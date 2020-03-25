Заклинание не работает. «Спартак» не клуб номер один

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сегодня, 20:00

«Соккер.ру» наблюдает, как отдельные фанаты «красно-белых», Соболев и Тедеско раздают москвичам пустые комплименты.

Исторически «Спартак» — главный российский клуб, это очевидно. Хотя бы потому, что не с кем особо сравнивать, ведь в новое время обошли московское «Динамо» по количеству чемпионств, имея по союзному «золоту» разницу в один комплект медалей.

При этом «Спартак», в отличие от лучшей союзной команды всех времен – киевского «Динамо», не имел никаких предметных успехов в еврокубках. Впрочем, историческое величие в целом не обсуждаем.

Речь именно о свежих заявлениях о главенстве «Спартака» в России. Александр Соболев, который честно признался, что за москвичей никогда не болел, сказал в начале месяца:

«Глупо спорить, что „Спартак“ - это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими поклонниками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом».

Нападающий не в курсе, но в Барнауле и фанатов «Зенита» полно, просто не звонили никому. А теперь вот Тедеско похвалил и выделил московский клуб:

«До подписания контракта со „Спартаком“ у меня была возможность побывать в Москве несколько дней. И я был очень впечатлен. Я увидел огромный город. Здесь есть 4 больших клуба с очень красивыми стадионами. А я возглавляю самую большую команду в стране».

Похожие конструкции «лучший клуб России», «главная команда» и «номер один» слышим давно и часто, поэтому крайне редко следует ответ на подобные пустые заявления. К сожалению для «Спартака», это не первый и не главный клуб страны здесь и сейчас.

Посещаемость

В Москве примерно 12.6 миллиона человек. Так почему у «Спартака» максимальная средняя посещаемость за последние годы составляет всего 72 %? Это было в чемпионском сезоне, сейчас упали до 62 %. Как-то не сходится арифметика. Если «Спартак» — главный клуб страны, почему у них недобор зрителей в огромном мегаполисе составляет почти 40 %? «Спартак» вживую поддерживает один москвич из 500. В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре средняя посещаемость выше, хотя города мельче и исторического статуса аналогичного у клубов нет. «Спартак» не интересен москвичам, хотя новая арена не в Химках. Плохой знак для клуба с претензией на особый статус.

Количество трофеев

Свежих, конечно же. Как может быть лучшим клуб, который один раз за десятилетие выиграл чемпионское звание, а в Кубке России не смог пройти «Тосно», чтобы обыграть в финале «Авангард»? Проиграли второй команде Ленинградской области и кому только ни уступали в чемпионате. Можно добавить парочку шуток о трофеях на межсезонных кубках, но на деле у «Спартака» есть победа в чемпионате и Суперкубке России, причем вторая – с душком, товарищ арбитр отработал тогда слабо. Слишком мало трофеев на фоне «Зенита» или ЦСКА за последние десять лет, чтобы заявлять о величии «Спартака» и его турнирной значимости.

Показанный футбол

По живой аудитории не главные. По трофеям – тоже. Может, хотя бы законодатели мод на футбольном поле? Ответ вы знаете, даже в чемпионском сезоне началось все с позора в Лиге Европы, а потом Каррера выбрал эффективный, но весьма примитивный стиль ведения борьбы. Отдавали мяч Промесу или забивали из-за пределов штрафной, что статистически сделать сложно, то есть отчасти повезло. В том сказочном сезоне слезы фанатов вылились в чемпионский кубок, а сейчас, хотя ко всем фаворитам большие вопросы, даже «Ростов» по среднему качеству игры за сезон перещеголяет «Спартак» Кононова и Тедеско в сумме. Кстати, счет очного матча Карпина и бывшей команды основными составами в РПЛ не напомните? Москвичи дома уступили 1:4.

Прирост популярности

Смешно начинать этот разговор, ведь очевидно, что в динамике «Спартак» обойдет, наверное, даже «Локомотив», который за последние годы прибавил в юных фанатах. А их соседи скорее теряли, ведь кто из детей будет болеть за команду, которая увольняет Карреру, чтобы сохранить Комбарова и Глушакова, потом убирает и этих двух, оставаясь с Кононовым? Как ни крути, а чемпионства мало, тем более, из того состава почти никого не осталось. «Зенит» явно прирастает и новыми фанатами, и просто глорихантерами куда активнее. От тридцати и старше болеют за «Спартак», но многие уже разочаровались. Лучший клуб страны обычно имеет огромную фанатскую базу, которая пополняется. У «красно-белых» все иначе, у них под 40 % свободных мест на стадионе. А еще учтите, что есть большие игры, где часть фанатов гостевые, то есть на самом деле стадион пустой почти наполовину.

