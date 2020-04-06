Лаутаро всё ближе к «Барселоне», но не все этому рады

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» — о приоритетной цели «Барсы».

Эпопея с переходом Лаутаро Мартинеса в «Барселону» еще не началась, пока мы на этапе обсуждений и прогнозов, но уже есть некоторая утомленность от этой истории. Каталонцы сейчас похожи на придирчивого покупателя, который рассматривает товар со всех сторон и задает вопросы в духе: «А нет ли такого же только с перламутровыми пуговицами?» Очевидно, что в недрах «Барселоны» нет единого мнения по Лаутаро Мартинесу, который должен заменить Луиса Суареса, стать напарником Лео Месси на ближайшие годы и оказаться разящим наконечником атак не хуже своего стареющего предшественника, который сам не раз просил клуб купить себе замену.

Усложняет ситуацию и пандемия короновируса, лишающая «Барселону» доходов и, соответственно, легкости маневров. Пора забыть о вынашивавшихся планах по тотальному обновлению линии атаки, которая включала в себя приглашение и Неймара, и Лаутаро Мартинеса. В ближайшее трансферное окно в Европе не будет клуба, способного осуществить две таких сделки одним махом. «Барсе» пришлось выбирать приоритетный вариант, и логично, что им становится форвард «Интера», а не беспечный бразилец, несколько лет назад сбежавший в ПСЖ и с тех пор мечтающий вернуться.

Проблема центрфорварда стоит остро, Суаресу в январе исполнилось 33 года, и Луис встретил день рождения в лазарете. У «Барселоны» был целый список суаресозаменителей, но чаще всего в прессе мелькает имя Лаутаро Мартинеса. Аргентинец развился в «Интере» и совершил скачок при Антонио Конте, чем привлек к себе интерес «Манчестер Сити», «Челси», «Реала» и, конечно, «Барселоны». Очевидно, у Лаутаро есть влечение к «сине-гранатовым» цветам, ведь он отказался продлевать контракт с «Интером» на улучшенных условиях, чтобы слишком не привязываться к «нерадзурри». Впрочем, действующее соглашение действует до 2023 года, так что договариваться с «Интером» и платить ему кругленькую сумму в любом случае придется.

«Интер» рассчитывает сохранить Лаутаро, но считается, что его тяготение к «Барселоне» достаточно сильно, чтобы покинуть Милан. Осталось только дождаться решительных действий со стороны «блаугранас». Известно, что «Манчестер Сити» и «Челси» уже сделали свои предложения по Мартинесу, причем английские гранды предлагают и «Интеру», и Лаутаро больше, чем «Барселона». Собственно, каталонцы пока вообще не выходили на «нерадзурри», зато уже успели неофициально обсудить условия контракта с представителями футболиста. Увы, для «Барсы» во времена президентства Бартомеу переговоры за спиной и грязные трюки становятся нормой.

«Барселона», несмотря на поул-позицию в переговорах с футболистом, который мечтает играть вместе с Месси не только в сборной Аргентины, опасается действовать в открытую в переговорах с «Интером», который, естественно, захочет устроить аукцион, раз уж Лаутаро так хочет уйти. Только ведь Мартинес хочет уйти не абы куда, а в «Барселону», которая уже не раз разыгрывала карту преданности потенциального новичка и через это шантажировала продавцов. Боюсь, не получится осуществить переход Лаутаро без очередного скандала, которые уже стали постоянным спутником больших покупок «Барселоны».

Каталонцы точно захотят сбить цену на аргентинца, но здесь все не так, как с трансферами Дембеле и Коутиньо, где «Боруссия» и «Ливерпуль» не хотели отпускать своих лидеров, но потом вынуждены были принимать предложения «Барселоны», которая давала много денег. За Лаутаро идет настоящая борьба, и у Бартомеу не самый толстый кошелек. Вряд ли в битву за Мартинеса ввяжется «Реал», ведь у Флорентино Переса появились виды на Эрлинга Холанда, зато вот английские гранды, «Ювентус» и ПСЖ точно следят за развитием событий. Кто-то так и останется наблюдателем, но если предложения тех же «Челси» и «Манчестер Сити» будут лучше, чем у «Барсы», то уже «Интер» станет диктовать свои условия купцам из Каталонии.

Впрочем, «Барселона» ведь может расплатиться не только деньгами: «блаугранас» уже пытались включить в сделку по Мартинесу Фирпо и Семеду, но Антонио Конте требует Артуро Видаля, с которым работал еще в «Ювентусе», или Антуана Гризманна, ведь француз может стать прямой заменой Лаутаро. Но больше всего в «Интере» обрадуются, если 22-летний аргентинец решит остаться в Милане. Его знаменитый соотечественник Хавьер Дзанетти, сохранявший верность «Интеру» почти два десятилетия, наверняка промывает мозги Мартинесу.

И Лаутаро стоит задуматься. Задуматься над тем, как долго думает «Барселона». Задуматься над тем, что нет никаких гарантий и понимания своей роли в новой команде, ведь Кике Сетьен не похож на тренера, который будет править годами. Задуматься стоит и над словами Ривалдо, который будет рад Неймару, а не Мартинесу на «Камп Ноу»: