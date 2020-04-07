Легендарные вратари «Зенита»

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07 апреля 2020, 20:51

«Соккер.ру» рассказывает об истории чемпиона России в несколько необычном ракурсе.

Раз уж мы начали вспоминать всех самых-самых, то я внесу свою лепту. А именно вспомню тех, кто играл в воротах наших клубов. Никаких рейтингов, это было б некорректно сравнивать футболистов из разных эпох. Поэтому только хронологический порядок. Возьмём вратарей времён чемпионатов СССР и России. Хотя возможны и исключения. Ведь и в дочемпионатные времена были достойные стражи ворот.

Георгий Шорец

Начну с «Зенита», раз уж он чемпион. И первым в списке будет Георгий Шорец, который с 1931-го по 1938-й защищал ворота «Сталинца». Именно так назывался «Зенит» до 1938 года. В Ленинграде был другой клуб под названием «Зенит», расформированный в 1938-м. Название освободилось, а в сороковом году «Сталинец» сменил название на то, под которым существует до сих пор.

Надо сказать, что бывший рабочий текстильной фабрики имени Степана Халтурина прославился, когда ещё не было чемпионатов СССР и защищал ворота советской сборной в тридцатые годы. И по праву считался сильнейшим ленинградским вратарём тех лет. Но в 1938-м Шорец перенёс тяжёлую болезнь, после которой заново учился ходить. Воевал, защищал ставший родным Ленинград. После Великой Отечественной войны уже возрастной Шорец возобновил карьеру в «Динамо». Закончив играть, Георгий Васильевич работал следователем.

Борис Грищенко

Борис Павлович пришел в футбол относительно поздно – в 22 года. Учился в институте физкультуры имени Лесгафта. Студенческая команда, ворота которой защищал Борис, удачно выступила в первенстве города, поэтому на ее игроков сразу обратили внимание «Сталинец» и «Зенит» (то что с завода «Большевик»). Обоим коллективам в тридцать восьмом предстояло дебютировать в группе А, стало быть, нужно было укреплять ряды. Сразу пятеро студентов инфизкульта, в том числе и Борис Грищенко, присоединились к «Сталинцу».

Сезон-38 неудачно складывался и для ленинградцев, и для их вратарей. Аркадий Ларионов допустил ряд ошибок, выздоровевший Шорец лишь отдаленно напоминал себя прежнего. И вот в матче с тбилисским «Локомотивом» ворота были доверены 24-летнему Борису Грищенко. Новичок отыграл очень удачно и помог «Сталинцу» выиграть со счетом 2:1. Грищенко же стал основным голкипером будущего «Зенита» в первом для него сезоне в группе сильнейших.

Борис Павлович стал своего рода посредником между двумя великими зенитовскими вратарями – Георгием Шорецом и Леонидом Ивановым. Он принял эстафету у первого и был основным, пока Иванов не оперился и не стал крепко на ноги. А в послевоенные годы фронтовик Грищенко добровольно взвалил на себя не самую благодарную ношу второго вратаря «Зенита» и оставался им до конца сороковых. Лишь в пятидесятом Борис Павлович перешел в ленинградское «Динамо» и защищал его ворота едва ли не до первого расформирования «бело-голубых».

Главное достижение Бориса Грищенко в «Сталинце» — это выход в финал Кубка СССР в 1939 году. Ленинградцы выбили из розыгрыша сталинградский «Трактор», днепропетровскую «Сталь» и краматорский «Авангард», динамовские коллективы Сталинобада (ныне Душанбе) и Ташкента. Во всех этих встречах Грищенко пропустил только два мяча – в самом первом матче с «Трактором». В остальных играх голкипер ленинградцев сохранял свои ворота в неприкосновенности, выручив «Сталинец» во множестве непростых ситуаций.

В финале, проходившем на московском стадионе «Динамо», со счетом 3:1 победил московский «Спартак». Приходилось сталкиваться с самыми разными оценками игры Бориса Грищенко в той встрече - диапазон от героя матча до виновника второго мяча, ставшего решающим. Что же было на самом деле. Матч проходил в сложных условиях. Дождь изрядно размочил поле газона арены в Петровском парке, мяч часто застревал в лужах и просто катился. Одна из луж и подвела Бориса Павловича. В хорошую погоду ленинградский вратарь наверняка бы справился с сильным ударом низом, что нанес спартаковец Виктор Семёнов. Но мяч затормозил в луже и предательски остановился в полутора метрах от рук голкипера. В возникшей сутолоке самым расторопным оказался Семенов, который и вывел «Спартак» вперёд. Так виноват ли Грищенко в этом пропущенном мяче?

В сороковом году «Сталинец» стал «Зенитом», а Леонид Иванов на долгие годы обосновался в воротах ленинградского клуба. Грищенко же согласился с ролью дублера. Играл Борис Павлович реже своего напарника, но всегда был готов прийти тому на выручку, если Иванов был нездоров. В сорок восьмом году зенитовские вратари провели равное количество встреч, причем Грищенко пропустил меньше своего младшего коллеги – соответственно 20 и 27 мячей в 13 встречах.

Леонид Иванов

Знаменитый дядя Лёша, как он любил представляться. Легенда ленинградского да и всего советского футбола. Один из ярчайших вратарей в нашей истории. Патриот своего клуба, не променявший свой скромный в ту пору «Зенит» на тогдашние суперклубы. Человек, который сделал колоссальный подарок Ленинграду, недавно сбросившему кольцо блокады, выиграв Кубок СССР . Конечно, тот Кубок выиграл не один Леонид Иванов, но достался бы трофей «Зениту», если б не фантастическая игра вратаря в единственном военном финале.

Тот Кубок остался единственным трофеем в спортивной биографии Леонида Григорьевича. Их могло быть и больше, если б Иванов согласился на переход (а предложений у него было очень много). Но другой вопрос — а был бы тогда «Зенит»? Ведь ленинградский клуб после войны занимал высокие места и трепал нервы лидерам во многом благодаря игре своего голкипера. Не факт, что ленинградцы сохранили бы прописку в классе А, если б в их воротах не было Леонида Григорьевича. А вылети тогда «Зенит», и клуб мог вполне разделить судьбу несчастного ленинградского «Динамо». Так что своим статусом главного клуба северной столицы «Зенит» обязан своему вратарю, отдавшему команде 17 лет.

Иванов играл не только надёжно, но и ярко. Леонид Григорьевич был очень прыгуч и пластичен. Мог вытащить мяч, летевший в самую паутинку. Мог вскочить из положения лежа и отразить повторный, казалось бы, верный удар. Впрочем, это случалось с ним нечасто. Иванов предпочитал ловить мяч намертво или отбивать его подальше. Но на тренировках он специально просил партнеров бить в упор и добивать, чтобы в игре быть готовым и к такому повороту событий.

Леонид Иванов был левшой, и удары в правый угол доставляли ему больше сложностей, нежели в «свой» левый. Но упорные тренировки привели к тому, что мячи, летевшие в правый угол, Леонид ловил также непринужденно и красиво. Леворукость же вратаря была заметна разве что при вводе мяча в игру рукой. Кстати, Леонид Григорьевич наряду с Анатолием Акимовым активно применял этот прием уже в сороковые годы.

Несколько грузный, флегматичный в обыденной жизни Иванов преображался в воротах, превращался в энергичного воина, не знавшего покоя все девяносто минут. Он не щадил ни соперников, ни партнеров, ни в первую очередь самого себя. Пресса порою выражала недовольство поведением Иванова в воротах, дескать, нервничает, кричит на партнеров. Но никто из зенитовцев той поры претензий Леониду Григорьевичу не высказывал.

В те годы было распространено мнение, что Иванов хорошо играет, пока не пропустит. Верно, но лишь отчасти. Да, Леонид Иванов пропускал много. Нередко в его воротах оказывалось по четыре, пять, а то и больше мячей. Московские динамовцы в сорок девятом забили аж восемь. Но судить об игре Леонида Григорьевича на основании голых цифр – вводить себя в заблуждение. Не забывайте, сколько нападающих тогда играло и сколько защитников, о большой разнице в классе между ЦДКА , «Динамо» и середняками, к числу которых принадлежал «Зенит», о том, что оборона ленинградцев была далека от идеала и т.д. И еще. Тот самый первый гол Иванову еще нужно было забить. И частенько даже такие мощные линии атаки, как армейская, оказывались бессильны против игры вратаря «Зенита». Например, в 1950 году ЦДКА нанес по воротам Иванова более двух десятков ударов. Этого бы с лихвой хватило на несколько побед. А итоговый счет 0:0. Все что летело, катилось, ползло, прыгало в ворота «Зенита» неизменно встречало на своем пути широкоплечую фигуру в серо-буро-малиновом свитере. После той игры весь стадион «Динамо» (думаю, и так ясно за кого болели почти все зрители) громко скандировал фамилию вратаря соперника, а форвард ЦДКА Владимир Дёмин занес в зенитовскую раздевалку огромный букет алых роз. «Это тебе, Лёня, за твою игру», — с этими словами Дёмин вручил цветы Иванову.

И ещё немножко о статистике. Не поленитесь поискать отчеты об играх, где Иванов пропускал много мячей. Найдете ли вы там упоминания о каких-либо грубых ошибок вратаря? Найдете, но немного. А бывало, что Леонид Григорьевич становился и лучшим в рядах своей команды, несмотря на большое количество мячей, побывавших в его воротах. Как, например, в знаменитой игре с югославами на Олимпиаде в Хельсинки. Тогда в воротах сборной СССР побывало пять мячей, но Иванов не заслужил ни единого упрека. В концовке встречи он парировал два тяжелейших удара Бобека, чем помог сохранить ничейный счет и получить право на переигровку.

