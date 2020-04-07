Мучительные поиски «Барселоны»

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сегодня, 14:10

«Соккер.ру» рассказывает, как «сине-гранатовые» искали преемника Андони Субисарреты.

Вчера вы могли прочитать, как «Манчестер Юнайтед» опрометчиво расстался с Петером Шмейхелем и как потом долго и мучительно искал подходящего вратаря. Только через шесть лет они угадали с приглашением Эдвина ван дер Сара.

Прощание с матёрым

Но похожая история, причём ещё раньше, чем в МЮ , произошла и в «Барселоне». Расставшись с Андони Субисарретой, «Барса» перепробовала многих голкиперов известных и не очень, прежде доверила пост номер один своему воспитаннику Виктору Вальдесу. Про Суби наш сайт уже писал, про Вальдеса непременно напишет. А пока вспомним тех, кто пытался заменить Андони в воротах «сине-гранатовых».

Расставание с Субисарретой оказалось не самым красивым, и как выяснилось, поспешным и вредоносным. После проигрыша в финале Лиги чемпионов-94 «Милану» 0:4, Йохан Кройф сгоряча сказал Суби — «я на тебя больше не рассчитываю». Гордый горец собрал вещи и перешёл в «Валенсию», где провел четыре неплохих сезона. Правда, как и у великого Антони Рамальетса в конце карьеры получилась клякса — ошибка вратаря в матче с Нигерией в 1/8 финала чемпионата мира-98 выбила испанцев из розыгрыша.

В «Барселоне» вспомнили про другого баска — Хуана Карлоса Унсуэ, который побывал в дублёрах у Суби во второй половине восьмидесятых. Но покидать «Севилью» Унсуэ не планировал. Не для того он боролся с Ринатом Дасаевым за право быть первым номером андалусийцев. Поэтому он вежливо отказал своему бывшему клубу. В распоряжении Кройфа остались Карлес Бускетс, отец игрока нынешнего состава «Барсы» Серхио Бускетса, и Хесус Мариано Ангой, которого не подпускали к скамейке запасных.

Казалось бы, нет человека более неподходящего для роли вратаря, чем Бускетс — невысокий, коротконогий, склонный к полноте. Реакция так себе, прыгучесть тоже, а самое главное — плохая фиксация мяча. Он с трудом ловил мяч, чаще гасил его перед собой и лишь со второй попытки забирал в руки. Подобный грешок водился и за Себастьяно Росси. Но оборона «Милана» всё же была крепче барселонской.

Тем не менее, Карлес «оттрубил» за «Барселону» девять сезонов, два из них в качестве основного, а потом долго играл за «Ллеиду». Дебют Бускетса пришёлся не на рядовой матч, а на финал Кубка Кубков, где «Барселоне» противостоял «Манчестер Юнайтед». Суби пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, пришлось ставить дублёра. Бускетс пропустил два мяча (оба раза отличился Марк Хьюз), не подвёл, но и не выручил.

Баскский вектор

Но летом девяносто четвёртого Кройф не видел ни Бускетса, ни тем более Ангоя. В клубе считали, что новым стражем ворот должен быть баск. Чтобы продолжить цепочку — Артола, Уррути, Субисаррета. И подходящая фигура нашлась — Юлен (не Хулен) Лопетеги. Который прекрасно защищал ворота «Логроньоса» и был дублёром Субисарреты в сборной Испании. Из негатива было пребывание в мадридском «Реале», где Юлен за три года сыграл один матч. Но один раз, как известно...

Как Лопетеги провалился в «Барселоне», вы могли прочитать в материале, посвящённом нынешнему тренеру «Севильи». Кройфу не понравилось ни как Юлен играет, ни как работает на тренировках, поэтому предпочёл доверить ворота неуклюжему Бускетсу. А Лопетеги проиграл Ангою конкуренцию за место на лавочке. Хесус изредка выходил в основе. Когда волейбол в исполнении Карлеса заставлял тренерский штаб в полном составе тянуться за валидолом. «Барса» в эти годы выиграла лишь Суперкубок Испании. Не только из-за проблем на последнем рубеже. Но и из-за них тоже.

Летом девяносто шестого закончилась эпоха Кройфа. Голландца заменил англичанин Бобби Робсон. Который пригласил из «Порту» хорошо знакомого ему Витора Байю. Ему наш сайт также посвящал отдельный материал. Лопетеги отбыл в «Райо Вальекано», Бускетс переместился на лавку, а Ангой и вовсе завершил карьеру. Португалец провёл прекрасный сезон получил отличную прессу и допустил минимум ошибок. Неужели нашли вратаря надолго и всерьёз? «Барса» заняла второе место и выиграла Кубок кубков. Вообще та робсоновская «Барселона» с Роналдо, де ла Пеньей, Фигу, Гвардиолой, братьями Оскаром и Рохером Гарсия была очень симпатична. И могла добиться многого, но пожилой англичанин руководил всего один год. Почему так случилось, можно прочитать в специальном материале на эту тему.

Бедный-бедный Руд

Пришёл соотечественник Кройфа Луи ван Гаал и привёл за собой Руда Хеспа. Голландский тренер не любил хрупких вратарей типа Байи, ему подавай рослого и плечистого атлета. Желательно голландца. Эдвин Ван дер Сар не пожелал переходить в «Барселону» по известным ему одному причинам, Эд Де Гуй уже обживался в «Челси», а эксцентричного стража ворот «Алкмара» Оскара Мунса ван Гал ещё с аяксовских времен считал клоуном, а не вратарём. За что и выгнал из самого титулованного клуба Нидерландов. Новый тренер выбирал между Рудом Хеспом («Рода»), Джоном Карелсе («Бреда») и Хансом Вонком («Херенвен»). Выбор пал на Хеспа, третьего вратаря в заявке «оранжевых» на чемпионате Европе – 96.

