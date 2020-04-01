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Не Гильерме. На Евро нужен другой вратарь

01 апреля 2020, 17:29
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
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Черчесов – очень упрямый, но «Соккер.ру» взывает к разуму.

Вратарь – ключевая фигура в сборной

Наставник продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года, до завершения турнира в Катаре. Выбирать игроков для сборной будет именно Черчесов, но пока в самоизоляции, как и все здравомыслящие люди, которые имеют право на подобную роскошь – сидеть дома и обезопасить себя максимально.

А безопасность для сборной России на поле зависит от голкипера. Обычно и успехи, и неудачи на крупных турнирах вешали на российских вратарей. Была история Яшина сначала на победном Евро-1960 – герой. А потом на неудачном для сборной ЧМ-62 голкипера обвинили в неудаче, даже не видя трансляции из Чили.

Затем был скандальный четвертьфинал с Уругваем в Мексике – в овертайме мяч, похоже, вышел за пределы поля, но соперник продолжил играть, а защитники и вратарь «Спартака» Кавазашвили выключились из игры, сигнализируя судье о том, что надо остановить игру. Снова же – решение голкипера и обороны повлияло.

Спустя 18 лет все запомнили, как Дасаеву забивали Гуллит и Ван Бастен – чуда от вратаря не дождались, но так часто промах Беланова с пенальти никто не вспоминает. А в Бразилии были явные ошибки Акинфеева. Потом тот же Игорь ногой отразил удар с «точки» в серии против Испании – стал героем лета. Одним словом, вратарь в России – фигура культовая, его роль сложно переоценить. Следовательно, к выбору бывший голкипер Черчесов должен подойти здраво.

Гильерме в 2021 году – неудачный кандидат

Акинфеев, которому скоро 34, дал дорогу молодым после ЧМ-18, а его место занял Гильерме, который почти на полгода старше. Уже на Евро-2020, если Маринато сохранит место в основе сборной, голкиперу «Локомотива» будет 35 с половиной лет, а про катарский чемпионат мира можно даже не вспоминать – туда и трудно будет попасть, и в декабре 2022 года Гильерме исполнится 37 лет.

В таком возрасте есть крутые вратари, но вряд ли Маринато настолько хорош, чтобы держать его до конца контракта Черчесова в основе. Такая ставка, учитывая возраст, просто не имеет смысла. В итоге придется наигрывать защитников с молодым голкипером – возвращение Акинфеева с учетом переноса Евро тоже не вариант, хотя такой поворот прорабатывали, закидывали удочки, предлагая Игорю вернуться на время.

Кроме того, а кто-то вообще смотрит, как играет Гильерме? Оставим тот факт, что в ключевых матчах отбора против Бельгии от него не дождались подвигов – соперник слишком грозный, хотя и помарки от Маринато были. Но ведь есть матчи РПЛ, где у вратаря очень грубые ошибки.

А знаете, кто еще пропускал от команды уровня «Ювентуса»? Селихов в Ливерпуле пропустил 7 мячей, если для Черчесова такой опыт – критерий отбора, то можно позвать запасного голкипера «Спартака». Логики в таком решении не меньше, чем в упрямых вызовах Гильерме при полном игнорировании молодых вратарей. Да, Маринато два года подряд позорился вместе с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Но этого мало для места в основе сборной в 2021 году.  

Дозревают классные молодые голкиперы

Гильерме – хороший средний голкипер. Но у него нет вообще никаких плюсов для сборной России по сравнению с Максименко и Сафоновым, и есть минус — возраст. А еврокубковый опыт не означает, что вратарь подойдет – выступления Акинфеева в Лиге чемпионов никак не были связаны с его сериями в футболке сборной, ведь на различных крупных турнирах играл по-разному, а в еврокубках пропускал и пропускал.

Когда в стране есть молодой интересный вратарь у «Спартака» — команды, где ошибки в защите будут всегда, опасных моментов хватает, и у «Краснодара» — еще один пример коллектива, который голкипера не жалеет, то глупо ставить на парня, чья оборона опытнее. «Локомотив» — закрытый, а сборная России учится играть с мячом против средних соперников, линия выше. Отбивается команда Черчесова не так удачно, как на ЧМ-2018, ведь в основе того успеха был скорее Игнашевич, нежели Акинфеев.

Следовательно, нужно думать о будущем, поэтому на Евро-2020, которое состоится летом следующего года, необходимо поставить на молодого голкипера. Даже если Черчесов оставит Гильерме, то окажет ему медвежью услугу – во-первых, к нему логично предвзятое отношение, ведь иностранец, каждую ошибку калибруют и возведут в абсолют, во-вторых, не такой уж надежный голкипер. Нужно наиграть молодого парня, который окажется лучшим. Тогда и сборная получит вратаря на годы, и оборона будет готова к такому напарнику.

Максименко или Сафонов – сейчас выбрать трудно. Матвей кажется вратарем более одаренным, но у Александра есть стержень. Два уроженца юга – из Ростова-на-Дону и Краснодара, по параметрам, возрасту и перспективности подходят для борьбы за место в сборной. Особенно с учетом, что для подготовки будет целый год, а проверить молодых голкиперов Черчесов сможет в Лиге Наций, где в группе Сербия, Турция и Венгрия – как раз соперники, с которыми не страшно бросать в бой молодых.

Для Станислава Саламовича резкая смена позиции относительного отдельного игрока – норма. Например, летом 2018 года Гильерме даже не было в заявке сборной России, хотя ему к тому времени уже выдали паспорт, а в октябре месяце дебютировал и отбор Евро провел в основе, вытеснив Лунева. Черчесов часто об эмоциях, не о логике, и хотя понятно, что чем сильнее ему рекламируют Сафонова и Максименко – тем он упрямее не хочет их замечать, но тут ведь все объективно.

Акинфеев завершил карьеру в сборной, плюс он немолодой, поэтому его рассматривать уже не имеет смысла. Остается год для подготовки и правильнее выбрать молодого и перспективного, а Гильерме не подходит по названным критериям. Максименко или Сафонов? Можно выяснить, отправив их в ворота первой сборной. Оба талантливые, не паникеры и много работают в этом сезоне. Есть хорошие вратари, и хотя немолодые Акинфеев, Беленов и Джанаев давали жару в РПЛ, спасая свои клубы, Александр и Матвей тоже хороши.

Сборная выиграет, получив голкипера, на которого не будет излишнего давления из-за смены гражданства, и который сможет выступать за сборную годами, прогрессируя. Гильерме не станет лучше, ему даже остаться на нынешнем уровне подготовки с каждым годом будет все сложнее. Сафонов и Максименко – грамотная двойная ставка, еще и одновременно подстраховка. Если не заиграет один – будет второй, причем в идеале они должны работать в связке на тренировках, становясь лучше.

Германия проигрывает от того, что Тер Штеген и Нойер не относятся друг к другу хотя бы, как Кан – к Леманну на ЧМ-2006, а вот наличие Эдерсона не делает Бразилию уязвимой, ведь Алиссон – номер один. Превращение Гильерме в неприкасаемого ничего не дает, а пауза в год поможет Черчесову определиться.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Иван Тасминский
вчера в 21:30
Акинфеев не является хороший вратарём. Вот это признавать упорно отказываешься, опираясь на мнения тренеров. Его брали с сборную только потому что нормальных вратарей на замену не было, а не потому что он такой ахеренный. Я, кстати, считаю, что Малафеев был посильнее, но всякие Габуловы и Шунины, Песьяковы, а также прочие ребята даже рядом с Акинфеевым не стояли. Сейчас же в рфпл появились нормальные вратари, которые вполне могут на выйти на невероятно высокий уровень, но болелы с тренерами, вместо того, чтобы это признать, ставят в сборную ужасного Гилерме и несут ересь про то, какой Акинфеев был ахеренный, и как жаль, что тот ушёл из сбрной, а он не был ахеренным.
К сожалению я убедился, что с тобой общаться не надо, т.к. ты не понимаешь смысла прочитанного. Прочитай мой текст 3-4 раза, может дойдет, что там нет того бреда, что ты мне приписываешь.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:47
Ты видно живешь в своем мире. Давай по порядку. Я вроде четко сказал, что речь о возвращении Акинфеева в сборную вести не надо. Поезд уже ушел. А то, что он допускал ошибки, то их все лучшие вратари мира допускали. А то, что он лучший вратарь РФ в 21 веке подтвердили все тренеры сборной, которые его 15 лет подряд вызывали (их восемь , список выше). Основной смысл моего текста был в том, что Лунев не сказал своего последнего слова в сборной. Он опытный вратарь и сочетание Лунева с Максименко и Сафорновым мне представляется наиболее разумным. Где здесь фанатские привязанности к ЦСКА ? Кто из троих играет в ЦСКА.? Ты уже прежде чем писать внимательно прочитай мои слова вникни в смысл, а иначе вроде как неудобно получается.
Акинфеев не является хороший вратарём. Вот это признавать упорно отказываешься, опираясь на мнения тренеров. Его брали с сборную только потому что нормальных вратарей на замену не было, а не потому что он такой ахеренный. Я, кстати, считаю, что Малафеев был посильнее, но всякие Габуловы и Шунины, Песьяковы, а также прочие ребята даже рядом с Акинфеевым не стояли. Сейчас же в рфпл появились нормальные вратари, которые вполне могут на выйти на невероятно высокий уровень, но болелы с тренерами, вместо того, чтобы это признать, ставят в сборную ужасного Гилерме и несут ересь про то, какой Акинфеев был ахеренный, и как жаль, что тот ушёл из сбрной, а он не был ахеренным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Иван Тасминский
вчера в 20:38
Фанатские привязанности тут у тебя. У болел Цска я заметил постоянно рациональное мышление отказывает когда речь заходит об Акинфееве. Я согласен, что кипер в рамах сборной должен быть стабильным, но Акинфеев и стабильность - антонимы. Акинфеев стабильно только бабочки и в лч пропускает. Лучше пытаться разбираться и экспериментировать с молодыми, чем ставить бревно, которое стабильно играет как 77.
Ты видно живешь в своем мире. Давай по порядку. Я вроде четко сказал, что речь о возвращении Акинфеева в сборную вести не надо. Поезд уже ушел. А то, что он допускал ошибки, то их все лучшие вратари мира допускали. А то, что он лучший вратарь РФ в 21 веке подтвердили все тренеры сборной, которые его 15 лет подряд вызывали (их восемь , список выше). Основной смысл моего текста был в том, что Лунев не сказал своего последнего слова в сборной. Он опытный вратарь и сочетание Лунева с Максименко и Сафорновым мне представляется наиболее разумным. Где здесь фанатские привязанности к ЦСКА ? Кто из троих играет в ЦСКА.? Ты уже прежде чем писать внимательно прочитай мои слова вникни в смысл, а иначе вроде как неудобно получается.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:10
Рассуждаешь как типичный рядовой фанат. Да, Акинфеев пропускал необязательные мячи. А Нойер, Облак, Де Хеа, Куртуа, Льорис не пропускали.? Еще сколько. Запомни, малыш, все в этом мире относительно. Да, конечно, Акинфеев не лучший вратарь в Европе, но в РФ он однозначно в 21 веке лучший. Его в сборную, начиная с 2004 года брали 8 ( восемь!!!!) разных тренеров ( Ярцев, Семин, Газзаев, Хилинк, Адвокат, Капелло, Слуцкий и Семин). Как думаешь они все восемь хуже тебя в футболе разбираются? Вопрос риторический. А , что касается Максименко , Сафонова, Лунева и других, то главное требование к вратарю - это стабильность. Если Левашов, Дюпин , или Беленов, или Песьяков проведет 6 -8 отличных матчей, то не факт, что они готовы для сборной. Поэтому оставь свои фанатские привязанности при себе. Чнрчесов как нибудь разберется..
Фанатские привязанности тут у тебя. У болел Цска я заметил постоянно рациональное мышление отказывает когда речь заходит об Акинфееве.

Я согласен, что кипер в рамах сборной должен быть стабильным, но Акинфеев и стабильность - антонимы. Акинфеев стабильно только бабочки и в лч пропускает. Лучше пытаться разбираться и экспериментировать с молодыми, чем ставить бревно, которое стабильно играет как 77.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Иван Тасминский
02 апреля в 20:07
63 у нас всегда была с вратарями. Акинфеева облизывают, но все забывают о его бабочках и кучи глупых пропущенных мячей за сборную Россию. Гилерме? Вообще помойка та ещё, он один матч в сборной отыграл хорошо, и теперь в сборной прописан, хотя в клубе чудит похлеще Акинфеева, а тот со своим рекордом в лч. Лунёв? Даже фаны Зенита не должны его сватать в сборную, отвратительный вратарь, второй Лодыгин, в матче с бенфикой он пропустил лёгкий мяч и выкинул Зенит из Лиги Европы, как потом оказалось, куда ему до сборной, ему бы конкуренцию у Кержакова выиграть. Вот на Максименко с Сафоновом я бы посмотрел. Скорее на первого больше, великолепные результаты в клубах показывает, при всей моей ненависти к Спартаку именно этого парня надо ставить в калитку сборной. Почему никто не замечает Дюпина вообще? Если Рубин и останется в рфпл, то только благодаря этому киперу. Но его почему-то все всегда игнорируют. В общем, странные мнение у народа о вратарях, подкреплённых чужими мнениями и слухами, но не реальной обстановкой.
Рассуждаешь как типичный рядовой фанат. Да, Акинфеев пропускал необязательные мячи. А Нойер, Облак, Де Хеа, Куртуа, Льорис не пропускали.? Еще сколько. Запомни, малыш, все в этом мире относительно. Да, конечно, Акинфеев не лучший вратарь в Европе, но в РФ он однозначно в 21 веке лучший. Его в сборную, начиная с 2004 года брали 8 ( восемь!!!!) разных тренеров ( Ярцев, Семин, Газзаев, Хилинк, Адвокат, Капелло, Слуцкий и Семин). Как думаешь они все восемь хуже тебя в футболе разбираются? Вопрос риторический. А , что касается Максименко , Сафонова, Лунева и других, то главное требование к вратарю - это стабильность. Если Левашов, Дюпин , или Беленов, или Песьяков проведет 6 -8 отличных матчей, то не факт, что они готовы для сборной. Поэтому оставь свои фанатские привязанности при себе. Чнрчесов как нибудь разберется..
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Иван Тасминский
02 апреля в 19:20
63 у нас всегда была с вратарями. Акинфеева облизывают, но все забывают о его бабочках и кучи глупых пропущенных мячей за сборную Россию. Гилерме? Вообще помойка та ещё, он один матч в сборной отыграл хорошо, и теперь в сборной прописан, хотя в клубе чудит похлеще Акинфеева, а тот со своим рекордом в лч. Лунёв? Даже фаны Зенита не должны его сватать в сборную, отвратительный вратарь, второй Лодыгин, в матче с бенфикой он пропустил лёгкий мяч и выкинул Зенит из Лиги Европы, как потом оказалось, куда ему до сборной, ему бы конкуренцию у Кержакова выиграть. Вот на Максименко с Сафоновом я бы посмотрел. Скорее на первого больше, великолепные результаты в клубах показывает, при всей моей ненависти к Спартаку именно этого парня надо ставить в калитку сборной. Почему никто не замечает Дюпина вообще? Если Рубин и останется в рфпл, то только благодаря этому киперу. Но его почему-то все всегда игнорируют. В общем, странные мнение у народа о вратарях, подкреплённых чужими мнениями и слухами, но не реальной обстановкой.
С Дюпиным согласен.А Беленов?Ведь зря игнорируют его.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил амурец
02 апреля в 13:51
особенно с Джанаева и Мандрыкина поржал
Ты можешь смеяться сколько угодно.
Но Мандрыкин из них всех - самый крутой был. Ему не повезло оказаться в ЦСКА в одно время с Акинфеевым и в какой-от момент он снизил к себе требования. Плюс оказался не самым умным человеком по жизни. что привело к его параличу.
Но те сэйвы, которые он творил играя за Аланию, я ни до, ни после вживую больше не видел никогда. Не уверен, что ты наблюдал за ним в те годы. Поэтому не спорь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 апреля в 11:17
Начало травли?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
02 апреля в 02:26
63 у нас всегда была с вратарями. Акинфеева облизывают, но все забывают о его бабочках и кучи глупых пропущенных мячей за сборную Россию.

Гилерме? Вообще помойка та ещё, он один матч в сборной отыграл хорошо, и теперь в сборной прописан, хотя в клубе чудит похлеще Акинфеева, а тот со своим рекордом в лч.

Лунёв? Даже фаны Зенита не должны его сватать в сборную, отвратительный вратарь, второй Лодыгин, в матче с бенфикой он пропустил лёгкий мяч и выкинул Зенит из Лиги Европы, как потом оказалось, куда ему до сборной, ему бы конкуренцию у Кержакова выиграть.

Вот на Максименко с Сафоновом я бы посмотрел. Скорее на первого больше, великолепные результаты в клубах показывает, при всей моей ненависти к Спартаку именно этого парня надо ставить в калитку сборной.

Почему никто не замечает Дюпина вообще? Если Рубин и останется в рфпл, то только благодаря этому киперу. Но его почему-то все всегда игнорируют.

В общем, странные мнение у народа о вратарях, подкреплённых чужими мнениями и слухами, но не реальной обстановкой.
амурец
амурец
02 апреля в 02:10
и чем автору Гильерме не угодил? остальные то не лучше
амурец
амурец ответил Duda Gigolaev Osetin
02 апреля в 02:08, ред.
Осетия всегда давала России хороших вратарей (Черчесов, Мандрыкин, Габулов, Джанаев, Хомич). Но поставки закончились.
особенно с Джанаева и Мандрыкина поржал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 апреля в 22:10
Осетия всегда давала России хороших вратарей (Черчесов, Мандрыкин, Габулов, Джанаев, Хомич). Но поставки закончились.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
01 апреля в 20:31
В России кроме Игоря стабильных вратарей не было никогда.
viv
viv
01 апреля в 19:00
Был перспективный Селихов......но сгубил его спартак в матче с Ливерпулем...теперь совсем пропал парень.
blitz
blitz
01 апреля в 18:56, ред.
Да уж. Достойной замены Акинфееву так и нет в нашей сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 18:48
Рассуждения автора не совсем профессиональные. Никто не спорит о перспективности Максименко и Сафонова для сборной. Но в молодом возрасте (ранее 20 лет) в нашей сборной за всю историю уверенно играли только Харин и Акинфеев. Харин не долго, а Акинфеев более 15 лет. Разумеется исходя из того, что Акинфеев сам ушел из сборной ег имя полоскать не надо, он вратарь № 1 в РФ в 21 веке. Но я не об этом. В сборной обязательно должен быть в меру опытный голкипер. В этой связи мне непонятно почему не упоминается имя Лунева. Был у него спад, но сейчас он преодолен и парень очень прилично выглядит. Нисколько не хуже Максименко и Сафонова. Пожалуй Лунев больше заслуживает № 1 в сборной. Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают. А оба молодых на подходе путь конкурируют за № 2 и 3 в сборной. Так будет лучше и надежнее.
valt134
valt134
01 апреля в 18:07
Гильерме-не игрок уровня сборной. Выбор стоит между Максименко и Сафоновым, хотя Сашу Беленова тоже уважаю.
BenderBender
BenderBender
01 апреля в 18:03
Вратарь нужен. Не дырка лошадиная. А вратарь.
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 17:32
Нужен русский вратарь.
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