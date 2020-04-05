Вечная невеста

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вчера, 20:11

Новый гость блога «Строка в таблице» - итальянская «Аталанта».

На этот раз материал будет полностью историческим. Во-первых, о современной «Аталанте» наш сайт много и часто рассказывал. Во-вторых, многострадальный город Бергамо сейчас с трудом ассоциируется с футболом. Чёртов вирус всё испортил, в том числе и европейский сезон бергамасков. «Богиня» уже недосчиталась нескольких сотен своих болельщиков. Поэтому писать о современной «Аталанте» морально тяжело. Давайте лучше вспомним историю клуба из Ломбардии.

Вскормленная медведицей

Если «Ювентус» — это старая синьора, то «Аталанта» — это синьорита, причем молодая. Если судить по клубному гербу, где изображена весьма красивая девушка – древнегреческая богиня Аталанта. Не самая известная персона, как Афродита или Артемида, поэтому, наверное, имеет смысл рассказать о ней. Царь Аркадии Иас очень хотел наследника, но жена подарила ему дочку. Опечаленный папа взял да выбросил малышку в лес на гору Парфений, где жила медведица. Свирепое животное оказалось более человечным, нежели царь-отец. Медведица вскормила златокудрую Аталанту своим молоком, и девушка выросла красавицей и спортсменкой, комсомола и вузов в ту древнюю пору еще не было. Спортивная девушка любила ходить на охоту и сумела завалить бешеного кабана, наводившего ужас на всю округу. Многие юноши сватались к Аталанте, но каждый из потенциальных женихов должен был убежать от невесты. Если Аталанта, стартовавшая позже, да еще и с копьем, догоняла молодого человека, она безжалостно протыкала его копьем. Как видим, замужество у девушки стояло не на первом месте. Перебив десяток-другой потенциальных супругов, Аталанта засобиралась пойти в поход за золотым руном, но Ясон вычеркнул ее из состава экспедиции, опасаясь, что аргонавты передерутся из-за красавицы. Но копье у Аталанты все же взял. Пока Ясон и его спутники путешествовали туда, где нынче расположена Абхазия, к Аталанте посватался еще один жених – Гиппомен, весьма хитрый юноша. Парень заручился помощью Афродиты, — нарвал в саду у богини красоты золотых яблок. Убегая от вооруженной копьем девушки, Гиппомен швырял яблоки ей под ноги. Помогло, Гиппомен остался жив и стал мужем Аталанты, которой так же надоело сидеть в девках. Сыграли свадьбу. А потом существуют две версии трагического развития событий. Согласно первой молодожены провели первую брачную ночь в храме богини Кибелы, чем разозлили оную, и Кибела скормила новобрачных львам. Вторая версию чуть менее страшная. Жених на радостях забыл сказать спасибо благодетельнице Афродите, и та превратила его и невесту в льва и львицу. Короче, недолгим было семейной счастье Аталанты.

Футбольная «Аталанта» тоже никак не может обрести свое счастье. Посмотрите, сколько замечательных футболистов играли в очень красивой сине-чёрной форме «Аталанты», скольких знаменитых соперников обыгрывала «богиня», а что в итоге – один Кубок Италии, завоёванный более пятидесяти лет назад. И все. «Аталанте» давно пора выйти замуж, простите, выиграть хоть что-то, но как тут выиграешь, если команда находится в состоянии перманентного строительства. Только что-то начет вырисовываться, как сразу появляются покупатели, готовые перетянуть к себе ведущих игроков. «Аталанта» — клуб небогатый, посему не может устоять. И все заново. Поэтому бывшие футболисты «богини», подобно самому знаменитому бергамаску – Труффальдино из комедии Карло Гольдони, предпочитают быть слугами богатых господ из Турина, Милана, Рима, даже на Сицилию едут. Если уж сам Кристиано Дони «их всё» тоже покидал Бергамо ради Генуи и Мальорки. Деньги в клубе никогда не водились, а Милан рядом, Турин тоже недалеко. Поэтому в сборной Италии игроки «Аталанты» редкие гости.

С миру по нитке

Большинство итальянских клубов обязаны своим возникновением англичанам, но в Бергамо спорт номер один завезли соседи-швейцарцы. При ткацкой фабрике, принадлежащей переселенцам из Швейцарии – семье Луксингеров, был создан «Фут Бол Клуб Бергамо», который вскоре стал участвовать в чемпионате провинции Ломбардия. Пример оказался заразителен, и футбольная секция возникла при созданном в 1901 году спортклубе «Джузеппе Оробичи». Но на этом размножение футбольных команд в Бергамо не закончилось. В 1907 году пятерых парней не пустили тренироваться на территорию фабрики. «Не хотите – не надо, создадим и свою команду, обойдемся без вашего „Фут Бола“», — Эудженио Урио, Алессандро Форлини, Джованни Роберти, Ферруччо и Джино Амати основали новый клуб. Большие любители античной мифологии братья Амати нарекли команду «Аталантой», они же придумали и форму – белые футболки и синие трусы, а главное заручились поддержкой предводителя местного дворянства Витторио Аделазио. Благодаря его протекции «Аталанте» стала самой продвинутой из городских команд. Вот только итальянская федерация наотрез отказалась регистрировать «Аталанту», и поэтому команда была вынуждена играть только товарищеские встречи.

И именно на её базе произошло окончательное объединение всех футбольных сил Бергамо в единый клуб. «Фут Бол» и «Бергамское общество гимнастики и фехтования» слились еще раньше, и в 1920 году вошли в состав «Аталанты». Президентом же стал Энрико Луксингер, директор ткацкой фабрики и владелец «Фут Бола», ткачи же принесли с собой и чёрный цвет своих футболок на форму, после чего она приобрела знакомый всем вид – вертикальные чёрно-синие полосы, очень недурственный дизайн.

Первым стадионом, где клубы из Бергамо проводили домашние матчи, был местный ипподром, потом нашли стадиончик под названием «Клементина», а к 1928 году на улице Маргариты, впоследствии переименованной в улицу Юлия Цезаря, построили арену «Брумана», где «Аталанта» провела свой первый матч и играет до сих пор. Название «Брумана» не прижилось, стадион вскоре получил имя «Атлети Адзурри д'Италия», которое в одном из наших справочников перевели как арена «Голубых спортсменов Италии».

К тому времени «Аталанта» уже стала профессиональным клубом, и даже обзавелась и тренером, и легионерами. Возглавивший клуб в 1925 году миланец Чезаре Ловати, успевший поиграть в сборной Италии, пригласил двух венгерских футболистов – форвардов Йено Хаузера и Гедеона Лукаша. Появилась и собственная звезда – центральный полузащитник Луиджи Поджиа. Эта троица и стала главной ударной силой «богини».

Годы выжидания

В 1929-м в Италии стал проводиться общенациональный чемпионата. «Богиня» взяла старт в серии В, однако состав был весьма неплох, один из сильнейших во втором дивизионе. В воротах Карло Черезоли, впоследствии вратарь сборной Италии, чемпион мира 1934 года. За прекрасный матч с английской сборной (итальянцы все же проиграли 2:3) Черезоли получит прозвище «лев Хайбери». Однако к тому времени Карло переберется в миланский «Интер», проторив тем самым дорожку, которая, наверное, никогда не зарастёт. Но вернёмся к «Аталанте». В атаке блистал Джулио Панцери, долгое время со своими 44-мя голами носивший звание лучшего снайпера «богини». Обороной командовал Франческо Беттони, а нити игры держал в своих руках Луиджи Тенорио — один из первых плеймейкеров в истории футбола. Правый крайний нападающий Витторио Казатти, наверное, вошел в историю, как самый незабивной форвард – в более чем двухстах матчах он отличился лишь однажды. Однако этот быстрый и техничный футболист сделал столько голевых передач, что вполне компенсировал низкую результативность. Оттянутого форварда играл Франческо Симонетти, владелец пушечного удара, которым он частенько заставал врасплох вратарей соперника. Немало забивал старший из братьев Корнольти – Джакомо, игравший в нападении. Младший брат Риккардо напротив нечасто переходил на чужую половину поля и действовал строго в обороне.

