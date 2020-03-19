Микел и его персональный карантин

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сегодня, 17:33

«Соккер.ру» рассказывает о демарше одного из самых известных легионеров турецкой Супер-Лиги.

Вопреки ожиданиям, Турция не стала останавливать свой чемпионат. Власти страны ввели только ограничение на въезд из стран Евросоюза, где бушует инфекция. Пока выявлено менее сотни заразившихся, все они живут в Стамбуле.

Часть матчей пройдёт без зрителей. Это коснётся Стамбула. Возможно, что распространится на другие города. Но пока сам футбол не уходит на карантин. И далеко не все согласны с такой постановкой вопроса. В прошлую субботу с призывом отменить матчи чемпионата страны выступили нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао и полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел. Колумбиец в итоге всё же вышел на поле против «Бешикташа» на пустой «Тюрк Телеком». Нигерийца же не оказалось в заявке «черноморского шторма» в игре с «Башакшехиром». И вообще самый титулованный футболист черноморского клуба больше за него не сыграет. «Трабзонспор» расторг контракт с бывшим игроком «Челси». По обоюдному согласию. Никаких компенсаций и выплат нигерийцу не положено.

Жизнь — это не только футбол. Это нечто большее. Я не могу играть в футбол в такой ситуации. Это некомфортно и опасно. В это время нужно быть дома с близкими. А сезон нужно отменить до лучших времён.

Именно это написал Джон на своей страничке. Но поступок нигерийца встретил неоднозначную оценку. Для кого-то он поступил разумно и осторожно. Но немало и тех, кто упрекнул Оби Микела в трусости и малодушии. «Трабзонспор» ведь не всегда ведёт борьбу за чемпионство. И потеря ведущего игрока может помешать черноморцам в борьбе за титул. Одно дело, когда защитные меры вводятся для всех, но совсем другой поворот, когда ты сам уходишь на карантин. Немало болельщиков «Трабзонспора» сравнили поступок легионера с бегством из окопа. Страшно всем, но убежал только он, а ведь Микел уже не мальчишка. Тридцать три года скоро стукнет.

Майкл Нкечукве Обинна, чьё имя по милости норвежских переводчиков трансформировалось в Джон Оби Микел, один из самых титулованных легионеров турецкой Супер-Лиги. Одиннадцать лет безупречной службы в «Челси». Два титула чемпиона Англии, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Нигериец был не самым звёздным игроком того «Челси», не исполнитель, а носильщик рояля, но свою работу знал и выполнял безупречно. Потом постарел и оказался не нужен «синим». Китайский «Тайцзинь Тэда». «Мидлсбро». Были разговоры, что супруга футболиста Ольга Дьяченко рекомендовала Микелу продолжить карьеру в России, но он принял предложение «Трабзонспора». Теперь он свободный агент и открыт для предложений.

Чем обернётся для «Трабзонспора» потеря Микела? Она более ощутима, чем недавний уход другого именитого легионера черноморцев. Англичанин Дэниэл Старридж был отчислен и дисквалифицирован на три месяца за игру на ставках. Но в Турции Старридж больше лечился, чем играл. И его уход «черноморский гром» переживёт. А вот с Микелом не всё так однозначно. Нигериец был игроком стартового состава, выполнял большой объём работы в центре поля и компенсировать издержки его ухода будет непросто. Пока Доган Эрдоган надёжно заменил Микела в центре поля. Но пойдёт ли игра у однофамильца турецкого президента дальше? Естественно, что шансы «Трабзонспора» на чемпионство слегка снизились.

Остальные легионеры, в том числе и Радамель Фалькао, пока не предпринимают решительных шагов. То ли за контракты переживают, то ли действительно не боятся эпидемии. Конечно, перспектива играть без зрителей мало кого радует. Но всё остальное остаётся в силе. Матчи 27-го тура пока никто не переносил.

Однако у Микела появился союзник в лице баскетболистов. За приостановку всех спортивных соревнований выступили игроки «Галатасарая». Их поддержал лидер «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который назвал отсутствие карантина неуважением к спортсменам и болельщикам. Американец (теперь гражданин Турции и потенциальный игрок турецкой сборной) довольно авторитетная фигура в мире спорта. Слово Ларкина весит немало. Даром, что у самого баскетболиста имеется психическое расстройство, проявлением которого является некая выходящая за рамки разумного чистоплотность. Шейну везде видятся смертоносные микробы. Он в хорошие времена мыл руки через каждые пятнадцать минут и требовал кварцевания всех клубных помещений. В этом отношении Ларкин чем-то напоминает покойного Майкла Джексона. Страшно представить, что Шейн вытворяет сейчас. Однако сейчас поступки баскетболиста не выглядят чудачеством. Напротив, они находят всё большую и большую поддержку.

Двадцать седьмой тур Супер-Лиги стартует в пятницу матчем «Фенербахче» — «Кайсериспор». До его начала ещё сутки. И в эти сутки в Турции примут решение — продолжать спортивные турниры или взять паузу, прислушавшись к аргументам Джона Оби Микела и Шейна Ларкина.