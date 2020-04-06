«Интер» вспомнил гол Снейдера в ворота ЦСКА

Пресс-служба «Интера» вспомнила ответный матч Лиги чемпионов-2009/10 против ЦСКА, который состоялся ровно 10 лет назад.
6 апреля 2010 года победу миланской команде в том поединке принес гол со штрафного полузащитника Уэсли Снейдера. Напомним, что в том сезоне именно «Интер» стал победителем турнира.
10 лет назад московский ЦСКА впервые в клубной истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, одновременно выдав лучший результат для российских команд в главном еврокубке в XXI веке дойдя до 1/4 финала где встретился с будущим победителем Л/Ч Интером!
— После домашнего поражения от «Интера» и вылета из турнира Игорь Акинфеев скажет: «В этой Лиге чемпионов мы прыгнули выше головы». Согласны с капитаном?
Шемберас:— Пожалуй. Попасть в восьмёрку лучших команд Европы – само по себе большое достижение. А для российских клубов – вдвойне.
— Повторюсь, до вас это никому не удавалось 14 лет. А теперь ещё и после вас прошло 10 – никто из России до этой стадии Лиги чемпионов так и не добрался.
— Ну вот видите. Поэтому прав Игорь – в чём-то мы тогда прыгнули выше головы. Хотя и заслуживали этого успеха, как команда.
С одной стороны – очень приятные воспоминания. Мы доставили огромную радость болельщикам ЦСКА, чей вклад в наши победы был значительным. Громко заявили о себе в Европе. И на послематчевых пресс-конференциях топ-тренеры – Моуринью, Фергюсон — учились произносить уже наши фамилии.
10 лет назад московский ЦСКА впервые в клубной истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, одновременно выдав лучший результат для российских команд в главном еврокубке в XXI веке дойдя до 1/4 финала где встретился с будущим победителем Л/Ч Интером!
— После домашнего поражения от «Интера» и вылета из турнира Игорь Акинфеев скажет: «В этой Лиге чемпионов мы прыгнули выше головы». Согласны с капитаном?
Шемберас:— Пожалуй. Попасть в восьмёрку лучших команд Европы – само по себе большое достижение. А для российских клубов – вдвойне.
— Повторюсь, до вас это никому не удавалось 14 лет. А теперь ещё и после вас прошло 10 – никто из России до этой стадии Лиги чемпионов так и не добрался.
— Ну вот видите. Поэтому прав Игорь – в чём-то мы тогда прыгнули выше головы. Хотя и заслуживали этого успеха, как команда.
С одной стороны – очень приятные воспоминания. Мы доставили огромную радость болельщикам ЦСКА, чей вклад в наши победы был значительным. Громко заявили о себе в Европе. И на послематчевых пресс-конференциях топ-тренеры – Моуринью, Фергюсон — учились произносить уже наши фамилии.
https://www.youtube.com/watch?v=DSUms9VuvvQ&feature=emb_logo