Символическая сборная «Спартака» всех времен

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вчера, 22:00

Вспоминаем и обсуждаем Легенд «Спартака» на «Соккер.ру»!

Вратарь

Ринат Дасаев ( СССР /Россия)

Бесспорная кандидатура! Дасаев всего дважды выиграл чемпионат СССР , зато защищал ворота «Спартака» на протяжении десяти лет и имеет третий показатель по количеству матчей за всю историю клуба. А кроме того Ринат Файзрахманович — великий вратарь. Шесть раз его признавали лучшим стражем ворота СССР , а в 1988-м Дасаев стал лучшим вратарем планеты. Ворота на замке.

Альтернативные вратари: Владимир Маслаченко, Александр Филимонов.

Защитники

Анатолий Крутиков ( СССР /Россия)

О тренерском подвиге Крутикова спартаковцам лучше не напоминать: Анатолий Федорович — единственный, кому удалось вывести «Спартак» в Пердив. Но защитник-то был знатный, а по стилю игры опережал свое время: регулярно подключался к атакам, создавая ширину фронта и численное преимущество у чужих ворот. За это многие тренеры не любили Крутикова, считали ненадежным и авантюрным. Это не помешало защитнику отыграть 10 сезонов за «Спартак» и стать победителем Евро-1960, где он был основным у Гавриила Качалина.

Геннадий Логофет ( СССР /Россия)

Логофет — красно-белый с детства, поэтому когда его, выпускника футбольной школы молодежи (ФШМ), стали зазывать к себе ЦСКА и «Спартак», выбор был очевиден. Геннадий Олегович провел всю карьеру в футболке с ромбом на груди — а это 15 сезонов и 418 матчей! Логофет носил капитанскую повязку в «Спартаке», выигрывал чемпионаты СССР , а однажды подал пример Серхио Рамосу, когда в финальном матче на Кубок СССР сравнял счет за 20 секунд до конца. Трофей достался «Спартаку».

Виктор Онопко ( СССР /Россия)

Это сейчас Виктор Савельевич для спартаковских фанатов — ренегат, ведь работает в ЦСКА и даже целовал шарфик армейцев на одном из клубных мероприятий, а в начале 90-х Онопко пришел в «Спартак» на роль волнореза и вскоре стал капитаном команды и неформальным лидером. Онопко не требовалось быть многословным, партнерам было достаточно его примера. С Виктором «красно-белые» трижды выиграли чемпионат России, в 1993-м его признали лучшим футболистом страны, и вскоре Онопко уехал в Испанию, где играл семь лет.

Дмитрий Хлестов (Россия)

Один из лучших крайних защитников России конца прошлого века, Хлестов выиграл в составе «Спартака» 7 чемпионских титулов. Бесстрашный и молчаливый Дмитрий относился к футболу как ремеслу, делал свою работу исключительно профессионально. Несколько лет назад Моуриньо сказал о Сезаре Аспиликуэте, что с 11-ю такими футболистами, как баск, выиграл бы Лигу чемпионов. Хлестов из той же породы. Мечта любого тренера.

Альтернативные защитники: Мартин Йиранек, Неманья Видич, Вагиз Хидиятуллин, Евгений Ловчев.

Полузащитники

Игорь Нетто ( СССР /Россия)

Один из важнейших игроков в истории «Спартака» и советского футбола, отыгравший за москвичей 18 сезонов подряд (клубный рекорд), капитан на века, чье имя на устах даже у молодых болельщиков. В этом году Игорю Александровичу могло исполниться 90 лет, в год юбилея Легенды «Спартак» запланировал установку памятника Нетто на «Открытие Арене».

Андрей Тихонов (Россия)

Если бы не широко известное умение Олега Романцев «резать мясо», Тихонов мог отыграть за «Спартак» почти 20 лет, но и так получилось солидно: восемь чемпионских титулов, капитанская повязка, важнейшие голы, в том числе в Лиге чемпионов. А ведь Тихонов попал в «Спартак» в 22 года после двух лет службы в армии, где в футбол играть не удавалось, и выступлений клубы из низших лиг. Это впечатляет.

Егор Титов (Россия)

Титов тоже выступил в роли посредника между эпохами, и пусть ему не удалось достичь высот Черенкова и искупаться в таком же необъятном море народной любви, Егор — важнейший футболист в новейшей истории клуба. 442 матча, 106 забитых мячей и шесть чемпионств говорят о многом. Титов владел искусством паса на уровне, о котором все нынешние лучшие российские футболисты могут только мечтать.

Федор Черенков ( СССР /Россия)

Гений. Любимец публики. Футболист №1 в истории «Спартака». Федор Черенков символизирует народную любовь к народной команде, преодолевая физические недостатки, а позже и тяжелую болезнь, Черенков творил настоящее волшебство на футбольном поле. Федор сыграл 494 матча за «Спартак» (клубный рекорд), он поиграл под руководством Бескова и Романцева, выигрывал чемпионаты СССР и России, связав тем самым две эпохи в истории «красно-белых».

Альтернативные полузащитники: Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь, Квинси Промес.

Нападающие

Никита Симонян ( СССР /Россия)

Лучший бомбардир в истории «Спартака» жив и здравствует, ему 93 года, но после символических ударов по мячу перед матчами родной команды он еще делает пробежки с ускорением из центрального круга к бровке. Результат Симоняна — 160 голов, держится вот уже более 60-ти лет, а еще Никита Павлович делал «Золотые дубли» со «Спартаком» и в качестве игрока, и в роли тренера. Крепкого здоровья, Никита Павлович!

Сергей Родионов ( СССР /Россия)

Родионов имел реальные шансы побить рекорд Симоняна и стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака», но остановился на отметке 153 гола. Мощный и подвижный форвард, Родионов четко завершал атаки, организованные Гавриловым и Черенковым, бил с обеих ног и на втором этаже не терялся.

Альтернативные нападающие: Галимзян Хусаинов, Роман Павлюченко.

Главные тренеры

Константин Бесков ( СССР /Россия) и Олег Романцев ( СССР /Россия)

Трудно выбрать кого-то одного. Конечно, если считать титулы, то Олег Иванович значительно успешнее, но ведь идеи и победы Романцева стояли на фундаменте футбола Бескова. Константин Иванович принял «Спартак» в 1977-м, Олег Иванович сменил его в 1989-м и доработал до следующего тысячелетия. Эти четверть века под руководством Бескова и Романцева — лучшие годы в истории «Спартака».