферов не помешало «Челси» успешно пройти непростую группу Лиги Чемпионов и попасть в раунд плей-офф турнира.

В АПЛ «Аристократы» в последнее время выглядели не убедительно, но в последнем матче обыграли дома «Тоттенхэм», сохранив за собой четвертую строчку в турнирной таблице.

В предстоящем матче в составе «Челси» из-за травм не сыграют Кристиан Пулишич, Нголо Кантеи Педро.

«Бавария»

После зимней паузы «Бавария» набрала отличный ход, что позволило команде вернуть себе лидерство в Бундеслиге. В 2020 году мюнхенский клуб не победи только однажды, когда поделил очки с РБ «Лейпциг» (0:0) в домашнем поединке.

В остальных встречах подопечные Ханс-Дитера Флинка добивались убедительных побед. В минувшую пятницу «Бавария» обыграла дома «Падерборн» (3:2). Напомним, что действующий чемпион Германии стал единственным клубом, который показал 100-процентный показатель на групповой стадии Лиги Чемпионов, выиграв все шесть матчей.

В лазарете гостей находится форвард Иван Перишич, полузащитник Хави Мартинес и оборонец Никла Зюле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» - 4.280

Ничья – 4.120

Победит «Бавария» - 1.793

Статистика

В 3 из 5 очных встречах соперников было забито больше (2,5) голов.

В 15 предыдущих матчах «Бавария» забила 15 голов.

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих поединках «Челси».

(2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих поединках «Челси». «Аристократы» забивали минимум 2 гола в 4 из 5 последних поединках в Лондоне.

Прогноз

«Бавария» вполне оправдано идет явным фаворитом этой пары. Молодая команда Фрэнка Лэмпара вряд ли сейчас способна остановить такого соперника. Но у «Челси» есть неплохой атакующий потенциал, который регулярно справляется со своими прямыми обязанностями.