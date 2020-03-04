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04 марта 2020, 20:42

По информации источника, игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 1/4 финала Кубка России.

Сообщается, что конфликт между игроками начался ещё на поле — при уходе на перерыв защитник ЦСКА Марио Фернандес грубо оттолкнул нападающего «Спартака» Александра Соболева. После этого возникло столкновение остальных футболистов команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.

На перерыв команды ушли при счете 2:2.

В другом матче Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) также произошла потасовка, но с участием фанатов.