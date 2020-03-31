Слишком талантливый для «Спартака»

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сегодня, 12:53

«Соккер.ру» — о карьере одного из главных футболистов страны.

В России невероятные игроки чаще всего проходят в строке «талант, который себя не реализовал». Причем не всегда по собственной вине. Стрельцова сравнивали с юным Пеле – конкурировали бы за внимание на ЧМ -58 в Швеции, но вместо мировой славы пошел валить лес в тюремном лагере.

Лучшие футболисты в новейшей истории не такого масштаба по способностям. Титова или Тихонова, Карпина или Мостового, Аленичева или Лоськова сложно назвать в первую очередь одаренными. Нет дикого таланта, есть класс, успехи, уровень. А тот же Акинфеев не реализовал в силу разных причин изначальный потенциал – не Яшин 2.0.

Вспомните Нигматуллина, Зырянова, Смолова или Дзюбу (все бывали игроками года), но талант не на первом месте. В принципе, за последние тридцать лет добрался до вершины один в первую очередь талант — Аршавин. Был одаренным, играл инстинктивно, играл в серьезных матчах и выступал за «Арсенал» с переменным успехом.

Но стабильностью не блистал. Одаренность Аршавина была выше, чем его футбол в итоге. И Сулейманову нужно в первую очередь изучать историю Андрея. Аршавин допускает, что Магомед-Шапи со временем дорастет до уровня топ-5, но между двумя юркими инсайдами, вингерами или вторыми форвардами есть разница.

Сулейманов, в отличие от Аршавина, располагает и физическими возможностями. Видно по статистике сезона – на зимнюю паузу, согласно информации официального канала «Краснодара», парень ушел с неплохими показателями.

Преодолел 223.1 километра, а самое важное – 8.9 % расстояния составляли рывки. В среднем у Сулейманова получается 10.17 км за полный матч, и это отличный показатель для любого нападающего. Шапи начал работать над тем, чего ему не хватало – выносливостью. Голы и ассисты тоже были:

Работал, работал, а весну начал на лавке. Очень нравятся возможности Сулейманова – с высокой оценкой согласились скауты «Боруссии» Д, которые напрямую у Мусаева интересовались нападающим, что главный тренер «Краснодара» подтвердил, однако пока категорически не нравится, как Магомед-Шапи играет в футбол на длительной дистанции. И в этом тоже полное согласие с наставником «быков».

Да, забивает, передачи отдает, но нет стабильности. Возможно, критики придираются? Но если делать поблажки, пожалуй, самому талантливому российскому футболисту своего поколения, как вырастить звезду мирового уровня? Легко найдете игроков высокого уровня, которые в 20 лет играли хуже, чем сейчас Сулейманов, но потом выросли, набрали трофеев первой линии – еврокубки, чемпионства в топ-5, то есть нынешние огрехи Шапи не ставят на нем крест.

А вот неумный трансфер – может. В прошлом году Василий Уткин хвалил футболиста за отказ от агента Агузарова, который, как говорят в открытых источниках, встречается с дочерью Черчесова. А через некоторое время сам юрист заявил, что Магомед-Шапи – его клиент. Цорн сейчас открестился от интереса к игроку со стороны «Спартака», но давайте хором признаем: если мечтой Сулейманова является переход к «красно-белым», то его заметно переоценивают.

Краснодар скучнее Москвы для молодых людей, которые любят вечеринки. Но Магомед-Шапи вряд ли умчится в столицу из-за дорогих ресторанов и компании милых дам. А в футболе ни один тамошний клуб ничего нового дать не может. ЦСКА и «Локомотив» отпадают по понятным причинам – у «армейцев» нет денег, а за «железнодорожников» скучно играть даже Алексею Миранчуку.

Остается бренд «Спартак», но и здесь возникает масса вопросов. Первый: а «Краснодар» разве менее перспективная футбольная единица? С «быками» проще попасть в ЛЧ , чем с «красно-белыми». Второй: а разве Тедеско не играет «3-5-2»? В таком случае Сулейманов, который ни разу не правый латераль, вынужден будет искать себе место в дуэте нападающих, где уже есть Соболев, Ларссон, Понсе, а иногда и Мирзов появляется именно в роли левого форварда.

Позиции под нападающими занята Бакаевым. Кстати, о Зелимхане. Как видите, «Спартак» не может раскрыть талантливого игрока в двадцать лет. Рассказов не гений футбола, Кутепов – тоже. Зобнин – двужильный, но там во главе угла не голая одаренность. Ларссон не такой талантливый, как его отец. Соболев тоже скорее как Дзюба, чем как Павлюченко, который свой дар прогулял.

Шапи нельзя идти в клуб, где нет того порядка, что в «Краснодаре». Пока футболист даже по меркам организованных «быков» не является стабильным. В «Спартаке» его загубят. Впрочем, как и в составе «Зенита», где тоже тактически нет места для еще одного правого вингера – с учетом, что новый лимит гарантирует Малкому место в основе, а пандемия не позволяет бразильцу уехать в другой клуб летом, ведь ценник большой, а спрос будет нулевым.

