Тридцать два года ожидания

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«Соккер.ру» вспоминает победу «Реала» в Лиге чемпионов 1998, которой он обязан президенту Лоренсо Сансу и тренеру Юппу Хайнкесу.

Лоренсо Санс, занявший кресло президента «Реала» в ноябре 1995 года, не стал тянуть с исполнением своих обещаний. Новый президент пригласил на пост тренера знаменитого итальянца Фабио Капелло и попал в яблочко. «Соккер.ру» рассказывал об этом сезоне.

Лев и мыши

Весной 1997 года Капелло вернул «Реалу» чемпионский титул, но сразу же после победы подал в отставку и вернулся в «Милан». Причиной стали усилившиеся противоречия между итальянцем и Лоренсо Сансом. Президент считал игру своей команду скучной и незрелищной, тренер был всё время чем-то недоволен – то не тех игроков ему купили, то тех, но поздно. И хотя «Реал» опередил в итоговой таблице на два очка яркую «Барселону» Бобби Робсона, с Капелло расстались. По обоюдному согласию сторон. А на «Сантьяго Бернабеу» появился 52-летний немец Юпп Хайнкес.

Хорошо известный на родине, сначала как прекрасный нападающий, а затем как толковый тренер, Хайнкес хорошо знал и испанский футбол – он успешно работал и в «Атлетике» из Бильбао, и в «Тенерифе». В чемпионском сезоне «Реал» так не смог сломить сопротивление островитян – 0:0 в Мадриде и 1:1 на Канарах. Неуступчивость, ершистость «Тенерифе» возможно и стали аргументом в пользу приглашения Хайнкеса.

Но Санс видел свою миссию не только в возвращении «Реала» на первое место в Испании. Чемпионских титулов у «сливочных» и так больше всех. В восьмидесятые пять лет подряд мадридцы приходили на финиш первыми. Но Кубок чемпионов, который в первые годы своего существования был таким родным для «Реала», никак не давался в руки «королевскому клубу». Мадридцы побеждали в пяти первых турнирах — 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, затем выиграли турнир в 1966 году. И всё. Цифра шесть стала заколдованной. Шли годы, но самый титулованный клуб неизменно терпел неудачи в главном из еврокубков. Только в 1981 году мадридцы добрались до финала, но там их обыграл «Ливерпуль». «Реал» выиграл два Кубка УЕФА , — в 1984 и 1985. Но как-то кто сказал в те годы «льву негоже ловить мышей». Список победителей Кубка чемпионов пополнялся, вот и ненавистная мадридцам «Барселона» в него угодила. А для «Реала» период безвременья продолжался и перешагнул за отметку 30 лет. Выросло целое поколение болельщиков, не видевших победы клуба в главном клубном турнире. Невесёлый юбилей — тридцать лет без Кубка чемпионов пришёлся уже на время правления Санса.

Модель Хайнкеса

В отличие от предшественника Хайнкес не стал просить руководство купить ему много игроков. Главный новичок – француз Кристиан Карамбё был приобретен по просьбе Капелло. Дон Фабио заказал и другого новобранца – рослого нападающего «Сарагосы» Фернандо Морьентеса. Юпп наверняка не раз поблагодарил предшественника и за эти трансферы, и за наследство в целом. Вернулся из «Сарагосы» игрок середины поля Дани. Пополнили состав защитник «Атлетика» Айтор Каранка, центральный полузащитник «Расинга» Хайме и вратарь Педро Контрерас, вернувшийся из аренды в «Райо Вальекано». Последний должен был заменить завершившего выступления ветерана Пако Буйо. Вернулся в Бильбао защитник Рафаэль Алькорта, а опорник Луис Мийя отправился в «Валенсию». Несложно догадаться, что состав «Реала», как минимум, не стал слабее. Зимой в коллектив влился бразильский крайний нападающий Савио Бортолини из «Фламенго».

