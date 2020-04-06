«Интер» вспомнил гол Снейдера в ворота ЦСКА

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вчера, 21:10

Пресс-служба «Интера» вспомнила ответный матч Лиги чемпионов-2009/10 против ЦСКА , который состоялся ровно 10 лет назад.

6 апреля 2010 года победу миланской команде в том поединке принес гол со штрафного полузащитника . Напомним, что в том сезоне именно «Интер» стал победителем турнира.