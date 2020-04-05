Неприкаянные в РПЛ. Легионеры, которых не страшно потерять

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вчера, 19:00

Новый лимит и финансовый кризис повлияет на судьбы футболистов.

В будущем будет сложнее заманить ценного легионера в РПЛ – и денег станет меньше, и интерес к переезду упадет, ведь правильно говорят бывшие игроки «Зенита», вроде Чонтофальски, Ломбертса или Витселя – выбирали РПЛ из-за денег, чтобы пожить на широкую ногу.

Летом с рядом легионеров нужно расставаться также из-за лимита, причем есть такие, которые сами наиграли на прощание, поскольку не вписались в основу, а при новом лимите «8+17» держать в заявке иностранцев для запаса странно. Всего можно оставить восемь человек, а вот если в команде 6 иностранцев, то нужно сразу найти 19 россиян, ведь заявка на сезон – в районе 25 человек.

Ищем лишних и не скрываем, что большинству пора на выход, ведь правила меняются, а дармовых денег, чтобы платить им за присутствие, уже нет.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

В российском футболе в силу лимита почти нет иностранных голкиперов, однако если хорошо поискать, то парочку ребят можно найти. Белорус Климович не считается легионером, а вот украинец Годзюр проскочил в список тех, кого не стоит учитывать в списках иностранцев только благодаря второму паспорту. Уроженец западной части Украины в России давно, и хотя у него были приличные сезоны, если посмотреть на то, как Годзюр проводит отдельные матчи за «Урал», то становится понятно – этого вратаря сейчас одессит Парфенов при желании легко заменит. Пожалуй, единственный в списке, кто не провалил этот сезон, но антисборная без вратаря невозможна, а выбор из одного человека.

Защитники

Сердик Гогуа ( ЦСКА )

Селюк, конечно, великий наглец. Его отдельным клиентам хватает впервые надеть бутсы, чтобы с ними заключили полноценный контракт. А с Гогуа все было чуть сложнее. В начале сезона в «Тамбове» защитник притворился футболистом высокого уровня, и когда ЦСКА понадобился дешевый оборонец – подписали Седрика. Но оказалось, что калиф на час, поэтому в итоге за «армейцев» не играет. С точки зрения футбола жаль, что Гогуа пошел за деньгами в Москву, ведь в «Тамбове» мог быть лидером. Хотя не исключено, что и в составе середняка скатился бы в запас. Странный футболист, без которого РПЛ проживет.

Эмануэль Маммана («Зенит»)

Разве вытеснит Ракицкого и Ивановича, если оба останутся на еще один сезон? Не вытеснит, поэтому сидеть на скамейке, когда здоровье позволит, Маммане не нужно. Ему крупно не повезло после перехода в «Зенит», причем дважды. Как только сможет бегать – нужно искать новый клуб, другую обстановку, место в основе, пусть даже в скромной команде Ла Лиги. Аргентинцу незачем оставаться, а «Зенит» точно потеряет при продаже в деньгах, поэтому логично отдать Эмануэля в аренду, а на лавку усадить российского защитника – такие в центре у северян водятся редко, но можно поэкспериментировать.

Йон Фьолусон («Краснодар»)

Даже Кайо, если разыграется в центре обороны или в опорной зоне, может приносить больше пользы, чем исландец. Такое ощущение, что скауты «быков» посчитали, что каждый игрок из крошечной страны – второй Рагнар Сигурдссон. Как иначе объяснить ставку на тридцатилетнего центрального защитника, который в опорной зоне явно не второй Каборе золотого времени, но и в обороне не очень хорош? Лучше отдать зарплату Йона молодому воспитаннику школы «Краснодара» и дать игровое время, что важнее. Фьолусон ошибался, ничего особого не показал – на его уровне могут сыграть россияне.

Брайан Идову («Локомотив»)

Будущий игрок сборной Нигерии не заиграл в «Зените», хотя готовился в школе клуба, ведь родился в Санкт-Петербурге. А теперь его нахождение в составе «Локомотива» приносит меньше пользы, чем хотелось бы. К сожалению, футболист, который заявил о себе в «Амкаре», не настолько высокого класса, чтобы постоянно играть слева в защите команды из Лиги чемпионов. Если Брайан захочет уехать из родной России, то вряд ли РПЛ реально ощутит потерю. Добротный игрок, но глубоко не пашет.