И еще немного о статистике. Прежде чем пропустить те злополучные восемь мячей от «Динамо»12 июня 1949 года, Леонид Иванов сохранял свои ворота в неприкосновенности 732 минуты, что до сих пор является клубным рекордом. И не будем забывать, что в двенадцати турах, предшествовавших разгрому, «Зенит» пропустил лишь один мяч, да и тот с пенальти.

Несколькими абзацами ранее я образно назвал свитер Леонида Иванова серо-буро-малиновым. На самом же деле свитер зенитовского вратаря изначально был зелёным, но с годами выцвел, полинял и приобрел грязно серый цвет. Кстати, мальчишки в ленинградских дворах, когда играли в футбол, то старались нарядиться в такой же свитер, как у Иванова и надеть такую же кепку. Кепка, свитер, неизменная бутылка с водой за воротами, особый порядок выхода на поле – все это составляло список ритуалов, которых придерживался голкипер. Всю карьеру Леонид Иванов провёл в одном свитере, который он старался не стирать после успешных игр – «чтобы не смыть удачу».

Когда свитер Иванова был зеленым, а самому Леониду еще не было восемнадцати, юный вратарь появился в воротах «Сталинца». Ленинградцы играли в Москве со «Спартаком». «Красно-белые» забили юному голкиперу четыре безответных мяча, матч с москвичами стал трамплином в карьере Леонида. Борис Грищенко пропустил начало сезона из-за травмы, поэтому в стартовых встречах играл совсем юный голкипер. Леонид же набивал шишки в играх первенства страны. Ошибался, пропускал немало, но приобретал бесценный опыт. Уж бойцовских качеств ему не занимать. Всеволод Бобров в своих воспоминаниях описывал, как его друг детства Лёня самоотверженно играл в хоккейных воротах с разбитым в кровь лицом и как вратарь научился пробегать пятисотметровку быстрее всех.

В сороковом году Иванов уже основной вратарь «Зенита». Во время войны Леонид Григорьевич трудился на Государственном Оптико-Механическом заводе, который был эвакуирован в Казань. Рвался на фронт, но не пустили. Сказали, что его руки нужны в тылу. Но о футболе Леонид не забывал и в военные годы. После тяжелейших 12-часовых смен он шел и тренировался. И когда было принято решение о возобновлении розыгрыша Кубка СССР , Леонид Иванов был готов защищать ворота «Зенита».

Победа в Кубке СССР 1944 года долгое время оставалась самым значительным успехом ленинградцев. По пути в финал ленинградцы обыграли первую и вторую команды московского «Динамо», динамовцев из Баку, московский «Спартак» и в финале ЦДКА . В семи встречах (в играх с «Динамо»-2 и «Спартаком» понадобились переигровки) Леонид Иванов пропустил только четыре мяча, а финальная встреча и вовсе стала его бенефисом. Лев Иванович Филатов писал, что никогда не видел такой сильной игры вратаря, как в финале-44.

Леонид Иванов стал первым вратарем возрождённой в 1952 году сборной СССР . И это при том, что в ту пору в первенстве Союза играли и Хомич, и Никаноров, и Леонтьев, и Саная с Марганией. После проигрыша югославам в Хельсинки многим нашим футболистам пришлось испытать на себе гнев государства. Но при этом нашему вратарю было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Своего рода показатель игры Леонида Григорьевича на Играх в Хельсинки.

Леонид Иванов защищал ворота «Зенита» с 1939-го по 1956 год. Причем с 1949-го по 1954 годы он выходил в стартовом составе, выдав серию в 141 матч. Осенью пятьдесят шестого великий вратарь завершил карьеру. Товарищи устроили Леониду Григорьевичу настоящий подарок, разгромив киевское «Динамо» со счетом 5:1.

Конечно, Иванова звали в другие команды. Настойчивы были «Спартак», «Торпедо» и ВВС, где играл друг детства Всеволод Бобров. Но единственное, на что соглашался Леонид Григорьевич, так это помочь чужим клубам в зарубежных турне. Все разговоры о переходе на постоянной основе пресекались в зародыше.

После завершения карьеры Леонид Григорьевич тренировал заводскую команду, которая успешно выступала в Кубке СССР среди коллективов физкультуры. Но потом с тренерской карьерой как-то не сложилось. Леонид Иванов долго работал таксистом в Ленинграде.

Итак, вплоть до 1956-го, в «Сталинце» — «Зените» было по сути три основных вратаря. В дальнейшем ленинградский клуб не мог похвастаться такой стабильностью на последнем рубеже. Но об этом в продолжении, которое скоро последует.