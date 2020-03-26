«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:33

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча 2-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором сыграют «Слуцк» и «Динамо» Брест.

«Слуцк»

Клуб из одноименного города успешно начала новый сезон чемпионата Беларуси по футболу. В матче первого тура «Слуцк» без проблем справился со «Славией» из Мозыря на собственном стадионе, победив со счетом 3:1.

Прошлый розыгрыш белорусского первенства «Слуцк» завершил на одиннадцатом месте, избежав борьбы за выживание в последних турах.

«Динамо» Брест

Коллектив из Бреста сумел прервать гегемонию БАТЭ , завоевав чемпионский титул Высшей лиги Беларуси в прошлом сезоне. Старт новой кампании для «Динамо» получился не слишком удачным.

Принимая дома клуб «Смолевичи», «Бело-голубые» вынуждены были отыгрываться и сумели свести поединок только к ничейному результату (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» — 7.900

Ничья – 5.000

Победит «Динамо» Брест – 1.500

Статистика

«Динамо» побеждало «Слуцк» в 3 последних очных встречах.

В 4 из 5 предыдущих встречах команд забивалось минимум 3 гола.

«Слуцк» не проигрывал в 4 последних домашних матчах на официальном уровне.

Прогноз

Первый матч сезона для действующего чемпиона Беларуси получился невнятным. Заметно, что футболисты «Динамо» будут втягиваться в сезон по мере проведения стартовых поединков. «Слуцк» в домашних матчах не отсиживается в обороне, поэтому может воспользоваться ошибками фаворита в защите.