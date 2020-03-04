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Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении

04 марта 2020, 20:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

По информации источника, игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 1/4 финала Кубка России.

Сообщается, что конфликт между игроками начался ещё на поле — при уходе на перерыв защитник ЦСКА Марио Фернандес грубо оттолкнул нападающего «Спартака» Александра Соболева. После этого возникло столкновение остальных футболистов команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.

На перерыв команды ушли при счете 2:2.

В другом матче Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) также произошла потасовка, но с участием фанатов.

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RIR68
RIR68
05 марта в 09:33
два престарелых лавочника полезли на 17-ти летнего парня, за что и получили.
ildar_3871
ildar_3871
05 марта в 01:01
А по настоящему подраться слабо ?
Charismatic
Charismatic ответил unoejk
05 марта в 00:40
Добрый день. Из за частого троллинга.
Можно вопрос? А князь на премодерации стоит?) Все его десятки аккаунтов? Ведь у него через сообщение троллинг, оскорбления и провокации. Но он все еще с каждого акка продолжает это делать.
cska1948
cska1948
04 марта в 22:49
Соккер! Или давайте ПРАВДИВУЮ информацию, или вообще НЕ комментируйте!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Baggio R.
04 марта в 22:32
Стрампон опозорен, его можно понять
25процентный клоун
25процентный клоун
04 марта в 22:31
Соболеву респект
112910415
112910415
04 марта в 22:24
нервы не железные
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 21:31
Боевые 1/4 финалы сегодня .
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 21:30
Старый пирдун штанголиз решил потолкать 17 летнего мальчика и получил по лбу от Марио, заслужил.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 21:14
Похоже Соболева в сборной больше не ждут.
Albasin
Albasin
04 марта в 21:12
За 10-е место сражались.
Baggio R.
Baggio R.
04 марта в 21:10, ред.
Коммент трамбона больше на автобиографию похож
Ablom
Ablom
04 марта в 21:10
Играть не умеют, так хоть в драке отличатся.
коrn3512
коrn3512 ответил unoejk
04 марта в 21:07
Добрый вечер. Я не думаю, что только за прошлые "заслуги", после троллинга в одном комменте из десяти, неизбежно нужно вешать на меня премодерацию.
unoejk
unoejk ответил коrn3512
04 марта в 21:04, ред.
Опять премодерацию повесили) За что - не понятно..
Добрый день. Из за частого троллинга.
VIPded
VIPded
04 марта в 21:03
Зря это они... В одной сборной играть могут... Если Соболева не испортит Тарасовка...
VAN ARM
VAN ARM
04 марта в 20:54
так кто кого то ??))))))))))))))))))))))))))
protest58us
protest58us
04 марта в 20:46, ред.
Наверное кто-то футболку снял...вот и бомбануло...Москва она нынче такая
Don trambon
Don trambon
04 марта в 20:44
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