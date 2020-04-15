В воротах «Зенита». Без вины виноватый

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сегодня, 11:13

Продолжаем наш рассказ. На очереди Владимир Олейник и Вадим Дегтярь, игравшие за ленинградцев во второй половине семидесятых.

Так уж получилось, что «Зенит» невольно если не сломал, то подрезал карьеру одного из самых талантливых вратарей семидесятых Владимира Олейника. Голкипер молодежной, а затем и олимпийской сборной СССР , кандидат в первую сборную страны мог стать звездой нашего футбола, избери он в качестве продолжения карьеры не скромный в ту пору «Зенит», а другой клуб. Ведь Владимира Васильевича звали и киевское «Динамо», и крепкий в те годы ЦСКА . Но он обещал «Зениту». Правда, путь из Орджоникидзе в Ленинград оказался долгим – более года. Зато ушел из «Зенита» Олейник быстро, явно не доиграв.

А теперь обо всём по порядку. Восемнадцатилетним юношей Владимир Олейник попал в заявку «Спартака» из Орджоникидзе, игравшего во второй группе союзного чемпионата (аналог первой лиги). По итогам сезона-69 клуб из Северной Осетии добился права играть среди сильнейших. Основным вратарём «Спартака» был опытный Борис Конфедерат, вторым считался Умар Джиоев, а юный Олейник числился третьим.

Но начался чемпионат 1970 года. Дебютанты очень тяжело стартовали. В семи турах одно очко при разнице мячей 4:16. И вот в игре восьмого тура против ЦСКА , проходившей на столичном стадионе «Динамо», в воротах «Спартака» дебютировал Олейник, которому совсем недавно исполнилось двадцать лет. Владимир в перерыве заменил Конфедерата. Армейцы на тот момент выигрывали 1:0. ЦСКА , будущий чемпион страны, постарался развить успех, но все атаки армейцев разбивались об уверенную игру вратаря гостей. Олейник поразил московскую публику смелыми бросками в ноги форвардам, отбивал удары в упор, вытаскивал мячи, летевшие в углы. Так ЦСКА ему и не забил. А «Спартак» смог уйти от поражения в конце встречи. Игру молодого вратаря высоко оценили специалисты. Надо же, такой талант скрывали у себя спартаковцы.

Через несколько туров Владимир обосновался в воротах «Спартака», потеснив и Конфедерата, и Джиоева. Владикавказцы (город тогда назывался Орджоникидзе, но производное для его жителей получается довольно громоздким, поэтому простите за эту допущенную условность) в классе А не удержались. Заняли последнее место. Но их вратарь стал одним из открытий чемпионата-70. Владимир занял место в воротах молодёжной сборной СССР , получил приглашение в олимпийскую сборную страны. Вот только вратарю из первой лиги в сборную попасть было сложно. На мюнхенскую Олимпиаду Олейника не взяли, хотя оба матча в воротах олимпийской сборной Владимир Васильевич отыграл хорошо.

У «Спартака» из Орджоникидзе не получилось вернуться в элиту ни в 1971 году, ни в 1972-м. К тому же подходил срок службы в армии. Предложений у Владимира было немало. Хорошо знакомый по молодежной сборной Валентин Николаев звал в ЦСКА . Юрий Пшеничников уехал в Ташкент, Леонид Шмуц никак не мог оправиться после психологической драмы с нелепым голом. а Владимир Астаповский только доказывал свое право быть первым номером армейцев. Активны были киевские динамовцы, видевшие в Олейнике преемника Евгения Рудакова. Наконец, ростовский СКА , призывавший в свои ряды игроков из региона, входившего в Северо-Кавказский военный округ. Но Олейник дал согласие на переход в ленинградский «Зенит».

Вместо «Зенита» Владимир Васильевич угодил в обычную строевую часть в Печенге. Про большой футбол вратарю пришлось забыть на год. Демобилизовавшись, Олейник отправился в «Зенит», где его уже ждали.

