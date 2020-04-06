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Символическая сборная «Спартака» всех времен

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Титов Егор
Титов Егор
Полузащитник
Онопко Виктор
Онопко Виктор
Защитник
Черенков Федор
Черенков Федор
Полузащитник
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Вспоминаем и обсуждаем Легенд «Спартака» на «Соккер.ру»!

Вратарь

Ринат Дасаев (СССР/Россия)

Бесспорная кандидатура! Дасаев всего дважды выиграл чемпионат СССР, зато защищал ворота «Спартака» на протяжении десяти лет и имеет третий показатель по количеству матчей за всю историю клуба. А кроме того Ринат Файзрахманович — великий вратарь. Шесть раз его признавали лучшим стражем ворота СССР, а в 1988-м Дасаев стал лучшим вратарем планеты. Ворота на замке. 

Альтернативные вратари: Владимир Маслаченко, Александр Филимонов. 

Защитники

Анатолий Крутиков (СССР/Россия)

О тренерском подвиге Крутикова спартаковцам лучше не напоминать: Анатолий Федорович — единственный, кому удалось вывести «Спартак» в Пердив. Но защитник-то был знатный, а по стилю игры опережал свое время: регулярно подключался к атакам, создавая ширину фронта и численное преимущество у чужих ворот. За это многие тренеры не любили Крутикова, считали ненадежным и авантюрным. Это не помешало защитнику отыграть 10 сезонов за «Спартак» и стать победителем Евро-1960, где он был основным у Гавриила Качалина. 

Геннадий Логофет (СССР/Россия)

Логофет — красно-белый с детства, поэтому когда его, выпускника футбольной школы молодежи (ФШМ), стали зазывать к себе ЦСКА и «Спартак», выбор был очевиден. Геннадий Олегович провел всю карьеру в футболке с ромбом на груди — а это 15 сезонов и 418 матчей! Логофет носил капитанскую повязку в «Спартаке», выигрывал чемпионаты СССР, а однажды подал пример Серхио Рамосу, когда в финальном матче на Кубок СССР сравнял счет за 20 секунд до конца. Трофей достался «Спартаку». 

Виктор Онопко (СССР/Россия)   

Это сейчас Виктор Савельевич для спартаковских фанатов — ренегат, ведь работает в ЦСКА и даже целовал шарфик армейцев на одном из клубных мероприятий, а в начале 90-х Онопко пришел в «Спартак» на роль волнореза и вскоре стал капитаном команды и неформальным лидером. Онопко не требовалось быть многословным, партнерам было достаточно его примера. С Виктором «красно-белые» трижды выиграли чемпионат России, в 1993-м его признали лучшим футболистом страны, и вскоре Онопко уехал в Испанию, где играл семь лет. 

Дмитрий Хлестов (Россия)

Один из лучших крайних защитников России конца прошлого века, Хлестов выиграл в составе «Спартака» 7 чемпионских титулов. Бесстрашный и молчаливый Дмитрий относился к футболу как ремеслу, делал свою работу исключительно профессионально. Несколько лет назад Моуриньо сказал о Сезаре Аспиликуэте, что с 11-ю такими футболистами, как баск, выиграл бы Лигу чемпионов. Хлестов из той же породы. Мечта любого тренера. 

Альтернативные защитники: Мартин Йиранек, Неманья Видич, Вагиз Хидиятуллин, Евгений Ловчев.

Полузащитники

Игорь Нетто (СССР/Россия)

Один из важнейших игроков в истории «Спартака» и советского футбола, отыгравший за москвичей 18 сезонов подряд (клубный рекорд), капитан на века, чье имя на устах даже у молодых болельщиков. В этом году Игорю Александровичу могло исполниться 90 лет, в год юбилея Легенды «Спартак» запланировал установку памятника Нетто на «Открытие Арене». 

Андрей Тихонов (Россия)

Если бы не широко известное умение Олега Романцев «резать мясо», Тихонов мог отыграть за «Спартак» почти 20 лет, но и так получилось солидно: восемь чемпионских титулов, капитанская повязка, важнейшие голы, в том числе в Лиге чемпионов. А ведь Тихонов попал в «Спартак» в 22 года после двух лет службы в армии, где в футбол играть не удавалось, и выступлений клубы из низших лиг. Это впечатляет. 

Егор Титов (Россия)

Титов тоже выступил в роли посредника между эпохами, и пусть ему не удалось достичь высот Черенкова и искупаться в таком же необъятном море народной любви, Егор — важнейший футболист в новейшей истории клуба. 442 матча, 106 забитых мячей и шесть чемпионств говорят о многом. Титов владел искусством паса на уровне, о котором все нынешние лучшие российские футболисты могут только мечтать. 

Федор Черенков (СССР/Россия)

Гений. Любимец публики. Футболист №1 в истории «Спартака». Федор Черенков символизирует народную любовь к народной команде, преодолевая физические недостатки, а позже и тяжелую болезнь, Черенков творил настоящее волшебство на футбольном поле. Федор сыграл 494 матча за «Спартак» (клубный рекорд), он поиграл под руководством Бескова и Романцева, выигрывал чемпионаты СССР и России, связав тем самым две эпохи в истории «красно-белых». 

Альтернативные полузащитники: Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь, Квинси Промес.

Нападающие

Никита Симонян (СССР/Россия)

Лучший бомбардир в истории «Спартака» жив и здравствует, ему 93 года, но после символических ударов по мячу перед матчами родной команды он еще делает пробежки с ускорением из центрального круга к бровке. Результат Симоняна — 160 голов, держится вот уже более 60-ти лет, а еще Никита Павлович делал «Золотые дубли» со «Спартаком» и в качестве игрока, и в роли тренера. Крепкого здоровья, Никита Павлович! 

Сергей Родионов (СССР/Россия)

Родионов имел реальные шансы побить рекорд Симоняна и стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака», но остановился на отметке 153 гола. Мощный и подвижный форвард, Родионов четко завершал атаки, организованные Гавриловым и Черенковым, бил с обеих ног и на втором этаже не терялся. 

Альтернативные нападающие: Галимзян Хусаинов, Роман Павлюченко. 

Символическая сборная «Спартака» всех времен

Главные тренеры

Константин Бесков (СССР/Россия) и Олег Романцев (СССР/Россия)