Первый блин

Но с таким весьма крепким составом «Аталанта» болталась в середине серии В и даже не думала о повышении в классе. Менялись тренеры, уходили сильные игроки, например, вратарь Черезоли. Лишь когда за дело в очередной раз взялся Имре Пайер, «богиня» смогла пробиться в высший свет.

Пайер вообще довольно интересный персонаж. Играл за сборную Венгрии на Олимпийских играх 1912 года, причем под фамилией Переньи, потом с паспортом на имя Эммериха Пайера уехал в Италию, где и начал свою тренерскую карьеру. Пайер был специалистом весьма грамотным, однако жадным до денег. Приходил в клуб, получал оплату за год вперед, добросовестно отрабатывал свой контракт, после чего перебирался на новое место работы. Лишь дважды синьор Пайер оставался на второй год – в «Андреа Дория» и «Аталанте». «Аталанту» венгр очень любил и трижды возглавлял бергамасков. Третье пришествие Пайера оказалась весьма успешным, ведь «Аталанта» заняла второе место и добилась повышения в классе. Пайер получил премиальные и был таков – подался в «Энтелью», где его так же хорошо знали и ценили.

Впрочем, об уходе венгра в Бергамо мало кто сожалел, ибо «оробичи» заполучили более авторитетного специалиста – Оттавио Бравьери, который успел и в сборной страны поработать. Наибольшую славу Бравьери – как игрок и как тренер снискал в Генуе, фанатская группировка «Дженоа» носит его имя. Но в Бергамо у него как-то не заладилось. В своем первом сезоне в Серии А «Аталанта» смогла опередить лишь «Фиорентину», а посему за компанию с «фиалками» покинула высший свет.

«Богиня» отсутствовала в элите два года, потом вернулась всерьез и надолго – на 18 лет. Наибольшего успеха «Аталанта» добилась в сезоне 47-48 – пятое место. Выше только великий «Торино», «Милан», «Ювентус» и «Триестина». Этот успех можно объяснить не только хорошей работой тренера Иво Фиорентини, работавшего с «Аталантой» еще в начале сороковых, но и грамотной селекцией. Президент клуба Даниэле Турани, сенатор итальянского парламента, не считал зазорным лично договариваться с сильными игроками. Надо – поехал в Геную и привёз оттуда форварда Эдмондо Фабри. Сразу двух игроков Турани переманил из «Ювентуса» — форвардов Марио Асторри и Юлиуса Коростелёва. Да, Коростелёв был русским, но в побывать в России ему так и не довелось. Родился в эмиграции, в Чехословакии, а вся карьера, да и жизнь прошли в Италии. Из «Комо» пришел центральный полузащитник Джакомо Мари, из «Интера» вернулся свой воспитанник Северо Коминелли. Альберто Читтерио, Витторио Скьяво и Серджио Маненте составили надежную линию обороны. И, наконец, главная звезда команды голкипер Бепи Казари.

Потенциал бергамасков был огромен, в них видели даже главного конкурента «Торино». Но ожидаемого развития команда не получила. Разбежались сначала защитники – Маненте в «Ювентус», а Скьяви в «Брешию», потом подались на сторону и другие лидеры, в том числе и Казари, сразу после ЧМ -50 перебравшийся в ворота «Наполи».

Гости с севера

В 1949 году в составе «Аталанты» появились три светловолосых футболиста – гости из Скандинавии и Ютландии. В центре обороны обосновался Бертиль Нордаль, старший брат звезды «Милана» Гуннара Нордаля, того самого из Гре-Но-Ли. И два датчанина в атаке – Карл Оге Хансен и Лесли Сёренсен. Скандинав навел порядок в обороне, а ютландцы забили соответственно 18 и 17 мячей. И к ним сразу зачастили сваты из «Ювентуса». Сёренсен отправил гостей с порога, а вот Хансен подался на уговоры и вскоре продолжил забивать в чёрно-белой футболке «Юве». Турани привёз в Бергамо – еще одного Хансена – Свенда, но он все же уступал своего однофамильцу. Да и Джузеппе Албани явно уступал ушедшему в «Наполи» вратарю Бепи Казари.

