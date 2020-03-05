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Вокруг дерби. Как «Спартак» отмечал победу

сегодня, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Ребров Артем
Ребров Артем
Вратарь

«Спартак» в ярчайшем матче выбил армейцев из Кубка России, и «Соккер.ру» продлевает жизнь обсуждениям матча, которые все еще горячи. 

За кадром дерби. Победный гол Ларссона

Таких эмоций, которыми вчера горел «Спартак» и которые щедро дарил своим болельщикам, у «красно-белых» не было больше двух лет. В последний раз таким наэлектризованным «Спартак» был осенью постчемпионского сезона, когда команда Массимо Карреры рвала «Севилью», «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Победа 3:0 над армейцами, случившаяся через несколько дней после 0:7 в Ливерпуле, — последняя в той череде. В 2018-м конфликт в команде углубился, к осени у Карреры потухли глаза, а фанаты возненавидели Глушакова, а потом были Рауль «солнце взойдет» Рианчо и Олег «бесковский футбол» Кононов.

Да, в августе при Кононове тоже была победа в дерби с дублем Самуэля Жиго, но до накала вчерашнего кубкового матча та игра не дотянула, к тому же успех и эмоции тогда обеспечили футболисты во главе с гладиатором Жиго, тренер не мешал — и на том спасибо. В кубковом столкновении «Спартака» и ЦСКА одним из нервных центров дерби был Доменико Тедеско: по словам футболистов, перед матчем он выдал пламенную речь, метался по технической бровке всю игру, а когда Ларссон забил гол во втором овертайме, Тедеско недолго думая помчался через полполя праздновать успех со своей командой. Часто мы видим такие эмоции в российском футболе?

Нерукопожатный Ганчаренко

Большой резонанс вызвал эпизод, случившийся после финального свистка: Доменико Тедеско вне себя от счастья, сбрасывая перчатки на ходу, побежал жать руку Виктору Ганчаренко, однако наставник армейцев не оценил такого приветствия со стороны коллеги и обошелся с ним довольно грубо. Примеру босса последовал Сергей Овчинников, не пожелавший вытаскивать руки из карманов.

Мнения разделились: кто-то считает, что Ганчаренко поступил не по-мужски, мол, надо уметь проигрывать. Другие утверждают, что сам Тедеско нарушил нормы приличия, когда резвым козликом несся к тренеру ЦСКА. По-своему правы и те и другие, однако каких-то далеко идущих выводов о характере и человеческих качествах тренеров делать не стоит. Правильно сказал Доменико на послематчевой пресс-конференции:

Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всё случается.

Большой хоровод и заводящий Жиго

После финального свистка «Спартак» собрался в традиционный уже круг, чтобы сказать важные слова друг другу — этот ритуал установил в команде Доменико Тедеско. Только после победы над ЦСКА дело не ограничилось разговором, в какой-то момент ноги футболистов, тренеров и других работников клуба пошли в пляс, и объединяющий круг превратился в развеселый хоровод.

Но еще интереснее было у трибуны активных спартаковских болельщиков, куда команда отправилась отмечать победу. Спартаковцы не ограничились банальными аплодисментами: капитан Джикия потребовал у фанатов микрофон, который передал своему напарнику по обороне Жиго, а уж Самуэль зарядил во всю луженую глотку. Француз остался недоволен своей игрой, хотя за результативную скидку на Ахметова в концовке первого тайма отплатил блокировкой удара Шкурина из убойной позиции в эндшпиле овертайма — счет мог стать 3:3. Но благодаря такой зажигательной перекличке с фанатами Саму — народный кумир, как и после предыдущего дерби, в котором отметился дублем.

В соцсетях

ЦСКА после финального свистка напомнил спартаковцам о том, что это не последнее дерби в сезоне: в апреле команды встретятся на «ВЭБ Арене», у армейцев будет возможность доказать, что они «всех сильней».

Но, конечно, в соцсетях преобладали красно-белые цвета. Автор решающего гола Джордан Ларссон так и заявил:

Москва — красно-белая!

