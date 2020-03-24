Его боялась «Бавария»

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сегодня, 17:25

«Соккер.ру» рассказывает о бывшем капитане сборной Германии, отметившем недавно свой семьдесят второй день рождения.

Не секрет, что символом «Дуйсбурга» является зебра. Но не все за пределами Германии знают, что у талисмана есть имя собственное, причём уникальное, — Эннанц. Столь необычным именем полосатый конь обязан легенде клуба Бернарду Дицу. Сейчас уже забылось, но в семидесятые годы и «Дуйсбург» частенько называли «Дицбургом».

Эннанц — не что иное, как искажённое Бернард. Искажённое самим же Бернардом. Не выговаривал мальчик своё имя, вот и стал вместо Бернарда Эннанцем. Сейчас любой логопед исправил бы этот дефект дикции, но в послевоенной Германии многодетной семье — а Бернард девятый, самый младший, было не до логопеда. Он и школу-то не закончил. В двенадцать лет ушёл работать на завод кузнецом. Учился в ремесленном училище, но это, конечно, не школа.

Футболистом Бернард-Эннанц стал из-за производственной травмы. Шестнадцатилетнему кузнецу оторвало два пальца на руке. Махать молотом он не мог, пришлось стать подсобным рабочим. Но искалеченная рука не мешала играть за заводскую команду. Которая иногда участвовала в турнирах и получала за это гонорары. А однажды её премировали поездкой в Африку.

Диц играл на позиции левого нападающего и немало забивал. И, надо же, был замечен сразу двумя клубами Бундеслиги. Едва ли не одновременно он получил приглашения от «Кёльна» и «Дуйсбурга». «Кёльн», конечно, престижнее, интереснее. Но Бернард выбрал «Дуйсбург» из прагматических соображений. Там легче было пробиться в основу, а стало быть, больше шансов получать не только зарплату, но и премиальные. Первый и последний случай в карьере Дица, когда он проявил прагматизм и меркантильность.

Левый нападающий у «зебр» уже имелся, поэтому Эннанца передвинули в среднюю линию. И в первом же матче за основу он поразил ворота «Вердера». С тех пор Диц стал постоянно выходить на поле и вскоре превратился в любимца болельщиков. Ещё бы парень с завода вышел на поле и заиграл с листа. На третьем году своей спортивный биографии Бернард переквалифицировался в левого защитника. На этой позиции он и прославился. Хотя немало матчей провёл в роли либеро. И считался вторым в Бундеслиге. После Франца Беккенбауэра. Но не забывайте, в какой команде и с какими партнёрами играл кайзер Франц.

Но перевод в оборону не отразился на результативности Дица. Забивал он по-прежнему немало. Особенно любил огорчать «Баварию». В семидесятые годы «Дуйсбург» превратился в самого сложного, даже неприятного соперника для сильнейшего клуба Западной Германии. Из девяти домашних матчей «Дуйсбурга» с Дицем в составе против «Баварии», семь завершились победами «зебр», одна ничья и лишь одна, пусть и крупная – 4:0, победа мюнхенцев. Бернард же в этих играх выкладывался на все 200 процентов. Однажды, будучи защитником, забил четыре мяча в ворота Зеппа Майера. Хет-трик игрока обороны – явление уникальное, а чтоб четыре гола. Вообще за гранью фантастики. Майер, выходя на поле, наставлял своих одноклубников, чтобы те не давали развернуться Эннанцу. «Жаль, что мы играем не только с „Баварией“. А то бы уже чемпионами стали», — пошутил как-то капитан «зебр».

Баварцы не любили Дица. Относились к нему с каким-то снобизмом. Им, звёздам и победителям всего на свете, этот парень с дефектом дикции и искалеченной рукой, казался человеком из другого мира. Неправильным, каким-то, нетипичным. Руководство «Баварии» считало также. Но однажды Дица всё же пригласили в Мюнхен. Бернард даже не стал раздумывать. Отказался сразу же.

Дица отличали выносливость, работоспособность и корректность. 12 жёлтых карточек за 16 лет карьеры. Да сейчас иные за сезон получают больше. А ещё он был настоящим лидером «зебр». Капитаном и даже больше чем капитаном. Тренеры «Дуйсбурга» менялись, а лидер в раздевалке оставался прежним. Многие матчи, в том числе и упомянутые с «Баварией», выигрывались на морально-волевых, на эмоциональном подъёме, который обеспечивал Бернард.

Другое дело, что «Дуйсбург», при всём его геройстве, ничего не выигрывал. Выше шестого места поднимался. Точнее один раз финишировал шестым, ещё раз девятым, а так и в десятку не попадал. Был шанс взять Кубок в семьдесят пятом. Но в финале «зебры» проиграли «Айнтрахту» из Франкфурта. И надо же такому случиться, что единственный гол стал следствием ошибки Эннанца.

После того финала Диц решился на переход. В ряды того самого «Айнтрахта». Обо всём договорился, возвращался из Франкфурта за семьёй. Но на вокзале встретил заплаканного мальчишку, который бросился к кумиру. «Это правда, что вы уходите? Не бросайте наш „Дуйсбург“, пожалуйста». И он остался. При желании футболист такого класса мог сделать куда более успешную карьеру, да и денег заработать куда больше. Но как любил говорить Эннанц, «я играю в футбол не ради денег».

Однако в сборную ФРГ Диц вызывался с 1975 года, после того, как Манншафт покинул Пауль Брайтнер. Был единственным игроком «Дуйсбурга» в составе. А в 1979 году новый тренер Юпп Дерваль сделал Бернарда капитаном. Когда немцы в 1980 году выиграли чемпионат Европы, президент УЕФА вручил главный трофей именно Дицу.

Но потом Эннанца ушли из Манншафт. Официальная версия — Юппу Дервалю не понравилось увлечение капитана сборной боксом. Диц неплохо боксировал и выступал на ринге. И это ему нисколько не мешало. Но Дерваль вдруг счёл, что Бернард подвергает себя риску и отчислил его из команды. На самом же деле капитан оказался жертвой интриг внутри Манншафт. В сборную решил вернуться Брайтнер. Который выдвинул условия — или он, или я.

На чемпионат мира 1982 года Бернард не поехал. Даже в отборочных матчах не играл, — бился за свой клуб. «Пока я в „Дуйсбурге“, — он не вылетит», — часто говорил Эннанц. Но весной восемьдесят второго примета не сработала. Впервые в истории Бундеслиги команда из Дуйсбурга покинула элиту. Чтобы погасить накопившиеся долги, «зебры» продали своего капитана «Шальке». Но на новом месте Диц не заиграл. Промучился три года и закончил.

Сейчас «Дуйсбург» играет в третьей Бундеслиге. Но лидирует и рассчитывает на повышение в классе. Сначала вторая Бундеслига, а там видно будет. Главное, чтобы чемпионат доиграли. Сам Бернард Диц встретил свой 72-й день рождения в условиях карантина. Но он остаётся оптимистом и верит, что скоро футбол вернётся на «МСВ-Арену», где болельщиков встретит талисман клуба — зебра по имени Эннанц.