Магомеду-Шапи нет места ни в одном другом клубе РПЛ из числа ведущих и самых богатых. Разговоры о «Спартаке» можно считать лишь частью рекламной кампании. Кто-то ведь спустил слух о переезде в Москву, и сделать это мог только «зять». Выгода для тех, кто будет вести с «Краснодаром» переговоры или по новому контракту, или по отъезду Сулейманова за рубеж. Учитывая возраст и взрывной характер футбола, такого игрока не трудно продать в топ-5. Желающие найдутся и в Серии А, и в Примере, и в Бундеслиге.

Но сейчас речь скорее о деньгах, чем о футболе. Юному форварду увеличили оклад до 600 тысяч рублей в месяц. Вот только даже Аяз Гулиев в «Спартаке» за месяц получает 1.5 млн, хотя в планы Тедеско явно не входит. Получается дисбаланс, на который постоянно указывает агент Сулейманова. В «Краснодаре» напирают на нестабильность – их оценка объективная, ведь после ассиста против «Трабзонспора» у Шапи серия из восьми матчей, в которых он не создал ни одного мяча, снова оказавшись на скамейке для запасных.

Но сам-то игрок в зеркале может видеть самого талантливого российского футболиста, причем эта оценка может быть справедливой. Нет никаких противоречий. Сейчас из него такой джокер, как из Джареда Лето по сравнению с Хитом Леджером и Хоакином Фениксом. Мусаев был прав, говоря о нестабильности. Интуиция не обманывает всех, кто не видит пока в Сулейманове лучшего футболиста России. Хотя любой эксперт признает, что у парня широкий арсенал – ускорится, отдаст, пробьет и выберет позицию.

Сулейманов пока крут авансом. И хотя это слишком талантливый футболист, чтобы позволять «Зениту» или «Спартаку» его испортить, превратив Магомеда-Шапи в Соловьева или Давыдова, пока Сулейманов не готов к вызову уровня «Боруссии» Д. Посмотрите, что творит Санчо. Если вместо англичанина немцы поставят на нестабильного российского футболиста, то на фоне Джейдона оценки будут как минимум противоречивыми.

Хотя в западном направлении агенты воспитанника «Краснодара» должны рыскать двадцать четыре на семь. У Сулейманова есть три пути. Первый – не реализовать потенциал, хотя в его случае нужно постараться, поскольку достаточно демонстрировать характер на поле, а не за его пределами, чтобы в парня продолжили верить «быки». Второй путь – стать легендой «Краснодара», сыграть в группе ЛЧ , выиграть чемпионат России, будучи вожаком команды, где волков не хватает, много травоядных.

Третья дорога является продолжением второй. Если Сулейманов покажет класс в РПЛ , то будет и в топ-5, и в сборной России, где не было в отборе ни его, ни Бакаева, а единственный классный молодой игрок основы в линии атаки – Головин. Очень, очень, очень не хочется, чтобы Магомед-Шапи не справился и не вырос. Но пока ему всего двадцать лет, пока многого не умеет – например, впечатлять на тренировках и держать темп, а не тратить силы впустую, поэтому нужно учиться.

У «Краснодара» нет причин отдавать Сулейманова другому российскому клубу. Понятно, что фактор денег может сработать – «Зенит» и «Спартак» дадут больше, чем 830 тысяч евро в год, но уход из родного клуба ради денег станет ошибкой. У Магомеда-Шапи появляется год, чтобы завоевать право на заявку сборной на Евро, у него есть год, чтобы стать настоящим лидером «Краснодара».

Ещенко заявил, что Бакаев забивает и раздает передачи, но пока не ведет за собой «Спартак», и в «Краснодаре» аналогичная история. Сулейманов в интервью готовит, что роли джокера ему мало, но где был в играх против «Базеля» в гостях, «Динамо», «Локомотива», «Тамбова» или «Хетафе»? Зимой тоже не подготовился настолько круто, чтобы Мусаев доверил ему место в основе против «Сочи» — и тот матч фаворит позорно проиграл.

Магомед-Шапи слишком хорош, чтобы его испортить в нестабильном «Спартаке». Но недостаточно крут, чтобы «Краснодар» сейчас лидировал в РПЛ и проходил «Аякс» в плей-офф ЛЕ вместо «Хетафе». Вингеру нужно учиться и помнить, что ему всего двадцать лет. В таком возрасте правильно признавать ошибки и получать вторые шансы. Но лучше это делать в команде, где его знают, понимают и не переоценивают.

Сулейманов в «Краснодаре» в идеальном положении, чтобы себя показать, поскольку к нему относятся справедливо. Понятно, что его представители тыкают в зарплату, но парочку миллионов евро в год от Галицкого можно заслужить на поле – никто не мешает, достаточно заиграть стабильно и завести «быков» в группу Лиги чемпионов.