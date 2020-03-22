Человек, отремонтировавший «королевский клуб»

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сегодня, 11:35

«Соккер.ру» вспоминает бывшего президента мадридского «Реала».

В Мадриде в возрасте семидесяти шести лет скончался Лоренсо Санс. Бывший президент «Реала» и владелец «Малаги». Причиной смерти стала пневмония. Ранее у Санса был выявлен вирус COVID-19. Наверное, бывший президент «Реала» — одна из самых именитых жертв коронавируса.

Лоренсо Санс — был человеком сложным, противоречивым. И на посту президента «Реала» пробыл недолго. Четыре с половиной года. В этот временной отрезок уместились две победы в Лиге чемпионов — в 1998 и 2000, чемпионский титул и Межконтинентальный кубок. И провалы «королевского клуба», которых тоже было немало в годы правления Санса, в том числе вызванные действиями самого президента, забудутся или отойдут на второй план. А два Кубка чемпионов уже вписаны в историю и перевесят всё. Особенно первый, он же седьмой в истории. Ведь между шестым и седьмым пролегла дистанция в тридцать два года. Триумфу «Реала» Юппа Хайнкеса будет посвящён отдельный материал.

Лоренсо Санс родился в бедной многодетной семье, где был старшим из десяти братьев. Рано пошёл работать на фабрику по производству обоев, где сумел проделать путь от подсобного рабочего до директора, а потом и владельца. Играл в футбол — был вратарём любительской команды «Пуэрта Бонита». Но состоялся как успешный бизнесмен. Сначала занимался производством обоев, а потом возглавил одну рекламную компанию.

В 1985 году Лоренсо Санс вошёл в совет директоров «Реала». Через десять лет, когда Рамон Мендонса решил не идти на четвёртый срок, Санс, отвечавший в правлении клуба за социальные вопросы, решил участвовать в выборах президента. Даже в отечественной прессе был опубликован материал о предвыборной кампании, в котором содержался перевод анкет трёх претендентов на высший пост в клубе. Кандидаты отвечали на не самые сложные вопросы на разные темы, связанные с «Реалом» в частности и футболом вообще. Два кандидата, не помню их имён, «плавали» как двоечники на экзамене. Ответы Лоренсо Санса были грамотными. Чувствовалось, что претендент знает куда и за чем идёт. Неслучайно, что в ноябре 1995 года именно Лоренсо Санс стал президентом изрядно побледневшего «Реала».

В Испании вовсю правила «Барселона». В еврокубках «Реал» напоминал скорее бумажного тигра, нежели самый титулованный клуб Европы. Кубок чемпионов не давался в руки с 1966 года. А ведь когда-то «сливочные» едва ли приватизировали «ушастый сосуд». А потом — как отрезало. В 1984 и 1985 году были выиграны два Кубка УЕФА , на которые иные болельщики смотрели со снобизмом, граничащим с пренебрежением. А потом и этого не стало — ни Кубка УЕФА , ни ещё живого Кубка Кубков. Да и внутри страны дела шли не лучшим образом — в 1993 году «Реал» был рад Кубку. А как же был счастлив Мадрид чемпионству команды Хорхе Вальдано. «Барселона» Йохана Кройфа постепенно угасала. Чтобы вернуть себе утраченные позиции, причём надолго, а заодно и совершить прорыв в Европе, «Реалу» нужно было измениться самому.

Лоренсо Санс решил доверить команду Фабио Капелло, который уже заработал себе славу в «Милане». Были куплены новые футболисты — Роберто Карлос, Давор Шукер, Предраг Миятович, Бодо Иллгнер, Кларенс Зеедорф, Кристиан Пануччи. В короткий срок итальянский тренер создал новую крепкую команду с зубами и кулаками, которая стала чемпионом. Заложив приличный фундамент, Капелло ушёл. Во многом из-за разногласий с президентом Сансом, который вдруг присоединился к хору, обвинявших дона Фабио в постановке скучного футбола.

Санс позвал тренировать «Реал» Юппа Хайнкеса, послав куда следует многочисленных доброхотов, призывавших не связываться с немцем. И Хайнкес совершил то, о чём давно мечтали тысячи болельщиков. Привёз на «Сантьяго Бернабеу» Кубок чемпионов, добытый в тяжёлой борьбе с «Ювентусом». Ради европейской кампании германский тренер принёс в жертву внутренние соревнования. Его судьба была решена ещё до финала. И увольнение Хайнкеса стало самой большой ошибкой Санса на посту президента «Реала».

Приглашение Гуса Хиддинка и Джона Тошака были просчётами, банальными, рутинными. Усатый тогда ещё голландец просто попал не в свою команду. Бывает. Хиддинк потом не раз и не два доказывал, что является тренером высокого уровня. Валлиец больше веселил испанских журналистов и особенно журналисток разными шуточками про козлов, к которым относил и себя. «Реал» же стал быстро приходить в негодность. Санс понимал, что был неправ с поспешным увольнением Хайнкеса, но идти на попятную не стал.

Назначение Висенте Дель Боске осенью девяносто девятого выглядело актом отчаяния. Авторитет футболиста Дель Боске был высок, но как тренер обладатель пышных усов был известен только игрокам молодёжного состава «Реала» и их родителям. Но попав в яблочко не целясь, Лоренсо Санс не только спас клуб от падения, но и помог ему выиграть вторую Лигу чемпионов. А заодно подарил миру великого тренера. Возможно, Дель Боске пробился бы и сам, без помощи президента. Только где и когда?

Выиграв вторую Лигу чемпионов, а без президента этот успех не был возможен, Лоренсо Санс проиграл выборы Флорентино Пересу. Потом в жизни бывшего босса «королевского клуба» было много чего, в основном со знаком минус. Но писать об этом не хочется. Особенно в такой день. Своё имя в историю «Реала» Лоренсо Санс вписал. А остальное неважно.

Все три сына Лоренсо Санса стали профессиональными спортсменами. Старший Лоренсо играл за баскетбольный «Реал», а Франсиско (Пако) и Фернандо посвятили себя футболу. Надо сказать, что были они не самыми одарёнными игроками. Но папиной протекцией не пользовались и знали своё место в команде. Пако даже не вышел ни разу за основу. Потом оба ушли. Фернандо играл за «Малагу», завершив карьеру, стал президентом клуба. Куда больше прославился зять покойного Лоренсо Санса Мичел Сальгадо. Пришедший из «Сельты» светловолосый защитник в 1999 году был видной фигурой в «Реале» начала века. Две победы в Лиге чемпионов, четыре титула чемпиона Испании, полсотни с лишним матчей за сборную страны. Причём Мичел женился на Малуле Санс, когда её папа уже лишился президентского поста.