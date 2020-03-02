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Антисборная 20-го тура. Медленная защита, звёздная атака

сегодня, 10:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник
Малком
Малком
Нападающий
Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий

«Соккер.ру» пришлось отсеивать кандидатов в антисборную. К сожалению, многие известные футболисты стартовали неудачно.  

Вратарь 

Александр Довбня («Оренбург») 

За весь тур забили 13 голов. Лишь на 4 больше, чем в последней игре дикой «Аталанты» (выиграли 2:7 в гостях). При этом только шесть голкиперов российской лиги не пропускали. Акинфееву нанесли сильный удар с близкого расстояния – мяч от его руки залетел в сетку. Джанаев сглупил, но его подставила оборона. У многих не было именно персональных ошибок. Кроме Довбни. Пока его коллега Фролов в Самаре брал пенальти, нынешний вратарь «Оренбурга» несколько раз неудачно покидал линию. После вялого выхода на верховой мяч и был забит гол Поповича. Если бы Довбня стоял на линии, гол вряд ли бы случился.   

Защитники 

Срджан Мияилович («Крылья Советов») 

Хавбек самарцев вышел на правом фланге обороны – все касания, кроме двух, сделал у самой бровки. А потом пошел страховать напарников в центре защиты и отработал ужасно. Иногда лучше не трогать соперника, чем подпрыгивать, выставлять ногу, играть агрессивно и давать судье повод на пенальти и красную карточку после подсказки рефери VAR. Срджан сильно подставил «Крылья Советов», пускай Фролов и отразил удар с «точки», в итоге «Оренбург» сравнял счет – додавил команду в меньшинстве.  

Никита Калугин («Сочи») – ляп тура 

Дважды антигерой. «Сочи» во втором тайме против «Арсенала» дома атаковал, атаковал, даже в добавленное время. А затем «пушкари» разогнали атаку левым флангом. Мевля пошел страховать чужую зону, Новосельцев привычно выключился из игры, и Никита оказался в центре внимания. На 95-й минуте мог спокойно добежать до мяча и выбить, но остановился и рукой начал показывать Джанаеву, чтобы тот шел к мячу. В результате Луценко выскочил из-за спины защитника, обыграл вратаря и забил победный мяч. Кстати, в моменте с первым голом форвард опередил того же Калугина.  

Владимир Рыков («Динамо») 

Пересмотр игры позволил понять, что Рыков, играя по центру и задавая темп игры тройки защитников «Динамо», не справился. Постоянно неудачно выдвигался вперед, перекладывал ответственность за моменты на Шунина или напарников. А самое главное – по ходу решающей контратаки «Спартака» именно Владимир неудачно пошел на перехват Бакаева, чем сломал линию «Динамо». И к удару Зобнина не успел – опытному защитнику не хватает резкости. А на 80-й минуте так медленно двигался к сопернику, что «Спартак» едва третий не забил, Ордец вынес мяч с ленточки.  

Иван Обляков (ЦСКА

Скопинцев дебютировал вяло, хотя Рассказов его не нагрузил работой. Но давайте подходить к выбору с учетом опыта и ответственности. Обляков не играл первый матч за ЦСКА по левой бровке. И не рубился против «Спартака» - это еще предстоит, если Ганчаренко не выберет другого латераля. Хавбек Иван на неродной позиции плох в защите – Кулаков спокойно вырезал голевую передачу. Обляков и в атаке был никаким. Особенно если начинать сравнивать его унылые попытки с игрой коллеги Фернандеса.  

Полузащитники 

Малком («Зенит») 

Лучшее действие за весь матч – скидка мяча от чужих ворот под удар. Гений! Даже Сутормин касался мяча чаще. Игроки «Зенита» не чувствовали, что можно играть через Малкома. Хеведес оттеснил бразильца от ворот - за весь матч у него всего один удар, и тот дальний. А если добавить, что Малком трижды терял мяч, всячески избегал участия в прессинге, то получите одного из антигероев матча «Зенита» без Дзюбы. Бразилец может разыграться с аутсайдерами, но пока его место – в антисборной.  

