Проколотый мячик

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вчера, 23:32

«Соккер.ру» рассказывает о переменах в «Кальяри»

На Апеннинах вспышка коронавирусной инфекции, которая уже внесла изменения в футбольный календарь. Больше половины матчей 26-го тура были перенесены аж на май. Там, глядишь, рассосётся.

В четырёх оставшихся встречах футболисты, чьи клубы всё же вышли поле, поработали от души. «Лацио» обыграл «Болонью» и вырвался в лидеры. «Наполи» взял три важных очка в игре с «Торино», а «гранатовые» их наоборот потеряли. «Аталанта» в третий раз за сезон и в третий раз в истории отгрузила семь мячей в ворота соперников. На этот раз под раздачу попал «Лечче». «Рома» на Сардинии обыграла «Кальяри» 4:3. Эта игра стала последней для Роландо Марана на посту главного тренера островитян.

Глядишь, перенесли бы игру на май, и усидел бы Марон. А может и нет. Встреча с римлянами продолжила кошмарную серию «Кальяри», которая длится аж с 2 декабря. Именно в этот день сардинцы одержали свою последнюю победу. В десяти встречах четыре ничьи и шесть поражений. Уверенно начавшие сезон островитяне скатились на одиннадцатое место. И, главное, толковой игры не видно. Нынешний «Кальяри» напоминает мяч с дырочкой. По нему ударишь, а он не катится и не летит. Исключение составил матч с «Интером», который можно занести в актив. И то благодаря Наингголану. Для Раджи теперь гол в ворота миланцев – дело чести. Остальные встречи – сплошной сумбур. Все сами по себе, каждый – сам за себя.

А ведь осенью «Кальяри» смотрелся весьма интересно. Удачно вернулся Раджа, уверенно штамповал голы Жоао Педро, Джованни Симеоне неплохо вписался. И куда всё делось. Как Маран выпустил вожжи из рук? Теперь уже неважно. Бывший защитник «Кьево» теперь может на досуге сесть и проанализировать ситуацию. Теперь у него много свободного времени. Можно будет проанализировать ситуацию, выяснить, где был не прав. Потом понадобится.

«Кальяри» не стал медлить с назначением нового тренера. Команду принял Вальтер Дзенга. В этом нет ничего удивительного. Бывший вратарь сборной Италии стоял в очереди на замещение. «Дельтоплана» (это прозвище приклеилось к Дзенге в бытность голкипером) сватали едва ли не на все возникавшие вакансии в Серии А, но всякий раз его обходил кто-то другой. Теперь пришла его очередь.

В среду Вальтер Дзенга уже проводил свою первую тренировку на Сардинии. В субботу его команде играть со СПАЛом. Хороший шанс взять три очка в игре с аутсайдером. Хотя матч пройдёт в Ферраре, и хозяева поля будут биться отчаянно. Лёгким дебют Дзенги в «Кальяри» не будет.

Каким вратарём был Вальтер Дзенга – тема для отдельного рассказа. Тренер из него пока неважный. Конечно, болельщики «Црвены Звезды» могут поспорить. С итальянским тренером их любимцы выигрывали чемпионат страны и брали Суперкубок. Но с остальными командами у Вальтера получалось не слишком гладко. Он много работал за пределами Италии – срабатывала магия имени. Но, как правило, не мог доработать до конца контракта. Причина – неважная игра подопечных. «Црвена Звезда» и «Аль-Наср» из Эмиратов, где итальянец трудился аж два года, исключения из правил. На родине результаты Дзенги ещё более печальны. Во всех командах, — «Катании», «Палермо», «Сампдории», «Кротоне» и «Венеции» он терпел неудачи. Ни в одной из перечисленных выше команд он не проработал и года. Уходил в силу разных причин. В основном из-за того, что не оправдал ожиданий.

Дзенга и сейчас воспринимается в Италии, как фигура переходная. Вылететь «Кальяри» не должен, а большего ждать не приходится. Весьма вероятно, что руководство занято поисками более устойчивой фигуры. Букмекерские конторы уже принимают ставки, встретит ли «Дельтоплан» свой шестидесятый день рождения на Сардинии. Юбилей у него 29 апреля.

Однако болельщики «Кальяри» восприняли приход бывшего вратаря сборной с оптимизмом и некоторым энтузиазмом. И дело не в том, что Дзенга ещё не тренировал островитян и не успел испортить в их глазах репутацию. Вальтер видится им тем клеем, что сможет залатать дырочку. И насосом, способным накачать воздухом некогда упругий, а ныне обмякший мяч. А там видно будет. Дзенга получил в распоряжение сильных игроков. Главное, грамотно ими распорядиться. Может, получится и у игроков, и у тренера.

У сардинцев 34 очка, и они одиннадцатые. У идущего шестым «Наполи» — 39 очков. Расстояние небольшое и его можно преодолеть. Остальные соперники – «Милан», «Парма», «Верона» тоже могут «дать лыжню». При удачном стечении обстоятельств можно заскочить в Лигу Европы. Поэтому, записывать сезон в провальные рановато. Тем более, что в составе есть такой выдумщик и мотор, как Раджа. Возможно, желанием встряхнуть команду и вызвано решение руководства «Кальяри» сменить наставника. Прилив эмоций, встряска, а там и до финиша недалеко.

Анализировать календарь «Кальяри» — занятие сложное, учитывая массу переносов. Эпидемиологическая обстановка в Италии сами знаете какая. Не факт, что чемпионат будет доигран. Но если придерживаться изначально запланированного расписания, то впереди у сардинцев помимо выездной игры со СПАЛом, поездка в Верону и домашняя игра с «Торино». Потом игра в Болонье и матч на родной «Сарденья Арене». Эти пять встреч и дадут ответ, надо ли было менять Роландо Марона на Вальтера Дзенгу.