Селекционеры клуба продолжали искать таланты на севере Европы. В Швеции нашли Хассе Йеппсона, забивавшего за «Юргорден» больше гола за матч. Впрочем, Хассе «Золотую ногу» и искать особенно не надо было, в составе сборной Швеции он недурственно сыграл на чемпионате мира в Бразилии. В Бергамо скандинав приехал транзитом через Лондон, где так же забил в 11 матчах за «Чарльтон Атлетик» 14 штук. Естественно, Йеппсон был преподнесён, как Гре-Но-Ли в одном лице. В своем первом же сезоне Хассе забил 22 мяча, немножко меньше чем ушедший в «Юве» Хансен и Нордаль-младший из «Милана». И началось. Зачастили покупатели. Особенно настойчив был «Наполи». Его президент, судовладелец Акиле Лауро ежедневно звонил Даниэле Турани, успел надоесть до чёртиков и отстал лишь когда оба президента сошлись на астрономической сумме 105 миллионов лир. Так Хассе «Золотая нога» стал самым дорогим футболистом мира, а Лауро пришлось брать кредит в банке. Неаполитанские фанаты быстро нарекли шведа «Банко ди Наполи» — «Банк Неаполя». Так уж вышло, но в их клубе Йепссон запомнился лишь этим прозвищем. Под южным солнцем результативность шведа как-то пошла на убыль.

Денег, вырученных за продажу Йепссона, хватило бы на ковровую селекцию, но мегазвезд Турани не купил. Зато нашел Рассу – Поула Рассмуссена. Пусть не такого техничного и забивного, как Хассе, но очень умного и рассудительного игрока. Датчанин играл оттянутого форварда, равно как и нынешний кумир бергамасков Кристиано Дони.

Но главным итогом купли-продажи Хассе Йеппсона стало превращение «Аталанты» в клуб-рантье, которых немало в европейском футболе. Если есть возможность купить игрока подешевле, а потом толкнуть его подороже, то почему бы нет. А трофеи, титулы, — все это придёт, вот только денег заработаем. Но как видим, «Аталанта» едва ли больше других преуспела в подобных операциях на рынке, а с трофеями как-то не складывается, да и денег всегда в обрез.

А тем временем закончил играть Нордаль, пришлось покупать ему замену в виде земляка. Бенгт Густаффсон, центральный защитник сборной Швеции, кстати, стал не бизнес проектом, а одним из лидеров клуба, переживший с «Аталантой» и падение, и возвращение в серию А. Но свой первый и единственный пока трофей «оробичи» выиграют уже без шведа.

Кубок. Единственный и неповторимый

Но прежде чем завоевать трофей бергамаски на год покинули Серию А. Несмотря на скорое возвращение, был отправлен в отставку Карл Адамек. Место на тренерской скамейке занял Ферруччио Валькареджи, тот самый, с которым сборная Италии станет чемпионом Европы в 68-м и сыграет в финале ЧМ двумя годами позже. А тогда в 1959 году будущий мэтр был всего лишь молодым специалистом, который учился, в том числе и на своих ошибках. Перед началом сезона команда удостоилась благословения Папы Римского Иоанна Тринадцатого во время аудиенции у понтифика. Знаковой стала и покупка в разгар чемпионата у «Болоньи» Умберто Маскио. Маскио, чья фамилия с итальянского переводится как «мужчина», «муж», был одним из самых одаренных аргентинских нападающих второй половины 50-х и начала 60-х. Но Валькареджи показалось, что выдвинутый далеко вперёд Маскио не полностью раскрывает свой дар, поэтому он отодвинул аргентинца чуточку назад, на ту позицию под нападающими, где столь успешно играл Расмуссен. С этим экспериментом Валькареджи попал в «десятку» — аргентинец оказался превосходным диспетчером и распасовщиком, при этом забивал не намного меньше, чем в бытность центрфорвардом. «Богиня» без проблем закрепилась в Серии А, завершив сезон на 11-м месте. Через год «Аталанта» поднялась на две ступеньки вверх. В команду влились новички – по старым каналам из Дании доставили хавбека Флеминга Нильсена и Курта Кристенсена, но самым удачным оказалось приобретение бразильца Дино Да Кошты, немало поигравшего в «Роме», а так же в «Фиорентине» и даже в сборной Италии. Бергамаски заняли шестое место, чем привлекли к себе неслабое внимание. И началось очередное сватовство. Валькареджи ушел в сборную Италии помощником главного тренера, Маскио подался в «Интер» к своему соотечественнику Эленио Эррере. Кстати, Умберто успел съездить в Чили на чемпионат мира уже в составе сборной Италии. О чем, наверное, пожалел, ибо во втором матче чилийский защитник Леонель Санчес сломал новому итальянцу нос, который Маскио залечивал едва ли не полгода, отчего и не закрепился в «Интере». Он ещё даст жару в «Фиорентине», но это будет совсем другая история.

