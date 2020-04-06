Дитя двух столиц

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вчера, 20:50

«Соккер.ру» знакомит читателей с яркими страницами истории афинского АЕКа.

О сегодняшнем дне АЕКа, с которым работает бывший тренер московского «Спартака», наш сайт писал и не раз. Наверное стоит узнать больше о славном прошлом «двуглавых орлов».

АЕК – представляет сразу две столицы Греции – нынешнюю – Афины, и историческую — Константинополь, который уже несколько столетий принадлежит Турции и зовется Стамбулом. На родину «двуглавые орлы» вряд ли вернутся, зато в современной Греции АЕК давно перерос рамки клуба для беженцев. Вместе с «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» АЕК составляет тройку больший клубов – так называемую ПОК –Подосферикус Одамес Кентру. Не в обиду ПАОКу, «Арису» и другим клубам, именно это трио является лицом греческого клубного футбола, эти три клуба распределяют между собой почти все трофеи, и они же представляют страну в европейских кубках. Да и сборная Греции формируется из игроков этих трех клубов, действующих и бывших.

Чем еще знаменит АЕК , кроме того, что чаще других греческих клубов встречался с нашими в европейских кубках? В составе «двуглавых орлов» всегда играли сильные, забивные форварды – Негрепонтис, Несторидис, Папаиоанну, Маврос, Димитриадис, Цартас, Николаидис, Либеропулос. Теперь вот Бланко. У селекционеров АЕКа нюх на бомбардиров.

И еще. В 1999 году, когда натовские самолеты бомбили Югославию, футболисты АЕКа поддержали соседей и провели товарищеский матч с «Партизаном». Не побоялись ни бомб, ни угроз проамериканских лакеев. Ведь усадили за решетку великого Бобби Фишера лишь за то, что тот сыграл в шахматы в Югославии. И у игроков афинского клуба могли возникнуть неприятности. Поэтому, когда над «двуглавыми орлами» нависла угроза банкротства, на счет АЕКа поступали и деньги из далеко не самой богатой Сербии.

Из Галаты, но не «Галатасарай»

В 1875 году в районе Константинополя Пера, более известном в наше время как Галата, возник спортивный клуб «Эрмис» («Гермес»), в котором греческая молодёжь не только занималась спортом, но и воспитывалась в национальных традициях. Оттоманская империя ветшала, и греки уже предвкушали тот момент, когда над Святой Софией снова поднимется православный крест, а Стамбул обретёт свое имя – Константинополь и вновь станет всегреческой столицей. Подобные клубы возникли и в других районах – «Мегас Александрос» в Ватириакосе, «Эноси Татаулан» в Татавле. Сначала в клубах культивировали лёгкую атлетику, борьбу, бокс, плавание, а в конце XIX века молодые греки стали играть в футбол.

Но возникновение подобных клубов не могло прийтись по душе властям. Правительство попыталось закрыть эти клубы. Чтобы выжить в таких условиях, пришлось объединяться и прибегнуть к маскировке. Небольшие клубы влились в состав «Эрмиса», который сменил свое вызывающе эллинское имя на несколько нейтральное «Пера». В начале 20-х годов в истории греческого народа случилась трагедия, обычно именуемая Катастрофой. После поражения в Малой Азии, Греция навсегда утратила Константинополь и Смирну (Стамбул и Измир). Миллионы греков были вынуждены сорваться с родных мест и уехать в Грецию, маленькую часть некогда огромной Византийской империи. В пригородах Афин появились районы, где селились беженцы – Неа Филадельфия, Неа Халкидона, Неа Фалиро, Неа Смирни, Неа Иония.

Крестники Венизелоса

Но люди играют в футбол и в самые тяжёлые дни их жизни. Вот и на новом месте беженцы стали гонять мяч вскоре после того, как обжились на новом месте. И вот уже 13 апреля 1924 года на афинской улице Веранзеро, в спортивном магазине «Эмилиос и Менелаос» собралась инициативная группа во главе с журналистом Константиносом Спанудисом и форвардом «Перы» Константиносом Негрепонтисом. Было принято решение о создании Атлетического Союза Константинополя, — сокращенно АЕК . Была утверждена клубная символика – жёлто-чёрный флаг Византийской империи и её же герб – хорошо знакомый нам двуглавый орёл. Вскоре новый клуб провел первый матч с командой «Агиа Афини» и победил 2:0.

Идея создания спортивного общества для переселенцев из Малой Азии очень понравилась премьер-министру Греции Элефторосу Венизелосу. Увлечение спортом, создание спортивных клубов помогло бы беженцам быстрее пустить корни в греческой республике. Поэтому инициатива Спанудиса была поддержана правительством, в которое со временем вошел и сам президент АЕКа. Венизелос обещал помочь и со стадионом. Из-за отсутствия своего поля «двуглавым орлам» приходилось играть где угодно, в том числе и на территориях античных памятников – древнегреческого стадиона или на месте развалин храма Зевса Олимпийского. Вряд ли это могло понравиться коренным афинянам – понаехали тут, да еще и памятники портят. Поэтому в 1926 году распоряжением Элефтероса Венизелоса был выделен участок земли в Неа-Филадельфия, где был выстроен стадион, получивший в 60-е годы имя «Никос Гумас» в честь президента АЕКа.

До 1928 года единого чемпионата Греции не проводилось, словно основанный в 1908 году «Панатинаикос» ждал пока появятся его заклятые враги – АЕК и «Олимпиакос» (его создали в 1925-м). И вот потенциальные клубы возникли, но первый блин, то есть единый чемпионат, вышел комом. Трем будущим грандам не понравилась предложенная греческой федерацией схема распределения доходов от матчей – поровну между хозяевами и гостями. «Пао», «легенда» и «союз» быстро смекнули, что им это невыгодно и устроили в бойкот. Поэтому столицу представлял «Атромитос», а Пирей – «Этникос», и лишь Македония делегировала своего чемпиона – «Арис», который в итоге и стал первым чемпионом Греции. Три отказника объединились в свою компанию – ПОК и гоняли товарняки между собой. Пострадали обе стороны конфликта – чемпионат без трёх сильнейших клубов выглядел каким-то недоделанным, а играть безо всякого турнирного интереса большой тройке скоро наскучило. В следующем году единое первенство взяло паузу, а уже через год федерация футбола и ПОК договорились так, чтоб и волки были сыти, и овцы целы.

Главной фигурой в первом составе АЕКа был безусловно Костантинос Негрепонтис, успевший поиграть до Катастрофы и за «Перу», и даже согрешить за «Фенербахче». При его непосредственном участии был завоеван первый трофей – Кубок Греции, в финале был обыгран «Арис» со счетом 5:3, и три мяча забил Негрепонтис. Однако, выехать на одном, пусть и выдающемся, игроке было невозможно. «Двуглавые орлы» уступали и «Панатинаикосу», и «Олимпиакосу», и клубам из Салоников. Нужен был приток новых сил.

И в конце 30-х подросла талантливая молодёжь – Клеантис Маропулос, Михалис Делавиниас, Трифонас Цанетис, Йоргос Магейрас, Спирос Склавунос. Эти парни вместе с седовласым уже Негрепонтисом (играющим тренером) и составили становой хребет первого чемпионского состава «двуглавых орлов». Формула турнира была весьма заумной. Клубы были разбиты на две «конференции» — Северную и Южную, а те в свою очередь на два региональных дивизиона каждая. По три лучших клуба из дивизионов выявляли победителя «конференций», которые и играли в главном финале. Прямо НХЛ какая-то. В афинском дивизионе «союз» занял второе место вслед за «Пао», в финальной пульке южной конференции АЕК и «Олимпиакос» набрали одинаковое количество очков, но «двуглавые орлы» опередили «легенду» по разнице мячей — +32 против +21. Турнир на севере выиграл «Ираклис», с которым АЕК уверенно разделался в главном финале – 3:1 в Афинах, 4:2 в Салониках. Есть первый чемпионский титул. Несколькими неделями раньше «двуглавые орлы» взяли и Кубок страны, обыграв в финале другого представителя Салоников – ПАОК с результатом 3:1. Финалу предшествовал скандальный полуфинал с «Олимпиакосом». При счёте 2:1 в пользу АЕКа «красно-белые» обиделись на судью и ушли в раздевалку, и 1:2 превратились в 0:2. 42-летний Негрепонтис в финальных матчах уже не участвовал, а после золотого дубля и вовсе посчитал свою миссию игрока выполненной и завершил карьеру игрока.

