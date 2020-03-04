Это позор. Но мы привыкли

1583337923

вчера, 19:05

Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за состояния поля. «Соккер.ру» не устанет повторять простые истины.

РФС принял решение о переносе четвертьфинальной встречи Кубка России между «Шинником» и «Уралом», которая должна была состояться сегодня в Ярославле. С одной стороны, хорошо, что все-таки уберегли футболистов от выхода на поле, где правильнее пасти коз, коров и другой рогатый скот или сажать картошку, хотя еще и рановато, с другой — где раньше были ваши глаза и прочие наделенные полномочиями члены и органы?

Наверное, здесь нужно говорить языком, на котором написаны инструкции для бытовых приборов, предназначенные для «тупых американцев», которые обязательно высушат кота в микроволновке, а потом подадут на производителя в суд из-за безвременной кончины любимца. Так вот, хочется напомнить всем присутствующим, что о готовности газона к матчу становится известно не за несколько часов до игры, а гораздо раньше. Состояние поля можно оценить заблаговременно. Бинго! Бинго! Бинго!

Но, судя по всему, ярославцы прятали газон в черном ящике, а извлекли на свет божий только сегодня. Принимающая сторона поступила безответственно, причем там вообще непробиваемые люди, комментирующие ситуацию в таком духе:

Я считаю, неправильно сделали, что перенесли матч. Инспектор поставил тройку, а какое поле бывает весной? Поле ровное, ну, травы нет, откуда она может быть? Тренировка на поле до этого ничего не решила, какое было поле, такое и осталось — на троечку. Трава не выросла, но откуда она вырастет?

Это заместитель генерального директор «Шинника» Валерий «откуда взяться траве» Фролов. Молодец, садись, «пять». А за газон нужно ставить не «троечку», а «единичку», как и инспектору, выдавшему предварительное заключение и, по сути, давшему зеленый свет на проведение матча в Ярославле. Понятно, что «Шинник» — заинтересованная сторона, но инспектор РФС вроде бы должен знать все цифры из пятибалльной шкалы. Если это «троечка», то «единичка» — это, видимо, танкодром после сезона тропических дождей…

Будем считать, что с ответом на вопрос «Что делать?» разобрались: матч перенесли. Но кто виноват? Впрочем, и перенос ведь стал возможным только под давлением «Урала» и прессы, распространившей снимки с этим, с позволения сказать, газоном. Разве не должен РФС решать такие вопросы, что называется, превентивным образом? По словам президента «Урала», 10 дней назад уже было понятно, что в цветах ярославского газона нет зеленого, так почему бы не озаботиться переносом матча в Екатеринбург или на нейтральное поле, раз принимающая сторона не смогла обеспечить нормальные условия?

Наверное, потому что условия эти снова оценивались не по регламенту, а по понятиям заезжего ревизора, которого в Ярославле, видимо, хорошо встретили. Да что там — делегат матча еще сегодня с утра давал добро на проведение матча! Все уже успели пририсовать плюсик к карме Александра Дюкова и РФС из-за переноса встречи «Шинник» — «Урал», но давайте быть честными до конца: сама ситуация сложилась из-за отвратительного функционирования системы проведения соревнований, которая заставляет страдать всех. И уже не в первый раз.

Плохое планирование — это, как минимум, финансовые расходы для гостевого клуба и его болельщиков. «Урал» вхолостую слетал в Ярославль — и в кубке не сыграл, и подготовку к следующему туру РПЛ скомкал. Для болельщиков это, конечно, не массовый выезд, все-таки середина недели, да и речь об «Урале», а не о «Спартаке» или «Зените», но все-таки кто компенсирует потраченное время и деньги тем смельчакам (говорят о 100 фанатах), которые решили поддержать «Урал» в Ярославле? И да, вся ситуация — это позор, как и говорит президент «Урала» Григорий Иванов. Причем позор для всех — и для организаторов, и для РФС .

В идеальном мире трезвый инспектор еще после первичного осмотра поля в середине февраля нарисовал бы жирный крестик в своем рапорте, вследствие чего запустился бы четко прописанный в регламенте сценарий для подобных ситуаций. Допустим, пункт первый гласит о переносе игры на поле команды, которая должна была играть в гостях. Если это возможно — задача решена. Если нет — алгоритм движется дальше, предлагая решения в виде переноса на резервные стадионы или на другие, опять же, заранее известные даты (резервные дни).

Но пока имеем, что имеем: переносы непосредственно в дни матчей из-за состояния газона были и раньше, то есть пока рано говорить о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Вот если инспектор и делегат матча получат по шапке или вовсе лишатся своих должностей из-за неадекватной оценки ситуации, проблеск надежды появится. Глобально — нужно менять менталитет, потому что люди на местах в лучшем случае довольствуются «полем ровным, ну, без травы», а в худшем — многозначительно молчат о том, что такой огород им необходим, чтобы нивелировать преимущество гостей в мастерстве.

И плевать на футболистов, которые пусть хоть ноги себе переломают, плевать на зрителей, которые платят, чтобы смотреть на это подобие футбола, плевать на картинку телевизионной трансляции — лицо турнира, словно она из прошлого века. Ко всем, кто способствует такому отношению или готов с ним мириться, у меня один вопрос: зачем вам вообще футбол?