Полузащитники

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Уже теряли и даже не заметили. Ригони не заиграл в Серии А, где его испанскому мозгу было проще понимать местный язык и где его жене могло нравиться сильнее, чем в Санкт-Петербурге. В составах «Аталанты» и «Сампдории» мог расти, развиваться, показывать класс и забыть неудачный опыт в «Зените», как страшный сон. А теперь его вернули из аренды – не захотели выкупать, и очевидно, что Семаку нужно прощаться с Ригони. Легионеров и так немало, незачем место на скамейке занимать.

Яка Бийол ( ЦСКА )

Словенец, хотя ему всего двадцать один год, прекрасно понимает, что даже в таком возрасте нельзя быть первым, куда пошлют, на уровне ЦСКА . Ты или приносишь пользу, прогрессируешь, часто появляешься на поле на родной позиции в центре поля, или не тянешь и покидаешь команду в поисках игровой практики. На днях Яка на это и намекнул – очевидно, что в основе не закрепился. Его друг Бистрович чаще играет, Ахметов получает практику в центре, а Бийол может оказаться лишним, когда ЦСКА будет еще скрупулезнее считать деньги.

Кристоффер Олссон («Краснодар»)

Очень, очень странный хавбек. Ни рыба, ни мясо. Казалось, что Аршавин перебарщивает в подобной оценке – не понимает, зачем вообще Олссон в «Краснодаре», что полезного команде приносит, но большинство решающих матчей шведа задают экспертам тот же вопрос. Он не отбирает мяч, как Каборе в молодости, у него нет последнего паса, как у Газинского до травмы. Швед не как Классон, если выдвигается в атаку, не Сигурдссон, если страхует в защите по ситуации. Олссон — средний футболист, и поскольку у «Краснодара» немало иностранцев, а для покупки новых нужно с кем-то расставаться, то почему бы не с Олссоном?

Андре Шюррле («Спартак»)

Если из Тиля нужно попытаться сделать полезного для «Спартака» человека – вероятно, меняя позиции и работая с ним психологически, ведь даже половины от той уверенности, что демонстрировал в Нидерландах, хавбек не показал, то с чемпионом мира нужно прощаться. И это расставание будет без ноток досады – вспоминать особо нечего, кроме бодрого, но слишком короткого старта. Шюррле получит от «Спартака» почти 3 миллиона евро, но вряд ли отработает хотя бы десятую часть на поле. Известный легионер, но явно бесполезный и при новом лимите лишний.

Нападающие

Маркус Берг («Краснодар»)

Опытный. Однако есть сомнения насчет способности радовать стабильной игрой в сложной для нападающих РПЛ . Особенно в 34 года, а именно столько шведу стукнет в августе. Маркус не занимается благотворительностью в России, не играет за «Краснодар» бесплатно. И хотя этого форварда ценит Мусаев, аргументируя отношение статистикой, как быть с невзрачными матчами, проигранной конкуренцией Ари, или промахами? Берг и в молодости не был Ибрагимовичем, а сейчас в основе только потому, что Игнатьев – не самый умный и свой шанс упустил. Плюс финансовые правила УЕФА не позволили «быкам» найти форварда за деньги, а не свободного агента.

Эдер («Локомотив»)

Даже тридцатилетний Смолов заинтересовал покупателей в Испании, а за Эдером никто особо не приходит. У «Локомотива» дефицит нападающих после травм Фарфана и Джорджевича, да и уход Федора руководство клуба Семину зимой не компенсировало, поэтому Эдер в составе. Но если суммировать все его слабые матчи, то сильные всплески их не перекроют. Португальцу тридцать два года, будет занимать одно из мест для легионеров в «Локомотиве», поэтому лучше поменять его на перспективного иностранного форварда. Ну, или хотя бы на Кокорина, если получится завербовать такого свободного агента летом.

Из-за нового лимита от массовой ставки на россиян не убежать – должны быть если не в основе, то в заявке. Однако отток легионеров, который клубы ожидают из-за финансовых проблем, не обязательно коснется только тех, с кем будет жаль расставаться. Есть неплохие по именам игроки, без которых их российские клубы не развалятся.