От Биби к Мимису

А потом была война. Сначала мировая, а потом гражданская. В эти суровые годы «союз» взял два чемпионских титула, но несложно догадаться, какие тогда были чемпионаты. В первом послевоенном турнире АЕК занял второе место. Но настоящее возрождение довоенной мощи началось при первом иностранном тренере – англичанине Джеке Биби.

Джек Биби – весьма таинственная личность. В английских реестрах такой тренер и футболист вообще не значится, а в истории АЕКа он просто упоминается. Был такой англичанин, что поставил команде игру - собрал в 49-м году ветеранов, побеждавших еще в начале десятилетия – Цанетиса, Магейраса, Делавинаса, и уговорил повременить с уходом Маропулоса. Кроме того, англичанин ввёл в состав толковую молодёжь — Костаса Пуолиса, Йоргоса Гулиса и Павлоса Эммануалидиса, в результате получилась весьма симпатичная и мощная команда, взявшая Кубок в 1949-м и 1950-м. Машина Биби могла и стать чемпионом в том же 50-м, если б финальную часть не отменили в интересах сборной – афинский зональный турнир они выиграли за явным преимуществом. Биби исчез так же таинственно, как и появился. До сих пор неизвестны даже даты жизни этого незаурядного специалиста.

В 50-е годы в команде появились новые герои — Яннис Канакис, Андреас Стаматиадис, вратарь Стелиос Серафеидис. Но чемпионский титул снова не давался «двуглавым орлам», да и Кубок как-то тоже доставался другим, пока в финале 56-го года не был побеждён со счётом 2:1 «Олимпиакос». В том же 1956-м АЕК присмотрел в «Паниониосе» забивного форварда Костаса Несторидиса. Но «Паниониос» никак не хотел отпускать своего лидера, и из-за тяжбы с трансфером Костас не играл целый год. Оказавшись в АЕКе, Несторидис принялся исправно забивать – четыре года подряд становился лучшим снайпером чемпионата – 33, 27, 29, 23 гола, надел капитанскую повязку, за что и получил прозвище Капитан Несторас. Но от «союза» ждали титулы, ибо «легенда» и «Пао» убежали довольно далеко, а с ними по-прежнему не клеилось. Более того, три года подряд АЕК приходил на финиш только четвертым. Команда нуждалась в еще одном герое. И такого нашли на севере страны, в македонском городке Неа Генеа.

В отличие от остальных игроков АЕКа 19-летний Димитриос Папаиоанну не был потомком беженцев из Малой Азии, однако это обстоятельство не помешало Мимису (как чаще называли форварда) стать многолетним кумиром «Никоса Гумаса». Купленный за 140 тысяч драхм этот техничный и быстрый форвард, бьющий одинаково сильно с обеих ног, сумел стать той недостающей деталью в механизме, собранном венгерским тренером Йено Шакнади. Мимис и Капитан Несторас очень быстро нашли общий язык – понимали друг друга на поле не глядя. Покупка юного форварда оправдала себя на все сто процентов – «двуглавые орлы» в третий раз стали чемпионами.

Чемпионат 62-63. «Панатинаикос» и АЕК приходят на финиш с одинаковым количеством очков – по 77. Дополнительный матч также не выявил победителя – 3:3, причем два мяча в той игре забил Папаиоанну. Что делать? В дело вмешалась математика. Согласно регламенту, преимущество получал клуб, имеющий лучший коэффициент забитых и пропущенных мячей. У АЕКа он оказался 3,14, а у «Пао» — 2,68. Вот такое чемпионство под знаком Пи.

Через год АЕК получил Кубок, причем не пришлось утруждать себя участием в финале. Полуфинальный матч между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» вылился в форменное безобразие. На 115-й минуте при счёте 1:1 болельщики высыпали на поле, и начались бои без правил. Полиции стоило огромного труда навести порядок, а обоим клубам засчитали поражение.

Золотые деньки «Крёстного отца»

1974 год – судьбоносный для Греции. Греко-турецкий конфликт на Кипре, едва не приведший к новой Катастрофе, падение режима «чёрных полковников». Перемены коснулись и АЕКа. В сентябре президентом становится обеспеченный и деятельный человек Лукас Барлос. Уроженец Салоников Барлос с детства болел за «Арис» и даже пытался тать игроком этого клуба. Не вышло. Хотел стать президентом «богов войны» — не вышло. И Барлос взялся за другой клуб, также носивший жёлто-чёрную одежду - АЕК .

