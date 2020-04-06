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«Интер» вспомнил гол Снейдера в ворота ЦСКА

вчера, 21:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Пресс-служба «Интера» вспомнила ответный матч Лиги чемпионов-2009/10 против ЦСКА, который состоялся ровно 10 лет назад.

6 апреля 2010 года победу миланской команде в том поединке принес гол со штрафного полузащитника Уэсли Снейдера. Напомним, что в том сезоне именно «Интер» стал победителем турнира.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Лиговский
сегодня в 10:06
Зачем Интеру этот лодырь престарелый?
Он был лучшим игроком мира в том году. Как его не вспомнить
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил mihaluch
сегодня в 10:05
Больше не о чем писать как о старых поражениях.
Это интер вспомнил свою победу над ЦСКА в 1/4 лиги чемпионов
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:38
пусть это будет здесь. чтобы помнили. наши команды авно..но верим
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:37
Лиговский
Лиговский
вчера в 22:54
Зачем Интеру этот лодырь престарелый?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил oFANATo
вчера в 22:38
Рекорд ЦСКА в Лиге Чемпионов - четвертьфинал против Интера! 10 лет назад московский ЦСКА впервые в клубной истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, одновременно выдав лучший результат для российских команд в главном еврокубке в XXI веке дойдя до 1/4 финала где встретился с будущим победителем Л/Ч Интером! — После домашнего поражения от «Интера» и вылета из турнира Игорь Акинфеев скажет: «В этой Лиге чемпионов мы прыгнули выше головы». Согласны с капитаном? Шемберас:— Пожалуй. Попасть в восьмёрку лучших команд Европы – само по себе большое достижение. А для российских клубов – вдвойне. — Повторюсь, до вас это никому не удавалось 14 лет. А теперь ещё и после вас прошло 10 – никто из России до этой стадии Лиги чемпионов так и не добрался. — Ну вот видите. Поэтому прав Игорь – в чём-то мы тогда прыгнули выше головы. Хотя и заслуживали этого успеха, как команда. С одной стороны – очень приятные воспоминания. Мы доставили огромную радость болельщикам ЦСКА, чей вклад в наши победы был значительным. Громко заявили о себе в Европе. И на послематчевых пресс-конференциях топ-тренеры – Моуринью, Фергюсон — учились произносить уже наши фамилии.
Что есть то есть. Видно не скоро ещё кто нибудь из наших команд повторит 1/4 финала ЦСКА в ЛЧ.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:24, ред.
Рекорд ЦСКА в Лиге Чемпионов - четвертьфинал против Интера!
10 лет назад московский ЦСКА впервые в клубной истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, одновременно выдав лучший результат для российских команд в главном еврокубке в XXI веке дойдя до 1/4 финала где встретился с будущим победителем Л/Ч Интером!

— После домашнего поражения от «Интера» и вылета из турнира Игорь Акинфеев скажет: «В этой Лиге чемпионов мы прыгнули выше головы». Согласны с капитаном?
Шемберас:— Пожалуй. Попасть в восьмёрку лучших команд Европы – само по себе большое достижение. А для российских клубов – вдвойне.

— Повторюсь, до вас это никому не удавалось 14 лет. А теперь ещё и после вас прошло 10 – никто из России до этой стадии Лиги чемпионов так и не добрался.
— Ну вот видите. Поэтому прав Игорь – в чём-то мы тогда прыгнули выше головы. Хотя и заслуживали этого успеха, как команда.

С одной стороны – очень приятные воспоминания. Мы доставили огромную радость болельщикам ЦСКА, чей вклад в наши победы был значительным. Громко заявили о себе в Европе. И на послематчевых пресс-конференциях топ-тренеры – Моуринью, Фергюсон — учились произносить уже наши фамилии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:53
Чиди , Хонда, Паша молоденький..... А в свои ворота они голы вспоминают???
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:45
Скоро и Шкендия будет вспоминать голы в ворота цска.
juvenale
juvenale
вчера в 21:43, ред.
Это же в том украденном сезоне?
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:34
Больше не о чем писать как о старых поражениях.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:29
Гол Васи Березуцкого на Сан-Сиро посвежее будет,хоть и не судьбоноснее)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:17
"Перед матчем футболисты ЦСКА тренировались усердно, а футболисты Интера - с мячом" Классика)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:13, ред.
ну и память ))) гордитесь теперь до конца столетия))
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