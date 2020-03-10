ПСЖ – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

После поражения в Дортмунде ПСЖ попробует отыграться у «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

ПСЖ

Команда Томаса Тухеля уступила в Германии 1:2, но сохранила весомые шансы на проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов благодаря гостевому голу и минимальной разнице в счете. Теперь бессменному чемпиону Франции достаточно обыграть «Боруссию» в Париже с минимальным счетом, но вряд ли именно эту цель будут преследовать хозяева.

ПСЖ добавилось головной боли после того, как участие Килиана Мбаппе в предстоящем матче оказалось под вопросом. Встречу также пропустит защитник Тиаго Силва. В своем последнем матче парижский клуб разгромил в гостях «Лион» в Кубке Франции (5:0).

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» обыграли ПСЖ в домашнем матче благодаря дублю Эрлинга Холанда. Теперь команда Люсьена Фавра будет отстаивать полученное преимущество в столице Франции, что будет сделать весьма непросто, учитывая нестабильную оборону коллектива из Дортмунда.

После первой встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов, «Боруссия» успела сыграть три матча в Бундеслиге, одержав победы над «Вердером» (2:0), «Фрайбургом» (1:0) и Менхенгладбахом (2:1). Победная серия «Шмелей» насчитывает пять поединков кряду.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.751

– 1.751 Ничья – 4.430

Победит «Боруссия» — 4.220

Статистика

В трех очных встречах соперников забивалось не больше трех голов.

ПСЖ выиграл 3 последних домашних матча с общим счетом 12:5.

выиграл 3 последних домашних матча с общим счетом 12:5. В активе «Боруссии» 3 победы в последних 5 гостевых поединках.

Единственная встреча соперников в Париже завершилась вничью 0:0.

Прогноз

Преимущество домашнего поля ПСЖ нивелируется на этот матч из-за эпидемии коронавируса. Поединок пройдет при пустых трибунах, что явно на руку «Боруссии».

К тому же, у хозяев появились солидные кадровые потери, которые могут повлиять на их игру в атаке. Полагаем, что команды не будут идти в атаку с первых минут матча, а сам поединок не будет слишком результативным. В БК Pinnacle ставку на ТМ(3,5) можно сделать по выгодному коэффициенту 1.970.