Новый, 21-й в истории клуба, президент начал свою деятельность с приглашения голландского тренера Франтишека Фадронца. Согласитесь, необычное для голландца имя, но Фадронц был по национальности чехом, большую часть жизни прожившим в Голландии. Этот специалист сегодня также незаслуженно забыт, а ведь это именно он сделал сборную Нидерландов сильной командой, до него «оранжевые» были немногим сильнее соседей из Люксембурга. Именно Фадронц вывел голландцев на чемпионат мира 1974 года, где они потрясли весь мир. Правда, уже под командованием Ринуса Михелса. А пана Франтишека сняли за несколько месяцев до начала первенства мира, и все лавры достались преемнику. Барлос же дал 60-летнему тренеру шанс реализовать свой проект в Афинах. Не скупился новый президент и на селекцию. В «Аполлоне» был куплен Христос Ардизоглу, в «Панионисе» — Йоргос Дедес и Григориос Скрекис. Из Германии Барлос выписал форварда Вальтера Вагнера и полузащитника Тимо Цайнляйтера. Ветеран и кумир Мимис Папаиоанну хоть и утратил былую скорость, по-прежнему был полезен. Фадронц определил ветерана в среднюю линию — «вольным художником». Зарплаты игроков стали самыми большими в лиге. Только играйте, побеждайте и ни в чем себе не отказывайте. Уже в 1975 году АЕК занял второе место, что было расценено как большой шаг вперед.

Руководители других клубов не любили Барлоса, считали его методы работы грубыми, граничащими с мафиозными, а самого президента иногда сравнивали с доном Корлеоне - фильм «Крёстный отец» недавно вышел на экраны и был очень популярен. Президент сумел вытащить из «Олимпиакоса» уругвайца Мильтона Виеру, а из «Паниониса» увезти супербомбардира Фомаса Мавроса.

Европейская кампания 1975-76 вошла в историю АЕКа как самая успешная – клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА . Первым соперником оказалось московское «Динамо», несколькими месяцами ранее выигравшее весенний чемпионат СССР . «Бело-голубые» очень недурно начали матч и владели преимуществом, пока греки не забили первый мяч. На 34-й минуте Такис Николудис со штрафного направил мяч мимо стенки. Наш голкипер Николай Гонтарь на удар не среагировал. В самом конце тайма немецкий нападающий Вальтер Вагнер врезался в Гонтаря и нанёс тому травму. Но менять голкипера на молодого Сергея Бабурина Александр Севидов не рискнул. Во втором тайме 35-летний Мимис Папаиоанну сыграл в стенку с Вагнером, и с 15 метров сильно пробил низом – 2:0.

Через две недели команды играли в «Петровском парке». Динамовцам нужно было забивать два мяча как минимум, и с этой задачей они справились. На исходе первого тайма Александр Бубнов нанес роскошный удар с 30 метров – Лакис Стергюдас хоть и среагировал, а был бессилен. Во втором тайме Андрей Якубик реализовал пенальти за снос Михаила Гершковича. Но нужен был третий гол, а с ним как-то не получалось. 90 минут истекли, пришлось играть еще 30. И когда казалось, что от послематчевых пенальти никуда не деться, наступила развязка. Прекрасно проведший матч Бубнов сыграл рукой в своей штрафной площадке. Тасос Константину не промахнулся – 2:1.

У английского «Дерби Каунти» АЕК выиграл обе встречи 2:0 — дома и 3:2 — в Англии. У «Црвены Звезды» дома «орлы» выиграли 2:0. В Белграде хозяева взяли реванш 3:1, чем несколько потешили свое самолюбие. В четвертьфинале «орлов» поджидал грозный в те дни лондонский «Куинз Парк Рейнджерс». Из Лондона команда вернулась на щите – еще в первом тайме в воротах Стергюдиса побывало три мяча. Во второй 45-минутке «хупс» решили поберечь силы и не добивать соперника, и просчитались. В Афинах Маврос забил два мяча, а Папаиоанну – третий. Пришлось играть еще 30 минут. Когда до конца дополнительного времени оставалось не более двух минут, Фадронц заменил основного вратаря Лакиса Стергюдиса на молодого Никоса Христидиса, недавно купленного у «Ариса», а дублёр взял да отбил два пенальти в серии, в том числе и решающий удар.

