Футболисты-лентяи, у которых аллергия на тяжёлую работу

«Соккер.ру» подтверждает: даже лентяи достигают высот в футболе. Но они могли бы прыгнуть гораздо выше, если бы умели и хотели честно трудиться.
Альваро Рекоба и его личный часовой пояс
Одаренный уругваец 11 лет был футболистом миланского «Интера» и порой играл гениально, но весь свой потенциал не раскрыл, кажется, и наполовину. В 1999-м Рекоба проводил вторую часть сезона в «Венеции» и играл великолепно: 11 голов и 9 ассистов в 19 матчах. Во многом благодаря его игре «Венеции» удалось сохранить прописку в Серии A.
Уругвайцу «в огне», конечно, прощали даже систематические опоздания на тренировки, хотя товарищи по команде преподнесли ему в подарок часы с будильником в надежде, что это поможет Рекобе вставать вовремя и поспевать к началу занятий. Жена Альваро говорила, что замужем за «ленивым романтиком», а точнее всего охарактеризовал Альваро бывший президент «Интера» Массимо Моратти:
Альваро Рекоба был чем-то похож на «Интер»: он иногда был до жути ленив, но мог делать такие вещи, которые никто не видел раньше.
Антонио Кассано не нужна разминка
В 2001 году «Рома» подписала из «Бари» юного форварда Кассано почти за 30 миллионов евро. Зарплату в Риме Антонио тоже получал царскую, но профессионализмом не увлекался. Не его это. Уже к концу первого сезона в «Роме» талантливый нападающий заметил огрехи в тренировочном процессе Фабио Капелло, и когда алленаторе в начале очередной сессии дал команду разминаться, Антонио заметил: «Это не стоит шести минут моей жизни». А еще Кассано регулярно досрочно покидал тренировки, ссылаясь на повреждения. К играм он удивительным образом исцелялся. Лень лишила Антонио суперкарьеры, которую ему прочили.
Атем Бен Арфа: статичная «десятка»
Переезд Бен Арфа в Англию был большой ошибкой, ведь в АПЛ ты обязан пахать, особенно если ты полузащитник. Атем был тем, кого ненавидели одноклубники в «Ньюкасле» и «Халле», а француз, отвечая на вопросы о своем стиле игры отвечал что-то вроде: «Я художник, я не должен защищаться». Стив Брюс был в шоке: «Разве игроки, у которых 10-й номер на спине, не должны бегать?» Если Бен Арфа ленился во время матчей, то на тренировках, само собой, не выкладывался. Уже в ПСЖ Унаи Эмери отстранил полузащитника от команды, когда появилось видео с Атемом, где он во время тренировки притворяется, что делает отжимания.
Вредитель Балотелли
Марио — очень особенный мальчик. У каждого тренера, который с ним работал, найдется не один десяток историй о Балотелли, который провалил не один тест на адекватность. Но чаще всего итальянскому форварду было просто скучно, он валял дурака прямо на поле. Когда Марио был в «Ливерпуле», Брендан Роджерс сокрушался:
Я не могу строить планы, когда у меня на поле футболист, который в какой-то момент просто перестает работать. Балотелли должен оставаться активным на протяжении всего игрового времени, должен играть на своей позиции, а не просто стоять на поле.
Из «Ливерпуля» Марио вернулся в «Милан», но лучше не стало. Роберто Марони, близкий политический соратник бывшего премьер-министра Италии и президента «Милана» Сильвио Берлускони, а по совместительству болельщик «россонери» негодовал:
Балотелли не существует в команде, это фикция, просто имя. Он должен уйти. Все видят: он ленивый, не берет на себя ответственность, ходит по полю пешком, думая о чем-то своем. Такие футболисты вредят команде!
Карнавальный Ромарио
Когда сэр Бобби Робсон в 1990-м принял ПСВ, он сразу обнаружил у блестящего форварда Ромарио стойкую аллергию к тренировкам. Робсон вспоминал, что бывали дни, когда бразилец двигался на занятиях, как в замедленном кино. Ромарио больше нравилось танцевать, болтать, гулять с женщинами, ходить по ресторанам допоздна, а потом спать целыми днями. Якобы он так набирался свежести и сил перед играми.
Но даже праздного бездельника можно мотивировать на подвиг, если надавить на правильную точку. В 1994-м Ромарио играл уже в «Барселоне» и однажды бразилец попросил у Йохана Кройфа два выходных, чтобы слетать на карнавал в Рио-де-Жанейро. Голландец разрешил при условии, что Ромарио в ближайшей игре забьет два гола. Форвард справился с заданием за 20 минут, а через час после финального свистка он уже прыгнул в самолет и летел на родину.
Неудержимый Кану
Уже выступая за «Портсмут», бывший нападающий «Арсенала» в одном из матчей пробежал меньше, чем вратарь Дэвид Джеймс. В последние годы карьеры Кану играл чисто «на мастерстве», а по движению выглядел так вяло, что менеджер Авраам Грант однажды пошутил с кривой ухмылкой:
Он уже не молодой и не в состоянии так бегать, как раньше, зато он очень умный игрок. Думаю, он будет играть до 51 года, потому что в таком темпе он сможет играть и на шестом десятке.
Рикельме — ленивый волшебник
«Вильярреал» терпел периодические загулы своей звезды: Рикельме не любил тренироваться и всякий раз получал загадочные травмы, когда очередная партия его друзей прилетала в Испанию, чтобы провести время с корешем. А вот Луи ван Гал в «Барселоне» не терпел лентяев, но вразумить аргентинца он так и не смог, хотя верил в его талант. Ван Гал говорил Рикельме, что он лучший игрок, когда команда с мячом, но «Барселона» остается вдесятером после потерь. Хуан считал, что бегать должны партнеры и мяч, но только не он.
80 минут матча ленится даже выходить из оффсайда, Поджидает, когда атака накатит на него.
80 минут матча ленится даже выходить из оффсайда, Поджидает, когда атака накатит на него.