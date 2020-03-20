Африканский Витя

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сегодня, 17:11

Новый герой блога «Будем знакомы» — нападающий «Лилля» и сборной Нигерии Виктор Осимхен.

Прошлым летом в новостных агентствах промелькнула новость об интересе московского «Спартака» к нападающему бельгийского «Шарлеруа» Виктору Осимхену. Но дальше интереса дело не продвинулось. 20-летний нигериец был продан во французский «Лилль».

Вряд ли болельщиков столичного клуба огорчил срыв сделки. Мало ли в Африке игроков, которых выдавали за суперталанты, а на деле они оказывались посредственностями. Были опасения и насчёт Осимхена. За два года, проведенных в немецком «Вольфсбурге», Виктор себя ничем не проявил. Выходил на поле от случая к случаю. На чемпионате мира 2018 года его тоже не было. Но в биографии молодого нападающего был хороший сезон в Бельгии, когда он забил двадцать мячей в полосатой форме «Шарлеруа». Но это был всего один сезон, и в Бельгии. Отсюда и некий скепсис. К тому же «Шарлеруа», выкупивший африканца у «Вольфсбурга», выставил весьма кусачий ценник в 15 миллионов.

Но дело не в цене. Сам Осимхен предпочёл вице-чемпиона Франции «Лилль», участвующий в Лиге чемпионов, находящемуся в поисках «Спартаку». Тем более что летом «доги» продали в «Арсенал» нападающего Николя Пепе за 80 миллионов. И не только его. Был продан в «Милан» Бруно Леао, а в «Лион» — Тиаго Мендеш. У «Лилля» появились деньги и вакансия в линии атаки, которую доверили молодому африканцу.

«Виктор был нашей главной целью на трансферном рынке. Он очень командный игрок, но при этом силён индивидуально. Осимхен быстр, умеет действовать в оттяжке, чтоб получать мяч и искать свободное пространство. Но он ещё умело действует в штрафной, умеет и любит забивать», — прокомментировал покупку нигерийца тренер «Лилля» Кристоф Галтье.

Был определённый риск, причём большой. Но уже в первой встрече Виктор дважды расписался в воротах «Нанта». Через тур он сделал дубль в игре с «Сент-Этьеном». Осимхен доказал свою состоятельность. Атаку «Лилля» сложно представить без этого рослого, худого парня с перекрашенной в белый цвет макушкой. Во всех турнирах Виктор забил восемнадцать мячей. А сезон ещё не кончился. После возобновления чемпионата он ещё забьёт. И в цене нигериец вырос в два раза. А может и не в два. Не так давно появилась информация, что «Ливерпуль» готов раскошелиться на 90 миллионов. В штабе лидера английской Премьер-Лиги считают Осимхена игроком с потенциалом Мохаммеда Салаха или Садио Мане. Те тоже раскрылись не сразу.

Но «Лилль» пока не будет спешить с продажей своего нового лидера. Во-первых, можно продешевить. Если Виктор продолжит в том же темпе, то 90 миллионов за него предложит не только «Ливерпуль». И цена может перевалить за сотню. А во-вторых, не может же «Лилль» продавать игроков через год после покупки. Если «доги» ставят перед собой серьёзные цели, то есть смысл придержать Осимхена, чтобы тот принёс максимальную пользу. «Лилль» умеет вести себя на рынке, и можно предположить, что и в следующем сезоне Виктор будет выходить на поле в футболке с собачьей мордой.

А ещё Осимхен неожиданно для всех оживил Лоика Реми, который даже в прошлом, успешном для «псов» сезоне, выглядел не лучшим образом. Семь мячей бывший нападающий сборной Франции забил, но проснулся только на финише. В текущем первенстве Лоик забил тоже семь мячей. Но сезон не доигран, и 33-летний форвард вполне может выбить «десяточку». Два нападающих – юный Осимхен и видавший виды Реми образовали крепкий, результативный тандем, который прибавлял с каждой встречей. Если учесть, что борьба за второе место в Лиге 1 ещё не закончена, то эта связка может стать козырем вице-чемпиона.

Сам Виктор родился 29 декабря 1998 года в бывшей столице Нигерии Лагосе. Футбольное образование получил в академии «Алтимейт Страйкерс». Выделялся среди сверстников, причём, не только нигерийских. На юношеском чемпионате мира 2015 года Осимхен был признан лучшим нападающим и лучшим бомбардиром, а его команда – победителем турнира. Там же началась охота на юного африканца, в которой преуспел «Вольфсбург». Дортмундская «Боруссия», «Интер», «Севилья» – все они спасовали перед «волками». Виктор рассчитывал, что в «Вольфсбурге» ему будет проще заиграть в основном составе, но едва не угробил свою карьеру. Мало ли героев юношеских турниров теряются во взрослом.

Однако при недостатке игровой практики Осимхен в Германии зря времени не терял. Он освоил две футбольные профессии. Левого и правого крайнего нападающего. Если уж для центрального он выглядел легковесным, то почему бы не попробовать себя на флангах. Тем более что скорость позволяют, и техника. Но в «Вольфсбурге» так и не нашли достойного применения африканскому таланту. И аренду в скромном «Шарлеруа» Виктор воспринял, как шанс прервать творческий кризис. И воспользовался этим шансом сполна. «Волки» довольно легко позволили «зебрам» выкупить молодого футболиста. Сейчас, наверное, кусают локти.