Оскар Хильемарк («Динамо») 

Самый непонятный участник дерби «Динамо» против «Спартака». Новиков отчаянно ищет правильное сочетание в опорной зоне и в центре поля. Каборе остался на скамейке, Юсупов не мог сыграть, поэтому увидели пару Нойштедтера и Хильемарка. Швед, что не часто появлялся осенью, всегда был за спиной тех, кого должен был остановить. Например, в первой голевой атаке его опередил Бакаев. У «Спартака», когда нужно было пройти по центру к штрафной площади, проблем не возникало. Разрушители не спасали, а Оскар подвел.  

Алан Дзагоев (ЦСКА

Было две передачи поперек поля под удары и один выстрел в створ, но не случайно Алан ударил в сердцах скамейку для запасных после замены. Вряд ли Дзагоев сердился на Ганчаренко, что именно его убрали с поля, ведь играл не лучше Ахметова, которого заменили чуть раньше. Алан недостаточно хорош в созидании и привычно плох в обороне – из нее хавбек полностью выключен, хотя не является единственным чистым плеймейкером. Когда слабо играют молодые – понять можно, когда Дзагоев – нужно отвечать за осечки.  

Алексей Сутормин («Зенит») 

Такими темпами бабушки, болеющие за «Зенит», скинутся из пенсии по тысяче рублей и выкупят Алексея, чтобы Сутормин приносил пользу фанатам из Санкт-Петербурга – хотя бы сумки из магазинов носил, или на дачах работал. А если без стеба, то фэйковая активность объединяет всех из четверки атаки Семака в день без Азмуна и Дзюбы в основе. Ерохин, Дриусси, Сутормин и Малком делали все, что им позволял «Локомотив». Однако если у тебя за матч 1 точный удар и ты создал 1 момент, то зря играл. Сутормин не тянет, не готов.  

Нападающие 

Эдер («Локомотив») 

За 76 минут на поле в Санкт-Петербурге от Эдера дождались 1 удара мимо ворот из-за штрафной площади. Португальский чемпион Европы всего два раза за поединок коснулся мяча в чужой штрафной. Ракицкий и Иванович играли не очень круто – медленно, однако конкурент Смолова, который лишился помехи на пути в основу «Локомотива», провел очередной плохой матч. И осенью не было сомнений, что Семин справедливо оставляет Эдера на скамейке, и против «Зенита» за собой центральный форвард не повел.  

Себастьян Дриусси («Зенит») 

Чего ему еще не хватает? Дзюбы и Азмуна не было в основе, поэтому Дриусси вышел играть в атаке. Свою нестабильность Себастьян обычно объясняет тем, что он не вингер. Получил игру против «Локомотива», но даже Ерохин в непривычной роли был лучше. У Александра хотя бы 5 ударов. Дриусси в будущем может стать жертвой лимита, но если у него за матч 0 обводок, слабое вовлечение в игру, всего 23 точных паса (брак в 26 %) и 1 удар мимо ворот, то зачем аргентинец в стартовом составе?  

Главный тренер 

Леонид Слуцкий («Рубин») 

У «Динамо» дело не только в ошибках Новикова – хотя очевидно, что ляпы наставника были. Можно ругать Семина и Семака, но трудно выбрать из них того, кто сработал хуже. Федотову из «Сочи» просто не повезло, как и Евсееву. Остается Леонид Слуцкий, чей «Рубин» гонял Мелкадзе и весь «Тамбов». Казанцы словно не знали, что соперник будет держаться плотно и низко, и что сможет контратаковать. Полная неготовность казанцев в игре и отсутствие запасного плана разочаровали. Леонид Викторович стартовал вяло, чудом не проиграл.  

