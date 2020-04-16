Сезон чудес

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сегодня, 13:40

«Соккер.ру» продолжает сериал о противостоянии «Баварии» и «Боруссии». На очереди события 1974-75 годов.

Краткое содержание предыдущей серии. «Бавария» впервые в истории выиграла Кубок чемпионов. «Боруссия» после уходя Гюнтера Нетцера возродилась, не успев стать пеплом. Однако Серебряная салатница досталась мюнхенцам.

Богатые тоже плачут

А ещё в 1974 году в двух немецких странах — Западной Германии и Западном Берлине прошёл чемпионат мира. В котором приняла участие сборная Восточной Германии. Которая на первом групповом этапе нанесла историческое поражение западным соседям в их единственном матче. Но этот проигрыш скорее помог западным немцам. Они избежали встречи с блестящей командой Голландии до финала. А в решающем матче хозяева обыграли голландцев и овладели Кубком мира. «Соккер.ру» посвятил этому турниру несколько материалов. Остаётся лишь добавить, что золотые медали повесили на грудь семь футболистов «Баварии» — Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Ганс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер, Герд Мюллер, Ули Хёнесс и Юпп Капельманн, а также пятеро игроков «Боруссии» — Берти Фогтс, Райнер Бонхоф, Вольфганг Клефф, Юпп Хайнкес, Герберт Виммер. Плюс Гюнтер Нетцер, делегированный «Реалом». Больше половины команды.

Это была присказка. А теперь сказка. Не забыли, как игроки бедной «Боруссии» завидовали Нетцеру, а тот в свою очередь Беккенбауэру, получавшему в три раза больше «Длинного». Но финансовый вопрос испортил и самый богатый клуб Западной Германии. Ули Хёнесс и Пауль Брайтнер посчитали, что Беккенбауэр, Мюллер и Майер получают больше их. На сторону обделённых стал Удо Латтек, точнее его жена, которой казалось, что мужа в клубе недооценивают. Так возникла трещина. Но сначала Пауль Брайтнер стал одноклубником Нетцера, то есть уехал в «Реал».

Также ряды чемпионов пополнили Бернд Герсдорф, Вильгельм Гоффманн и Эдгар Шнайдер. После первого круга появился в составе ещё один швед — защитник «Эстера» Бьорн Андерссон. Был приобретён нападающий «Дуйсбурга» Клаус Вундер. Поставили на довольствие 19-летнего нападающего «Боруссии» из Липштадта Карла-Хайнца Румменигге, а также ещё нескольких юношей — защитников Рихарда Матаевски и Бернда Фёрстера, полузащитника Гюнтера Вайса и Франца Михельбергера. Из этой четвёрки только один вырос до уровня Манншафт, и то не в «Баварии».

Что в итоге получилось? В воротах Зепп Майер, на банке Хуго Робль. Справа в обороне Джонни Хансен, а слева Юпп Капельманн. Пара центральных защитников Франц Беккенбауэр и Ганс-Георг Шварценбек. На лавочке Гернот Рор, Зепп Вайсс, Бьорн Андерссон, Бернд Фёрстер, Рихард Матаевски. Тройка основных полузащитников Франц Рот, Райнер Цобель и вернувшийся в среднюю линию Бернд Дюрнбергер. Запасные Эрвин Хадевич и Юрген Вайсс. В атаке компанию Ули Хёнессу и Герду Мюллеру составил Клаус Вундер. Которых могли подменить Конни Торстенссон, Франц Михельбергер и Карл-Хайнц Румменигге.

С «Баварией» разобрались, заглянем к «Боруссии». Отработав семь лет, ушёл в «Алеманнию» Клаус-Дитер Зилофф. Повесил бутсы на пресловутый гвоздь Бернд Рупп. Хайнц Михалик пополнил ряды «Аугсбурга». Влились в коллектив защитник Франк Шефер и левый полузащитник Калле Дель’Хайе. Ворота, как всегда, защищал Вольфганг Кнауфф. За его игрой наблюдал Грегор Куастен. За правый фланг защиты отвечал один из героев чемпионата мира Райнер Бонхофф, на левом действовал Ганс Клинкхаммер. В центре Берти Фогтс и Ганс Юрген Витткамп. А также Ульрих Зюрау, Франц Шефер и Вальтер Познер. Ули Штилике вернулся в среднюю линию, где его партнёрами были Герберт Виммер, Кристиан Кулик или Дитмар Дайер. При необходимости игру могли усилить Лоренц Кёстнер или Хорст Кёппель, потерявший место в стартовом составе. Аллан Симонсен занял место оттянутого форварда, а впереди действовал дуэт Юпп Хайнкес и Хеннинг Йенсен. Резерв — Лоренц Хилькес и Калле Дель’Хайе. У руля команды по-прежнему находился Хённес Вайсвайлер.