До финала оставалось совсем немножко, но жребий выбрал «орлам» самого сложного соперника из трех оставшихся – «Ювентус». Вторую пару составили «Атлетик» из Бильбао и брюссельский «Моленбек». В Турине АЕК был бит 1:4. Повторить свой четвертьфинальный подвиг не вышло и в Афинах победил будущий обладатель турнира, уже со счетом 1:0. «Двуглавые орлы» так увлеклись борьбой за Кубок УЕФА , что запустили дела в Альфа Этники, — финишировали только четвёртыми вслед за «Пао», «Олимпиакосом» и ПАОКом. Старик Фадронц попросился в отставку, но Барлос её не принял – «сначала выиграйте чемпионат, а потом уходите». Но проблемы со здоровьем вынудили голландского чеха покинуть пост уже после второго тура.

Заменивший Фадронца Златко Чайковский сумел привести «союз» к победе в чемпионате, причем сделать это получилось блестяще – всего два поражения в 34 матчах, соотношение мячей 74-27 и отрыв в семь очков от второго призера – ПАОКа. В финале Кубка Греции со счетом 2:0 был обыгран ПАОК , а Маврос с 22 голами стал лучшим бомбардиром. Чайковски с чувством выполненного долга покинул АЕК , уступив свой пост Ференцу Пушкашу. В историю греческого футбола великий венгерский футболист вошёл как выдающийся тренер. Под его руководством был достигнут самый значительный успех в еврокубках – «Панатинаиокос» дошел до финала Кубка Чемпионов 70-71. Приглашая Пушкаша, Лукас Барлос ставил перед ним задачу – выиграть главный европейский трофей.

Но венгр не оправдал доверия президента – АЕК был выбит «Ноттингемом» уже в первом раунде – 1:2 в Афинах, 1:5 в Англии. По прошествии 2/3 первенства Барлос уволил Пушкаша, чемпионат Греции «орлы» выиграли под командованием Андреаса Стаматиадиса. АЕК опередил «Олимпиакос» благодаря соотношению мячей – 90:30 и 63:27 соответственно. Кубок взять не вышло в финале уступили «Паниониосу» 1:3.

В 1979 году Лукас Барлос сделал еще один подарок болельщиков – достроил стадион – «Никос Гумас» перестал походить на подкову, появилась трибуна «Скепасти», которую облюбовали фанаты. Появились и новые игроки. Однако, дела самого президента были не столь блестящи, как ранее. Барлосу стало невозможно поддерживать клуб на прежнему уровне, а опускать высоко поднятую им же планку не хотелось. Поэтому в 1981 году Барлос уступил свой пост Андреасу Зафиропулосу. А на первые роли в АЕКе вышли воспитанники клуба Стелиос Манолас, Вангелис Влахос и Лисандрос Йоргамитис.

Сороковой президент – роковой президент

В 2001 году президентский кабинет занял Харилаос «Макис» Псомиадис, человек, который объявил себя последователем недавно умершего Лукаса Барлоса. Но объявить себя последователем и быть им – не одно и то же. Псомиадис не был скуп – он покупал игроков, не торгуясь, вернул из Пирея тренера Душана Баевича. К тому же за Макисом тянулась дурная слава, в некоторых СМИ его прямо называли бандитом. Президент любил совать нос в тренировочный процесс, учить игроков жизни и в итоге разругался с лидером команды Демисом Николаидисом. Кумир болельщиков в свою очередь попросил Псомиадиса не лезть туда, куда не смыслит, чем вывел чисто конкретно делового человека из себя. Президент отстранил Демиса от тренировок и запретил тому появляться на базе. Когда же Николаидис ослушался, то к нему подъехали братки из охраны Макиса и пригрозили форварду переломать ноги. Демис обратился в суд, публично пообещав упрятать бандита-президента за решётку.

Но пока велось разбирательство, кумиру болельщиков пришлось оставить АЕК . Демис перебрался в мадридский «Атлетико», а Псомиадис праздновал победу. Правда, недолго. В результате его деятельности один из самых богатых клубов оказался банкротом. АЕК лишился своей святыни – «Никос Гумас» был отобран в собственность муниципалитета Афин и снесён. Макис Псомиадис, пустивший на ветер 20 миллионов евро, оказался под следствием, но АЕКу от этого было не легче. В год своего 80-летия 11-кратный чемпион Греции мог прекратить свое существование, в лучшем случае быть изгнанным в четвёртый дивизион. Игроки спешно покидали тонущий клуб.