Арбитры тура. Лапочкин, Сухой и Еремин (игра «Ахмат» - «Ростов») 

В других матчах тоже есть непонятые моменты. Например, Кайо из «Краснодара» явно нарывался на удаление. А Ракицкий сделал «движение рукой к мячу» (из-за спины переместил к передней части тела), что дает арбитру право поставить пенальти. В таком  случае, даже если рука была бы вдоль тела, согнута или прижата в итоге – не важно, учитывают лишь факт ненужного для игрока движения. Движение рукой приоритетнее, чем «увеличение площади тела». Ракицкий нарывался, судья эпизод проигнорировал.  

А в матче «Ахмата» и «Ростова» - классика жанра. У Карпина нет права без последствий оценивать судейство, но «Ростов» официально обратился в РФС за разъяснениями, ведь накопилась масса вопросов, и даже южанам Лапочкин с подачи видеоассистентов Сухого и Еремина выдал два разных объяснения отмены удаления Ненахова – сначала говорили об офсайде у Байрамяна, затем – о фоле Норманна. Даже длительность паузы командам не компенсировали – матч не играли 90 минут.  

Всего «Ростов» задал 7 вопросов о работе арбитров. Оперативной реакции от Кашшаи нет – а должен был объяснить все мелочи, если уверен в правоте подопечных. А если не уверен, то кто вернет «Ростову» возможность доиграть матч в большинстве и получить шанс на победу? Никто.   

Привоз и промахи тура. «Сочи» 

Сюрреализм в футболе. Сначала Кокорин не попал в пустые ворота. Потом запихнул не с первой попытки мяч в сетку, затем не реализовал еще один момент. Позже выход на чужие ворота запорол Полоз. До чего же нелепо сыграли бедняги из Сочи. Второй тайм хозяева провели куда лучше, чем «Арсенал», а потом Калугин подарил Луценко дубль. Счет по точным ударам – 8:2 в пользу «Сочи», а счет матча – 1:2 в пользу «Арсенала». Тур получился совсем не результативным, но концовка дикая. Такой привоз на последних секундах игры редко увидишь. Надеемся, через неделю в антисборную будет меньше явных кандидатов. 