«Бавария» — ненастоящая

И вот начался чемпионат 1974-75. «Боруссия» на «Бёкельсберге» взяла, да проиграла «Гамбургу» 1:3. Но «Бавария» превзошла конкурента в Оффенбахе, получив шесть безответных мячей от «Киккерса». Обладатель Кубка чемпионов был разорван в клочья середнячком. Но чемпион оправился от такого удара и выиграл три следующих встречи. Недолго горевала и «Боруссия». Сыграв вничью во Франкфурте, она принялась обыгрывать всех подряд на протяжении пяти туров. А мюнхенцы снова заболели. Проиграли «Вальдхофу» в гостях, потом уступили дома «Шальке». 73 матча подряд не знали баварцы неудач в Мюнхене и вот на тебе. А потом ещё в Брауншвейге команда Латтека угодила на ужин ко «львам». После семи туров «Боруссия» третья, а «Бавария» — двенадцатая.





Мюнхенцам, как клубному чемпиону Европы, было позволено начать европейскую кампанию с одной восьмой. «Жеребцы» же включились в поход за Кубком УЕФА с 1/32. Проиграв в Инсбруке местному «Ваккеру» 1:2, вице-чемпион Западной Германии разобрался с австрийцами дома 3:0. После чего трижды проиграл в чемпионате. В том числе и «Баварии» на «Бёкельберге». Это не могло пройти бесследно. Команда Вайсвайлера отступила на восьмое место, «Бавария» плелась десятой, а впереди неслась тройка — два «Айнтрахта» и «Гамбург».

Суперкубок Европы в семьдесят четвёртом году не разыгрывался, но «Бавария» и «Магдебург», обладатель Кубка кубков и победитель восточногерманской оберлиги, сошлись в одной восьмой финала Кубка чемпионов. В Мюнхене, уже на первой минуте Джонни Хансен сделал подарок гостям, отправив мяч в свои ворота. В середине первого тайма «Магдебург» вёл 2:0. Юргену Шпарвассеру понравилось огорчать Майера. Сначала на чемпионате мира, теперь в Кубке чемпионов. Но после перерыва Мюллер сделал дубль, а защитник чемпиона ГДР Детлеф Энге повторил «подвиг» Хансена — 3:2. Шпарвассер отличился и в ответной игре. Но Мюллер забил вдвое больше. «Бавария» не позволила состояться сенсации. У «Боруссии» не возникло сложностей с «Лионом» — 1:0 дома и 5:2 во Франции. Прекрасно смотрелся Аллан Симонсен. Благодаря маленькому датчанину у болельщиков сошла на нет тоска по Нетцеру.

«Бавария» видимо так выдохлась в битве с «Магдебургом», что погрузилась в невиданный доселе спад. В семи следующих турах одна победа, две ничьи и четыре проигрыша. Чемпион завершил первый круг на 14 месте. Даже такой мотиватор, как Латтек, не мог оживить угасающую команду. «Боруссия» же, напротив, успокоилась и приступила к ликвидации последствий спада. В 17 туре «жеребцы» обскакали «Герту» и выиграли первый круг. Не возникло затруднений и с попаданием в четвертьфинал Кубка УЕФА . Всё стало ясно ещё в первом тайме домашней игры с «Сарагосой» 4:0. После перерыва Хайнкес добавил пятый. В Испании «Боруссия» тоже доказала превосходство — 4:2.

От участия в розыгрыше Межконтинентального кубка «Бавария» отказалась. Европу представлял финалист Кубка чемпионов мадридский «Атлетико», который вышел победителем в двухраундовом противостоянии с аргентинским «Индепендьенте».

Наполеон вместо Латтека

Руководство «Баварии» было всё больше и больше недовольно работой Латтека. На рождественском банкете президент Вильгельм Нойдеккер любезно говорил с Беккенбауэром, но сделал вид, что не знаком с тренером. 2 января Удо Латтек был срочно вызван в президентский кабинет. Вышел он оттуда уже бывшим тренером. Полгода прошло после триумфа в Брюсселе. А ведь не считая Кубка чемпионов, Удо выиграл с «Баварией» три Серебряных салатницы и такую мелочь, как Кубок Германии. Говорят, что не последнюю роль сыграл кайзер Франц, чьи отношения с тренером испортились. Также мнение Беккенбауэра было учтено при выборе нового тренера. 49-летний Дитмар Крамер был хорошим приятелем Франца. Более того, свидетелем на свадьбе капитана баварцев.

Крамер, получивший за свой рост — метр шестьдесят один сантиметр прозвище Наполеон, сам не играл. Но считался хорошим теоретиком и психологом. Он входил в тренерский штаб Гельмута Шёна на позолоченном чемпионате мира 1966. Работал в Немецком футбольном союзе, тренировал сборные Египта и США , засветился в «Герте». Возможно, послужной список маловат для тренера суперклуба, а победитель Кубка чемпионов таким и являлся. Но Латтек приходил в Мюнхен с ещё более чистым профайлом.

