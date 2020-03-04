По информации источника, игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 1/4 финала Кубка России.
Сообщается, что конфликт между игроками начался ещё на поле — при уходе на перерыв защитник ЦСКА Марио Фернандес грубо оттолкнул нападающего «Спартака» Александра Соболева. После этого возникло столкновение остальных футболистов команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.
На перерыв команды ушли при счете 2:2.
В другом матче Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) также произошла потасовка, но с участием фанатов.
Можно уехать из деревни, но деревня никогда не уедет из тебя))0
Можно уехать из деревни, но деревня никогда не уедет из тебя))0