Ленинградцы любили своего вратаря. Было за что. Олейник играл надёжно и красиво. Был в нем некий темперамент, некая бесовщинка, присущая южным вратарям. Конечно, было и желание сыграть эффектнее, ведь того требовала обстановка, но стоит ли за это осуждать. Тем более, если положить на две условные чаши весов матчи, выигранные благодаря Олейнику и встречи, проигранные из-за его ошибок, то первая заметно перевесит.

Конечно, перерыв в карьере не мог не сказаться. Олейник выпал из поля зрения тренеров сборной. В молодёжную он не проходил по возрасту, а в первой и олимпийской были другие голкиперы. Возможно, окажись Владимир не в «Зените», а в более сильном на тот момент клубе, все могло и измениться. Но Владимир Васильевич трудился на совесть в скромной на тот момент команде. Тем обиднее оказалась история, поставившая точку в отношениях клуба и вратаря.

Июль 1978 года. «Зенит» принимает на стадионе имени Кирова «Арарат». Ленинградцы в серединке, ереванцы идут предпоследними и очки им нужны позарез. Гости владеют преимуществом. На 12-й минуте ошибся защитник «Зенита» Геннадий Игнатович, и Бабкен Меликян вышел один на один с Олейником. Вратарь отбил удар и выпустил мяч из рук. Повторный удар Меликяна был уже точен.

Впереди оставался еще вагон времени. «Арарат» мог забить ещё – Олейник не позволил. У «Зенита» выгоднейшие моменты упустили зенитовцы Александр Дамин и особенно Сергей Кузнецов, не реализовавший пенальти. Но под подозрение в сдаче игры попал вратарь. При том, что пропусти Олейник первый удар Меликяна, вопросов бы к нему не возникло. В раздевалке Юрий Андреевич Морозов заявил, что кто-то из игроков сдал игру. Крайним оказался вратарь. «Я сам себя в это положение поставил. В раздевалке при всех громко потребовал у Морозова: „Скажите сейчас, при всех, кто продал игру!“ Прямо со стадиона Морозов отправил команду на базу в Удельную, а я не поехал. Просто на нервах, обиделся. Конфликт с тренером, прогул, нарушение дисциплины... Мы же все на заводе ЛОМО числились. Вот меня с завода и уволили за нарушение трудовой дисциплины, а это — дисквалификация по тем временам „железобетонная“. Вот я год и схлопотал».

Вот так из-за одной ошибки, из-за нелепого подозрения «Зенит» указал на дверь тому, кто добросовестно служил ленинградской команде на протяжении пяти сезонов. Ленинградская пресса и вовсе жестко прошлась по Владимиру Васильевичу. «За неблаговидное поведение, противопоставление себя коллективу из „Зенита“ отчислен и дисквалифицирован бывший вратарь В. Олейник. Что ж, сорную траву нужно вовремя убрать. Это пойдет на пользу команде», — «Вечерний Ленинград». Или еще хлеще – в «Ленинградской правде». «Несколько лет назад в „Зените“ появился способный молодой вратарь Владимир Олейник. Тренируясь под руководством опытных специалистов, спортсмен в короткий срок повысил класс игры и, казалось, в самом недалеком будущем станет высококлассным стражем ворот, претендующим на место в сборной страны.

Увы, все получилось иначе. Характер вратаря оказался с „гнильцой“. И буквально с каждым удачно проведенным матчем (а они в последнее время встречались все реже и реже) у Олейника прогрессировала „звездная болезнь“. И, как это обычно бывает, прямо пропорционально растущему самомнению уменьшалась требовательность к себе. Отсюда — все более частые срывы. Вряд ли стоит перечислять промахи, допущенные Олейником только в нынешнем сезоне и стоившие „Зениту“ нескольких очков.

