В воротах «Зенита». Как Шехтель Яшину забивал

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сегодня, 11:55

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями ленинградцев.

Вчера вы могли прочитать про Георгия Шорца, Бориса Грищенко и Леонида Иванова. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ об одной яркой фигуре. Зураб Шехтель сыграл за «Зенит» всего две неполных встречи. Однако Зурик, как его называли в городе на Неве, был видной во всех отношениях персоной в ленинградском футболе. Даже легендарной. В Питере до сих пор ходит байка, как Зурик Льву Яшину забивал.

Обратили внимание на необычное сочетание грузинского имени с явно негрузинской фамилией? Тут всё просто. Родной отец Зураба — Давид Цомая тоже был вратарём, играл в разных командах Сухума и Тифлиса, а потом стал известным в советской Грузии тренером. А фамилию Зураб получил от своего отчима знаменитого советского легкоатлета – метателя молота Александра Яковлевича Шехтеля.

Своей комплекцией (рост под метр восемьдесят и вес прилично за сто) Шехтель больше напоминал борца сумо, нежели футболиста. Впрочем, о сумо в послевоенные годы у нас мало кто слышал. Но при внешней неуклюжести Шехтель был очень подвижен и пластичен, причем уверенно играл, как на линии, так и на выходах. Да и навыки, полученные при занятиях легкой атлетикой, очень пригодились во вратарском деле. Зураб мог добросить мяч практически до чужой штрафной площадки.

Более того, этот толстяк мог стать большим вратарём, преемником Леонида Иванова. Но подвела лень. Шехтель любил играть, но терпеть не мог тренироваться. Считал тренировки занятием нудным. Другое дело в баньке попариться, с друзьями за столом посидеть. Вот и не смог Шехтель найти применение своему вратарскому таланту, хотя поиграл в четырёх сильнейших ленинградских командах — «Динамо», «Зените», «Трудовых резервах» и «Адмиралтейце».

В «Зенит» Шехтеля позвали в 1950 году, когда из команды ушёл Грищенко. Именно с этим периодом связана уже упоминавшаяся легенда. Суть истории такова. Во время матчей дублеров «Зенита» и московского «Динамо» зенитовский голкипер так мощно выбил мяч в поле, что тот перелетел через голову динамовского голкипера и оказался в воротах. Сам Лев Иванович не отрицал, что пострадал подобным образом от собрата по вратарскому цеху, но при этом указывал иные обстоятельства случившегося. По словам Яшина дело было на предсезонных сборах в Гаграх, и противостоял динамовцам сталинградский «Трактор», ворота которого защищал очень известный голкипер Василий Ермасов.

Вот что рассказал мне главный летописец «Зенита» Дмитрий Догановский, оказавший огромную помощь при написании этой главы.

Точнее, вплоть до начала нынешнего века был абсолютно уверен: было дело. Но лет 7-8 назад наткнулся на мнение о Ермасове. Прикинул: да, по времени подходит, он как раз был на сходе и доигрывал последний сезон. Поэтому играл преимущественно за дубль или, вот, в проходных товарняках. Самое главное, что меня очень серьёзно озадачивает в версии с Шехтелем. В единственных вплоть до последнего времени ленинградских футбольных мемуарах от Леонида Иванова Шехтелю уделено очень немало внимания. Едва ли не больше всех. Всё же он был любимцем команды. И Иванов рассыпается в похвалах его таланту. Но о таком заметном событии (курьёзный гол самому Яшину) он не упоминает вообще. При этом описывая другие, менее заметные, случаи с Шехтелем... А ведь писались эти воспоминания в середине 1970-х, и кто такой Яшин, в какую величину он вырос, уже было хорошо известно. И уж об этом курьёзе в ворота молодого Яшина Иванов наверняка бы вспомнил, расписывая Зурика Шехтеля. Ведь, что именно тогда же эта байка начала ходить и по футбольным справочникам, и стала уже достаточно известна. А вот всё равно промолчал Иванов…

Но если Шехтель не забивал Яшину (как, скорее всего, оно и было), это не значит, что Шехтель не забивал таким образом вообще. Ведь не могли же выдумать эту историю на пустом месте. Вполне возможно, что не обделённый силушкой Шехтель отправил мяч в ворота другой команды. Или такой вариант, забил московскому «Динамо», но не Яшину. Хотя. Раз этот красивый миф существует, то, может и не стоит его опровергать.

В составе «Зенита» Шехтель сыграл две встречи в пятидесятом году. Дважды менял Леонида Иванова в перерыве – в гостевой игре с ереванским «Спартаком» (4:2) — пропустил один с пенальти. И в домашней встрече с ЦДКА . В матче с армейцами не пошла игра у Иванова – в первой 45-минутке в воротах Леонида Григорьевича побывало пять мячей. В перерыве тренер Константин Лемешев решил заменить голкипера. Шехтель вышел и пропустил ещё три.

Весь 1951 год Зураб Александрович просидел на скамейке запасных, а в 1952 его призвали ... во флот, где служили пять лет. Но с футболом Зураб не расстался – играл за коллективы Краснознаменного Балтийского и Черноморского флотов, представлявшие Таллин и Севастополь во второй группе союзного первенства. «Зенит» тогда испытывал проблемы с вратарями. Леонид Иванов завершил выступления, а Вадим Кублицкий и Владимир Фарыкин, прямо скажем, не радовали. Но Зураб в воротах так и не появился. Он ушёл из «Зенита» уже навсегда и играл в «Адмиралтейце», потом в воссозданном на руинах этого клуба «Динамо», но толком не заиграл.

Шехтель и ранее не особо друживший со спортивным режимом в «Динамо» и вовсе стал позволять себе лишнего. Что не могло не отразиться на игре вратаря. В матче с «Торпедо» едва ли не каждый удар по воротам ленинградцев завершался голом. «Копилка Шехтеля» – озаглавила отчет о матче ленинградская газета «Смена». В игре с бакинским «Нефтяником» Зураб держался до первого гола. Но стоило пропустить первый мяч, как пошло–поехало – 0:5. В Куйбышеве, куда «Динамо» отправилось на матч «Крыльями Советов», Шехтель и вовсе где-то пропадал, а потом не явился на игру. Терпение Николая Люкшинова лопнуло — вратарь был отчислен.

Зураб Шехтель какое-то время играл в петрозаводском «Онежце» под руководством Леонида Иванова, потом сам стал тренером. Работал в Ленинграде, в родной Грузии. Жизнь вратаря трагически оборвалась на сорок первом году. Купаясь в реке, Зураб Александрович неудачно прыгнул в воду и ударился головой о каменистое дно.