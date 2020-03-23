Лентини. До и после аварии

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» рассказывает о драме некогда самого дорогого футболиста мира.

Третьего августа 1993 года автомобиль «Порше-турбо», мчавшийся по трассе Пьяченца - Турин вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась, а потом загорелась. Но спасатели успели вытащить из неё водителя — окровавленного и обожжённого. Пострадавший был жив, но надежды на благополучный исход были иллюзорны. Множественные переломы, в том числе и перелом черепа. С большим трудом спасатели узнали в несчастном полузащитника «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Лентини.

24-летний футболист два дня находился в коме. Лентини сделали несколько операций. Вся Италия следила за судьбой Джанлуиджи. Врачи совершили чудо, сохранив жизнь молодому человеку. Более того, едва придя в сознание Джанлуиджи заявил, что намерен вернуться на поле. В сентябре это казалось нереальным. Но когда в мае «Милан» сокрушил «Барселону» в финале Лиги чемпионов, на поле в составе победителей был и вернувшийся с того света Лентини. Даром что он вышел на поле всего на шесть минут.

Родители Лентини - сицилийцы, но сам Джанлуиджи появился на свет и вырос на севере Италии — в Пьемонте. Футболу учился в спортшколе «Торино», там же и начинал играть. Шестнадцатилетним хрупким худеньким юношей, почти мальчишкой, он дебютировал в составе «гранатовых». Выходил на замены, но не так часто, как бы хотелось самому Джиджи. В двух сезонах получилось по одиннадцать встреч. Но «Торино» поступил мудро, отдав Лентини в аренду «Анконе». За год, проведенный в Серии В, Лентини заметно прибавил. Уходил хлипким юнцом, вернулся мускулистым мужчиной. Он прибавил не только в атлетизме. Джанлуиджи стал лучше понимать игру. А уж скорости и техники ему было не занимать.

И довольно быстро вчерашний юниор стал лидером «Торино». Очень вовремя, ибо некогда знаменитый клуб в восьмидесятые не всегда радовал своих болельщиков. Более того, в 1988 году «Торино» выпал из Серии А. И возвращение молодого, скоростного Лентини стало спасением для туринцев. Они быстро вернулись в элиту, а через год финишировали на почётном для новичка Серии А пятом месте. А весной девяносто второго «гранатовые» заняли третье место. Вслед за «Миланом» и «Ювентусом».

В штабе «Ювентуса» сочли непорядком, что такая звезда играет в Турине, но не у них. Но «старую синьору» задумал обойти «Милан». Переговоры шли очень непросто. Иногда спор за молодого полузащитника напоминал аукцион. Но чемпион вышел победителем и в этом споре. Лентини выбрал «Милан». Болельщикам «Торино» было жаль терять своего лидера. Но пусть лучше Джиджи окажется в «Милане», нежели будет радовать соседей. В пересчёте на фунты стерлингов стоимость 23-летнего футболиста составила 13 миллионов. Это был мировой рекорд лета девяносто второго.

Далеко не всем пришлась по душе эта сделка. Сразу нарисовалось немало скептиков, суливших Лентини провал в команде Фабио Капелло. Одно дело быть первым парнем в «Торино», и совсем иное найти себя в «Милане». Злились тиффози «Ювентуса», считавшие, что Джанлуиджи никуда от них не денется. А он взял, да уехал из Турина в Милан. Даже Ватикан возмутился столь дорогой сделкой. Самого футболиста чуть было не предали анафеме.

Но Фабио Капелло знал, как использовать Лентини с его волшебной левой. Новичок не только не потерялся в звёздном ансамбле, он стал одним из лидеров «россонери». Он забил семь мячей, установив личный рекорд за сезон. Не забыли про него и в первой сборной Италии. Тренер Арриго Сакки не без оснований считал, что Джанлуиджи способен стать лидером итальянцев на чемпионате мира 1994 года.

Но Джанлуиджи встретил свою любовь. Но Рита была замужем, причём за коллегой Лентини. И не просто за футболистом, а за лучшим бомбардиром чемпионата мира-1990 Сальваторе Скиллачи. Это ей Тото посвящал голы на домашнем первенстве мира. Но потом в семье возникла трещина. Скиллачи узнал о неверности Риты и подал на развод.

В тот роковой день Лентини спешил на свидание. «Милан» проводил предсезонный сбор в Генуе. Закончив тренировку, Джанлуиджи сел за руль автомобиля и отправился на встречу. Так торопился, что не справился с управлением.

Он выжил, не стал инвалидом и вернулся на поле. Выходил на поле в составе «Милана», иногда вызывался в сборную. Но это был уже другой Лентини. Пропали скорость и лёгкость. Аренда в «Аталанте» не помогла. Равно, как ничего не вышло из возвращения в «Торино», который снова очутился в Серии В. После прихода бывшего лидера туринцы, пусть и не с первой попытки, сумели завоевать путёвку в Серию А. Но Джанлуиджи не столько играл, сколько мучился. Последствия той аварии давали знать о себе.

Доигрывал трёхкратный чемпион и победитель Лиги чемпионов в скромной «Козенце». Потом были любительские команды. В последний раз Джанлуиджи выходил на поле в сорок два года. Но фактически, как футболист, он кончился, не достигнув тридцатилетнего рубежа. И всё из-за того рокового, несостоявшегося свидания.

А с бывшей женой Скиллачи у него ничего не вышло. Они расстались. Джанлуиджи встретил новую любовь — шведку Александру Карлссон, с которой создал крепкую семью. Их сын Николас тоже стал футболистом. Но избрал иную специальность. Лентини-младший защищал ворота юношеской команды «Торино», но в первую команду не пробился. Играл в разных маленьких клубах, последним из которых стала «Карманьола», ворота которой он защищал до недавних трагических событий.