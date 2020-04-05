Тот, кто быстро думает

1586085799

05 апреля 2020, 14:23

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого английского нападающего Тедди Шерингема.

Из-за этого коронавируса как-то все забыли, что 2 апреля исполнилось 54 года Тедди Шерингему. Который, может быть, и не тянет на звание легенды английского футбола, но бомбардиром был знатным. Его до сих пор тепло вспоминает «красная половина» Манчестера. За тот гол в финале Лиги чемпионов в мае девяносто девятого, да и не только. А болельщики «Тоттенхэма» просто обожают.

Тедди Шерингем был одним из самых необычных футболистов. Скорее это антипод футбольной звезды. Медлительный, с ужасной техникой и слабым ударом. Довольно пассивный на поле, мог раствориться и долго не напоминать о своём присутствии в игре. Да и режимщиком Тедди назвать было нельзя. Не Адамс, конечно, и не Гаскойн. Выпить и погулять умел. Однако при всём этом Шерингем отыграл более четверти века в большом футболе, забил больше трёх сотен мячей и многого добился.

«Говорят, что я медленно бегаю? Правду говорят. Зато я быстро думаю», — любил говорить Тедди. Ни прибавить, ни убавить. Соображал и принимал решения Шерингем молниеносно. А ещё обладал поразительной интуицией. Словно знал куда полетит мяч после навеса, прострела, после отскока от рук вратаря. Шаг, лёгкое движение ноги или кивок, — вот и готов один из трёхсот с лишним голов. Порой мяч после ударов Тедди заползал в ворота. Или летел с небольшой скоростью. Но так неудобно для чужих вратарей, что те не могли ничего предпринять. Близок локоток, да попробуй укуси.

Многие, кто «подсел» на английский футбол в девяностые, не сразу понимали, а что же хорошего в этом рослом и худом парне? Бывало, что показывают матч с участием «Тоттенхэма», и создавалось впечатление, что «шпоры» играют вдесятером. Их десятый номер совершенно незаметен и просто занимает место. Но вот следует банальный заброс в штрафную, а через мгновение сетка трепещет. Шерингем даже не прыгал, просто подставил лоб мячу. Прострел, выставленная нога Тедди и вынимайте второй. Вратарь соперника тащит мяч, летевший в угол, но отбивает его как раз туда, где мирно пасся нападающий «шпор». Вот так из ничего ленивый, полусонный Тедди сотворил хет-трик. И кто упрекнёт его за медленный бег, за общение с мячом «на Вы» и за посиделки в пабе?

Эдвард Пол, именно так, а не Теодор, звучит полное имя нападающего. Шерингем родился в Лондоне 2 апреля 1966 года. С детства болел за «Тоттенхэм», будучи подростком предложил «шпорам» свою помощь. Но смотрины в школе «шпор» продлились недолго. Забраковали Тедди как бесперспективного. Пришлось довольствоваться игрой за «Лейтонстоун». И когда Тедди было шестнадцать, его скромная командочка выступила в роли спарринг-партнёра «Миллоулла». Шерингем забил «львам» парочку, после чего получил приглашение от клуба третьего дивизиона.

Не всё сразу получалось. Специфическая манера игры молодого нападающего не сразу пришлась по вкусу тренерам. Тедди отдали в аренду сначала в «Олдершот», потом отправили в шведский «Юргорден». Но потом вернули. И на протяжении шести сезонов Шерингем оставался самым из «львов». Это при нём «Миллуолл» поднялся в старый первый дивизион. Правда, с ним же и вылетел. А Тедди через год покинул столицу и уехал в «Ноттингем Форест», которым руководил знаменитый Брайан Клаф. Но в Ноттингеме Шерингем застал увядание некогда великого клуба. Затем он получил приглашение от любимого с детства «Тоттенхэма». Так 26-летний футболист осуществил свою мечту — облачился в белую футболку с голенастым петухом.

Он на совесть играл за «Тоттенхэм», исправно забивал свои мячи. Только в одном из сезонов, последним перед отъездом в «Манчестер Юнайтед», недотянул до десятка. Обычно выходил за отметку в двадцать голов. В составе «шпор» Шерингем стал игроком сборной Англии. Однако с трофеями было туго. Только индивидуальные награды. А выиграть что-то путное с «Тоттенхэмом» было непросто.

Казалось, что после неудачного сезона-1996/97 Тедди, которому перевалило за тридцать, поиграет ещё пару-тройку сезонов и уйдёт на покой. Но неожиданно позвонил сам Алекс Фергюсон, предложивший Шерингему перейти в «Манчестер Юнайтед». Казалось, что нет ничего более несовместимого, чем скоростная команда Фергюсона и настроенный на свою волну Тедди. А вот и нет. Тренер МЮ сумел встроить Шерингема в свою игровую схему, и лондонец не оказался инородным телом в составе сильнейшего клуба. Вот и трофеи пришли, самым главным из которых стал Кубок чемпионов, выигранный в драматичном матче с «Баварией». Но был ли возможен этот триумф, если бы не гол Тедди в добавленное время? Классический шерингемовский гол. Оказался в нужном месте в нужное время. И привет «Баварии». А также всем, кто укорял Фергюсона за приглашение немолодого и медлительного футболиста.

Тедди отработал на «Олд Траффорд» ещё три года. Потом вернулся в свой любимый «Тоттенхэм», где отыграл еще два года. Съездил в 36 лет на чемпионат мира в Японию и Южную Корею, где не был лишним. В 37 лет Тедди было подумал об уходе. Но позвал в «Портсмут» Харри Реднапп, как откажешь старику? Потом помог «Вест Хэму» вернуться в Премьер-Лигу, после чего задержался в «кузнечном цеху» ещё на два года. Забивал и в сорок, и в сорок один. И в сорок два тоже, но уже в рядах «Колчестера». И только в 2008 году бомбардир наигрался и ушёл окончательно. Сосредоточился на покере. Когда карты надоели, снова очутился в мире футбола. Уже в роли одного из тренеров «Вест Хэма». Потом были «Стивенейдж Боро» и индийская «Калькутта».

Сейчас Тедди счастливый семьянин. С женой Кристиной, которая моложе супруга на 20 лет, они воспитывают сына и дочь. Старший сын от первого брака Чарли — тоже футболист, причём нападающий. Однако он не столь результативен, как папа. Отец и сын теоретически могли пересечься на футбольном поле в 2006-2008 годах. Но не довелось. Чарли, которому 32 года, до сих пор играет где-то в любительской лиге Дании.