Футболисты-лентяи, у которых аллергия на тяжёлую работу

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сегодня, 20:43

«Соккер.ру» подтверждает: даже лентяи достигают высот в футболе. Но они могли бы прыгнуть гораздо выше, если бы умели и хотели честно трудиться.

Альваро Рекоба и его личный часовой пояс

Одаренный уругваец 11 лет был футболистом миланского «Интера» и порой играл гениально, но весь свой потенциал не раскрыл, кажется, и наполовину. В 1999-м Рекоба проводил вторую часть сезона в «Венеции» и играл великолепно: 11 голов и 9 ассистов в 19 матчах. Во многом благодаря его игре «Венеции» удалось сохранить прописку в Серии A.

Уругвайцу «в огне», конечно, прощали даже систематические опоздания на тренировки, хотя товарищи по команде преподнесли ему в подарок часы с будильником в надежде, что это поможет Рекобе вставать вовремя и поспевать к началу занятий. Жена Альваро говорила, что замужем за «ленивым романтиком», а точнее всего охарактеризовал Альваро бывший президент «Интера» Массимо Моратти:

Альваро Рекоба был чем-то похож на «Интер»: он иногда был до жути ленив, но мог делать такие вещи, которые никто не видел раньше.

Антонио Кассано не нужна разминка

В 2001 году «Рома» подписала из «Бари» юного форварда Кассано почти за 30 миллионов евро. Зарплату в Риме Антонио тоже получал царскую, но профессионализмом не увлекался. Не его это. Уже к концу первого сезона в «Роме» талантливый нападающий заметил огрехи в тренировочном процессе Фабио Капелло, и когда алленаторе в начале очередной сессии дал команду разминаться, Антонио заметил: «Это не стоит шести минут моей жизни». А еще Кассано регулярно досрочно покидал тренировки, ссылаясь на повреждения. К играм он удивительным образом исцелялся. Лень лишила Антонио суперкарьеры, которую ему прочили.

Атем Бен Арфа: статичная «десятка»

Переезд Бен Арфа в Англию был большой ошибкой, ведь в АПЛ ты обязан пахать, особенно если ты полузащитник. Атем был тем, кого ненавидели одноклубники в «Ньюкасле» и «Халле», а француз, отвечая на вопросы о своем стиле игры отвечал что-то вроде: «Я художник, я не должен защищаться». Стив Брюс был в шоке: «Разве игроки, у которых 10-й номер на спине, не должны бегать?» Если Бен Арфа ленился во время матчей, то на тренировках, само собой, не выкладывался. Уже в ПСЖ Унаи Эмери отстранил полузащитника от команды, когда появилось видео с Атемом, где он во время тренировки притворяется, что делает отжимания.

Вредитель Балотелли

Марио — очень особенный мальчик. У каждого тренера, который с ним работал, найдется не один десяток историй о Балотелли, который провалил не один тест на адекватность. Но чаще всего итальянскому форварду было просто скучно, он валял дурака прямо на поле. Когда Марио был в «Ливерпуле», Брендан Роджерс сокрушался:

Я не могу строить планы, когда у меня на поле футболист, который в какой-то момент просто перестает работать. Балотелли должен оставаться активным на протяжении всего игрового времени, должен играть на своей позиции, а не просто стоять на поле.

Из «Ливерпуля» Марио вернулся в «Милан», но лучше не стало. Роберто Марони, близкий политический соратник бывшего премьер-министра Италии и президента «Милана» Сильвио Берлускони, а по совместительству болельщик «россонери» негодовал:

Балотелли не существует в команде, это фикция, просто имя. Он должен уйти. Все видят: он ленивый, не берет на себя ответственность, ходит по полю пешком, думая о чем-то своем. Такие футболисты вредят команде!

Карнавальный Ромарио

Когда сэр Бобби Робсон в 1990-м принял ПСВ , он сразу обнаружил у блестящего форварда Ромарио стойкую аллергию к тренировкам. Робсон вспоминал, что бывали дни, когда бразилец двигался на занятиях, как в замедленном кино. Ромарио больше нравилось танцевать, болтать, гулять с женщинами, ходить по ресторанам допоздна, а потом спать целыми днями. Якобы он так набирался свежести и сил перед играми.

Но даже праздного бездельника можно мотивировать на подвиг, если надавить на правильную точку. В 1994-м Ромарио играл уже в «Барселоне» и однажды бразилец попросил у Йохана Кройфа два выходных, чтобы слетать на карнавал в Рио-де-Жанейро. Голландец разрешил при условии, что Ромарио в ближайшей игре забьет два гола. Форвард справился с заданием за 20 минут, а через час после финального свистка он уже прыгнул в самолет и летел на родину.

Неудержимый Кану

Уже выступая за «Портсмут», бывший нападающий «Арсенала» в одном из матчей пробежал меньше, чем вратарь Дэвид Джеймс. В последние годы карьеры Кану играл чисто «на мастерстве», а по движению выглядел так вяло, что менеджер Авраам Грант однажды пошутил с кривой ухмылкой:

Он уже не молодой и не в состоянии так бегать, как раньше, зато он очень умный игрок. Думаю, он будет играть до 51 года, потому что в таком темпе он сможет играть и на шестом десятке.

Рикельме — ленивый волшебник

«Вильярреал» терпел периодические загулы своей звезды: Рикельме не любил тренироваться и всякий раз получал загадочные травмы, когда очередная партия его друзей прилетала в Испанию, чтобы провести время с корешем. А вот Луи ван Гал в «Барселоне» не терпел лентяев, но вразумить аргентинца он так и не смог, хотя верил в его талант. Ван Гал говорил Рикельме, что он лучший игрок, когда команда с мячом, но «Барселона» остается вдесятером после потерь. Хуан считал, что бегать должны партнеры и мяч, но только не он.