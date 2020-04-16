В воротах «Зенита». Бронзовый Ткаченко

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сегодня, 10:46

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о зенитовских вратарях. На очереди Александр Ткаченко, который помог «Зениту» выиграть первые медали чемпионата СССР .

Но прежде чем приступить к рассказу об Александре Николаевиче, позвольте представить ещё одного стража ворот — Олега Кузнецова. Одного из самых молодых футболистов, когда-либо становившихся в ворота «сине-бело-голубых».

Нелегким был путь в «Зенит» воспитанников «Смены» близнецов Олега и Сергея Кузнецовых. Прежде чем стать футболистами, близнецы посещали музыкальную школу. «В течение пяти лет постигали музыкальные азы в известной в городе Капелле имени Глинки, пели в хоре мальчиков, легко научились играть на фортепиано. Однако тяга к спорту пересилила. Всё-таки пай-мальчиками мы не были, в таком возрасте тяжело после уроков в школе дополнительно заниматься с преподавателями. Хотя воспоминания остались хорошими. Что ни говори, а музыка — это духовная пища», — вспоминал Сергей. Вратарь Олег Кузнецов дебютировал раньше своего брата защитника – в восемнадцать лет. При этом за спиной у юного голкипера уже были два клуба – чимкентский «Металлург» и ленинградское «Динамо», а еще ворох передаваемых из уст в уста рекомендаций, что в Питере растет очень сильный вратарь. Увы, выданные в юности авансы Олег Иванович оправдал лишь частично. В сезоне-78 он сыграл три матча, о которых было сказано выше. В семьдесят девятом Кузнецов провел весь год на скамейке запасных, ибо Александр Ткаченко играл бессменно. В восьмидесятом братья покинули Ленинград — сначала зенитовец Олег уехал в благовещенский «Амур», а затем динамовец Сергей перебрался в московское «Динамо». А затем Олег Кузнецов то возвращался в родной город – в «Динамо» (1981), в «Зенит» (1988), «Смена-Сатурн» (1992), то покидал его. Причем за пределами Ленинграда Кузнецов играл и чаще, и лучше – в тюменском «Геологе», таллинском «Спорте», казанском «Рубине». В «Зените» Олег Иванович провёл несколько встреч за Кубок федерации в 1988 и 1989 годах, а так же за Кубок СССР - с «Крыльями Советов», где пропустил четыре мяча. В 1995 году Олег завершил карьеру. Тренировал мальчишек в ФК «Гатчина», потом устроился на пивоваренный завод «Балтика», где иногда играет за заводскую команду. Сергей Иванович добился куда больших успехов, главный из которых – победа в чемпионате СССР . Кроме того, Сергей Кузнецов был одним из немногих советских футболистов, носивших бороду.

Всего два сезона – сущую малость по футбольным меркам провёл Александр Ткаченко в «Зените», зато какую память оставил. Первая бронза ленинградцев была завоевана при непосредственном участии. Какое там непосредственное участие… Опытнейший Ткаченко стал одним из героев бронзового сезона-80. Спокойный, рассудительный, знающий, когда нужно прыгнуть, а когда просто сделать шаг и протянуть руку. Александр Николаевич обезопасил тылы зенитовцев и позволил им смелее играть в атаке. Легко атаковать и забивать, если знаешь, что за спиной у тебя бывалый мастер, уже побеждавший в чемпионате страны.

Не слишком высокий – метр восемьдесят, но очень прыгучий и подвижный, хорошо читающий игру Ткаченко на момент прихода в «Зенит» был известной личностью в советском футболе. Выигрывал чемпионат Союза в составе «Зари», играл в сборной СССР (неважно, что на Кубок независимости Бразилии отправилась переодетая в красные футболки «Заря» – на тот момент лидер чемпионата страны), и вообще один из самых авторитетных голкиперов союзного первенства. В 1978 году Александр Николаевич вдруг оказался не нужен клубу, который стал ему родным. Вообще-то Ткаченко родом из Купянска, но как вратарь состоялся именно в Ворошиловграде (ныне Луганск), где и играл вплоть до конца сезона-78. «Заря» в том году заняла девятое место, но тренер Юрий Захаров остался недоволен игрой 31-летнего ветерана, пропустившего 34 мяча в 23 встречах. Вот и «ушли» Ткаченко.

В Ленинграде Юрий Андреевич Морозов понял, что погорячился с изгнанием Олейника, и ни один из молодых вратарей еще не готов к роли основного. Команде был нужен опытный человек в воротах, которого бы защита слушала, да и сам бы мог выручить. И такой человек был найден в лице Александра Ткаченко.

При этом с «Зенитом» у Александра Николаевича были связаны не самые лучшие воспоминания. В 1971 году во время встречи с «Зенитом» Ткаченко едва не погиб. Во время столкновения с нападающим «Зенита» Владимиром Гончаровым вратарь «Зари» получил сильнейший удар в висок. Умысла в действиях Гончарова не было, то Ткаченко от этого легче не стало. Голкипер пережил клиническую смерть, сутки пребывал в коме. Врачи вообще запрещали Александру возвращаться на поле, но он решил по-своему. В следующем году «Заря» выиграла чемпионат СССР .

