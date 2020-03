Вокруг дерби. Как «Спартак» отмечал победу

«Спартак» в ярчайшем матче выбил армейцев из Кубка России, и «Соккер.ру» продлевает жизнь обсуждениям матча, которые все еще горячи.

За кадром дерби. Победный гол Ларссона

Таких эмоций, которыми вчера горел «Спартак» и которые щедро дарил своим болельщикам, у «красно-белых» не было больше двух лет. В последний раз таким наэлектризованным «Спартак» был осенью постчемпионского сезона, когда команда Массимо Карреры рвала «Севилью», «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА . Победа 3:0 над армейцами, случившаяся через несколько дней после 0:7 в Ливерпуле, — последняя в той череде. В 2018-м конфликт в команде углубился, к осени у Карреры потухли глаза, а фанаты возненавидели Глушакова, а потом были Рауль «солнце взойдет» Рианчо и Олег «бесковский футбол» Кононов.

Да, в августе при Кононове тоже была победа в дерби с дублем Самуэля Жиго, но до накала вчерашнего кубкового матча та игра не дотянула, к тому же успех и эмоции тогда обеспечили футболисты во главе с гладиатором Жиго, тренер не мешал — и на том спасибо. В кубковом столкновении «Спартака» и ЦСКА одним из нервных центров дерби был Доменико Тедеско: по словам футболистов, перед матчем он выдал пламенную речь, метался по технической бровке всю игру, а когда Ларссон забил гол во втором овертайме, Тедеско недолго думая помчался через полполя праздновать успех со своей командой. Часто мы видим такие эмоции в российском футболе?

Нерукопожатный Ганчаренко

Большой резонанс вызвал эпизод, случившийся после финального свистка: Доменико Тедеско вне себя от счастья, сбрасывая перчатки на ходу, побежал жать руку Виктору Ганчаренко, однако наставник армейцев не оценил такого приветствия со стороны коллеги и обошелся с ним довольно грубо. Примеру босса последовал Сергей Овчинников, не пожелавший вытаскивать руки из карманов.

Мнения разделились: кто-то считает, что Ганчаренко поступил не по-мужски, мол, надо уметь проигрывать. Другие утверждают, что сам Тедеско нарушил нормы приличия, когда резвым козликом несся к тренеру ЦСКА . По-своему правы и те и другие, однако каких-то далеко идущих выводов о характере и человеческих качествах тренеров делать не стоит. Правильно сказал Доменико на послематчевой пресс-конференции:

Большой хоровод и заводящий Жиго

После финального свистка «Спартак» собрался в традиционный уже круг, чтобы сказать важные слова друг другу — этот ритуал установил в команде Доменико Тедеско. Только после победы над ЦСКА дело не ограничилось разговором, в какой-то момент ноги футболистов, тренеров и других работников клуба пошли в пляс, и объединяющий круг превратился в развеселый хоровод.

Но еще интереснее было у трибуны активных спартаковских болельщиков, куда команда отправилась отмечать победу. Спартаковцы не ограничились банальными аплодисментами: капитан Джикия потребовал у фанатов микрофон, который передал своему напарнику по обороне Жиго, а уж Самуэль зарядил во всю луженую глотку. Француз остался недоволен своей игрой, хотя за результативную скидку на Ахметова в концовке первого тайма отплатил блокировкой удара Шкурина из убойной позиции в эндшпиле овертайма — счет мог стать 3:3. Но благодаря такой зажигательной перекличке с фанатами Саму — народный кумир, как и после предыдущего дерби, в котором отметился дублем.

В соцсетях

ЦСКА после финального свистка напомнил спартаковцам о том, что это не последнее дерби в сезоне: в апреле команды встретятся на « ВЭБ Арене», у армейцев будет возможность доказать, что они «всех сильней».

Но, конечно, в соцсетях преобладали красно-белые цвета. Автор решающего гола Джордан Ларссон так и заявил:

Роман Зобнин на высочайшем уровне сыграл против «Динамо» и ЦСКА . После победы во втором дерби кряду полузащитник был лаконичен:

Сумевший сдержать Марио Фернандеса Лукас Айртон подчеркнул:

В комментарии к бразильцу пришел Алекс Крал с просьбой в следующий раз лучше подбирать фото — чех на заднем плане действительно выглядит, как Баба Яга.

Сам Алекс тоже отметился постом в «Твиттере» и тоже не пощадил себя любимого, выбирая фото:

After 120 minutes of fighting, we did it ⚽️✊🏽 Moscow is Red and White 🔴⚪️ and we continue to the semifinals 😎⤴️🔥 #впередспартак #DERBY @fcsm_official pic.twitter.com/Y2MzGfXHIF