«Аталанта», которую возглавил бывший футболист клуба Паоло Табанелли, начала свой путь к кубковому финалу с гостевой победы над «Комо». Основное время – 2:2, а в дополнительное бергамаски забили еще парочку. Потом последовали домашние победы над «Катанией» 2:1, «Падовой» 2:0, «Бари» 1:0. И, наконец, 2 июня 1963 года. Финал в Милане, оппонент «Торино». Левый крайний нападающий Анджело Доменгини положил три гола в ворота «гранатовых», обеспечив «оробичи» победу 3:1 и Кубок Италии в придачу. Этот хет-трик так же стал поворотным пунктом в карьере Доменгини, ибо до победы в Кубке на будущем чемпионе Европы и вице-чемпионе мира уже пытались поставить клеймо бесперспективный. Доменгини будет блистать и забивать и в «Интере», и в «Кальяри», и в сборной Италии, в частности в финале чемпионата Европы-68.

А через год скоропостижно умер Даниэле Турани. Ему было всего 57 лет, 19 из которых он отдал «Аталанте». Осиротев, клуб превратился в мастерскую для «прокачки» футболистов с целью их дальнейшей перепродажи. Вырученные деньги имели обыкновение быстро исчезать. На протяжении двадцати лет «Аталанта» кочевала из пункта (конечно же Серии) А в пункт В и назад. Был и непродолжительный вылет в Серию С1.

Сильные игроки в Бергамо появлялись, но звездами они становились уже в других клубах. Например, кто бы мог подумать что юный защитник бергамасков, привезший в памятном матче с «Миланом» 1972 года едва ли не пять из девяти пропущенных мячей, станет знаменитым Гаэтано Ширеа.

Играем Стрёмберга

В начале 80-х итальянцы открыли двери для легионеров, и эта мера стала благом для «Богини». Конечно, «Аталанте» не достались и не могли достаться ни Платини, ни Бонек, ни Зико с Сократесом, но и швед Гленн Стрёмберг стал существенным усилением. Рыжебородый и длинноволосый бородач успел выиграть в составе «Гётеборга» Кубок УЕФА и поиграть сезон в «Бенфике», прежде чем приехать в Бергамо. С первых дней своего появления в команде этот полузащитник навёл порядок в средней линии и обороне. Теперь каждый игрок знал что ему делать и куда бежать. Сам Гленн не знал усталости и наматывал за каждый матч больше двух десятков километров, так что тиффози имели право назвать его Марафонцем. Рядом со шведом набирался опыта такой же обросший, только чернявый паренёк, — Роберто Донадони. Славно работал в воротах Отторино Пьотти, отыгравший несколько сезонов за «Милан». Но «Аталанта» Недо Сонетти все же хромала на одну ногу, уж больно беспомощной выглядела атака «оробичи». Земляк Стрёмберга Ларс Ларссон не показал впереди ровным счетом ничего, как видим, не все шведы одинаково полезны. Слабость нападения и сгубила команду Недо Сонетти, в 1987 году она вылетела из Серии А. Правда при этом «Аталанта» неплохо выглядела в Кубке Италии, где дошла до финала, но там без шансов против «Наполи» с Диего Марадоной – 0:1 и 0:3. Но «Наполи» сделал дубль, и «богине» в сезоне 87-88 пришлось совмещать возвращение в Серию А с кампанией в Кубке Кубков. Но эти нелёгкие миссии были переложены с плеч Недо Сонетти на Эмилиано Мондонико, как выяснилось, самого долгоиграющего, а стало быть самого успешного тренера в истории клуба. Серию А в тот год расширяли, поэтому для достижения первой задачи хватило и четвертого места. В КОК бергамаски дошли до четвертьфинала, устранив валлийский «Мертир», греческий ОФИ и лиссабонский «Спортинг». Бельгийскому «Мехелену» проиграли оба раза 1:2, но как выяснилось, уступили будущему победителю.

