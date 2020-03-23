Торрент в помощь. 10 величайших матчей Лиги чемпионов

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сегодня, 12:38

Весна — пора любви и Лиги чемпионов, но в этом году мы лишены, как минимум, одного удовольствия. «Соккер.ру» нашел выход: нам помогут классические матчи!

Десяти матчей слишком мало, ведь захватывающих, интригующих, вызывающих трепет и искрящихся яркостью встреч в любимом турнире миллионов было несколько десятков, да и топ у каждого свой — зачастую в зависимости от испытанных в прямом эфире эмоций. Но я уверен, что каждый из этих матчей заслуживает вашего внимания, и ни один не подведет. Наслаждайтесь!

Полуфинал ЛЧ 1994/95, ответный матч. «Аякс» — «Бавария»

Более или менее все слышали, каким крутым был «Аякс» Луи ван Гала в середине 90-х. Своего пика амстердамцы достигли в сезоне 1994/95, когда покорили Лигу чемпионов. Ван дер Сар в воротах, а в поле чернобровый дядька Райкард и капитан Данни Блинд в окружении преимущественно талантливой молодежи: братья де Бур, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт, Марк Овермарс, Яри Литманен.

Так вот, для знакомства с этим «Аяксом» лучше всего подходит не финальный матч против «Милана», а ответная полуфинальная встреча с «Баварией». Противостояние началось с нулевой ничьей в Мюнхене, но в Амстердаме «Бавария» приняла участие в съемках классического немецкого кино, где в силу выпавшей роли пришлось занимать не самые удобные позы.

Полуфинал ЛЧ 1998/99, первый матч. «Динамо» (Киев) — «Бавария»

Еще один полуфинал с участием «Баварии», причем это первая игра, судьба путевки в финал решится в Мюнхене, где команда Оттмара Хитцфельда выиграет со счетом 1:0, а вот в Киеве была перестрелка, по ходу которой киевляне упустили свою мечту. Это был третий и на сегодняшний день последний раз, когда «Динамо» играло в полуфинале Кубка/Лиги чемпионов.

Полуфинал ЛЧ 1998/99, ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

Тот сезон подарил шикарные полуфиналы и финал, ведь МЮ тоже пробивался в барселонский финал с большими приключениями. Сначала «красные дьяволы» едва не проиграли «Ювентусу» на своем поле: Райан Гиггз ответил на гол Антонио Конте в добавленное ко второму тайму время. А игра в Турине началась с ледяного душа для команды Алекса Фергюсона, который через несколько недель получит титул сэра.

Финал ЛЧ 1998/99. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

Но самая известная демонстрация характера и воли к победе «Манчестер Юнайтед» состоялась в финале, где манкунианцы совершили едва ли не самый известный камбэк в истории футбола. «Бавария» должна была выигрывать Кубок чемпионов, мюнхенцы уже ощущали вкус шампанского со вкусом победы, но потом начался Ферги-тайм…

Четвертьфинал ЛЧ 2002/03, ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — «Реал»

В этой подборке я намеренно избегаю матчей, как «Барселона» — ПСЖ , в которых осуществлялись невероятные камбэки, потому что для них нужен контекст, мне же в первую очередь хочется показать игры, которые круты сами по себе. К примеру, в этом ответном четвертьфинале ничья судьба не решалась, «Реал» сделал большой задел, выиграв на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:1, но в Манчестере было шоу: аплодисменты «Олд Траффорд» в адрес бразильца Роналдо, мощный выход на замену Дэвида Бекхэма, который через пару месяцев перейдет в «Реал», голы, улыбки и любовь. Проигравших не было. Ради таких матчей и стоит жить футболом.

1/8 финала ЛЧ 2004/05, ответный матч. «Челси» — «Барселона»

Моуриньо, выигравший Лигу чемпионов с «Порту», в плей-офф следующего розыгрыша сошелся с «Барселоной» Райкарда уже в качестве тренера «Челси». Каталонцы выиграли 2:1 на «Камп Ноу», а через две недели на «Стэмфорд Бридж» были кинжальные атаки «Челси» и волшебство Роналдиньо. Еще один матч, после которого расправляются плечи и улучшается настроение.

Финал ЛЧ 2004/05. «Милан» — «Ливерпуль»

Эту игру без зазрения совести можно назвать величайшим финалом в истории Лиги чемпионов, «Милан» и «Ливерпуль» подарили спектакль, автором которого может быть только сама жизнь. Такую игру можно пересмотреть, даже зная, как все было и чем все закончилось.

Четвертьфинал ЛЧ 2008/09, ответный матч. «Челси» — «Ливерпуль»

Эта дуэль началась с победы «синих» на «Энфилде» 3:1, таким образом, перед ответной игрой у «Ливерпуля» было не так много шансов на общую победу. «Красные» не совершили чуда, но чудом стал сам матч на «Стэмфорд Бридж», который, помнится, я смотрел, не моргая, чтобы ничего не пропустить.

Четвертьфинал ЛЧ 2010/11, первый матч. «Интер» — «Шальке»

«Интер» в ранге действующего победителя Лиги чемпионов прошел в 1/8 финала «Баварию» в повторении финала триумфального розыгрыша, а в четвертьфинале попал на «Шальке» с Нойером и Раулем. Матч на «Джузеппе Меацца» начался с гола Станковича уже на 1-й минуте. Ах да, Деян забил с центра поля, наказав Нойера за смелый выход. И это было только начало веселья…

Финал ЛЧ 2013/14. «Реал» — «Атлетико»

«Реал» 12 лет преследовал «Десиму», но срок ожидания мог быть и больше, ведь в финале, где играли два клуба из Мадрида, «сливочные» были в нескольких секундах от поражения. «Матрасники» досаднейшим образом упустили шанс стать королями Европы из-за классического хода Рамоса, а в дополнительное время был изумительный проход Ди Марии и еще парочка огорчений для Куртуа, который в ту пору защищал ворота «Атлетико».