Роман Зобнин на высочайшем уровне сыграл против «Динамо» и ЦСКА. После победы во втором дерби кряду полузащитник был лаконичен:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔝

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)

Сумевший сдержать Марио Фернандеса Лукас Айртон подчеркнул:

Класико — наше все.

В комментарии к бразильцу пришел Алекс Крал с просьбой в следующий раз лучше подбирать фото — чех на заднем плане действительно выглядит, как Баба Яга. 

Сам Алекс тоже отметился постом в «Твиттере» и тоже не пощадил себя любимого, выбирая фото:

Жиго тоже не был многословен:

Сделано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Done ✅ 🔴⚪️

Публикация от Gigot Samuel (@mum84)

Илья Кутепов прокомментировал победу в дерби слегка измененной цитатой Алисы Зиновьевны Розенбаум или Айн Рэнд:

Вопрос не в том, кто собирается разрешить нам, а в том, кто собирается нас остановить.

У Артема Реброва вчера был день рождения — исполнилось 36 лет. Партнеры преподнесли царский подарок!

Замененный в перерыве Зелимхан Бакаев поздравил всех с победой, сообщил о небольшом сотрясении и пообещал сделать все возможное, чтобы восстановиться к матчу с «Краснодаром».

Что ж, «Спартак» заслужил эту радость. Когда есть повод — нужно праздновать, ведь никто не знает, что будет завтра. Это же «Спартак».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ау Ау Аууууу❤️❤️❤️

Публикация от Георгий Джикия #14 (@georgiy_14)

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 18:33
Становление нового Спартака пойдёт только на пользу рпл
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Бутсы
сегодня в 18:29
И что же там страшного? На вашем Крестовском? Если только за основу зенита Еськов/Вилков заиграны будут. А так что мы не видели в вашем городишке? Пение ваше содрогать нас будет? Проплаченные перфомансы? Гоняли и не раз вашего лазурного брата в вашем же городе. 23 апреля ... на Крестовском ... Уууууу-у напугал.
Да кто Вас пугает? Питер - это же не Грозный!
Можете хоть трусы снять...
Пугать никого и не собирался. Просто, поживем-увидим!
Но ощущение, что Кубок все же будет у Зенита.
Надеюсь, Дзюба-Азмун-Дриусси будут здоровы и Жирков, как всегда, выйдет на замену...
Бутсы
Бутсы ответил Leningrad 84
сегодня в 18:21
Судя по статье и дифирамбам красно-белым, такое ощущение, что Спартак выиграл что-то грандиозное. А всего-то прошел четверть-финал кубка России. Посмотрим, что будут петь все любители красно-белых цветов во главе с Чистяковым 23 апреля на Крестовском...
И что же там страшного? На вашем Крестовском? Если только за основу зенита Еськов/Вилков заиграны будут. А так что мы не видели в вашем городишке? Пение ваше содрогать нас будет? Проплаченные перфомансы? Гоняли и не раз вашего лазурного брата в вашем же городе. 23 апреля ... на Крестовском ... Уууууу-у напугал.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 18:13
Судя по статье и дифирамбам красно-белым, такое ощущение, что Спартак выиграл что-то грандиозное. А всего-то прошел четверть-финал кубка России. Посмотрим, что будут петь все любители красно-белых цветов во главе с Чистяковым 23 апреля на Крестовском...
Mi6
Mi6
сегодня в 18:08
Жаль, что Гинер так бездарно руководит ЦСКА
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 17:36
Иногда одна победа важнее чем кубок, это тот случай лично для меня
Старый Фриц
Старый Фриц
сегодня в 17:15
Ничего,Зенит прожарит мясо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:46, ред.
Хорошая статья, хорошая подборка. С прекрасным матчем и достойной ПОБЕДОЙ нас всех Спартаковцев.
makkie
makkie
сегодня в 16:34
Браво, парни!
Выстояли в меньшинстве, забили победный голи удержали победу в дерби.
Вчера все праздновали!

Отличное дерби получилось!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:11, ред.
Господин модератор! Вы забанили мой аккаунт цска плюс навечно якобы за то, что постоянный троллинг, а вот: *** это от пользователя бутсы и по вашему оскорбление миллионов людей норма.
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