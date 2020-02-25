Пеп Гвардиола против Зизу. Противостояние метров в статусе главных тренеров

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сегодня, 15:04

Бывалые болельщики еще помнят матчи чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом», в которых за свои команды играли Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан. Неоднократно этим двум футболистам приходилось играть друг против друга и на международной арене, защищая цвета своих клубов и национальных сборных. Соперничество было нешуточным.



Неоднократно оба футболиста сходились нос к носу на футбольном поле и каждый раз мы становились свидетелями высококлассной игры и пристойного поведения игроков по отношению друг к другу. Оба игрока, и Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан сумели за свою футбольную карьеру добиться немало побед и завоевать немало высоких и почетных титулов. Теперь же времена изменились. Соперничество на футбольном поле уступила противостоянию тренерских штабов. Свою футбольную историю оба великих спортсмена пишут уже, пребывая в роли главных тренеров.

На этот раз жребий свел обоих великих спортсменов для очередного футбольного противостояния. Команды Пепа Гвардиолы и Зизу «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кто из двух метров на этот раз окажется успешнее своего визави?

Небольшой экскурс в историю успеха великих тренеров

Прежде чем оценивать готовность двух главных тренеров великих команд перед очным противостоянием, вернемся во времени назад, когда оба тренера еще носили номера на спине. Пеп Гвардиола сыграл за свою родную «Барселону» 263 матча. В шести сезонах Гвардиола становился в составе «гранатово-синих» чемпионом Испании. Дважды в футболке каталонского клуба Пеп Гвардиола выигрывал национальный Кубок. Что касается игр на международной арене, то в активе испанца победа в Кубке Европейских чемпионов сезона 1991/92, выигрыш Кубка обладателей Кубков сезона 1996/97 года. Дважды Пеп Гвардиола выигрывал со своей «Барселоной» Суперкубок Европы.

За национальную сборную Испании сыграл 47 матчей, забив в ворота соперников 5 мячей. Единственным успехом футболиста в форме национальной сборной стали золотые медали на Олимпиаде 1992 года, проходившие именно в Барселоне. После ухода в 2001 году из каталонского клуба Гвардиола перебрался в Италию, где ему довелось защищать цвета клубов «Рома» и «Брешиа». В дальнейшем, испанец до завершения карьеры игрока успел поиграть в Катаре и в Мексике. В 2006 году Гвардиола принял решение завершить свою футбольную карьеру в качестве игрока.

С 2007 года Гвардиола начал свой спортивный путь в качестве тренера. Сначала была тренерская работа с дублем главной каталонской команды с клубом «Барселона Атлетик». Затем настал черед возглавить свою родную команду. В мае 2008 года Хосеп Гвардиола был представлен публике в качестве главного тренера «гранатово-синих», сменив на этом посту голландца Франка Рейкаарда.

Что касается оппонента испанца в нынешней Лиге Чемпионов, то футбольная карьера Зинедина Зидана как игрока сложилась куда более успешно.

В бытность футболиста Зизу пришлось поиграть в самых разных командах. Начало карьеры молодого француза связано с командой «Канн», где Зидан провел четыре сезона. Затем наступил черед играть за французский «Бордо». В составе «Бордо» Зинедин Зидан завоевал свой первый престижный трофей. Команда в 1995 году стала обладателем Кубка Интертото.

Успешная и результативная игра молодого француза не осталась незамеченной за пределами Франции. В 1996 году Зизу переходит в итальянский «Ювентус». С этого момента личный музей достижений француза начинает заполняться почетными экспонатами и трофеями.

В составе «старой сеньоры» Зидан дважды выигрывал «скудетто». В 1996 году вместе с «Ювентусом» Зизу выигрывает Суперкубок УЕФА , а на следующий год стал обладателем Кубка Италии.

Что касается участия в международных турнирах, то Зинедин Зидан дважды вместе с «Ювентусом» доходил до финала Лиги Чемпионов, однако эти попытки оказались неудачными. Настоящий триумф в футбольной карьере француза начался с его перехода в 2001 году в мадридский «Реал». Титулов так много, что для этого потребуется целая таблица:

чемпиона Испании 2002 года;

обладатель Лиги Чемпионов сезона 2001/2002 года;

обладатель Суперкубка Европы 2002 года.

На уровне национальной сборной Зинедин Зидан явно превзошел своего оппонента. В 1998 году Зизу выигрывает в составе сборной Франции чемпионат мира. Через два года в 2000 году команда Зинадина Зидана становится чемпионом Европы.

Новые должности и новые достижения

Как видим, оба тренера стали в свое время довольно успешными футболистами. Тренерская карьера Пепа Гвардиолы и Зинедина Зидана началась примерно в одно время. Если Пеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны», то Зидан стал главным тренером мадридского «Реала» в 2009 году. С этого момента началось противостояние великих футболистов в качестве спортивных специалистов.

Испанец за свою тренерскую карьеру успел поработать в трех командах. Добившись максимального успеха с родной «Барселоной», выиграв все и вся, Пеп Гвардиола успел поработать с мюнхенской «Баварией». Став чемпионом Германии Гвардиола перешел в 2017 году в клуб «Манчестер Сити». С этой командой Пеп добавил в свою копилку еще и титул чемпиона Англии.

Зинедин Зидан на посту главного тренера королевского клуба выиграл тоже немало. Однако все основные достижения француза связаны с его работой в «Реале». Подопечные Зизу стали в сезоне 2016/17 чемпионами Испании, три года подряд становились победителями Лиги Чемпионов в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18 годов.

Одним словом, соперники в предстоящем матче Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» подобрались достойные, как на футбольном поле, так и на тренерских мостиках.