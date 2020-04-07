И у мастера бывают ошибки. Антисборная трансферов Венгера

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сегодня, 11:18

Арсен Венгер ассоциируется с мастерством раскрытия талантов. Но и у него были провальные трансферы. «Соккер.ру» и TalkSport представляют их символическую сборную.

Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» 22 года и стал олицетворением клуба для целого поколения любителей футбола. «Канониров» неразрывно связывали с именем француза, а его – с именем «Арсенала». Можно много перечислять футболистов, которых раскрыл Венгер, любитель молодых талантов. Тьерри Анри, Николя Анелька, Сеск Фабрегас, Коло Туре, Патрик Виейра и многие другие стали настоящими мировыми звездами, пройдя через «Арсенал», который потратил на их покупку мизер. Купить подешевле, а продать уже в статусе звезды – это то, чем «развлекался» Венгер регулярно. Отчасти этот подход в условиях меняющегося мирового футбольного рынка подвел Венгера в последние годы его работы – француз не успел за изменениями, а результаты ухудшались. Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году, оставив воспоминания о том, как он делал мировых звезд. Но были в его карьере и даже во время успешных для клуба отрезков крайне неудачные трансферы – без ошибок за 22 года не обошелся бы никто, даже самый проницательный тренер и селекционер. Поэтому имеет смысл собрать символическую сборную худших покупок «Арсенала» в эпоху Венгера.

Вратарь: Ричард Райт

Райт был подписан за 2 миллиона фунтов из «Ипсвича» в 2001 году, в нем видели преемника Дэвида Симена на долгие годы. В первом же своем сезоне Райт получил шанс проявить себя, но не воспользовался им. Он поучаствовал в автоголе в болезненном поражении от «Чарльтона» на «Хайбери» со счетом 2:4, пропустил нелепый гол от Гуса Пойета в дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом», компенсировать ошибки Райт не смог и был продан через год в «Эвертон» за 3,5 млн фунтов, сыграв всего несколько матчей за «канониров».

Правый защитник: Карл Дженкинсон

Дженкинсона купили у «Чарльтона» в 2011 году всего за 1 миллион фунтов. Но в Карле тоже видели большие перспективы, однако из-за травм защитник переживал взлеты и падения. Причем последние оказывались более болезненными. В клубе он пробыл до 2019 года, но не оправдал надежд ни капли, отыграв за восемь сезонов всего 71 матч, а после перешел в «Ноттингем Форест».

Левый защитник: Андре Сантос

Сантоса купили у «Фенербахче» за 6,2 миллиона фунтов в 2011 году. Он провел несколько провальных матчей и был жестко раскритикован сразу за особенно неудачный матч с «Манчестер Юнайтед», где он в перерыве обменялся футболками с Робином ван Перси. Сантос бесславно покинул «Арсенал» в 2013 году.

Центральный защитник: Игорь Степанов

В 2000 году Степанова подписали в качестве сменщика травмированного Тони Адамса, но замена оказалась очень далекой от «оригинала». Стартовал он неплохо, но в ключевых матчах выступал очень невнятно, особенно подвел команду в матче с «Манчестер Юнайтед», который «канониры» проиграли со счетом 1:6. Этот проигрыш повлиял на расклад в чемпионской гонке. Всего за «канониров» Степанов провел 31 матч, а в 2004 году отправился в «Грассхоппер».

Центральный защитник: Себастьен Скиллачи

Игрок сборной Франции был подписан за 4 миллиона фунтов в 2010 году из «Севильи», а попал в основную команду благодаря травме Томаса Вермалена. В первом сезоне Скиллачи провел 32 матча, но совершал регулярно ошибки, которые становились результативными. Так что в следующем сезоне ему доверили уже один только матч в Премьер-Лиге, а ушел из «Арсенала» француз в 2013 году.

Центральный полузащитник: Денилсон

«Арсенал» заплатил за Денилсона 3,6 миллиона фунтов в 2006 году, выцепив бразильца из «Сан-Паулу». Для совершения этой сделки пришлось прошерстить молодежные команды Бразилии, в Денилсоне увидели большой потенциал. Но раскрывать его Денилсон не спешил, нередко болельщики критиковали хавбека, который не слишком обострял игру. Тем не менее, за «Арсенал» он провел 153 матча – довольно увесисто. Потом его вернули в аренду «Сан-Паулу».

Центральный полузащитник: Ким Чельстрем

Швед засветился и в России, поиграв за «Спартак». А в «Арсенале» позитивного следа не оставил. Само подписание Чельстрема вызывает много вопросов. Его арендовали в январе 2014 года, несмотря на выявленные проблемы со спиной во время медосмотра. С этими проблемами Чельстрем провел за «Арсенал» всего четыре матча. Никто из сторонников «канониров» не понял, что это было.

Правый полузащитник: Амори Бишофф

Бишоффа подписали в 2008 году свободным агентом – хотя бы это радует, что денег не потратили на Амори, который долго-долго боролся с травмами. Кстати, травмы были непременными спутниками футболистов «Арсенала» при Венгере. В результате Бишоффу удалось только один раз сыграть за «Арсенал» — всего 25 минут. Успехом это не назовешь, даже несмотря на бесплатный трансфер.

Левый полузащитник: Рио Миячи

Миячи был подписан в 2010 году после успешного просмотра – Венгеру Рио очень понравился, Арсен возлагал на него огромные надежды. Но самый красноречивый результат – количество сыгранных матчей. Всего семь, в основном в кубковых турнирах. И в 2015 году Миячи перешел в «Санкт-Паули». Перед этим погулял по арендам в «Фейеноорде», «Болтоне», «Уигане», «Твенте» — не помогло.

Нападающий: Кристофер Вре

За Вре заплатили в 1997 году всего 300 тысяч фунтов, переход состоялся из «Монако», бывшего клуба Венгера. Но шансов проявить себя у Кристофера не было из-за Райта, Бергкампа и Анелька. Конкуренции Вре не выдержал, провел 28 матчей в чемпионате Англии, но забил только три мяча. Тоже пошел по арендам: в АЕК , «Бирмингем» и «Ден Босх».

Нападающий: Фрэнсис Джефферс

В 2001 году Джефферса купили аж за 8 миллионов фунтов из «Эвертона», но он явно не смог соответствовать этому ценнику – травмы измотали. Форвард провел всего 39 матчей, забив в них восемь голов. В 2004 году его уже продали «Чарльтону» всего за 2,6 миллиона фунтов.