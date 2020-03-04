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Это позор. Но мы привыкли

вчера, 19:05

Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за состояния поля. «Соккер.ру» не устанет повторять простые истины. 

РФС принял решение о переносе четвертьфинальной встречи Кубка России между «Шинником» и «Уралом», которая должна была состояться сегодня в Ярославле. С одной стороны, хорошо, что все-таки уберегли футболистов от выхода на поле, где правильнее пасти коз, коров и другой рогатый скот или сажать картошку, хотя еще и рановато, с другой — где раньше были ваши глаза и прочие наделенные полномочиями члены и органы? 

Наверное, здесь нужно говорить языком, на котором написаны инструкции для бытовых приборов, предназначенные для «тупых американцев», которые обязательно высушат кота в микроволновке, а потом подадут на производителя в суд из-за безвременной кончины любимца. Так вот, хочется напомнить всем присутствующим, что о готовности газона к матчу становится известно не за несколько часов до игры, а гораздо раньше. Состояние поля можно оценить заблаговременно. Бинго! Бинго! Бинго! 

Но, судя по всему, ярославцы прятали газон в черном ящике, а извлекли на свет божий только сегодня. Принимающая сторона поступила безответственно, причем там вообще непробиваемые люди, комментирующие ситуацию в таком духе: 

Я считаю, неправильно сделали, что перенесли матч. Инспектор поставил тройку, а какое поле бывает весной? Поле ровное, ну, травы нет, откуда она может быть? Тренировка на поле до этого ничего не решила, какое было поле, такое и осталось — на троечку. Трава не выросла, но откуда она вырастет? 

Это заместитель генерального директор «Шинника» Валерий «откуда взяться траве» Фролов. Молодец, садись, «пять». А за газон нужно ставить не «троечку», а «единичку», как и инспектору, выдавшему предварительное заключение и, по сути, давшему зеленый свет на проведение матча в Ярославле. Понятно, что «Шинник» — заинтересованная сторона, но инспектор РФС вроде бы должен знать все цифры из пятибалльной шкалы. Если это «троечка», то «единичка» — это, видимо, танкодром после сезона тропических дождей… 

 

 

Будем считать, что с ответом на вопрос «Что делать?» разобрались: матч перенесли. Но кто виноват? Впрочем, и перенос ведь стал возможным только под давлением «Урала» и прессы, распространившей снимки с этим, с позволения сказать, газоном. Разве не должен РФС решать такие вопросы, что называется, превентивным образом? По словам президента «Урала», 10 дней назад уже было понятно, что в цветах ярославского газона нет зеленого, так почему бы не озаботиться переносом матча в Екатеринбург или на нейтральное поле, раз принимающая сторона не смогла обеспечить нормальные условия? 

Наверное, потому что условия эти снова оценивались не по регламенту, а по понятиям заезжего ревизора, которого в Ярославле, видимо, хорошо встретили. Да что там — делегат матча еще сегодня с утра давал добро на проведение матча! Все уже успели пририсовать плюсик к карме Александра Дюкова и РФС из-за переноса встречи «Шинник» — «Урал», но давайте быть честными до конца: сама ситуация сложилась из-за отвратительного функционирования системы проведения соревнований, которая заставляет страдать всех. И уже не в первый раз.    

Плохое планирование — это, как минимум, финансовые расходы для гостевого клуба и его болельщиков. «Урал» вхолостую слетал в Ярославль — и в кубке не сыграл, и подготовку к следующему туру РПЛ скомкал. Для болельщиков это, конечно, не массовый выезд, все-таки середина недели, да и речь об «Урале», а не о «Спартаке» или «Зените», но все-таки кто компенсирует потраченное время и деньги тем смельчакам (говорят о 100 фанатах), которые решили поддержать «Урал» в Ярославле? И да, вся ситуация — это позор, как и говорит президент «Урала» Григорий Иванов. Причем позор для всех — и для организаторов, и для РФС

В идеальном мире трезвый инспектор еще после первичного осмотра поля в середине февраля нарисовал бы жирный крестик в своем рапорте, вследствие чего запустился бы четко прописанный в регламенте сценарий для подобных ситуаций. Допустим, пункт первый гласит о переносе игры на поле команды, которая должна была играть в гостях. Если это возможно — задача решена. Если нет — алгоритм движется дальше, предлагая решения в виде переноса на резервные стадионы или на другие, опять же, заранее известные даты (резервные дни). 

Но пока имеем, что имеем: переносы непосредственно в дни матчей из-за состояния газона были и раньше, то есть пока рано говорить о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Вот если инспектор и делегат матча получат по шапке или вовсе лишатся своих должностей из-за неадекватной оценки ситуации, проблеск надежды появится. Глобально — нужно менять менталитет, потому что люди на местах в лучшем случае довольствуются «полем ровным, ну, без травы», а в худшем — многозначительно молчат о том, что такой огород им необходим, чтобы нивелировать преимущество гостей в мастерстве. 

И плевать на футболистов, которые пусть хоть ноги себе переломают, плевать на зрителей, которые платят, чтобы смотреть на это подобие футбола, плевать на картинку телевизионной трансляции — лицо турнира, словно она из прошлого века. Ко всем, кто способствует такому отношению или готов с ним мириться, у меня один вопрос: зачем вам вообще футбол? 

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Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
вчера в 23:13
Главное, чтобы судья был не как Иванов.
post-navigator
post-navigator ответил VAN ARM
вчера в 23:11
ты то от куда это знаешь???))))))))))))
А вдруг он предъявит тебе ту самую заветную газету, которой либо подтирались, либо нет? Ты способен отличить новодел от подлинной исторической ценности великих зас...RAнцев?
post-navigator
post-navigator ответил Том Хеннинг Эвребе
вчера в 23:08
Шинник-Урал,я, думаю, многие расстроились, что этот матч был перенесен.
Да ты просто раскрыл глаза миллионам расстроившихся на то, как сильно они расстроились! Как бы жили все эти расстроившиеся без этой информации? Наверное, расстроились бы ещё сильнее :)
112910415
112910415
вчера в 22:48
прибьют инспектора
старина
старина
вчера в 22:33
Началось.......
Doping87
Doping87
вчера в 22:26
Говорят глобальное потепление, в Ярославле видимо похолодание.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 21:10
Шинник-Урал,я, думаю, многие расстроились, что этот матч был перенесен.
VAN ARM
VAN ARM ответил ZjzoRe
вчера в 20:52
ага а до распада совка туалетной бумаги не было - давайте и дальше газетой подтираться
ты то от куда это знаешь???))))))))))))
ZjzoRe
ZjzoRe ответил VAN ARM
вчера в 20:43
да ладно))) я помню поле в камышыне ))) и играли)))
ага а до распада совка туалетной бумаги не было - давайте и дальше газетой подтираться
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:42
Клинический идиотизм в крайней стадии. Неизлечим. Каждый раз одно и то же и, по их мнению, всё в пределах разумного и так и надо...
kts
kts
вчера в 20:34
Позор - это наше судейство
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:25
РФС обязан оплатить ребятам билеты в Ярославль на 18 марта
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:01
да ладно))) я помню поле в камышыне ))) и играли)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:51
Да уж и правда позорище! Прямо как колхозные поля из 90-х!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 19:23
Россия...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:23
В Ярославле вообще можно до апреля мая отменять все матчи. Там всегда настоящая русская зима. Автор прав, надо увольнять и инспектора и покрывающую это дело верхушку. Штрафануть и оплатить болелам билеты и проезд. П. С. Во всём виноват Мутко
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