Ставший при Капелло основным вратарём немец Бодо Ильгнер мучился со спиной. Шанс проявить себя получил Сантьяго Канисарес. На подхвате Педро Контрерас. Правый защитник — Кристиан Пануччи, левый Роберто Карлос. В центре обороны ветеран Маноло Санчис и окончательно переквалифицировавшийся в защитники Фернандо Йерро. Резервисты Айтор Каранка, младший сын президента Фернандо Санс, доигрывающий Мигель Чендо и Карлуш Секретариу. В центре поля опытный аргентинец Фернандо Редондо, молодой, но уже успевший выиграть Лигу чемпионов с «Аяксом» Кларенс Зеедорф и новичок Хайме. Хосе Амависка, Хосе Мария Гутьеррес или просто Гути, Кристиан Карамбё, Дани, Зе Роберто и добавившийся зимой Савио могли усилить среднюю линию. Хайнкес предпочитал использовать трёх форвардов. Рауль действовал чуть сзади, а вперёд были выдвинуты для уроженца Югославии — хорват Давор Шукер и черногорец Предраг Миятович. Рвался в бой молодой Фернандо Морьентес.

Открывался сезон двумя встречами за Суперкубок с «Барселоной», у руля которой уже стоял Луи ван Гал, сменивший Бобби Робсона. Хайнкес выпустил в стартовом составе трёх нападающих – Давора Шукера, Предрага Миятовича и Рауля. Последний и погрузил «Камп Ноу» в тишину на пятой минуте. «Барса» ответила через шесть минут голом Мигеля Анхеля Надаля. Ничейный счёт продержался до 85-й минуты, пока Джованни не решил судьбу первого раунда в пользу барселонцев.

Через три дня соперники встретились на «Сантьяго Бернабеу», и «Реал» рассчитался сполна. Джованни свой гол забил, но перед этим Рауль дважды, Предраг Миятович и Кларенс Зеедорф заставляли нового вратаря «Барсы» Руда Хеспа вынимать мячи из сетки. Так Хайнкес взял свой первый испанский трофей.

Старт в чемпионате получился смазанным из-за домашней ничьей с «Атлетико» – 1:1. Пришлось даже отыгрываться. Но потом «Реал» одержал несколько побед. А там и групповой этап Лиги чемпионов подоспел. Раскатан на «Сантьяго Бернабеу» крепкий норвежский «Русенборг» 4:1, бит в гостях «Порту» 2:0. В первенстве обыграна в гостях «Валенсия»2:0. А вот с «Депором» возникли сложности – не смогли сломить галисийцев у себя дома. Не беда. Мадридцы набрали хороший ход, идут вторыми, уступая чуточку – четыре очка «Барселоне». Зато в Лиге чемпионов «Реал» разгромил дома «Олимпиакос», а «Барса» получила увесистые 0:3 в Киеве.

«Эль Класико» было запланировано на первый день ноября. В случае победы «Реал» сокращал бы отставание от «сине-гранатовых» до одного очка. Мадрид жил ожиданием жертвоприношения – рыхлая «Барса» ван Гала должна быть раздавлена.

Первая же атака мадридцев могла стать результативной. Давор Шукер с острого угла пробросил мяч между ног великану Руду Хеспу и не попал. Зато «Барса» на пятой минуте ответила голом. Луиш Фигу, в ту пору капитан каталонцев, промчался по правому флангу и прострелил. Роберто Карлос должен был перехватить пас, но не сделал этого. Ривалдо вырос из-за спины двух мадридских защитников и пробил в касание. Сантьяго Канисарес, защищавший ворота «сливочных» лишь обозначил попытку спасти ворота.

«Реал» приложил колоссальные усилия, чтобы ликвидировать последствия слабого старта. Моментов множество, но с завершающими ударами беда. Отыграться получилось только в начале второго тайма. Гол Рауля получился копией удара Ривалдо. С той лишь разницей, что Роберто Карлос простреливал слева, а не справа, как Фигу. Сравняв счёт, хозяева пошли вперёд забивать второй и пропустили сами. Не прошло и трёх минут.

Второй мяч в ворота «Реала» можно назвать голом имени Канисареса. Сантьяго опередил Христо Стоичкова в борьбе за мяч. Но, вместо того, чтобы просто зафиксировать мяч, вратарь начал мудрить. Мяч попрыгал в руках Сантьяго и выскочил за пределы штрафной. А там уже дежурил Луис Энрике. Канисарес уже вернулся на линию ворот, да что толку – 1:2 на 50-й минуте.

