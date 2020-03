Феллаини встретили в Китае при полной защите от коронавируса

Полузащитник «Шаньдун Лунен» вернулся в Китай. По прилету его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру. Такие методы были введены в рамках защиты от коронавируса. Кроме того, 32-летнему бельгийцу теперь предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая уже возобновила тренировки.

Ранее сообщалось, что Феллаини может вернуться в АПЛ .

Marouane Fellaini getting a warm ‘welcome’ back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU