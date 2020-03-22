«Реал» времён Санса, вернувший Кубок чемпионов в Мадрид. Где они сейчас?

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сегодня, 21:30

Коронавирус унес жизнь бывшего президента «Реала», при котором «сливочные» в сезоне 1997/98 прервали 32-летнюю паузу без КЧ . «Соккер.ру» вспоминает знаменитую команду.

Как это было? «Реал» выиграл 13 Кубков чемпионов, но некоторые из них были действительно особенными. Например, «Десима» — десятая победа в Лиге чемпионов, одержанная в сезоне 2013/14, которую «сливочные» ждали 12 лет. Но это еще что! После победы в 1966-м «Мадрид» не прикасался к главному клубному трофею Европы целых 32 года, пока в середине 90-х президентские выборы не выиграл Лоренсо Санс, который не стал терпеть скучный футбол в исполнении Фабио Капелло, несмотря на чемпионство, и на сезон 1997/98 назначил главным тренером Юппа Хайнкеса.

А теперь представьте, что «Реал» пропустил предыдущий еврокубковый сезон, не играл даже в Кубке УЕФА и Кубке Кубков. Такое бывает, если финишируешь на шестой строчке в чемпионате, не только ниже «Атлетико», «Валенсии» и «Барселоны», но и под «Эспаньолом» с «Тенерифе». А еврокубковых путевок всего лишь пять на всю Испанию. После того провала «Реал» набрал новых футболистов, которые и составили костяк в походе за Кубком чемпионов, но изначально в список фаворитов того турнира «сливочные» не входили.

Однако команда Хайнкеса наглядно доказала свое право на трофей, обыграв в двух решающих стадиях поочередно чемпиона и финалиста предыдущего розыгрыша — дортмундскую «Боруссию» и «Ювентус». Последним в Лиге чемпионов 1997/98 и единственным в финале стал гол Предрага Миятовича в ворота Анджело Перуцци в середине второго тайма. Разговоры об офсайде давно утихли, в истории осталась только очень особенная для «Реала» победа в любимом турнире, который столько лет не давался «Королевскому клубу». Кто же выковал этот успех?

Президент. Лоренсо Санс (Испания, ушел из жизни в возрасте 76 лет). Лоренсо Санс правил «Реалом» на протяжении пяти лет во второй половине 90-х, именно этому президенту удалось прервать «засуху» без Кубков чемпионов https://www.soccer.ru/blogs/record/1173685/sans-lorenso-real продолжительностью в 32 года, причем на смене Санса «сливочные» выиграли Лигу чемпионов дважды: Лоренсо ушел со своего поста в 2000-м после еще одной европейской победы. Жизнь бывшего президента «Реала», оставившего глубокий след в истории «Королевского клуба», забрал коронавирус.

Главный тренер. Юпп Хайнкес (Германия, 74 года). Судьба Хайнкеса была предрешена еще до финала с «Ювентусом», Санс выждал неделю после триумфа и освободил немца от полномочий. В карьере Юппа будет еще немало всего интересного, в том числе еще одна победа в Лиге чемпионов с «Баварией» через 15 лет после успеха с «Реалом». После нее Хайнкес ушел на заслуженную пенсию, которую пару лет назад вынужден был прервать, чтобы выручить «Баварию» после отставки Анчелотти.

Бодо Илгнер (Германия, 52 года). Играл в финале против «Ювентуса», хотя по ходу сезона большую часть матчей провел на скамейке, глядя на Канисареса. Бодо — эксперт на телевидении и фанат «Реала», лучший иностранный вратарь в истории «сливочных» (по версии «Марки»), говоря о «Мадриде», выражается исключительно как болельщик: «мы», «наш», «у нас».

Сантьяго Канисарес (Испания, 50 лет). Канисарес не смог прославиться в родном «Реале», и вообще он больше ассоциируется с «Валенсией», которой отдал 10 лет. По окончании футбольной карьеры много всего хорошего и плохого было в жизни Сантьяго: участвовал в ралли и в танцевальном шоу на ТВ, создавал большую семью (у Канисареса семеро детей!), а два года назад потерял сына в 5-летнем возрасте, мальчик проиграл борьбу тяжелой болезни. Санти пытается жить дальше, играет в матчах ветеранов и обсуждает испанский футбол. Недавно емко охарактеризовал чемпионскую гонку в Ла Лиге:

Кто победит? Если смотреть игры «Барселоны», то кажется, что победит «Реал». Если же посмотришь на «Реал», то подумаешь, что победит «Барселона».

Кристиан Пануччи (Италия, 46 лет). Стал тренером, причем начал карьеру в сборной России, где помогал Фабио Капелло. После этого Кристиан самостоятельно работал с «Ливорно» и «Тернаной», а потом пытался что-то делать в сборной Албании. Результаты плачевные, работу потерял год назад и с тех пор сидит без дела.

Мануэль Санчис (Испания, 54 года). Легендарный Маноло отыграл 18 сезонов за «Реал» и на протяжении 13 лет носил капитанскую повязку, но после ухода из футбола ведет размеренную жизнь, лишь иногда комментирует какие-то события вокруг «Королевского клуба».

Фернандо Йерро (Испания, 51 год). Йерро пропал с радаров после того, как неожиданно возглавил сборную Испании на ЧМ -2018 и помог сборной России сенсационно выйти в четвертьфинал. Осенью ходили слухи, что сборная Эквадора может пригласить Фернандо на тренерский мостик.

Айтор Каранка (Испания, 46 лет). Учился тренерскому искусству у Моуриньо, которому три года помогал в «Реале», после этого поехал в Англию, где успел поработать с «Мидлсбро» и «Ноттингемом». Сейчас свободен и открыт к предложениям.

Роберто Карлос (Бразилия, 46 лет). Отец девятерых детей пытался построить тренерскую карьеру, но ничего хорошего из этого не получилось, в итоге Роберто Карлос вернулся в «Реал» и получил должность посла клуба в Азии и тихоокеанском регионе.

Фернандо Редондо (Аргентина, 50 лет). Полузащитник по прозвищу «Принц» живет в Аргентине и промышляет экспертизой на телевидении.

Кристиан Карамбё (Франция, 49 лет). Работал в скаутских сетях «Портсмута» и «Арсенала», а с 2013-го года трудится на благо «Олимпиакоса», где сначала был стратегическим советником президента, а сейчас занимает пост спортивного директора.

Кларенс Зеедорф (Нидерланды, 43 года). К 22 года Кларенс выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом» и «Реалом», а впереди еще были победы с «Миланом». Тренерскую карьеру так красиво запустить не удалось: голландец работал в «Милане» и «Депортиво», возглавлял китайский клуб и сборную Камеруна и нигде не добился успехов.

Хосе Мария Гутьеррес «Гути» (Испания, 43 года). Возглавляет «Альмерию» и ведет борьбу за попадание в Примеру, хотя в последнее время дела шли не лучшим образом. https://www.soccer.ru/news/1168174/guti-almeriya

Рауль (Испания, 42 года). Там, где и должен быть — в «Реале». Рауль сначала вернулся в «Королевский клуб» на должность посла клуба в США , где завершал карьеру и собирался пожить, но в 2018-м Гонсалес переехал в Мадрид, чтобы сначала принять юношеский состав «сливочных», а прошлым летом он возглавил «Кастилью». Думаю, однажды увидим Рауля у руля самого главного «Реала».

Фернандо Морьентес (Испания, 43 года). Пытался тренировать, но уже почти пять лет, как ушел из «Фуэнлабрады», однако говорит, что ждет новых предложений, в том числе готов отправиться за рубеж, но на деле окончательно превратился в «говорящую голову». Фернандо — господин эксперт.

Предраг Миятович (Югославия/Сербия, 51 год). Президент Рамон Кальдерон сделал Миятовича спортивным директором «Реала» (2006 — 2009), впоследствии Предраг использовал свои связи, чтобы заняться агентским бизнесом. Уход Лоренсо Санса из жизни потряс Миятовича:

Это один из самых грустных дней в моей жизни. Жаль, что из-за коронавируса не удалось навестить Санса, ведь в больницу не пускали даже его близких. Я все еще не могу поверить в это, Лоренсо был мне как отец, он был замечательным человеком.

Хосе Эмилио Амависка (Испания, 47 лет). Директор спортивной школы в Сантандере, лицо нескольких ТВ-проектов, с удовольствием играет за ветеранские команды, приезжал на Кубок Легенд в Москву.

Хайме (Испания, 46 лет). Хайме не входит в касту великих футболистов, но очень любит футбол и жизнь. Повесив бутсы на гвоздь, стал беззаветно тренировать детей и любителей, а еще известен как рьяный борец с голодом.

Давор Шукер (Хорватия, 51 год). Давор Шукер уже 8 лет руководит хорватским футболом, перед вами глава Хорватского футбольного союза и член исполкома УЕФА .

Фернандо Санс (Испания, 46 лет). Сын Лоренсо Санса был в заявке «Реала» на финал, однако на поле появился только после финального свистка, чтобы отпраздновать победу. В «Реале» Фернандо не задержался, зато семь лет играл за «Малагу», а когда отец купил этот клуб, стал президентом «анчоусов».

Виктор Санчес дель Амо (Испания, 44 года). Воспитанник «Реала» покинул родной клуб после победы над «Ювентусом», но он еще заявит о себе, выиграв с «Депортиво» чемпионат Испании в сезоне 1999/2000. На тренерском поприще Виктор Санчес тоже на виду, хотя хвастаться особо нечем: он возглавлял «Депортиво», «Олимпиакос», «Бетис» и «Малагу», из которой был уволен 11-го января.

Савио (Бразилия, 46 лет). Этот бразилец выиграет с «Реалом» три Лиги чемпионов, хотя всегда будет в тени других игроков. Сейчас он делает бизнес в Бразилии: инвестирует в недвижимость и продвигает молодых бразильских футболистов.