Впереди – вагон времени. У ворот Хеспа жарко, даже очень. Голландец несколько раз спас, ещё в паре моментов ему повезло. Но на 61-й минуте остроумно сыграл Фернандо Редондо. Он не стал делать пас в центр барселонской штрафной, а дошёл почти до линии ворот и уже оттуда отбросил мяч. Точно под удар Шукеру. Давор едва не порвал сетку.

Желание дожать во чтобы то ни стало в итоге сгубило «Реал». На 79-й минуте «Барселоне» удалась контратака с выходом три в два. Точку поставил Джованни, ставший специалистом по «Реалу». Три матча в сезоне – три гола.

Игроки «Реала» долго не выходили из раздевалки. Впервые за время работы в Мадриде Хайнкес услышал, что он не Капелло и рядом не стоял с итальянцем. Естественно он сделал выводы. Но главный вывод состоял в том, что «Реалу» будет трудно гнаться за двумя зайцами – сохранением чемпионского титула и победой в Лиге чемпионов. Нужно было выбирать. И Хайнкес сделал ставку на Европу.

Европейский выбор

Однако в групповом турнире «сливочные» слегка притормозили – ничья в Греции с «Олимпиакосом», проигрыш «Русенборгу» в гостях. Но всё затмил провал «Барселоны» ван Гала в Лиге чемпионов. После 0:3 в Киеве «Барса» подверглась ещё более изощрённому унижение со стороны «Динамо» на «Камп Ноу» – 0:4. «Сине-гранатовые» заняли последнее место в группе и сосредоточились на домашних трофеях.

Нет, «Реал» не устранялся от борьбы за чемпионство. Даже забирался на пару туров во главу таблицы. Но даже во время антракта в Лиге чемпионов мадридцы порою теряли очки, где не собирались этого делать. Обидными были проигрыши «Бетису», «Реалу Сосьедад» и «Тенерифе» с общим счётом 7:11. Много пропускал «Реал», непростительно много. Лечение Бодо Ильгнера затянулось, а Сантьяго Канисарес проводил откровенно слабый сезон. Чемпион мира 1990 года вернулся в ворота только в феврале. Незадолго до конца второго круга «сливочные» прочно обосновались на второй позиции.

Роман с Королевским Кубком у Хайнкеса откровенно не сложился. В 1/16 финала «Реал» сошёл с дистанции, уступив по сумме двух встреч «Алавесу» 0:1 и 2:1. А тем временем приближались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, где чемпиону Испании противостоял леверкузенский «Байер» Вот тут то и пригодилось знание Юппом Хайнкесом футбола своей страны.

В Леверкузене «Реал» долго уступал в счёте, но в итоге Кристиан Карамбё ответил точным ударом нал Штефана Байнлиха. Зато через две недели «Байер» получил свои 0:3, выдержав только 45 минут. После перерыва Кристиан Карамбё, Фернандо Морьентес и Фернандо Йерро с пенальти оформили результат, и мадридцы вышли в полуфинал. На промежуток между двумя встречами с «Байером» вместился матч «Барселоны» и «Реала» на «Камп Ноу».

В первом тайме команды создали столько голевых моментов, что хватило бы на полдесятка встреч. Вратари Хесп и Ильгнер были бесподобны, и во многом благодаря им первый тайм завершился нулевой ничьей. Нули на табло светились до 69-й минуты, пока Ривалдо не сделал чудо-пас в штрафную. Мяч летел в руки Ильгнеру мимо Йерро, но, едва пролетев Фернандо, вдруг сделал поворот. Небольшой поворотик, но достаточный для того, чтоб Сонни Андерсон проткнул мяч мимо вратаря. Фернандо и Бодо смотрели друг на друга, не понимая, как такое произошло, пока игроки в сине-гранатовых футболках праздновали первый гол.

Бедный Йерро оказался причастен и ко второму голу на 80-й минуте, выбив мяч из центра штрафной на ногу Луишу Фигу. Португалец левой ногой отправил мяч впритирку с дальней штангой ворот своего будущего клуба. И как же без гола Джованни! Бразилец вышел и забил после передачи Ривалдо – 3:0. Поэтому-то и таким злым был «Реал» в ответной встрече с «Байером».

