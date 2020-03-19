ДНК-тест. Кто они по национальности?

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сегодня, 15:35

Шел футбольный карантин, «Соккер.ру» развлекался, как мог. Популярное приложение поможет разобраться, кто есть кто в РПЛ и в сборной России!

Прошлым летом социальные сети пестрили фотографиями стариков: «Фейсапп» накладывал на снимки молодых людей специальный фильтр, который прибавлял несколько десятилетий, словно по волшебству. Теперь новая забава: «исключительно точный алгоритм» проанализирует фотографию и определит этническое происхождение по чертам лица. Хорошая идея, людям нравится! А что же нам расскажут лица знакомых футболистов и тренеров?

Начнем с главного тренера сборной России. Искусственный интеллект признает в осетине Станиславе Саламовиче русского, подчеркивая любопытный факт: оказывается, на треть Черчесов — француз. Что ж, звучит оптимистично: может быть, тоже выиграет чемпионат мира?

Шах и мат противникам натурализации. Посмотрите на Маринато Гильерме и Марио Фернандеса. Это просто насмешка судьбы, что они родились по ту сторону океана в Бразилии. Спасибо справедливой жизни, которая всё расставила по местам.

И теперь ясно, почему у Ари не получилось пойти тем же путем и закрепиться в сборной России.

Вопросы скорее возникают к капитану нашей национальной команды. Дзюба ведь признавался, что любит пасту и пиццу? Вот и нашлось объяснение.

Даже в Малкоме на пару процентов больше русского, чем в Дзюбе! Но вообще «Зениту» подсунули южноафриканца по цене бразильца, держите это в уме в будущем.

Еще у одного парня из атаки петербургского клуба, который мнит себя персом, адская смесь: Азмун то ли индус, то ли немец. Хотя, может быть среднее между индусом и немцем и есть — иранец? Ох уж этот искусственный интеллект, горазд на загадки!

Кстати, очень жаль, что консервативная организация ФИФА безнадежно отстает от жизни и пока даже не рассматривает вопрос о том, чтобы «исключительно точный алгоритм» помогал сменить футбольное гражданство. Знаете, что бы мы сделали первым делом? Вызвали бы в сборную России Гжегоша Крыховяка!

Наверное, нашлось бы место и Жиго, который уже на две трети обрусел, общаясь с Георгием Джикией в «Спартаке».

Мы знали, что предки Георгия родом с Закавказья, но «точный алгоритм» уверяет, что капитан «Спартака» не грузин, а армянин. Впрочем, все люди — братья, а эти две народности соседствуют столетиями. Стоит ли удивляться, что возникла небольшая путаница?

Зато тренер у «Спартака» русский шотландец. Мощно!

Кстати, давайте о тренерах, раз уж зашла речь. Могу сказать положа руку на сердце, что в Юрии Семине никогда не сомневался. Он стопроцентный русский мужик. Ну, ладно, пусть не стопроцентный. Но почти.

Карпин никогда не внушал особого доверия: вроде как русский, родился в Эстонии, получил испанское гражданство. И оказался шведом на две трети — можно было ожидать такого сюрприза от непредсказуемого Валеры.

Ганчаренко внезапно оказался выраженным западноевропейцем. Стоило раньше догадаться: Виктор Михайлович — икона стиля.

Но дальше всех пошел Леонид Слуцкий. Нет, не прямо в космос, но тоже далеко. Это вообще как? Кейсуке Хонда, что ты натворил?!

Ну да с кем не бывает. Вот бывший подопечный Леонида Викторовича Роман Еременко оказался ирландцем. Тут хотя бы объяснение есть: вещества, из-за которых полузащитник отбывал двухгодичную дисквалификацию и не на такое способны…

Как мы помним, по паспорту Еременко — финн. Но искусственный интеллект к этой национальности причисляет двух других футболистов. Любопытная связка, не правда ли?

Лично для меня откровением стал тот факт, что развлекательная программа внезапно проявила способности к анализу игры вратарей. Все мы знаем, чем в первую очередь знамениты британские голкиперы, и алгоритм уверяет, что Сергей Песьяков в первые секунды после гола Крыховяка был на 69% британцем!

В связи с этим могут начинать волноваться и болельщики «Краснодара».

Зато болельщики ЦСКА теперь не будут голословны, утверждая, что в воротах их любимой команды играет Святой Игорь. Акинфеев на 1% ватиканец, представьте себе. Святой. Греческий святой.

Но если Игорь Владимирович добился таких высот всего лишь с 1% ватиканской крови, то от Александра Максименко мы вправе требовать настоящих чудес, ведь у него 7%. Интересно, а как вообще выглядит типичный ватиканец?

У зимнего новичка «Динамо» тоже фамилия на «ко», но и он на две трети русский, хотя у Комличенко обнаружилась кровь северных конунгов. Кто смотрел сериал «Викинги» не удивился, что форвард почти на 30% датчанин. Представьте Николая с бородой попышнее и с большим топором в руке.

Куда удивительнее, что партнер Комличенко по линии атаки в «Динамо» тоже наш парень.

Хотя, всякое удивление заканчивается, когда видишь результаты теста Эдера. Удивление заканчивается и начинается радость: получается, «Золотой гол» в финале Евро-2016 забил форвард русских кровей!

А напоследок головоломка. Как так вышло с братьями-близнецами? Антон Миранчук — украинский немец и даже немного катарец, а его брат Алексей — француз. Чудны твои дела, «исключительно точный алгоритм»!