Антисборная 20-го тура. Медленная защита, звёздная атака

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сегодня, 10:30

«Соккер.ру» пришлось отсеивать кандидатов в антисборную. К сожалению, многие известные футболисты стартовали неудачно.

Вратарь

Александр Довбня («Оренбург»)

За весь тур забили 13 голов. Лишь на 4 больше, чем в последней игре дикой «Аталанты» (выиграли 2:7 в гостях). При этом только шесть голкиперов российской лиги не пропускали. Акинфееву нанесли сильный удар с близкого расстояния – мяч от его руки залетел в сетку. Джанаев сглупил, но его подставила оборона. У многих не было именно персональных ошибок. Кроме Довбни. Пока его коллега Фролов в Самаре брал пенальти, нынешний вратарь «Оренбурга» несколько раз неудачно покидал линию. После вялого выхода на верховой мяч и был забит гол Поповича. Если бы Довбня стоял на линии, гол вряд ли бы случился.

Защитники

Срджан Мияилович («Крылья Советов»)

Хавбек самарцев вышел на правом фланге обороны – все касания, кроме двух, сделал у самой бровки. А потом пошел страховать напарников в центре защиты и отработал ужасно. Иногда лучше не трогать соперника, чем подпрыгивать, выставлять ногу, играть агрессивно и давать судье повод на пенальти и красную карточку после подсказки рефери VAR . Срджан сильно подставил «Крылья Советов», пускай Фролов и отразил удар с «точки», в итоге «Оренбург» сравнял счет – додавил команду в меньшинстве.

Никита Калугин («Сочи») – ляп тура

Дважды антигерой. «Сочи» во втором тайме против «Арсенала» дома атаковал, атаковал, даже в добавленное время. А затем «пушкари» разогнали атаку левым флангом. Мевля пошел страховать чужую зону, Новосельцев привычно выключился из игры, и Никита оказался в центре внимания. На 95-й минуте мог спокойно добежать до мяча и выбить, но остановился и рукой начал показывать Джанаеву, чтобы тот шел к мячу. В результате Луценко выскочил из-за спины защитника, обыграл вратаря и забил победный мяч. Кстати, в моменте с первым голом форвард опередил того же Калугина.

Владимир Рыков («Динамо»)

Пересмотр игры позволил понять, что Рыков, играя по центру и задавая темп игры тройки защитников «Динамо», не справился. Постоянно неудачно выдвигался вперед, перекладывал ответственность за моменты на Шунина или напарников. А самое главное – по ходу решающей контратаки «Спартака» именно Владимир неудачно пошел на перехват Бакаева, чем сломал линию «Динамо». И к удару Зобнина не успел – опытному защитнику не хватает резкости. А на 80-й минуте так медленно двигался к сопернику, что «Спартак» едва третий не забил, Ордец вынес мяч с ленточки.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Скопинцев дебютировал вяло, хотя Рассказов его не нагрузил работой. Но давайте подходить к выбору с учетом опыта и ответственности. Обляков не играл первый матч за ЦСКА по левой бровке. И не рубился против «Спартака» - это еще предстоит, если Ганчаренко не выберет другого латераля. Хавбек Иван на неродной позиции плох в защите – Кулаков спокойно вырезал голевую передачу. Обляков и в атаке был никаким. Особенно если начинать сравнивать его унылые попытки с игрой коллеги Фернандеса.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Лучшее действие за весь матч – скидка мяча от чужих ворот под удар. Гений! Даже Сутормин касался мяча чаще. Игроки «Зенита» не чувствовали, что можно играть через Малкома. Хеведес оттеснил бразильца от ворот - за весь матч у него всего один удар, и тот дальний. А если добавить, что Малком трижды терял мяч, всячески избегал участия в прессинге, то получите одного из антигероев матча «Зенита» без Дзюбы. Бразилец может разыграться с аутсайдерами, но пока его место – в антисборной.

Оскар Хильемарк («Динамо»)

Самый непонятный участник дерби «Динамо» против «Спартака». Новиков отчаянно ищет правильное сочетание в опорной зоне и в центре поля. Каборе остался на скамейке, Юсупов не мог сыграть, поэтому увидели пару Нойштедтера и Хильемарка. Швед, что не часто появлялся осенью, всегда был за спиной тех, кого должен был остановить. Например, в первой голевой атаке его опередил Бакаев. У «Спартака», когда нужно было пройти по центру к штрафной площади, проблем не возникало. Разрушители не спасали, а Оскар подвел.

Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Было две передачи поперек поля под удары и один выстрел в створ, но не случайно Алан ударил в сердцах скамейку для запасных после замены. Вряд ли Дзагоев сердился на Ганчаренко, что именно его убрали с поля, ведь играл не лучше Ахметова, которого заменили чуть раньше. Алан недостаточно хорош в созидании и привычно плох в обороне – из нее хавбек полностью выключен, хотя не является единственным чистым плеймейкером. Когда слабо играют молодые – понять можно, когда Дзагоев – нужно отвечать за осечки.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Такими темпами бабушки, болеющие за «Зенит», скинутся из пенсии по тысяче рублей и выкупят Алексея, чтобы Сутормин приносил пользу фанатам из Санкт-Петербурга – хотя бы сумки из магазинов носил, или на дачах работал. А если без стеба, то фэйковая активность объединяет всех из четверки атаки Семака в день без Азмуна и Дзюбы в основе. Ерохин, Дриусси, Сутормин и Малком делали все, что им позволял «Локомотив». Однако если у тебя за матч 1 точный удар и ты создал 1 момент, то зря играл. Сутормин не тянет, не готов.

Нападающие

Эдер («Локомотив»)

За 76 минут на поле в Санкт-Петербурге от Эдера дождались 1 удара мимо ворот из-за штрафной площади. Португальский чемпион Европы всего два раза за поединок коснулся мяча в чужой штрафной. Ракицкий и Иванович играли не очень круто – медленно, однако конкурент Смолова, который лишился помехи на пути в основу «Локомотива», провел очередной плохой матч. И осенью не было сомнений, что Семин справедливо оставляет Эдера на скамейке, и против «Зенита» за собой центральный форвард не повел.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Чего ему еще не хватает? Дзюбы и Азмуна не было в основе, поэтому Дриусси вышел играть в атаке. Свою нестабильность Себастьян обычно объясняет тем, что он не вингер. Получил игру против «Локомотива», но даже Ерохин в непривычной роли был лучше. У Александра хотя бы 5 ударов. Дриусси в будущем может стать жертвой лимита, но если у него за матч 0 обводок, слабое вовлечение в игру, всего 23 точных паса (брак в 26 %) и 1 удар мимо ворот, то зачем аргентинец в стартовом составе?

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

У «Динамо» дело не только в ошибках Новикова – хотя очевидно, что ляпы наставника были. Можно ругать Семина и Семака, но трудно выбрать из них того, кто сработал хуже. Федотову из «Сочи» просто не повезло, как и Евсееву. Остается Леонид Слуцкий, чей «Рубин» гонял Мелкадзе и весь «Тамбов». Казанцы словно не знали, что соперник будет держаться плотно и низко, и что сможет контратаковать. Полная неготовность казанцев в игре и отсутствие запасного плана разочаровали. Леонид Викторович стартовал вяло, чудом не проиграл.

Арбитры тура. Лапочкин, Сухой и Еремин (игра «Ахмат» - «Ростов»)

В других матчах тоже есть непонятые моменты. Например, Кайо из «Краснодара» явно нарывался на удаление. А Ракицкий сделал «движение рукой к мячу» (из-за спины переместил к передней части тела), что дает арбитру право поставить пенальти. В таком случае, даже если рука была бы вдоль тела, согнута или прижата в итоге – не важно, учитывают лишь факт ненужного для игрока движения. Движение рукой приоритетнее, чем «увеличение площади тела». Ракицкий нарывался, судья эпизод проигнорировал.

А в матче «Ахмата» и «Ростова» - классика жанра. У Карпина нет права без последствий оценивать судейство, но «Ростов» официально обратился в РФС за разъяснениями, ведь накопилась масса вопросов, и даже южанам Лапочкин с подачи видеоассистентов Сухого и Еремина выдал два разных объяснения отмены удаления Ненахова – сначала говорили об офсайде у Байрамяна, затем – о фоле Норманна. Даже длительность паузы командам не компенсировали – матч не играли 90 минут.

Всего «Ростов» задал 7 вопросов о работе арбитров. Оперативной реакции от Кашшаи нет – а должен был объяснить все мелочи, если уверен в правоте подопечных. А если не уверен, то кто вернет «Ростову» возможность доиграть матч в большинстве и получить шанс на победу? Никто.

Привоз и промахи тура. «Сочи»

Сюрреализм в футболе. Сначала Кокорин не попал в пустые ворота. Потом запихнул не с первой попытки мяч в сетку, затем не реализовал еще один момент. Позже выход на чужие ворота запорол Полоз. До чего же нелепо сыграли бедняги из Сочи. Второй тайм хозяева провели куда лучше, чем «Арсенал», а потом Калугин подарил Луценко дубль. Счет по точным ударам – 8:2 в пользу «Сочи», а счет матча – 1:2 в пользу «Арсенала». Тур получился совсем не результативным, но концовка дикая. Такой привоз на последних секундах игры редко увидишь. Надеемся, через неделю в антисборную будет меньше явных кандидатов.