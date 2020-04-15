Кубок чемпионов едет в Мюнхен

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» продолжает рассказ о противостоянии «Баварии» и «Боруссии». На очереди сезон-1973/74.

Краткое содержание предыдущей серии. «Бавария» довольно легко подтвердила свои чемпионские полномочия, но в Кубке чемпионов была бита «Аяксом». «Боруссия» финишировала пятой, проиграла «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА , но взяла Кубок Германии в тяжелейшем противостоянии с «Кёльном». Победный гол на счету Гюнтера Нетцера, перешедшего после этой встречи в «Реал».

Незаменимых нет

Поэтому рассказ о летних переменах позвольте начать с «Боруссии». У руля по-прежнему оставался Хённес Вайсвайлер, выбрасывавший в мусорную корзину все выгодные предложения. Нетцер оказался не единственной потерей. «Жеребцы» не досчитались Хайнца Виттманна, Хартвига Блайдика — оба закончили выступления, Шмуля Розенталя, Роберта Фарига и не сыгравшего ни секунды в воротах Берта Шраге. Зато вернулся из «Штутгарта» Хорст Кёппель, влились в состав воспитанник «Баварии» полузащитник Лоренц-Гюнтер Костнер и собственный кадр, защитник Вальтер Познер. Ворота снова защищал Вольфганг Кнафф, его готов был подменить Грегор Куастен. Райнер Бонхофф уже освоил профессию правого защитника. Слева снова играл Клаус-Дитер Зилофф. Берти Фогтс исполнял обязанности свободного центрального защитника. Правда, в начале сезона «Терьер» лечился, поэтому в центр обороны был командирован молодой опорный полузащитник Ули Штилике. Когда Фогтс выздоровел, Ули передвинулся чуть-чуть вперёд. Запасные Хайнц Михалик, Ганс-Юрген Витткамп, Вальтер Познер и Ульрих Сирау. В центре поля Хорст Кёппель быстро нашёл общий язык с Дитмаром Даннером, а с Гербертом Виммером они и так понимали друг друга с полуслова. Резервисты Кристиан Кулик, Ганс Клинкмайер, Лоренц-Гюнтер Кёстнер и Лоренц Хилькес. На месте Нетцера снова действовал Бернд Рупп, а Юпп Хайнкес и Хеннинг Йенсен были выдвинуты вперёд. Соотечественник Йенсена Аллан Симонсен обычно выходил на замены.

А теперь перенесёмся в Мюнхен, где по-прежнему трудился Удо Латтек. Ряды чемпионов покинули Франц Краутхаузен, его приняли в «Шальке», Вольфганг Зюнгольц, Гюнтер Рибарчик и два резервных вратаря — Маттиас Зайферт и Здатко Шкорич. Были куплены два полузащитника — Юпп Капельманн у «Кёльна» и Бернд Гернсдорф («Айнтрахт» Брауншвейг). Ещё одного игрока средней линии Эрвина Хадевича перевели из резерва вместе с защитником Гернотом Рором. Уже по ходу сезона приехал нападающий сборной Швеции Конни Торстенссон из «Отвидаберга». Ворота как всегда защищал лучший голкипер Западной Германии Зепп Майер. За роль запасного спорили два юноши — Хуго Робль и Вальтер Модик. Справа Джони Хансен, а слева Юпп Капельманн. Пауль Брайтнер был передвинут в среднюю линию. Задний центральный защитник Франц Беккенбауэр, передний Ганс-Георг Шварценбек. В резерве Гернот Рор и Герберт Циммерманн. В средней линии рядом с Францем Рором и Райнером Цобелем всеё чаще играл Пауль Брайтнер. На замены выходили Бернд Гернсдорф, Эрвин Хадевич и Вигго Йенсен. Ули Хёнесс оставался связующим звеном между средней линией и атакой, где партнёром Герда Мюллера чаще всего был Бернд Дюрнбергер. На подхвате Конни Торстенссон, Вильгельм Гоффманн и Эдгар Шнайдер.

«Бавария» уже вжилась в роль флагмана западногерманского футбола. Но этого мюнхенцам казалось мало. Хотелось покорить главную европейскую вершину. «Боруссию», несмотря на победу в Кубке, некоторые обозреватели поспешили вычеркнуть из числа претендентов на Серебряную салатницу. Если они с Нетцером оказались пятыми, то что «жеребцы» будут делать без своей главной звезды?

