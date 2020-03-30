Хроники коронавируса. Терим заболел и выздоровел, Роналду сдал тест

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сегодня, 13:28

О тех, кого в мире футбола коснулся коронавирус.

Фатих Терим («Галатасарай»)

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в начале прошлой недели сообщил, что заразился коронавирусом:

Согласно результатам теста, пройденного сегодня, мой результат оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Буду обо всем сообщать в ближайшие сроки.

За Терима мы особенно переживали, ведь Фатиху 66 лет, а для пожилых людей COVID-19 особенно опасен. «Император» поддерживал связь с внешним миром через «Твиттер», писал, что каждая молитва за его здоровье отзывается чувством в сердце. Вчера из Турции пришла хорошая новость: Терим справился с болезнью и в ближайшее время будет выписан из больницы. Между прочим, Фатих был первым, кто призывал футбольные власти Турции к приостановке чемпионата, но его услышали не сразу.

25 зараженных коронавирусом в «Валенсии»

Стали известны пугающие масштабы заражения коронавирусом в «Валенсии». В общей сложности в испанском клубе 25 инфицированных: 10 футболистов первой команды и 15 сотрудников клуба. Ранее о своих положительных тестах на COVID-19 сообщили Эсекьель Гарай, Хосе Луис Гайя и Эльяким Мангала. Дениса Черышева в списках зараженных нет.

Марко Спортиелло («Аталанта»)

Учитывая, что «Аталанта» дважды встречалась в Лиге чемпионов с «Валенсией», а Ломбардия приняла на себя главный удар коронавируса в Италии, попадание заразы в «Аталанту» было неизбежно. Первым, кто сдал положительный тест, оказался вратарь клуба из Бергамо Марко Спортиелло. Ультрас «Аталанты» в связи с ситуацией в регионе обратились к президенту клуба Антонио Перкасси с просьбой объявить о завершении сезона прямо сейчас:

Уважаемый президент, «Аталанта» прямо сейчас должна завершить сезон. Может быть, это нельзя осуществить. Однако наша «Аталанта» должна стать примером по борьбе с коронавирусом. Независимо от решений, какие примут наверху.

Андреа Микеле (бывший президент ФК «Пергокрема»)

При Микеле клуб «Пергокрема», ранее выступавший под названием «Перголеттезе», вернул себе профессиональный статус, выиграв Серию D. Воспитанниками этой команды из Ломбардии являются, в частности, Алессио Таккинарди и Дарио Убнер. Микеле возглавлял и другой ломбардский клуб — «Пиццигеттоне». Об Андреа отзываются как о толковом управленце, который умел разговаривать с людьми. Может быть, рано или поздно Микеле получил бы работу в крутом итальянском клубе, ведь было ему всего лишь 37 лет…

Бенито Хоанет (бывший тренер «Эспаньола» и «Депортиво»)

Испанец Бенито Хоанет провел футбольную карьеру на позиции голкипера, в 1955-м выиграл чемпионат мира среди молодежи, а когда повесил перчатки на гвоздь, решил стать тренером. Работал, в частности, в «Депортиво», «Эркулесе», «Кадисе» и «Эспаньоле». Из-за подхваченного коронавируса у Бенито обострились хронические заболевания, спасти его не удалось. Хоанет ушел из жизни на 85-м году.

Фернандо Мартин Альварес (бывший президент «Реала»)

Неделю назад «Реал» простился с Лоренсо Сансом, который не пережил встречу с COVID-19. Альварес был временным президентом «Реала» после отставки Флорентино Переса в 2006-м, а на днях 72-летний Фернандо был госпитализирован в тяжелом состоянии и помещен в отделение интенсивной терапии мадридской больницы, где врачи день и ночь ведут борьбу с коронавирусом.

Футболист «Фенербахче»

Стамбульский клуб официально объявил, что коронавирус обнаружен у футболиста первой команды и клубного доктора. «Фенербахче», как и многие другие клубы, предпочитает не раскрывать имена зараженных.

Футболист «Жироны»

Хватает случаев заражения среди футболистов испанских клубов. О «Валенсии» вы прочитали чуть выше, четыре футболиста «Эспаньола» столкнулись с COVID-19, они уже выписаны из больницы и переведены на 15-дневный домашний карантин. Жонатас из «Эльче» рассказывал, как чуть не потерял сознание. Теперь выявлен случай заболевания в «Жироне», которая подтвердила факт заражения футболиста, не называя его конкретно.

Выздоровел Микель Артета («Арсенал»)

И поделился ценным мнением человека, который перенес COVID-19.

Одной строкой

- тест на коронавирус сдал Криштиану Роналду. Результат отрицательный. Хотя обладатель пяти «Золотых мячей» рисковал заразиться, ведь в «Ювентус» зараза зашла.

- в российском футболе случаев заражения коронавирусом не выявлено. Было подозрение у хавбека «Уфы» Оливье Тилля, но два теста полузащитника из Люксембурга дали отрицательный результат — судя по всему, ОРВИ .

- по словам вице-президента «Вест Хэма», у 8 футболистов клуба наблюдались «легкие симптомы коронавирусной инфекции». Впрочем, симптомы, о которых говорит Каррен Брэди, соответствуют и ОРВИ , положительных тестов на COVID-19 «молотобойцы» не сдавали.

- Пепе Рейна тоже утверждал, что у него были симптомы коронавируса.

- А самый тупой поступок недели совершил товарищ Рейны по «Астон Вилле» Джек Грилиш. Хавбек записал видео, на котором призывал всех сидеть дома и быть ответственными, а через несколько часов разбил свой Range Rover, возвращаясь с шумной вечеринки. Не делайте так, как этот беспечный лицемер.