Не хотят доигрывать сезон

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вчера, 10:06

Все больше клубов в Европе сомневаются в том, что нынешний сезон может и должен быть доигран. «Соккер.ру» решил изучить их позицию.

Если на заре так называемой эпохи коронавируса почти никто не сомневался в футбольном мире, что чемпионаты нужно доиграть, а над теми, кто предлагал их аннулировать, посмеивались, то теперь ситуация изменилась. Вскрыть намерения клубов помогло заявление УЕФА , который проанализировал ситуацию и выкатил свою позицию, проведя совещание с руководителями всех лиг. Приоритетом УЕФА назвал доигрывание нынешнего сезона, даже если ради этого придется уйти глубоко в лето. Якобы это ключевой приоритет. Даже если при этом придется навредить сезону следующему, то есть сократить его или переформатировать. УЕФА , выкатив эти требования, заявил, что национальные лиги как бы сами вольны принимать итоговое решение, но сделал это, что называется, с суровым тоном, который дал понять, что нужно бы подчиниться. Эти директивы были приняты многими руководителями лиг, но не клубами. Безусловно, самыми активными комментаторами вышедших директив стали итальянцы, причем позиция федерации и клубов не совпала. Вот что сказал президент итальянской федерации Габриэле Гравина:

«Главным приоритетом является завершение сезона. Идея состоит в том, чтобы возобновить сезон 20 мая, а закончить до конца июля. Были даже разговоры об августе или сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать другим сезоном, чтобы спасти этот. Решение играть на нейтральных полях не очень хорошее, но это идея, над которой мы работаем».

Боссы других лиг высказывались в подобном же ключе. Но в позицию бюрократов и чиновников вмешались клубы. И снова итальянские президенты оказались самыми языкастыми. Конечно, некоторые поддержали идею федерации и УЕФА , посчитав, что сезон обязательно должен быть завершен. Но и протестная волна оказалась яркой. Президент «Сампдории» Массимо Ферреро не понимает, как можно в нынешних условиях думать о возобновлении игр:

«Представьте себя на месте Габбьядини, который только недавно вылечился от коронавируса. Скажите ему, что в мае он снова должен будет играть. Мы ведь не о машинах говорим, у которых есть кнопка включения и выключения. Где будут их мысли? Кто рискнет прийти на стадионы? Как? В масках?»

Еще более жестко и мощно выступил президент «Брешии» Массимо Челлино, чья команда безнадежно тонет на последнем месте в Серии А. Он решил ударить по позиции УЕФА и федерации в том числе возвышенными мотивами:

«Соревнования не могут быть возобновлены по многим причинам. Мы должны беречь здоровье людей и сохранить футбольную систему. Мы так только испортим и следующий сезон. Мы сейчас в центре эпидемии, на улицах грузовики с трупами. Если нас заставят играть, я готов увести команду, и пусть нам присуждают поражения. Так мы проявим уважение к умершим людям. А УЕФА высокомерен и безответственен. Он думает только о трофеях и экономических интересах. Если хотите сделать что-то полезное, закупите аппараты искусственной вентиляции легких».

Может показаться, что позиции отдельных не самых топовых итальянских клубов не играют особой роли, однако подключились и более громкие на европейской арене имена, пусть и из более скромного чемпионата – из Нидерландов. Первым выступил спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, который считает бредовой идею доигрывать нынешние чемпионаты:

«Федерация футбола Нидерландов прячется за УЕФА . 100 человек умирает каждый день от коронавируса в нашей стране. Это вопрос не денег, а здоровья. Также Трамп считал неделю назад, что экономика важнее коронавируса. Думаю, что УЕФА оказал давление на федерации, чтобы побудить их играть любой ценой. Чемпионат мертв, жизнь важнее. Я знаю, что многие клубы чувствуют то же самое, просто хотят ясности и думают, что сезон мертв. Вариант с тем, чтобы наверстать упущенное летом, супернеразумным, так как придется начать сезон, заканчивающийся Евро, не раньше октября. Я предсказываю хаос и игру в футбол во время зимних каникул. Но что, если у нас будет суровая зима?»

Оказалось, что эта позиция Овермарса не является какой-то обособленной и гласом вопиющего в пустыне. Это вполне консолидированная позиция топовых клубов Нидерландов. Потому что и официально «Аякс» выступил за завершение сезона, а к нему присоединились АЗ и ПСВ . Вот что сказал гендиректор клуба из Эйндховена Тоон Гербрандс:

«Мы не видим обоснований для проведения оставшихся матчей. Самое главное для нас — это здоровье людей. Наша страна пострадала больше всех. Практически у каждого есть знакомый, который пострадал из-за коронавируса. Не считаем осуществимой позицию УЕФА , чтобы доиграть сезон летом. Что нам делать с футболистами, у которых контракты истекают 30 июня? Помимо этого есть много вопросов без ответов».