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 19:49
Статейка конъюнктурная и комментарии соответствующие. В общем РПЛ получила вполне соответствующее имя - Тинькофф.
Alean
Alean ответил Serg_Diamond
сегодня в 18:16
Дзагоев играл на столько, на сколько он готов. К сожалению, это его нынешний уровень и вряд ли мы когда -то уже увидим от него игру того юного Алана, которого не без оснований считали когда-то перспективным дарованием. В его оправдание можно отметить, что играть его поставили в опорную зону, а не в атакующую группу. Очевидно, расчет был на то, что опытный игрок будет регулировать темп игры. Регулировал же он его только в одну сторону - тормозил. Формально со своей задачей справился - ЦСКА не выдохся физически и его хватило на два тайма. На два унылых тайма. Гончаренко пока не удается найти баланс: либо лихое начало и задыхающаяся концовка либо два унылых тайма. А вот чтобы чередовать лихие атаки с убаюкивающим контролем мяча пока не получается - то ли уровень исполнителей не тот, то ли не хватает еще опыта. Что касается Облякова, это в целом посредственный игрок с завышенной самооценкой. Якобы универсал, способный играть на любой позиции, на деле же - посредственность на любой из этих позиций. В команде его видимо держат по одной причине - при необходимости им можно затыкать дыры в составе. В данный момент им затыкают дыру левого латераля, которым он по сути не является. На беду для ЦСКА, кто-то убедил Ивана в том, что он умеет подавать стандарты. Или может ему просто нравится это делать, не знаю. И теперь из матча в матч приходится наблюдать эти его жалкие потуги, на которые без слез либо ругательств смотреть невозможно. Еще одна его плохая черта - низкий уровень игровой дисциплины. Любит бросать свою позицию, бежать забивать голы, как в дворовом футболе. Потом по его флангу обычно идет контратака. В последнее время уже стало классикой контратаки на ворота ЦСКА (все команды пусть берут на вооружение - работает 100 %!): проход по флангу Облякова, застрявшего в нападении, и навес в зону Карпова (еще одного "героя" со знаком минус), который на скорости не в состоянии уследить за перемещениями соперника в своей зоне и тем более выиграть у него верховую борьбу за мяч. Так что с этими товарищами всё по делу.
Единственно, Карпов не успел вернутся на свою позицию потому что страховал Васина который потерял игрока по центру штрафной. Ну а по Алану согласен, играл на свой уровень, нет смысла включать в антисборную, тут скорее Ахметов должен быть.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 17:10
УЖЕ КОТОРЫЙ РАЗ И СУДЬИ И ВАР НЕ МОГУТ РУКУ РАКИЦКОГО РАЗГЛЯДЕТЬ.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:51
Как и говорил...никаких изменений в судейском корпусе. Одинаковые нарушения, трактуются по разному. Кто платит, тот и..............
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил LOpp
сегодня в 14:48
Малком («Зенит») Лучшее действие за весь матч – скидка мяча от чужих ворот под удар. Гений! Даже Сутормин касался мяча чаще. Игроки «Зенита» не чувствовали, что можно играть через Малкома. Хеведес оттеснил бразильца от ворот - за весь матч у него всего один удар, и тот дальний. А если добавить, что Малком трижды терял мяч, всячески избегал участия в прессинге, то получите одного из антигероев матча «Зенита» без Дзюбы. Бразилец может разыграться с аутсайдерами, но пока его место – в антисборной. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Алексей Сутормин («Зенит») Такими темпами бабушки, болеющие за «Зенит», скинутся из пенсии по тысяче рублей и выкупят Алексея, чтобы Сутормин приносил пользу фанатам из Санкт-Петербурга – хотя бы сумки из магазинов носил, или на дачах работал. А если без стеба, то фэйковая активность объединяет всех из четверки атаки Семака в день без Азмуна и Дзюбы в основе. Ерохин, Дриусси, Сутормин и Малком делали все, что им позволял «Локомотив». Однако если у тебя за матч 1 точный удар и ты создал 1 момент, то зря играл. Сутормин не тянет, не готов. Малком стоил 40 млн евро, Сутормин 50 тысяч рублей. Оба попали в антисборную тура! если нет разницы, то зачем платить больше?
Сутормин ещё слот для лимита не забирает
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Serg3.12
сегодня в 14:41
Понятно что никаких переигровок не будет.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Аксинья
сегодня в 14:39
Привет Иван,ну надо как то наказывать таких судей.Штраф,высмеивать в интернете,просто открывать на них травлю,освистывать на матчах если даже и судит нормально.о таких беспредельных судействах забывать нельзя.Лапочкин враг для Ростова навсегда.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 14:00
Лапочкину и Васильеву необходимо предоставить отдых или практику в ФНЛ
Плохо у них со зрением или сообразительностью
Первый не оценил прыжок в ноги косовского провокатора ещё в первом тайме
Другой категорически игнорировал грубость загорелого краснодарца
Serg3.12
Serg3.12 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:48
Лампочки на отстранить от судейства пожизненно,оштрафовать.Матч переиграть.
Вот так мы останемся без судей и будут одни переигровки)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:34
Я после игры Зенит - Локо, тоже негодованием пылал, и всякие ехидные замечания для игроков выдумавал. А пришел со стадиона, послушал Семака с Семиным. Они в унисон: играли хорошо, всеми довольны. По телевизору эксперты тоже самое, все сыграли на твёрдую четвёрку, нормальный ход.
А по большому счёту, что Ерохин когда то фееричные матчи выдавал. Сутормин? Дриусси?
Правильно кажется Семак в прошлом году сказал: Попадали бы каждым ударом в ворота, играли бы в Барселоне. А когда раз из четырех, тогда РПЛ.
А к Малкому вообще никаких претензий. Он так то полгода не играл. А с Зенитом вообще ни одного полного матча до этого.
бибра
бибра
сегодня в 13:21
И Клинтон Нжи из Динамо..,