Разумеется, никто не стал бы упрекать стража ворот в пропущенных голах, будь они даже результатом его оплошности или неосмотрительности. Но и тренеры, и товарищи по команде с каждым неудачно проведенным матчем все более убеждались: основная причина срывов их голкипера — во все растущем его пренебрежении к судьбе клуба. Чаша терпения переполнилась после очередной выходки Олейника: он самовольно покинул тренировку 4 августа. Состоялось собрание команды. Решение футболистов было единодушным: за противопоставление себя коллективу, неэтичное отношение к товарищам по команде и тренерам, нарушение спортивного распорядка клуба, выразившееся в неявке на предыгровой сбор, отчислить Олейника из команды и дисквалифицировать. Апелляционное жюри поддержало решение коллектива зенитовцев и обратилось в Спорткомитет СССР с ходатайством снять с Олейника звание мастера спорта. Таков печальный финиш этого вратаря».

Из Олейника сделали какого-то монстра, однако его вина в якобы имевшей место сдаче игры доказана не была. Что касается вот этого пассажа «Вряд ли стоит перечислять промахи, допущенные Олейником только в нынешнем сезоне и стоившие „Зениту“ нескольких очков», то я не поленился и решил посчитать, а сколько же раз ошибся Владимир Васильевич в том злополучном сезоне. С «Араратом» на выезде Олейник был лучшим в составе ленинградцев. Уверенная игра голкипера позволила ленинградцам победить в Баку. В третьем туре «Зенит» обыграл «Пахтакор» 5:4. Олейник пропустил четыре мяча. Но ни в одной газете не сказано об его ошибке. В четвёртом туре поражение от «Торпедо». Выдержка из отчёта «Советского спорта» – «Быть бы, наверное, Олейнику героем этого матча, если бы не допущенная им вдруг необъяснимая оплошность — прозевал удар Юрина, нанесенный издали. А потом — разнервничался, вновь ошибся, позволив Храбростину с близкого расстояния поразить цель». Две есть, идём дальше. В победной игре с ЦСКА «Зенит» пропустил единственный мяч с пенальти. В Киеве ленинградцы уступили 0:1, и если бы не вратарь, счет мог бы быть и крупнее. Домашняя ничья с московским «Динамо» (1:1) – Владимира не в чем упрекнуть. С «Локомотивом» в Москве – 0:0. «Зенит» упустил победу в домашней встрече с «Зарей» из-за ошибки защитников. Далее 0:0 с «Черноморцем». В Тбилиси уступили 1:3. Из трёх мячей ко вратарским можно с натяжкой отнести гол Коридзе, забитый дальним ударом. Со «Спартаком» Олейник запоздал с броском, чем воспользовался Сергей Шавло, открывший счет. Но итог встречи 3:1 в пользу «Зенита». С «Днепром» пропустил со штрафного, не среагировав на удар Ковалёва с 25 метров (ничья 2:2). У «Кайрата» выиграли 2:1, вратарь «Зенита» не виноват. Армейцам в Москве проиграли 1:2. Ни о каких ошибках Олейника не сообщается. У киевлян дома выиграли 1:0, Олейник – один из героев встречи. И, наконец, тот самый матч с «Араратом». Итого четыре явных ошибки и две с натяжкой. А теперь возьмите и проанализируйте игру любого вратаря Премьер-Лиги. Сколько получится? Вот то-то и оно. Олейник ошибался не чаще, чем большинство его коллег. Кроме того, в шестнадцати матчах Владимир пропустил двадцать мячей. Три его сменщика в четырнадцати – 25. В играх с Олейником «Зенит» набрал 16 очков, в остальных встречах – 10. Поэтому претензии к вратарю, мягко говоря, необоснованные.