Сборка имени Мондонико

Мондонико эта неудача не смутила, вряд ли он рассчитывал выиграть Кубок. Куда важнее было создать команду, способную прочно закрепиться в элите. А для этого нужно было обновление состава. В воротах появился воспитанник «Милана» Фабрицио Феррон. В «Фиорентине» был куплен опытный защитник Ренцо Контратто, рядом с которым заметно прибавил воспитанник Констанцо Барчелла. Ушедшего в «Милан» Донадони заменил Даниэле Фортунатто из «Виченцы». Но главные перемены коснулись линии атаки. Мондонико сделал ставку на легионеров – сначала появился мало кому известный бразилец Эваир, а потом удалось заполучить восходящую звезду аргентинского футбола Клаудио Каниджу. Бразилец обладал превосходным ударом, аргентинец – феноменальной скоростью, а оба – отменной техникой. Сборка была завершена. Бергамаски довольно быстро завоевали репутацию более чем крепкого середняка, способного попить кровушки у любого из лидера. С этим крепким середняком судьба свела московский «Спартак» осенью 1989 года в 1/32 финала Кубка УЕФА . В Бергамо была довольно упорная борьба с большим количеством голевых моментов, завершившаяся, тем не менее, нулевой ничьей.

В «Лужниках» спартаковцы открыли счет после фирменной стеночки с участием Фёдора Черенкова и Валерия Шмарова, отличился Фёдор Фёдорович. В конце встречи спартаковцы провели быструю контратаку, которую завершил Сергей Родионов. Напоследок Стрёмберг подрался с Виктором Пасулько, и оба получили по красной карточке. Вот таким оказалась первое и пока последнее свидание «Богини» с нашими клубами.

Может быть, Мондонико изваял бы в Бергамо шедевр, но его соблазнили и переманили в Турин, причем в «Торино». И начались перестановки тренеров, а там Каниджа ушел, и Эваир, и Стрёмберг состарился. Пьерлуиджи Фрозио в роли главного тренера не потянул, равно, как и Бруно Джорджио. Президент Акиле Бортолотти, незадолго до смерти, последовавшей в 1992, позвал Марчелло Липпи. Это он сейчас мэтр, а тогда бывший защитник «Сампы» много и безуспешно пытался найти себе место работы. Тренировал заштатные клубы и нигде больше года не задерживался.

И пусть «Аталанта» при Марчелло Липпи заняла лишь восьмое место, команда получила очень недурственную прессу. Особенно центральный защитник Паоло Монтеро, «мимо которого муха пролететь не могла», и «форвард с инстинктом киллера» Маурицио Ганц. Неизвестно, что бы удалось добиться Липпи с «Богиней», но и его заманили в Турин, причем в «Ювентус». Удивительно, но игра «оробичи» при Липпи нравилась всем, кроме болельщиков «Аталанты» и ее руководства. Поэтому будущего тренера чемпионов мира в Бергамо сильно не удерживали. Монтеро проследует в Турин позже, за компанию с юными Алессио Таккинарди и Серджио Поррини. Липпи создаст великий «Юве». «Аталанта», перебрав несколько тренеров, а среди них были Франческо Гвидолин и Чезаре Пранделли, вернулась к кандидатуре Эмилиано Мондонико, а вместе с ним и в Серию А. Началось очередное строительство. Материал был качественный – Доменико Морфео, Кристиан Вьери, Филиппо Индзаги, — вопреки распространенному мнению Пиппо и Бобо в «Аталанте» вместе не играли, безвременно ушедший Федерико Пизани, но всё чего смогла добиться эта симпатичная команда – выход в финал Кубка Италии 96 года. Там бергамаски дважды проиграли «Фиорентине» 0:1 и 0:2, на этот раз не нашлось методов против Габриэле Батистуты. Потом пути Мондонико и команды окончательно разошлись, и это не принесло счастья ни одной из сторон.