Демис и Деспина

Спасителем выступил Демис Николаидис, решивший ради любимого клуба завершить карьеру в 31 год и стать президентом клуба. Николаидис прибыл в Афины незадолго до чемпионата Европы 2004 года и уговорил федерацию футбола повременить с санкциями. Затем встретился с афинскими бизнесменами, смог получить от них кредит на погашение долгов. Болельщики организовали сбор средств в помощь АЕКу, помогла и супруга Демиса – самая популярная в Греции певица Деспина Ванди, перечислившая в клубную кассу гонорары от новых концертов и дисков. Но были и удары в спину. Ведущие игроки клуба Вассилис Лакис, Вассилис Борбокис, Григорис Йоргатос, Теодорос Загоракис, Михалис Касапис, Михалис Капсис, Вассилис Цартас – игроки сборной Греции, а также Яннис Оккас и Мишель Креек потребовали немедленного погашения долгов и написали заявление об уходе. Душан Баевич также оставил АЕК . Николаидис расценил подобную позицию лидеров как удар в спину. Во время чемпионата Европы, победного для греков, отказники не разговаривали с Демисом. Даже во время чествования чемпионов Европы они дистанцировались от играющего президента.

Но молодой президент не опустил рук. Помогала жена Деспина Ванди, помогали болельщики. Как простые, так и влиятельные. Поддержали Николаидиса не примкнувшие к отказникам Костас Кацуранис и Никос Либеропулос. Согласился работать португальский тренер Фернанду Сантуш, уже тренировавший АЕК в начале десятилетия, приехали форвард сборной Украины Олег Венглинский и опытный итальянский защитник Бруно Чирилло. АЕК не рухнул. Потом одумались Оккас и Лакис, перешёл из «Олимпиакоса» знаменитый Ривалдо. Не располагая собственным домом, «двуглавые орлы» играли на главной арене страны – олимпийском стадионе «Спирос Лагос»

Тренеры менялись — испанец Лоренсо Серра Феррер, Никос Костеноглу, Йоргос Донис. В сезоне 07/08 АЕК едва не стал чемпионом Греции, подставил «Аполлон Каламария». Австриец Роман Вальнер провел в суперлиге один матч – всего 78 минут, причем за слабейший клуб – «Аполлон» из Каламарии. Но именно он решил судьбу чемпионского титула. Причем весьма своеобразно.

Третьего февраля «Олимпиакос», ведущий тяжелейшую борьбу за лидерство с извечными соперниками АЕКом и «Пао», проводил гостевой матч с аутсайдером «Аполлоном». Мяч упорно не хотел идти ни в те, ни в другие ворота, и лишь за несколько секунд до финального свистка форвард хозяев Йоргас Баркоглу сумел принести «Аполлону» сенсационную победу. Автор единственного гола на 78-й минуте заменил новичка команды австрийца Романа Вальнера, ничем себя не проявившего. Но сам выход Вальнера на поле стал поводом для отмены матча. Представители «легенды» быстренько заглянули в профайл игрока и обнаружили, что в сезоне-2007-08 австриец уже сменил два клуба, что запрещено УЕФА . Первую половину сезона Вальнер провел в шотландском «Фолкёрке», а осенью был отдан в аренду другому шотландскому клубу – «Гамильтону». И хотя Роман так и не провел за «Фолкёрк» ни одного официального матча, причина придраться нашлась. «Олимпиакос» подал протест, который удовлетворили.

Так обидный проигрыш 0:1 превратился в техническую победу 3:0, что и определило исход чемпионской гонки. «Олимпиакос» завершил регулярный чемпионат с 70 (из них три – те самые, начисленные) очками, а у ближайшего конкурента АЕКа – 68. А если б не Вальнер, то монополия легенды на чемпионство была бы прервана. Интересно, а вспомнили бы об австрийце, если б «Аполлон» ту встречу не выиграл? Кстати, клуб из Каламарии не только лишили трёх честно заработанных очков, но еще сняли одно дополнительное - за невнимательность при оформлении контракта. Впрочем, если б «Аполлон» не наказали и оставили четыре очка в силе, эта мера бы не спасла клуб из Каламарии от вылета. АЕКу очень обидно упускать чемпионский титул в закулисной борьбе, тем более что в матче первого круга «двуглавые орлы» разобрались с «легендой» 4:0.