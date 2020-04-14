Феномен с зубами наружу. Все обожают Роналдо!

1586867138

сегодня, 15:25

«Соккер.ру» — об одном из самых любимых футболистов Поколения Пепси.

Зубастика Роналдо называли своим кумиром Месси, Ибрагимович, Роналдиньо и многие другие. Невероятное сочетание темпа, мощи и филигранной техники, позволявшей разбираться с противниками буквально на носовом платке, сделали бразильца Феноменом и одним из самых пугающих страйкеров за всю историю футбола. Свое прозвище Феномен он получил абсолютно заслуженно, ведь Роналдо действительно стал Явлением в мировом футболе.

Бразилец дважды побеждал на чемпионате мира, причем впервые — в 17 лет, а повторно восемь лет спустя, вернувшись в футбол после тяжелейшей травмы колена, отнявшей у него почти два года карьеры. На ЧМ -2002 Роналдо, относительно включения которого в делегацию сборной Бразилии до последнего были сомнения, стал главной звездой турнира, забив 8 голов, в том числе два в финале в ворота блестящего Оливера Кана.

Роналдо выиграл два «Золотых мяча», в своей карьере он поиграл в величайших клубах мира, причем оказывался по разные стороны в великих противостояниях — выступал за «Барселону» и «Реал», за «Интер» и «Милан». В XXI веке имя Роналдо узурпировано его тезкой из Португалии Роналду (латиницей написание одинаковое — Ronaldo), в результате, говоря о Феномене, приходится уточнять — бразильский Роналдо, но мы-то помним, что он был первым и уникальным.

Правда, Феноменов тоже было два: один играл в футбол до травмы колена, разделившей карьеру Роналдо на две части, второй появился после двух лет лечения, попыток вернуться в большую игру и сомнений, что это возможно. Травмы лишили Зубастика возможности взять штурмом вершину футбольного величия, однако достижения бразильца все равно впечатляют: 352 гола в 518 матчах на клубном уровне и 62 гола в 98 встречах за сборную Бразилии.

Но величие Роналдо еще и в том, что он вдохновил целое поколение футболистов на великие подвиги. Ниже — признания некоторых игроков, которые ориентировались на Роналдо и сами стали великими.

Зинедин Зидан

Зизу на протяжении четырех лет играл с Роналдо в «Реале», а до этого регулярно встречался с ним на футбольном поле как соперник — и в Серии A, где Зидан играл за «Ювентус», а Роналдо — за «Интер», и в международных матчах сборных Франции и Бразилии, в том числе в финале ЧМ -1998. Зидан не скупится на комплименты:

Могу сказать без раздумий: Роналдо — лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Он так легко обращался с мячом, который следовал за ним всюду, будто привязанный на ниточке. Я всегда этим восхищался. Когда мы тренировались вместе в «Реале», каждый день я видел в его исполнении что-то новое, что-то другое, что-то прекрасное. В этом вся разница между очень хорошим игроком и исключительным, каким был Роналдо. Он номер один.

Роналдиньо

Роналдиньо на четыре года младше Роналдо, и он тоже вырос в великого игрока, но это не мешает Ронни восхищаться товарищем по чемпионской сборной Бразилии образца 2002 года:

Роналдо всегда был примером для молодых футболистов, которые видели, как он преодолевает трудности. Мне очень повезло провести рядом с ним — моим кумиром, много лет и сыграть вместе много матчей. Могу сказать, что мы прекрасно провели время. Роналдо всегда был моим футбольным идолом и всегда будет моим другом.

Кака:

Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Это Роналдо, Эль Феномено. Я видел, как он делал вещи, которые никто другой никогда не сможет повторить.

Алессандро Неста

В зрелом возрасте итальянский защитник поиграл с Роналдо в «Милане», а до этого бразилец не раз кошмарил Алессандро в матчах Серии A. А еще был финал Кубка УЕФА сезона-1997/98 «Интер» — «Лацио», в котором Неста безуспешно пытался сдержать Роналдо. Один из сильнейших защитников своего поколения не очень любит вспоминать тот вечер в Париже:

Худший опыт, который у меня был за всю карьеру — это играть против Роналдо, когда мы встретились с «Интером» в финале Кубка УЕФА . Я много раз в разном возрасте пересматривал ту игру, стараясь понять, что я сделал не так, где мог сыграть лучше. И я не нахожу таких моментов. Мы проиграли 0:3, но теперь я не думаю, что в этом была моя вина. Роналдо неудержим, он действовал так быстро, что все остальные выглядят так, как будто они стоят на месте. Это заметно даже по прошествии лет на видео. Невероятный игрок.

Златан Ибрагимович

Многие звезды футбола, чьё детство и юность пришлись на конец XX – начало XXI века рассказывают, что стены их комнат были оклеены плакатами с Роналдо. Даже Златан признался:

Для меня Роналдо — величайший. Он был так же хорош, как Пеле, Марадона или любой другой, кого называют лучшим в истории. А лично для меня — на первом месте. Нет никого похожего на него. Никто не повлиял на футбол и игроков моего поколения больше, чем Роналдо. У меня вся комната была обклеена плакатами с ним. Он был тем, кем хотел стать я: парнем, который менял ситуацию на поле. Я много изучал его игру, пытался понять движения и верю, что это это помогло мне стать отличным игроком.

​ Лионель Месси:

Это может показаться странным, ведь я аргентинец, а он бразилец, но именно Роналдо был моим героем. Он лучший нападающий, которого я когда-либо видел. Он был удивительно быстр, с филигранной техникой и убийственной точности ударами.

Фабио Капелло

Итальянец работал со многими великими игроками, но на первое место он ставит Роналдо:

Феномен. Величайший игрок, которого я тренировал.

Жозе Моуриньо:

После Марадоны лучшим игроком был Роналдо. Я считаю, что это сильнейший футболист за последние 30 лет.