Первый сезон ушел на притирку. «Зенит» занял десятое место, а игравший бессменно Александр Николаевич пропустил 45 мячей в 34 матчах. Не больше всех, но достаточно много. Но грубых ошибок Александр не допускал, ничтожно малое количество пропущенных мячей можно записать на счет вратаря. Выручал Ткаченко немало. Трижды в чемпионате он выходил победителем в дуэли с пенальтистами. В том же 1979 году Ткаченко защищал ворота сборной Ленинграда на летней Спартакиаде народов СССР .

В восьмидесятом году Ткаченко отыграл в Кубке на групповом турнире, после чего получил травму. «Зенит» начал чемпионат с Михаилом Квернадзе. Ткаченко вернулся в седьмом туре, к матчу с «Кубанью». Отыграл на ноль (2:0). В следующей встрече – в Тбилиси – в воротах «Зенита» побывало пять мячей. Давид Кипиани устроил бенефис. Ткаченко в той игре не подвёл, но и не выручил.

Но эта встреча стала по сути единственной неудачной для Александра Николаевича в бронзовом сезоне. Вратарь ленинградцев своей блестящей игрой вытянул несколько матчей, предотвратив наметившийся было спад. Летом «Зенит» набрал хороший ход, позволивший ему осуществить давнюю мечту ленинградских болельщиков – медали союзного чемпионата. Даже в веселом матче с «Араратом» (5:3) именно игра голкипера «Зенита» не позволила встрече стать еще более результативной.

Александр использовал и свой огромный опыт, и столь же громадный авторитет, а иной раз прибегал к хитростям. Например, в московском матче со «Спартаком» мяч после удара Юрия Гаврилова пересек линию ворот. Судья Мирослав Ступар уже показал на центр, но арбитра явно ввела в заблуждение реакция зенитовского вратаря. Ткаченко совершенно спокойно выбил мяч в поле, сделал вид, что ничего не произошло. Просто удар в штангу и все. Никаких протестов, никакого волнения со стороны Александра. Само хладнокровие. И Ступар изменил свое решение. Гол засчитан не был, а та игра завершилась вничью 1:1.

«Зенит» – бронзовый призёр. В Ленинграде – праздник. Но сам Александр Николаевич, которому в январе 1981 года исполнилось 34 года, решил закончить карьеру и вернуться в Ворошиловград. Вероятно, можно было удержать Александра Николаевича, но Морозов посчитал, что Бирюков сможет заменить ветерана.

В «Заре» Александр Николаевич стал тренером вратарей, а вскоре возобновил карьеру. Так и играл в «Заре» до сорока лет (с перерывом). И не только пропускал, но и нередко огорчал коллег-вратарей ударами с 11-метровой отметки. Несмотря на старания своего легендарного голкипера, «Заря» балансировала между первой и второй лигами, даже не помышляла о высшей. Завершив карьеру, Александр Николаевич стал тренером вратарей. Работал у себя в «Заре», а еще в «Торпедо-Металлурге» и калининградской «Балтике». Сейчас Александр Николаевич проживает в Луганске. Два года назад почта Луганской Народной республики выпустила почтовую марку, посвящённую знаменитому вратарю.

Всего семь матчей сыграл воспитанник кутаисского «Торпедо» Михаил Квернадзе за «Зенит» — один в Кубке и шесть в чемпионате. В одной из кубковых встреч, предшествовавших чемпионату, Ткаченко сломал палец, и Юрий Морозов доверил ворота 24-летнему Квернадзе. Как раз в матче со «Спартаком», откуда и перешёл Михаил.

Квернадзе не подвёл. Однако «Зенит» упустил победу во встрече с действующим чемпионом страны, и того выбыли из Кубка. В чемпионате Михаил защищал ворота в шести стартовых турах. Шесть игр, шесть пропущенных мячей, три победы, две ничьих, одно поражение. Неплохо, даже хорошо. А потом выздоровел Ткаченко, и Михаил Акакиевич остался не у дел.

Карьера Михаила сложилась не слишком успешно. Хотя начало было хорошим. Ранний дебют в кутаисском «Торпедо», стажировка в тбилисском «Динамо», приглашение в молодёжную сборную СССР . В 21 год Михаил стал основным голкипером автозаводцев. Видимо, в том сезоне-77 он и приглянулся Константину Ивановичу Бескову, пригласившему Квернадзе в «Спартак». Но за полтора года Михаил так и не сыграл в основном составе, ограничившись матчами за дубль. В конце чемпионского для «Спартака» сезона-79 Михаил ушёл в «Зенит».

В Ленинграде Квернадзе пробыл недолго. Сидеть за спиной у Ткаченко ему не хотелось, и он вернулся в родной Кутаиси. А там уже вовсю играл Карло Мчедлидзе, подтягивался к основе Автандил Кантария. В 1981 году Мчедлидзе уехал в Тбилиси, а Кантария долго лечился. Михаил Квернадзе (в «Торпедо» играл ещё его однофамилец Александр Квернадзе) стал основным голкипером и не подкачал, — кутаисцы после длительного перерыва вернулись в высшую лигу. Но там за два сезона Михаил Акакиевич сыграл лишь однажды — с «Металлистом», и пропустил три мяча.