Трудно выбрать кого-то одного. Конечно, если считать титулы, то Олег Иванович значительно успешнее, но ведь идеи и победы Романцева стояли на фундаменте футбола Бескова. Константин Иванович принял «Спартак» в 1977-м, Олег Иванович сменил его в 1989-м и доработал до следующего тысячелетия. Эти четверть века под руководством Бескова и Романцева — лучшие годы в истории «Спартака».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 07:40
Юрия Гаврилова в основу!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил ПерекатиПоле
сегодня в 07:26, ред.
Фигня, а не сборная. Дыр-Тим спартака выглядит так: Филимонов Комбаров-Пареха-Зоа-Инсуральде Кариока-ДеЗеув(с)-Ромуло-Билялетдинов Озбилис-Барриос Все были куплены за огромные деньги(кроме ватных ладош) и показали себя на все 100%.
А кого кроме Аршавина ,Кержаков и Желудкова можно вспомнить в Зените?)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:24
Гаврилов альтернатива???.да он лучший всех времён и народов ,мозг команды!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:30
Достойные ребята. Жаль, что не всем места хватило в символической сборной Спартака
Youngberg
Youngberg ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 04:15
Достойные имена. Жаль, что самый лучший Спартак в истории пришёлся на времена посредственных выступлений ЦСКА и наоборот. А могла быть рубка просто вот европейского масштаба.
Рубка была Спартак-Динамо Киев, европейского масштаба
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 03:29
Достойные имена. Жаль, что самый лучший Спартак в истории пришёлся на времена посредственных выступлений ЦСКА и наоборот. А могла быть рубка просто вот европейского масштаба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Dominators
сегодня в 01:20
извини.но ЭДИКА СТРЕЛЬЦОВА ЗАБЫЛ .
Про Стрельцова уже ответил, посмотри
Dominators
Dominators ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:44
Конечно трудно сравнивать игравших в разные годы. Но я прекрасно помню как восхищался игрой Татушина, Исаева, Сальникова , Нетто (вообще был кудесником), его даже спартаковские болельщики звали гусем, с виду неторопливый, но такой умный и всевидящий на поле был. А техника.!!! Рядом с ним прекрасно смотрелся Парамонов Алексей. Из более поздних мне нравились Юра Севидов, Николай Паршин (постарше был). В наше время не было такой неприязни ,как сейчас. Мы отдавали дань уважения сопернику за прекрасную игру. Была эра Спартака, потом эра Торпедо, когда все ходили на Валю Иванова, Валеру Воронина, Колю Маношина, Борю Батанова. Загляденье , а не футбол. Сейчас больше атлетизма, беготни, работы на поле, а игры меньше.
извини.но ЭДИКА СТРЕЛЬЦОВА ЗАБЫЛ .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Владимир_Спартак
сегодня в 00:42
Самого прекрасного нет сейчас на поле... Дриблинга, красивой обводки. Они все, как роботы. Единицы сейчас кто идет в обводку - Бакаев, Жирков, Головин....???
Сразу видно в тебе молодого. Короля ми дриблинга были МЕСХИ, Метревели, потом Базилевич.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Владимир_Спартак
сегодня в 00:40, ред.
Добрый вечер. Еще забыл ты отметить Эдика Стрельцова.
Я Стрельцова помню ещё до тюрьмы, когда он был молодой. Его посадили, когда ему было 21. После семилетгего перерыва, он конечно играл здорово, но не блистал так, как до посадки. Хотя признавался лучшим футболистом СССР.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:25
Какие имена, просто нет слов.Думаю Хидиатулин должен быть в составе. ....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 00:00
Фигня, а не сборная. Дыр-Тим спартака выглядит так:
Филимонов
Комбаров-Пареха-Зоа-Инсуральде
Кариока-ДеЗеув(с)-Ромуло-Билялетдинов
Озбилис-Барриос

Все были куплены за огромные деньги(кроме ватных ладош) и показали себя на все 100%.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:51, ред.
Спартак - команда легенда на все времена...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:45
Конечно трудно сравнивать игравших в разные годы. Но я прекрасно помню как восхищался игрой Татушина, Исаева, Сальникова , Нетто (вообще был кудесником), его даже спартаковские болельщики звали гусем, с виду неторопливый, но такой умный и всевидящий на поле был. А техника.!!! Рядом с ним прекрасно смотрелся Парамонов Алексей. Из более поздних мне нравились Юра Севидов, Николай Паршин (постарше был). В наше время не было такой неприязни ,как сейчас. Мы отдавали дань уважения сопернику за прекрасную игру. Была эра Спартака, потом эра Торпедо, когда все ходили на Валю Иванова, Валеру Воронина, Колю Маношина, Борю Батанова. Загляденье , а не футбол. Сейчас больше атлетизма, беготни, работы на поле, а игры меньше.
Самого прекрасного нет сейчас на поле... Дриблинга, красивой обводки. Они все, как роботы. Единицы сейчас кто идет в обводку - Бакаев, Жирков, Головин....???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:41
Конечно трудно сравнивать игравших в разные годы. Но я прекрасно помню как восхищался игрой Татушина, Исаева, Сальникова , Нетто (вообще был кудесником), его даже спартаковские болельщики звали гусем, с виду неторопливый, но такой умный и всевидящий на поле был. А техника.!!! Рядом с ним прекрасно смотрелся Парамонов Алексей. Из более поздних мне нравились Юра Севидов, Николай Паршин (постарше был). В наше время не было такой неприязни ,как сейчас. Мы отдавали дань уважения сопернику за прекрасную игру. Была эра Спартака, потом эра Торпедо, когда все ходили на Валю Иванова, Валеру Воронина, Колю Маношина, Борю Батанова. Загляденье , а не футбол. Сейчас больше атлетизма, беготни, работы на поле, а игры меньше.
Добрый вечер. Еще забыл ты отметить Эдика Стрельцова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:40
Такие граждане, как Йиранек и Кв. Промес в этом списке выглядят лишними, даже среди запасных. Более того выглядят как издевательство , например рядом с Цымбаларем.
spartach091
spartach091
вчера в 23:39
Легенды
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Владимир_Спартак
вчера в 23:36
Великие футболисты. Даже Гаврилову и Хиддияттулину места не нашлось.
Конечно трудно сравнивать игравших в разные годы. Но я прекрасно помню как восхищался игрой Татушина, Исаева, Сальникова , Нетто (вообще был кудесником), его даже спартаковские болельщики звали гусем, с виду неторопливый, но такой умный и всевидящий на поле был. А техника.!!! Рядом с ним прекрасно смотрелся Парамонов Алексей. Из более поздних мне нравились Юра Севидов, Николай Паршин (постарше был). В наше время не было такой неприязни ,как сейчас. Мы отдавали дань уважения сопернику за прекрасную игру. Была эра Спартака, потом эра Торпедо, когда все ходили на Валю Иванова, Валеру Воронина, Колю Маношина, Борю Батанова. Загляденье , а не футбол. Сейчас больше атлетизма, беготни, работы на поле, а игры меньше.
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:23
А Черенкова наоборот ,странно
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 23:22
Иранек то чем запомнился? 0 трофеев
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:18, ред.
Почему фото Симоняна черно - белое?Он жив ,зачем хороните ??
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:16, ред.
Великие футболисты. Даже Гаврилову и Хиддияттулину места не нашлось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил CSKA2012
вчера в 23:14
Имена крутые) вот бы все живы были бы тогда и молодыми, тогда Спартак как минимум полуфинал обеспечен в ЛЧ,
Не забывай, какая тогда конкуренция была!! Динамо-Киев т Динамо Тбилиси - это были великолепные команды, Динамо было реально "сила в движении", Торпедо - смотреть было одно удовольствие. !!! СССР был супердержавой и футбол был в пятерке сильнейших в Европе постоянно, а иногда и выше.
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:14
Есть кем гордится !В разные эпохи были сильные игроки!На протяжении всей истории !Спартак Навсегда !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Youngberg
вчера в 23:11
Лучшие футбольные годы он провёл за Спартак, сборную союза. За ЦСКА играл немного и посредственно.
Все верно, но этого хватило для неприязни спартаковских болельщиков. Ты, видимо еще молодой и не помнишь такого прекрасного футболиста - воспитанника Спартака как Вячеслав ( Слава) Амбарцумян. Он играл за ЦСКА великолепно, был одним из умнейших футболистов, но переход из Спартака в ЦСКА у нас не прощается. Кстати, как и из Спартака в Зенит ( в наше время)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:51
были достойные соперники! не чета нынешним шурлям)))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:36
Имена крутые) вот бы все живы были бы тогда и молодыми, тогда Спартак как минимум полуфинал обеспечен в ЛЧ,
Сп62
Сп62
вчера в 22:34
Хочу добавить, что Логофет играл и в полузащите, и даже центральным нападающим.
Youngberg
Youngberg ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20, ред.
Все просто. Вагиз какое то время провел в ЦСКА,, значит он не футболист для спартачей
Лучшие футбольные годы он провёл за Спартак, сборную союза. За ЦСКА играл немного и посредственно.
Puni
Puni
вчера в 22:16
Через 50 лет будут теже фамилии в обзоре Спартака :)
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