С Юрием Андреевичем Морозовым Владимир Васильевич потом помирился. Встретились, поговорили, признали, что оба были не правы, дав волю чувствам. С одноклубниками он и вовсе не ругался. А карьеру Олейника отчисление из «Зенита» с последовавшей дисквалификацией изрядно испортили. В высшей лиге он больше не играл. Вернулся в Орджоникидзе, играл за слабый в ту пору «Спартак», с которым и выбыл из первой лиги. А во второй лиге действовал ценз на возрастных футболистов, и Олейнику пришлось завершить выступления в 31 год. Владимир Васильевич устроился на работу в СДЮШОР «Спартак». Проделал путь от тренера до директора заведения, подарившего нашему футболу десятки прекрасных мастеров. В числе учеников Владимира Васильевича — Вениамин Мандрыкин, Дмитрий Хомич, Сослан Джанаев, Дмитрий Гиголаев.

А теперь о напарнике Владимира Олейника. Воспитанник «Зенита» Вадим Дегтярь был зачислен в команду во втором круге чемпионата-74, когда Олейник получил травму. В запасе посидеть не удалось, но за дублеров 18-летний голкипер поиграть успел. В 1975 году Дегтярь оставался третьим после Олейника и Волошина голкипером «Зенита». Дебютировал Вадим в весеннем первенстве 1976 года. «Зенит» вел в счете, но уступил 1:2. Победный мяч был забит Геннадием Платоновым ударом с 38 метров. Мяч по пути задел зенитовского защитника Юрия Белова и изменил направление. Без шансов для Дегтяря.

Осенний чемпионат Олейник отыграл без замен, в 1977 году, Вадиму Тарасовичу дали возможность сыграть в заключительном туре против «Шахтёра». Противостояние опытнейшего Юрия Дегтерёва и молодого Вадима Дегтяря завершилось со счетом 3:2 в пользу горняка.

Шанс заиграть в «Зените» Вадим получил в семьдесят восьмом. Еще до опалы Владимира Олейника он сыграл две встречи – с «Шахтёром» и «Кайратом». Пропустил по одному мячу в каждой, но ошибок не допустил. Может быть, эти игры ввели в заблуждение руководство «Зенита», столь легко указавшего на дверь Олейнику в разгар сезона. Способный голкипер Вадим Дегтярь оказался не готов к роли основного.

Со «Спартаком» в Москве и с «Нефтчи» на «Кировском» Вадим отыграл хорошо. Но уже в Ворошиловграде в воротах Дегтяря побывали четыре безответных мяча. Особой вины вратаря в них не было, но крупное поражение негативно сказалось на молодом вратаре. В Алма-Ате Вадим ошибся при постановки стенки, да и потом заметно волновался. «Зенит» проиграл 2:3, хотя за 16 минут до финального свистка вёл 2:1..В игре с «Локомотивом» (3:1) уверенность вернулась к Дегтярю, но стоило «Зениту» покинуть Ленинград, как в воротах клуба побывали три безответных мяча, уже от «Пахтакора».

Вадим играл хорошо, но до первого гола в свои ворота. Как, например, в выездной встрече с динамовцами Москвы, проигранной 1:3. Юрий Морозов бросил в бой ещё одного молодого вратаря – Андрея Борзова, но тот грубо ошибся в игре с «Торпедо», ставшей для него первой и последней в высшей лиге. 18-летний Олег Кузнецов продержался в двух матчах – с «Днепром» в гостях (2:2) и тбилисским «Динамо» дома (1:0), но в третьем – с «Шахтёром» в Ленинграде пропустил до перерыва два не самых сложных мяча, и был заменен на Дегтяря – в итоге 0:3. А в Одессе проиграли с тем же счетом, но уже с Дегтярем.

После этого сезона «Зенит» расстался с Дегтярем. Вадим Тарасович провел два сезона в ленинградском «Динамо», потом уехал в Ставрополь, где не смог заиграть в местном «Динамо». Не получилось в «Динамо», хорошо сложилось в «Спартаке». Тамбовском, в котором провел четыре сезона во второй лиге. В восемьдесят восьмом Вадим Тарасович закончил выступления, но через четыре года вернулся в большой футбол и провёл год в клубе уже российской второй лиги «Галакс». Увы, век этого питерского коллектива был недолог. «Галакс» существовал лишь год.