И снова здравствуйте

Но «Боруссия» взяла мощный старт — три победы со счётом 13:5, из них две на выезде. Правда, соперники были неказисты — кёльнская «Фортуна», «Рот-Вайсс» (Эссен), «Вупперталер». С первым же серьёзным соперником («Гертой») был заключён мир — 1:1. Но потом был разгромлен «Шальке» 6:0, в Бремене покорился «Вердер», успешно завершилась «перестрелка» с «Ганновером» 4:3. Так «Боруссия» вышла на первое место.

А что «Бавария»? Тоже выиграли три первых встречи — у двух «Фортун» и «Рот Вайсса». Потом чемпион унёс ноги в Западном Берлине, отыгравшись после 0:2. А через две недели «Шальке» и «Бавария» выдали феерическую ничью 5:5, причём после первого тайма мюнхенцы «горели» 2:5. Пришлось спасаться и в домашней игре с «Вердером». Бросилась в глаза «повышенная пропускная способность» баварской обороны. Да Майер был не столь надёжен. Не стоит удивляться, что после семи туров мюнхенцы очутились только вторыми, отпустив «жеребцов» на два очка. Но главная примета — возрождение спора двух клубов в первенстве страны. Никуда не делось противостояние. Просто взяло двухгодичную паузу.

В еврокубках оба клуба взяли удачный старт. «Бавария» в Кубке чемпионов не без труда, только в серии пенальти (после 3:1 и 1:3) прошла шведский «Отвидаберг». Во втором матче Конни Торстенссон забил два мяча в ворота Майера, потом реализовал свою попытку в серии, за что и был приглашён в Мюнхен. «Боруссия» в Кубке кубков разбила в щепки исландский «Вестманнайер» 7:0 и 9:1.

Вернёмся к чемпионату Западной Германии. В восьмом туре лидеры дружно оступились — «Боруссия» во Франкфурте, «Бавария» — в Ганновере. Потом соперники не досчитались очков в домашних матчах — ничьи с «Кёльном» и с «Айнтрахтом» (Франфурт) соответственно. «Жеребцы» выиграли у «зебр» в Дуйсбурге, а мюнхенцы проиграли «козлам» в «Кёльне» 3:4, отступив на четвёртое место. У себя в Мёнхенгладбахе подопечные Вайсваййлера упустили победу над «красными чертями» — Герберт Лаумен передал привет бывшим партнёрам на предпоследней минуте. «Бавария» дома расплатилась с «Дуйсбургом» за многочисленные унижения — 4:2, вернулась на третье место. Между двумя «Б» разместился «Айнтрахт» (Франкфурт).

«Штутгарт» уничтожил «Боруссию» 6:1. Так жёстко с «жеребцами» давно никто не поступал. Но и «Бавария» хороша. Чемпион выигрывал у «Кайзерслаутерна» 4:1 после дублей Герсдорфа (это его первый и последний голы за мюнхенцев) и Мюллера, но потом развалился и пропустил ещё шесть — 4:7. Вратари сборной пропустили 13 мячей на двоих.

В одной восьмой финала Кубка чемпионов сошлись сильнейшие клубы двух Германии — «Бавария» и дрезденское «Динамо». Латтек был на грани провала. Восточногерманский клуб дал бой в обеих встречах. В Мюнхене хозяева с трудом победили 4:3, а в Дрездене динамовцы отыграли два гола Хёнесса, забили третий, но Мюллер счёт сравнял и вытащил баварцев в четвертьфинал.

«Боруссия» на «Бёкельсберге» отгрузила три гола в ворота «Рейнджерс» — два Хайнкес и один Рупп. На «Айброксе» шотландцы вели 3:1, помчались забивать четвёртый (нужно было пять), но все их помыслы перечеркнул гол Йенсена. Обладатель Кубка Германии тоже проложил мост в европейскую весну.

Но в Бундеслиге «Боруссия», уступив в гостях «Гамбургу», утратила лидерство. На вершину взлетели «орлы» из Франкфурта. Но до конца первого круга «Айнтрахту» не удалось сохранить единоличное лидерство. Пришлось делить первое место с «Баварией», у которой разница мячей была лучше — +14 против +8. «Боруссия» делила третье-четвёртое место с «Фортуной» из Дюссельдорфа, отставая от пары лидеров на два очка. К тому же «жеребцы» завершили выступления в Кубке, уступив дорогу «Гамбургу». В очной встрече двух титанов, пришедшейся на 17-й тур, мюнхенцы были сильней гладбахцев 4:3.