Количество кризисов

Ладно, в футбол играют так себе, посещаемость не зашкаливает, конфликты даже с организованными фанатами, что много лет поддерживают клуб, были. Может, хотя бы административно все более-менее хорошо? Нет. Цорн может принять ряд правильных шагов, угадать с Тедеско, но поскольку помним историю последних полутора десятилетий, то о статусе «Спартака» как главного клуба России говорить не приходится. Команду любят, поддерживают, однако слишком сильный бардак разводят те, кому Алекперов и Федун выдали более миллиарда евро. Кстати, если деньги уйдут, то вспомните историю «Милана», а не МЮ . Англичане великие, но бестолковые, а итальянцы вдобавок еще и бедные. «Спартак» скорее как «россонери», учитывая место в таблице, хотя по деньгам – как «дьяволы».

Нулевой европейский статус

В рейтинге УЕФА , который считают по одинаковым для всех правилам, «Спартак» находится на 84-м месте, между АЗ и «Вулверхэмптоном». Хотя международных финалов, в отличие от голландцев и англичан, у московского клуба и раньше отродясь не было. Полуфиналы – крутой уровень, но они были давно. Кубок УЕФА «Спартак» по примеру «Зенита» и ЦСКА в клубный музей не поставил. В Лиге чемпионов давным-давно не претендуют на плей-офф. Разве можно назвать главным клубом страны, которая была шестой в рейтинге УЕФА , тех, кто никак не может дорасти хотя бы до стабильного участия в плей-офф Лиги Европы? Конечно же, все российские клубы в еврокубках огорчают время от времени, но «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» выше в рейтинге.

Нет аргументов в пользу главенства «Спартака»?

Сейчас киевское «Динамо» не первый клуб Украины, «Шахтер» их обошел. У «Рейнджерс» больше трофеев, чем у «Селтика», но вторые – главный клуб Шотландии здесь и сейчас. Количество трофеев МЮ не делает его главным во времена, когда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» спорят за этот статус. У «Милана» та же история в Италии. У «Спартака» нет аргументов, одни лозунги.

Но кто тогда? Можно согласиться, что лучший кандидат в главные клубы России – «Зенит». И сразу можно парировать, что у петербуржцев тоже много проблем и ошибок, чтобы называть их безоговорочно первыми. Не исключено, что главного клуба в России попросту нет, поскольку никто высокое звание на данный момент не заслужил. Но постоянное повторение, что восьмая команда сезона РПЛ является главной, лучшей, великой делает «Спартаку» лишь хуже.

Когда кто-то называет себя чемпионом, им не являясь – провоцирует справедливые насмешки. Понятно желание Соболева и Тедеско побыть куликами, которым хорошо там, где оказались, но объективно «красно-белых» как клуб, не говоря о команде, не главные. Если в будущем «Лукойл» по каким-то причина сменит владельцев – а такие слухи бродят в открытых источниках, и новый рулевой окажется фанатов совсем другого клуба, то «Спартак» могут ждать финансового непростые времена.

В таких условиях никому из клуба лучше не делать броских заявлений, ведь как только у конкурентов появится возможность развалить «Спартак» — поверьте, они ею воспользуются. Этот клуб был чемпионом, его значимость для многих россиян понимают, но у «Динамо» тоже была великая история, что не помешало окунуть их в ФНЛ . Ставить на качество во всем – в футболе, в администрировании, в трансферах и в работе с болельщиками, «Спартаку» точно нужно, это полезно.

Такие старания отвечают историческому статусу главного российского клуба. Но пустые заявления о настоящем, не подкрепленные фактами – штука опасная. Народ ведь не сильно поверил, когда 70 % обозвали «средним классом». Так и здесь – даже нейтральный футбольный болельщик чувствует фальшивость или полное непонимание реальности, если слышит, что «Спартак» — главный клуб России.

Главные они, к сожалению, только по количеству неиспользованных шансов стать невероятно титулованным и завидно стабильным за последние десять-пятнадцать лет. К сожалению, ведь чем больше исторически значимых клубов, а в их числе все москвичи из РПЛ , «Зенит» и «Торпедо», будут работать идеально – тем лучше для российского футбола.

У «Спартака» стать лидером 21 века не получилось, хватит прикрываться великой историей, важнее победы в настоящем времени.