Не Гильерме. На Евро нужен другой вратарь

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01 апреля 2020, 17:29

Черчесов – очень упрямый, но «Соккер.ру» взывает к разуму.

Вратарь – ключевая фигура в сборной

Наставник продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года, до завершения турнира в Катаре. Выбирать игроков для сборной будет именно Черчесов, но пока в самоизоляции, как и все здравомыслящие люди, которые имеют право на подобную роскошь – сидеть дома и обезопасить себя максимально.

А безопасность для сборной России на поле зависит от голкипера. Обычно и успехи, и неудачи на крупных турнирах вешали на российских вратарей. Была история Яшина сначала на победном Евро-1960 – герой. А потом на неудачном для сборной ЧМ -62 голкипера обвинили в неудаче, даже не видя трансляции из Чили.

Затем был скандальный четвертьфинал с Уругваем в Мексике – в овертайме мяч, похоже, вышел за пределы поля, но соперник продолжил играть, а защитники и вратарь «Спартака» Кавазашвили выключились из игры, сигнализируя судье о том, что надо остановить игру. Снова же – решение голкипера и обороны повлияло.

Спустя 18 лет все запомнили, как Дасаеву забивали Гуллит и Ван Бастен – чуда от вратаря не дождались, но так часто промах Беланова с пенальти никто не вспоминает. А в Бразилии были явные ошибки Акинфеева. Потом тот же Игорь ногой отразил удар с «точки» в серии против Испании – стал героем лета. Одним словом, вратарь в России – фигура культовая, его роль сложно переоценить. Следовательно, к выбору бывший голкипер Черчесов должен подойти здраво.

Гильерме в 2021 году – неудачный кандидат

Акинфеев, которому скоро 34, дал дорогу молодым после ЧМ -18, а его место занял Гильерме, который почти на полгода старше. Уже на Евро-2020, если Маринато сохранит место в основе сборной, голкиперу «Локомотива» будет 35 с половиной лет, а про катарский чемпионат мира можно даже не вспоминать – туда и трудно будет попасть, и в декабре 2022 года Гильерме исполнится 37 лет.

В таком возрасте есть крутые вратари, но вряд ли Маринато настолько хорош, чтобы держать его до конца контракта Черчесова в основе. Такая ставка, учитывая возраст, просто не имеет смысла. В итоге придется наигрывать защитников с молодым голкипером – возвращение Акинфеева с учетом переноса Евро тоже не вариант, хотя такой поворот прорабатывали, закидывали удочки, предлагая Игорю вернуться на время.

Кроме того, а кто-то вообще смотрит, как играет Гильерме? Оставим тот факт, что в ключевых матчах отбора против Бельгии от него не дождались подвигов – соперник слишком грозный, хотя и помарки от Маринато были. Но ведь есть матчи РПЛ , где у вратаря очень грубые ошибки.

А знаете, кто еще пропускал от команды уровня «Ювентуса»? Селихов в Ливерпуле пропустил 7 мячей, если для Черчесова такой опыт – критерий отбора, то можно позвать запасного голкипера «Спартака». Логики в таком решении не меньше, чем в упрямых вызовах Гильерме при полном игнорировании молодых вратарей. Да, Маринато два года подряд позорился вместе с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Но этого мало для места в основе сборной в 2021 году.

Дозревают классные молодые голкиперы

Гильерме – хороший средний голкипер. Но у него нет вообще никаких плюсов для сборной России по сравнению с Максименко и Сафоновым, и есть минус — возраст. А еврокубковый опыт не означает, что вратарь подойдет – выступления Акинфеева в Лиге чемпионов никак не были связаны с его сериями в футболке сборной, ведь на различных крупных турнирах играл по-разному, а в еврокубках пропускал и пропускал.

Когда в стране есть молодой интересный вратарь у «Спартака» — команды, где ошибки в защите будут всегда, опасных моментов хватает, и у «Краснодара» — еще один пример коллектива, который голкипера не жалеет, то глупо ставить на парня, чья оборона опытнее. «Локомотив» — закрытый, а сборная России учится играть с мячом против средних соперников, линия выше. Отбивается команда Черчесова не так удачно, как на ЧМ -2018, ведь в основе того успеха был скорее Игнашевич, нежели Акинфеев.

Следовательно, нужно думать о будущем, поэтому на Евро-2020, которое состоится летом следующего года, необходимо поставить на молодого голкипера. Даже если Черчесов оставит Гильерме, то окажет ему медвежью услугу – во-первых, к нему логично предвзятое отношение, ведь иностранец, каждую ошибку калибруют и возведут в абсолют, во-вторых, не такой уж надежный голкипер. Нужно наиграть молодого парня, который окажется лучшим. Тогда и сборная получит вратаря на годы, и оборона будет готова к такому напарнику.

Максименко или Сафонов – сейчас выбрать трудно. Матвей кажется вратарем более одаренным, но у Александра есть стержень. Два уроженца юга – из Ростова-на-Дону и Краснодара, по параметрам, возрасту и перспективности подходят для борьбы за место в сборной. Особенно с учетом, что для подготовки будет целый год, а проверить молодых голкиперов Черчесов сможет в Лиге Наций, где в группе Сербия, Турция и Венгрия – как раз соперники, с которыми не страшно бросать в бой молодых.

Для Станислава Саламовича резкая смена позиции относительного отдельного игрока – норма. Например, летом 2018 года Гильерме даже не было в заявке сборной России, хотя ему к тому времени уже выдали паспорт, а в октябре месяце дебютировал и отбор Евро провел в основе, вытеснив Лунева. Черчесов часто об эмоциях, не о логике, и хотя понятно, что чем сильнее ему рекламируют Сафонова и Максименко – тем он упрямее не хочет их замечать, но тут ведь все объективно.

Акинфеев завершил карьеру в сборной, плюс он немолодой, поэтому его рассматривать уже не имеет смысла. Остается год для подготовки и правильнее выбрать молодого и перспективного, а Гильерме не подходит по названным критериям. Максименко или Сафонов? Можно выяснить, отправив их в ворота первой сборной. Оба талантливые, не паникеры и много работают в этом сезоне. Есть хорошие вратари, и хотя немолодые Акинфеев, Беленов и Джанаев давали жару в РПЛ , спасая свои клубы, Александр и Матвей тоже хороши.

Сборная выиграет, получив голкипера, на которого не будет излишнего давления из-за смены гражданства, и который сможет выступать за сборную годами, прогрессируя. Гильерме не станет лучше, ему даже остаться на нынешнем уровне подготовки с каждым годом будет все сложнее. Сафонов и Максименко – грамотная двойная ставка, еще и одновременно подстраховка. Если не заиграет один – будет второй, причем в идеале они должны работать в связке на тренировках, становясь лучше.