«Бавария» начала второй круг проигрышем в Дюссельдорфе 2:4 и пристроилась в компанию к обидчику и «Боруссии», набравшим по 23 очка. «Айнтрахт» снова в гордом одиночестве. Верховенство «орлов» продлилось ещё две недели. А потом баварцы вырвались на первое место, а на вторую ступень поднялась «Боруссия». Так они и добрались до марта. С трёхочковым преимуществом чемпиона.

«Бавария» в первом четвертьфинале Кубка чемпионов разгромила болгарский ЦСКА 4:1 в Мюнхене. Пригодился Торстенссон, сделавший дубль. Ответная встреча в Софии выдалась нервной и непростой. Гости не без труда сохранили удобный для себя результат — 1:2. Пропуск в полуфинал был открыт. «Боруссия» тоже легко взяла четвертьфинальный барьер в Кубке Кубков в виде североирландского «Гленторана» — 2:0 в Белфасте, 5:0 в Мёнхенгладбахе.

Подножка от «Фортуны»

В чемпионате «Бавария» по-прежнему шла впереди, «Боруссия» пыталась догнать или хотя бы сократить дистанцию в каких-то два очка. Баварцы даже покорили страшный для себя город Дуйсбург с результатом 4:0. «Айнтрахт» и «Фортуна» уже не вмешивались в борьбу за чемпионство и вели спор за условную бронзу.

«Баварии» снова попался клуб из соцлагеря. На этот раз чемпион Венгрии «Уйпешт-Дожа». В Будапеште 1:1. Снова пригодился Торстенссон, сравнявший счёт. Швед забил и первый мяч в мюнхенском матче. Ему помог защитник гостей Йозеф Хорват, поразивший свои ворота. Подвёл итог Герд Мюллер. 3:0 и «Бавария» в финале. Впрочем, в домашнем Кубке пришлось уступить дорогу в финал «Айнтрахту».

А вот «Боруссия» до европейского финала не добралась. Путь преградил «Милан». Выиграв на «Сан-Сиро», итальянцы отскочили в Мёнхенгладбахе, проиграв лишь 0:1. Кубок в итоге всё равно достался немецкой команде. Правда, представителю Восточной Германии «Магдебургу», об исторической победе которого «Соккер.ру» не так давно рассказывал.

«Боруссия» предприняла попытку догнать «Баварию». Отрыв сократился до минимума, в любом из оставшихся четырёх турах соперники могли поменяться местами. Status quo сохранился и после 32-го тура. Всё могло решиться в последнем туре, где у соперников была запланирована встреча в Мёнхенгладбахе. Но всё случилось раньше. Герд Мюллер забил всего один мяч в ворота «Киккерса», но этот гол стал золотым. Ибо «Боруссия» проиграла в Дюссельдорфе. Три очка отрыва — «Бавария» в третий раз подряд стала чемпионом. «Боруссия» потом вколотила в ворота Майера пять штук, да что толку. Она только вторая. Хотя после пятого места и продажи Нетцера это был прекрасный результат. Юп Хайнкес разделил лавры лучшего бомбардира с Гердом Мюллером. Два великих нападающих забили по три мяча.

Роковые перчатки Рейны

«Бавария» же сошлась с мадридским «Атлетико» в финале Кубка чемпионов. Оба клуба ещё не владели «ушастым трофеем», этим можно ограничиться, говоря о запредельной мотивации матча в Брюсселе. 90 минут встречи прошли в сложнейшей борьбе. Ничья 0:0. Лишь на 114-й минуте Луис Арагонес пробил Майера. Оставалось выдержать шесть минут. Для кого-то они таяли, для кого-то бежали. Бельгийский судья Виталис Лоро уже поглядывал на секундомер. Истекала 120-я минута. «Атлетико» предвкушал историческую победу. Мяч находился на чужой половине поля, когда вратарь мадридцев Мигель Рейна (папа Пепе) подарил свои перчатки корреспонденту «Марки». Но в этот момент Шварценбек отобрал мяч и пробил издалека. На удачу. И надо же попал. Рейна не увидел момент удара и пропустил самый курьёзный гол в своей карьере. Послематчевых пенальти ещё не ввели, поэтому пришлось сыграть снова. Через два дня «Бавария» была на голову выше выгоревшего эмоционально «Атлетико». Хёнесс и Мюллер забили по два гола и оформили первую победу мюнхенцев в Кубке чемпионов.

На этом очередная глава закончилась. Но история продолжается. Ждите историю про сезон-1974/75, урожайный для обоих клубов.