Не всем баварцам пришлись по душе тренировки Крамера. Даже Герд Мюллер роптал. Да начал герр Дитмар так себе. В четырёх матчах одно очко. Вылет баварцам не грозил, ибо в бундеслиге имелись две совсем хилые команды — «Вуперталер» и западноберлинская «Теннис-Боруссия». Но четырнадцатая позиция не красила чемпиона и сильнейший клуб Европы. Гладбахская же «Боруссия», напротив, уверенно набирала очки и всё увереннее чувствовала себя во главе таблицы.

В Кубке Германии и те, и другие довольно быстро свернули свои походы. «Боруссию» выбил в 1/16 «Кёльн», а «Бавария» на следующей стадии не справилась с «Дуйсбургом». Как говорится, наверно не слишком и хотелось. Тем более, что в марте двум большим «Б» предстояли европейские баталии.

Щедрый урожай

В четвертьфинале Кубка чемпионов жребий свёл «Баварию» с нашим чемпионом — «Араратом». Первый матч проходил в Мюнхене. Ереванцы достойно сражались с обладателем Кубка чемпионов и продержались до 78 минуты. Пока два шведа Андерссон и Торстенссон не вывели Ули Хёнесса к воротам Алёши Абрамяна. А в конце матча единственную ошибку допустил уже Абрамян, вышедший далеко из ворот. Торстенссон забил второй мяч, который решил исход двухраундового противостояния. На «Раздане» Аркадий Андриасян на 34 минуте поразил ворота Майера. Но до второго гола дело не дошло. «Арарат» был вынужден сойти с дистанции. «Боруссия» также прошла в полуфинал, дважды обыграв чехословацкий «Баник» 1:0 и 3:1.

В бундеслиге «Боруссия» пыталась оторваться от «Герты», но «пожилая фрау» была настойчива и шла по пятам. И когда у «старушки» сбилось дыхание, вызов бросили «орлы» из Франкфурта. Постепенно стала показывать что-то сносное и «Бавария». Мюнхенцы продолжали торчать ниже ватерлинии, но уже не проигрывали всем кому не лень. И «жеребцам» не проиграли. Мюллер на последней минуте реализовал 11-метровый и подвёл итог 1:1.

Пришла пора полуфиналов. «Бавария» преодолела сопротивление «Сент-Этьена» — 0:0 и 2:0. Наградой стал выход в финал. «Боруссия» выясняла отношения с «Кёльном». Почти всё решилось в первой игре, прошедшей на кёльнской арене «Радштадион». Аллан Симонсен дважды огорчил Харальда Шумахера, Дитмар Даннер — единожды. Как итог 1:3. Даннер забил единственный мяч на «Бёкельсберге» и оформил выход «жеребцов» в финал Кубка УЕФА . Вторым финалистом стал «Твенте». Двумя годами ранее соперники пересекались в полуфинале. Теперь у голландцев был шанс взять реванш.

И первая встреча обнадёжила «Твенте». В Мёнхенгладбахе команды разошлись с миром — 0:0. В промежутке между финалами «Боруссии» удалось оторваться от «Герты» на четыре очка и вплотную приблизилась к чемпионству.

В хорошем настроении «Боруссия» отправилась в Энсхеде, где преподала «Твенте» урок футбола. Немецкий вратарь хозяев Фолькер Гросс вытащил из ворот пять мячей — два от Симонсена и три от Хайнкеса. Один мяч голландцы всё же затолкали, но счёт 5:1 был иллюстрацией перевеса команды Удо Латтека. Теперь у «Боруссии» тоже был свой еврокубок.

А потом «Бавария» поехала в Париж защищать свои полномочия владельца Кубка чемпионов в борьбе с английским «Лидсом». Перед игрой футболисты узнали, что руководство планирует убрать Крамера. Велись переговоры с Максом Меркелем, сильным тренером и самодуром, каких свет не видывал. Такая перспектива не могла обрадовать футболистов, и они вышли биться не только за Кубок, но и за тренера.

Уже на третьей минуте левый крайний «павлинов» Терри Йорат грубо подкатился под Андерссона, и Бьорна пришлось в срочном порядке заменить на Зеппа Вайсса. Ещё до перерыва Дитмар Крамер вынужден был сделать вторую замену. После подката Фрэнка Грэя не смог продолжить игру Ули Хёнесс.

Преимущество было на стороне «Лидса», но Зепп Майер был в этот майский вечер бесподобен. Как он взял удар Билли Бремнера с пяти метров, — не знает и сам «Кот из Анцига». Но вскоре Бремнер всё же пробил баварского вратаря. Однако судья, французский армянин Мишель Китабджян отменил взятие ворот, заметив офсайд у Питера Лоримера. Англичане долго спорили, и пререкание с арбитром пошло им во вред. Был потерян темп.

«Бавария» же, наоборот, воспользовалась паузой. Вскоре после возобновления игры мюнхенцы провели контратаку, которую завершил «Бык» — самый опытный игрок команды Франц Рот. Прошло десять минут, и Герд Мюллер замкнул прострел Юппа Капельманна. Отыграть два года за 9 минут «Лидс» был не в состоянии. «Бавария» оставила Кубок чемпионов у себя.



