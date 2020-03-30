Серхио Рамос: лидер прошлого, настоящего и будущего

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сегодня, 22:00

«Соккер.ру» подчеркивает значимость капитана для «Реала».

Сегодня Рамосу исполняется 34 года, и на фоне паузы в мировом футболе из-за коронавируса и тупика, в который зашли переговоры между защитником и «Реалом» по новому контракту, это идеальное время, чтобы осознать роль Рамоса для «Сантьяго Бернабеу» и прощупать все сюжеты, которые окружают Серхио прямо сейчас.

Его 34-й день рождения

34 года — возраст, в котором футболисты не только задумываются об окончании карьеры, но и натурально вешают бутсы на гвоздь. Например, Зинедин Зидан сыграл последний профессиональный матч в своей жизни через две недели после 34-го дня рождения, но Рамос пока не планирует завязывать. Серхио остается вожаком «Реала» и лидером защиты, образовывая мощнейшую связку с Рафаэлем Вараном. Рамос уже вписал себя в историю «Королевского клуба» как капитан, который три года подряд поднимал над головой Кубок чемпионов.

Его 15-й сезон в «Мадриде»

31 августа 2005 года «Реал» выложил за молодого защитника «Севильи» Серхио Рамоса 27 миллионов евро. В тот день началась история. Всего 50 игр на профессиональном уровне понадобилось Рамосу, чтобы убедить Флорентино Переса в необходимости трансфера. Сам Перес через полгода после приобретения Рамоса подал в отставку, когда «Реал» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, но Серхио дождался второго пришествия дона Флорентино, чтобы выиграть «Десиму» под руководством Анчелотти, а потом еще три Кубка чемпионов уже вместе с Зиданом, которого Рамос застал в «Реале» еще действующим футболистом.

Отдельного упоминания заслуживает состав «Мадрида» в первом сезоне Рамоса. Серхио играл вместе с Мичелом Сальгадо, Иваном Эльгерой, Зинедином Зиданом, Роналдо, Раулем, Гути, Дэвидом Бекхэмом, Робиньо и Антонио Кассано. 10-го сентября 2005-го Рамос дебютировал за «Реал» в центре обороне, но потом чаще появлялся на правом фланге, пока Жозе Моуриньо не превратил его в центрбека окончательно. Сезон 2019/20 — 15-й для Серхио на «Сантьяго Бернабеу». Он сыграл за «Реал» 640 матчей (пятый показатель в истории клуба) и забил 91 гол.

Его кампания 2019/2020

Несмотря на «преклонный» возраст в нынешнем сезоне Серхио Рамос сыграл за «Реал» 3033 минуты. Капитан является вторым наиболее часто используемым игроком, незначительно отставая от Каземиро. Связку Рамос — Варан по праву называют одной из сильнейших пар центральных защитников в мире, летний приезд Эдера Милитао не представлял для Серхио никакой угрозы. Рамос кует свою славу не только в обороне, но и у чужих ворот: по забитым голам в «Реале» капитан уступает только Кариму Бензема. В нынешнем сезоне Рамос отличился уже 7 раз в 34 матчах, а личный рекорд установил в прошлой кампании, когда забил 11 голов в 42 встречах.

Бесспорный лидер

Статистика подтвердит главенствующую роль Рамоса в «Реале». Серхио — знаменосец и незаменимый игрок для «сливочных», андалузец играет важнейшую роль и на поле, и за его пределами. Рамос не идеален и иногда допускает результативные ошибки, но при этом с ним и без него «Реал» — это разные команды. Убедительные примеры были и в нынешнем сезоне, а прошлогодняя ответная встреча с «Аяксом» в 1/8 финала ярчайшим образом продемонстрировала, насколько беспечным и бесхребетным становится «Реал» без Рамоса. Серхио удалось удивить даже главного тренера сборной Испании Луиса Энрике:

У меня очень хорошие отношения с Рамосом, как и с 99,9% других футболистов. Серхио — капитан. Я слышал о нем от других людей, да и сам играл против него. Был приятно удивлен, когда встретил его. Существует причина, по которой он является лидером сборной Испании по количеству игр. Меня удивили его лидерские и личные качества.

Больше, чем защитник

Конечно же, Серхио Рамоса запомнят не только и даже не столько по игре в обороне. Капитан «Реала» — исключительно результативный защитник. 91 гол Рамос забил за «Реал», 21 раз отличался в составе сборной Испании, еще тремя мячами отметился в составе «Севильи» по молодости. Итого, 115 мячей. Солидно! Иные игроки атаки от зависти щитки понадкусывают. И дело ведь не только в количестве, но и в качестве: Серхио вырывал для «Реала» победы своими поздними голами, забивал в решающих стадиях Лиги чемпионов, в том числе в двух финалах.

Контракт сам себя не подпишет

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до следующего лета, и логично, что стороны обсуждают совместное будущее уже сейчас. Пока между Серхио и клубом всей его жизни согласия нет: «Мадрид» предлагает капитану контракт до 2022 года, в то время как Рамос хочет трехлетнее соглашение. У «Реала» есть правило, согласно которому игроки старше 32 лет не получают контракты продолжительностью больше года.

Из-за этого внутреннего правила, к примеру, «Сантьяго Бернабеу» покинул Пепе, желавший стабильности и не согласившийся подписывать краткосрочные договора. Может быть, ради Рамоса Флорентино Перес проявит гибкость и удовлетворит все требования капитана? Или же сам Серхио не станет выкручивать руки «Реалу»? Должны договориться. Прошло то время, когда угроза ухода Рамоса была реальной. Задача клуба — сделать так, чтобы легенда оставалась легендой, то есть Серхио должен закончить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».