Разгром в Барселоне вызвал волну критики, обрушившейся на немецкого тренера. Но вскоре «Реал» вышел в полуфинал. И опять представитель Бундеслиги, победитель предыдущего розыгрыша дортмундская «Боруссия». И хотя «чёрно-золотыми» руководил уже не Оттмар Хитцфельд, а Невио Скала, дортмундцы представляли собой грозную силу. В чём могла убедиться «Бавария» в четвертьфинале.

Молодой Фернандо Морьентес в очередной раз доказал, что его не зря позвали в самый титулованный клуб Испании. В середине первого тайма Фернандо переправил мяч в сетку после передачи Роберто Карлоса. Во втором тайме 21-летний нападающий выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч под удар Кристиана Карамбё. А тот уже не промахнулся с острого угла – 2:0. «Боруссия» пыталась опротестовать результат матча из-за нестандартных на взгляд гостей ворот на «Сантьяго Бернабеу». Огорчила Хайнкеса нелепая травма Миятовича, Предраг врезался в телевизионную камеру и был заменён.

Ответная встреча в Дортмунде оказалась скучной и тусклой. Но нулевая ничья вполне устроила мадридцев. «Боруссия» сложила свои полномочия, а «Реал» впервые с 1981 года пробился в финал Кубка чемпионов.

В чемпионате Испании дела шли неважно. Ничья с «Меридой» и проигрыш «Сарагосе» и «Эспаньолу», отбросили команду Хайнкеса со второго места на четвёртое. Выигрыш в заключительной встрече ничего не изменил. «Реал» не просто утратил чемпионство, он финишировал четвёртым, отстав от «Барселоны» на 11 очков. Второе и третье места заняли баски – «Атлетик» и «Реал Сосьедад» соответственно. Видимо, в эти майские дни в кабинете Лоренсо Санса было принято решение об увольнении Хайнкеса.

Но у «Реала» оставался самый главный матч сезона – финал Лиги чемпионов. 20 мая 1998 года на поле «Амстердам-Арены» вышли «Ювентус» и «Реал». Причём фаворитом в этом противостоянии считался итальянский клуб.

Хайнкес провёл несколько дней, а может быть, и ночей, изучая игру «Ювентуса». Особое внимание было уделено Зинедину Зидану, мозговому центру «Юве». Одного опорного полузащитника для нейтрализации француза было мало, поэтому в помощь Фернандо Редондо был отряжен Кристиан Карамбё, хорошо знающий Зидана по сборной. Сместившийся с правого фланга в центр Карамбё к тому же и развязал руки Кларенсу Зеедорфу, который должен был исполнить роль Зинедина, но уже в «Реале».

Зидан довольно быстро ощутил себя зажатым сразу с двух сторон. Француз не имел возможности ни толком принять мяч, ни обработать его и отдать пас. А тут ещё Дель Пьеро оказался под надзором Фернандо Йерро. Усилий Филиппо Индзаги и Эдгара Давидса оказалось недостаточно.

Сломав игру соперника и навязав борьбу чемпионам Италии, «Реал» постепенно стал диктовать свою волю. И на 67-й минуте Предраг Миятович забил самый важный в своей жизни гол. Удар Роберто Карлоса с угла штрафной площадки был заблокирован защитниками «Ювентуса». Но мяч отскочил к дежурившему в штрафной Миятовичу. Тот выманил из ворот Анджело Перуцци и был таков – 1:0. «Юве» завёлся. Опасно бил Индзаги. Выскакивал к воротам Эдгар Давидс, выручил Бодо Ильгнер. А там и свисток немецкого арбитра Гельмута Краусса подоспел. Кубок чемпионов у «Реала». Юпп Хайнкес подарил Мадриду праздник. Чёрная полоса шириной в 32 года была преодолена.

А через несколько дней Юпп Хайнкес навсегда покинул «Реал». Пути клуба и тренера разошлись. Но иногда они всё же пересекались. Например, в полуфинале Лиги чемпионов 2017-18, где ведомая Юппом «Бавария» всё же капитулировала перед будущим победителем турнира.