Промахнулся ван Гал. Руд — добротный, но не выдающийся вратарь, с большим трудом привыкал защищать ворота великого клуба. Часто ошибался, причем в важных играх, — ронял мячи, выбега куда не попадя, промахивался на выходах. К тому же имело место головокружение от самого факта, что вчерашний вратарь средненькой команды теперь защищает ворота «Барсы». Что-то похожее случилось и с Лопетеги. Несчастный Руд стал в глазах болельщиков символом вангаловщины, «Барсаякса», — гибрида, двух клубов. Хеспа освистывали, демонстративно не узнавали на улицах, игнорировали в магазинах и парикмахерской, смеялись над попытками говорить по-испански. В сборной Голландии возрастной Хесп так же не дождался дебюта.

А что же Витор Байя? Португальца угораздило получить травму перед самым приходом ван Гала, пропустил предсезонку. Набрал форму, но новый тренер смотрел на Витора, как на шляпу, забытую предшественником. Потом всё же заметил, дал сыграть и окончательно забраковал после четырех мячей от киевлян на «Камп Ноу» осенним вечером 1997 года. Португалец помучался еще полтора года, да вернулся в «Порту», с которым выиграл и Кубок УЕФА , и Лигу чемпионов.

Два с половиной года ван Гал командовал «Барселоной», и тем ненавистнее становился он болельщикам, которые вымещали свою злобу на Хеспе. И как только голландца сняли, его земляка убрали из ворот. Болельщики даже посвятили Руду кричалку, чем-то созвучную песне «Дорожная» группы «Ленинград». В составе «сине-гранатовых» стал обживаться свой воспитанник Франсеск Арнау, звезд с неба не хватавший. От обструкции Франсеска спасало лишь то, то, что он был своим.

Перчатки Суби и репутация «Ривера»

Но подрастал тот, чей папа играл в воротах «Барселоны», и кого благословил сам Суби, вручив восьмилетнему мальчишке свои перчатки с надписью «будущему гуардамета „Барсы“». Отец будущего спасителя Мигель Рейна защищал ворота «сине-гранатовых» в конце 60-х и начале 70-х. Потом ушел в «Атлетико», но оставил о себе хорошую память и рекордную сухую серию. Мы уже писали про это достижение Рейны-старшего.

Но у Хосе Антонио (Пепе) Рейны не получилось в «Барселоне», почему — до сих пор загадка. Вратарь Пепе очень сильный. Может, дело в слишком раннем дебюте. Рейна-младший появился в воротах «Барселоны» в 18 лет. Допустил одну ошибку, другую, и был подвинут длинноволосым сутулым французом Ришаром-Филиппом Дютрюэлем, приглашенным из «Сельты». Ни до, ни после «Сельты» Дютрюэль толком не играл. А ещё одна причина неудачи Пепе на «Камп Ноу» в том, что он не любил «Барселону». Родился и вырос в Мадриде, болел за «Атлетико», а тут «Камп Ноу» с его спецификой. Вот он и «поплыл». Команда тоже с Рейной ничего не добилась.

От бесполезного Дютрюэля «Барса» избавилась, а из Аргентины прибыл Роберто Бонано. «Ривер Плейт» выдал ему прекрасную репутацию, да что толку. Бонано «пускал бабочек» и «ловил мышей», а молодой, ещё не лысый Пепе по-прежнему не отличался ни уверенностью, ни стабильностью, ни желанием. По окончанию сезона его без особого сожаления отпустили в «Вильярреал», где он нашёл своё вратарское счастье и вырос в голкипера сборной Испании.

А ларчик просто открывался

Настала пора второго пришествия Луи ван Гала. На этот раз голландец никого не привёз. Решил обойтись услугами Бонано и перешедшего из «Бенфики» Роберта Энке. Голландец лишь привлек к основе очередного воспитанника клуба Виктора Вальдеса. Немец сыграл лишь один полный матч и от него избавились без особого сожаления. Одарённый от природы и трудолюбивый на тренировках, Роберт все время пребывал в какой-то депрессии. Депрессия в итоге его и доконала. От Энке исходила какая то неуверенность. Поэтому ставили Бонано, который все так же напрягал своими ошибками на ровном месте. Ввести в основу Вальдеса ван Гал не успел, за него это сделал Радомир Антич. Остаток сезона «Барса» провела со своим воспитанником в воротах, и нельзя сказать, что необстрелянный Вальдес чем-то уступал весьма опытному Бонано. Аргентинца же списали в «Алавес», где он еще поиграл парочку сезонов.

Франк Райкаард не рассматривал Вальдеса в качестве основного. Был выписан герой чемпионата мира-2002, любитель раскрашивать лицо и лучший вратарь Турции Рушту Реджбер. Но турок не вписался в лимит легионеров, оказался четвёртым лишним. Райкард решил продолжить поиски вратаря с «правильным паспортом», а пока доверить ворота Вальдесу. Когда же «Барса» вернула себе чемпионский титул, и Виктор немало постарался для этого, поиски прекратились. От добра добра не ищут.

На этом можно было бы закончить рассказ, но всё же стоит упомянуть ещё одного персонажа. Несколько сезонов напарником Вальдеса был другой воспитанник клуба Альберт Жоркера – представитель известного на всю Каталонию ювелирного семейства. Правда, сам Альберт в драгоценностях небольшой специалист, но вратарь неплохой. К тому же он стопроцентный каталонец, как и Сальвадор Садурни, один из самых уважаемых «гуардамета». Жоркера был очень хорош на тренировках, творил чудеса такие, что Вальдес стоял, разинув рот. Но проблемы с психологией не позволили ему заиграть в основном составе «Барселоны».