Был на игре , давно так никто не расстраивал
Константин Белых
Константин Белых ответил makkie
сегодня в 13:18
Малком - это топ!)
Самое главное-бомжи еще не поняли какой хомут они посадили на шею. Судя по уровню этого клоуна-у нас Ларссон умеет больше а стоит в пять раз меньше. А бомжам теперь больше никто не даст покупать такую дорогую шлаконину ФФП. А продать-у них ликвидных игроков на продажу нет-разве что юниор Жирков и таранный Зюба. Так что варится им в своей шоколадной пасте придется долго. А если еще Сочи вылетит-будет просто шикардос!
yasukuni
yasukuni ответил Absinthe3
сегодня в 13:18
На 100% согласен по Лапочкину. Явно купленный арбитр. А Обляков и Слуцкий работают, как умеют, их упрекать не в чем)))
Ерунда! Просто человек с развитым инстинктом самосохранения. Поставь он этот пенальти, не факт, что удалось бы уехать из Грозного в собранном виде. Ребятишки с бейсбольными битами доходчиво ошибки разъясняют.
Аксинья
Аксинья ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:16
Лампочки на отстранить от судейства пожизненно,оштрафовать.Матч переиграть.
Привет земеля! Матч переигрывать нельзя ни в коем разе - тут тогда такое начнется...С нашим судейством две трети игр в каждом туре переигрывать придётся - так что пусть всё остается как есть...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 13:11
Из матча Зенит Локомотив, всех можно в эту сборную, два супер автобуса, если Локомотив был в гостях, то игра Зенита дома, вызывает больше вопросов, по Облякову да, на повторе видно, как он опоздал на свою позицию, одна ошибка, цена ничья, и то благодаря Супер Марио,по поводу Калугина тоже да, но меня будучи игроком, бесили вратари, которые не умеют думать на поле, два шага и вопросов нет, но Калугин должен был играть до конца, контролировать ситуацию, он этого не сделал, а вратарь не помог, хотя и мог...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Аксинья
сегодня в 12:22
Не думаю что с затвором,скорее с чемоданом денег?
Absinthe3
Absinthe3 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:21
Там тоже очевидные косяки судей, но Лапочкин творил, вообще, что-то невообразимое
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:20
Лампочки на отстранить от судейства пожизненно,оштрафовать.Матч переиграть.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 12:15
Эдер???
Человек двух центральных защитников на желтые карточки посадил.
Багров, посмотри матч
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Absinthe3
сегодня в 12:12
На 100% согласен по Лапочкину. Явно купленный арбитр. А Обляков и Слуцкий работают, как умеют, их упрекать не в чем)))
А что ты скажешь по Турбину? Пенальти за игру рукой Ракицкого, когда было явное движение рукой в сторону мяча? А разный подход к действиям Хеведеса и Бариоса, что в конечном итоге спровоцировало Семина? Это целенаправленные действия в пользу Зенита , не так ли?
andreika20133
andreika20133 ответил Kosmos58
сегодня в 11:54
Аргументируй.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 11:47
    Дзагоев играл на столько, на сколько он готов. К сожалению, это его нынешний уровень и вряд ли мы когда -то уже увидим от него игру того юного Алана, которого не без оснований считали когда-то перспективным дарованием. В его оправдание можно отметить, что играть его поставили в опорную зону, а не в атакующую группу. Очевидно, расчет был на то, что опытный игрок будет регулировать темп игры. Регулировал же он его только в одну сторону - тормозил. Формально со своей задачей справился - ЦСКА не выдохся физически и его хватило на два тайма. На два унылых тайма. Гончаренко пока не удается найти баланс: либо лихое начало и задыхающаяся концовка либо два унылых тайма. А вот чтобы чередовать лихие атаки с убаюкивающим контролем мяча пока не получается - то ли уровень исполнителей не тот, то ли не хватает еще опыта.
    Что касается Облякова, это в целом посредственный игрок с завышенной самооценкой. Якобы универсал, способный играть на любой позиции, на деле же - посредственность на любой из этих позиций. В команде его видимо держат по одной причине - при необходимости им можно затыкать дыры в составе. В данный момент им затыкают дыру левого латераля, которым он по сути не является. На беду для ЦСКА, кто-то убедил Ивана в том, что он умеет подавать стандарты. Или может ему просто нравится это делать, не знаю. И теперь из матча в матч приходится наблюдать эти его жалкие потуги, на которые без слез либо ругательств смотреть невозможно. Еще одна его плохая черта - низкий уровень игровой дисциплины. Любит бросать свою позицию, бежать забивать голы, как в дворовом футболе. Потом по его флангу обычно идет контратака. В последнее время уже стало классикой контратаки на ворота ЦСКА (все команды пусть берут на вооружение - работает 100 %!): проход по флангу Облякова, застрявшего в нападении, и навес в зону Карпова (еще одного "героя" со знаком минус), который на скорости не в состоянии уследить за перемещениями соперника в своей зоне и тем более выиграть у него верховую борьбу за мяч.
    Так что с этими товарищами всё по делу.
    Absinthe3
    Absinthe3
    сегодня в 11:42
    На 100% согласен по Лапочкину. Явно купленный арбитр. А Обляков и Слуцкий работают, как умеют, их упрекать не в чем)))
    Kosmos58
    Kosmos58 ответил Некакойшенко
    сегодня в 11:38
    Стыдно за Зенит......
    Аргументируй.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 11:36
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 11:32
      Унылый тур,как и весь наш футбол.
      На обсуждение худших ушёл литр чернил.
      Давайте поговорим о лучших?
      Кто сразил своим мастерством уважаемую публику?
      Да нет таких.
      Ни тренера,ни защитника,ни напа.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 11:28
      Малком («Зенит»)

      Лучшее действие за весь матч – скидка мяча от чужих ворот под удар. Гений! Даже Сутормин касался мяча чаще. Игроки «Зенита» не чувствовали, что можно играть через Малкома. Хеведес оттеснил бразильца от ворот - за весь матч у него всего один удар, и тот дальний. А если добавить, что Малком трижды терял мяч, всячески избегал участия в прессинге, то получите одного из антигероев матча «Зенита» без Дзюбы. Бразилец может разыграться с аутсайдерами, но пока его место – в антисборной.
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Алексей Сутормин («Зенит»)

      Такими темпами бабушки, болеющие за «Зенит», скинутся из пенсии по тысяче рублей и выкупят Алексея, чтобы Сутормин приносил пользу фанатам из Санкт-Петербурга – хотя бы сумки из магазинов носил, или на дачах работал. А если без стеба, то фэйковая активность объединяет всех из четверки атаки Семака в день без Азмуна и Дзюбы в основе. Ерохин, Дриусси, Сутормин и Малком делали все, что им позволял «Локомотив». Однако если у тебя за матч 1 точный удар и ты создал 1 момент, то зря играл. Сутормин не тянет, не готов.



      Малком стоил 40 млн евро, Сутормин 50 тысяч рублей.
      Оба попали в антисборную тура!

      если нет разницы, то зачем платить больше?
      Паровозов
      Паровозов ответил Байкал-38
      сегодня в 11:23
      Эдер с самого начала оставил Локо в меньшинстве. Лучше уж молодёжь выпускать в нападение, толку больше будет.
      Эдер вообще не заметен был, обычно он хорошо цепляется за мячи. Беда с напами у нас теперь, хотя Мещеряков обещал что возьмём кого-то если правильно помню.
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 11:22
      Ну не надо так строго к группе ВАРа работающей в Грозном, ведь не исключено что у них за спиной стоял Рамзан и уже не с матюгальником а более веским аргументом...с затвором
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 11:22
      Что сидишь такой красивыЙ?-
      А ну,давай,пляши;
      ВАР-62о,но перспективы
      о-очень хороши.
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