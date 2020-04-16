Конкуренты Лионеля Месси на трансферном рынке

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сегодня, 14:47

Еще совсем недавно на трансферном рынке не было равных аргентинцу Лионелю Месси. С каждым годом его цена неизменно росла, достигнув в итоге колоссальной суммы в 140 млн. евро. Однако времена меняются, на футбольном небосклоне зажигаются новые звезды. Тем более молодость добавляет к трансферной цене игроков десятки миллионов. Сегодня 32-летний Месси уже не является самым дорогим футболистом. Порог в 140 млн. успешно преодолен. За некоторых мастеров кожаного мяча просят уже куда более крупные суммы. Кто они, самые дорогие футболисты нынешнего сезона

Футболисты, за которых готовы просят 150 миллионов

Трансферная цена в 150 млн. евро пока является самой распространенной. Примерно в такую сумму сегодня оцениваются талант и мастерство бельгийца Кевина де Брейне. В свои 28 лет вингер команды «Манчестер Сити» не случайно стоит так дорого. Первыми разглядели талант молодого бельгийца скауты лондонского «Челси». Однако де Брейне заиграл по-настоящему уже в Германии. Сначала «Вердер», а потом и «Вольфсбург» дали возможность расцвести таланту бельгийца. Мастерство Кевина де Брейне стало расти в цене. В 2015 году за вингера «Вольфсбурга» команда «Манчестер Сити» выложила 76 млн. евро.

Последующие сезоны для бельгийского полузащитника в «МанСити» были разными. Травмы и длительное отсутствие игровой практики не сломали футболиста. Уже в следующих сезонах Кевин де Брейне заиграл во всей красе, став одним из основных игроков команды. Мастерство бельгийца сегодня ценится очень высоко. Двойной прирост в цене за пять лет, с 76 млн. до 150 миллионов! Прогресс на лицо.

В 150 млн. евро сегодня оценивается и другой футболист, выступающий в Английской Премьер Лиге. В свои 26 лет нападающий и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» считается звездой английского футбола. При всем при том, что играя за «шпоры» Кейн не выиграл ни одного серьезного титула, его цена на трансферном рынке постоянно растет. Не влияет на сумму в ценнике и большое количество травм, преследующих в последнее время футболиста. Сумма в 150 млн. евро озвучена неслучайно. Вероятно, в этом году следует ожидать перехода этого футболиста в другую, более удачливую команду.

Вообще, наблюдается интересный факт. Самые дорогие футболисты в мире почему-то в основном играют в Английской Премьер Лиге. Выходит, что английский чемпионат является чистилищем в современном футболе, делая из талантливых футболистов настоящих звезд. Причем конвейер работает без перерыва.

Кем были до перехода в «Ливерпуль» Мохаммед Салах и Садио Мане? Карьера этих футболистов стала обретать реальные очертания только на Туманном Альбионе.

Несмотря на то, что первое знакомство с АПЛ стало для египтянина Мохаммеда Салаха неудачным, судьба предоставила этому футболисту еще один шанс. Английский «Ливерпуль» выкупил форварда в 2017 году у итальянской «Ромы» уже за 42 млн. евро. Приход креативного нападающего совпал по времени с появлением на тренерском мостике мерсисайдцев Юргена Клоппа. Футболист и тренер нашли друг друга. Клоппу удалось идеально подобрать для египетского форварда позицию на поле. Салаху оставалось только соответствовать своей игрой занимаемой позиции. Итог союза тренера и игрока всем хорошо известен. Поэтому трансферная цена в 150 миллионов абсолютно оправдана и обоснована. Мохаммед Салах в свои 27 лет стоит таких денег!

В Ливерпуле есть еже один игрок, которого сегодня высоко оценивают на трансферном рынке. Речь идет о Садио Мане. Сенегальскому футболисту уже 27 лет. За свою футбольную карьеру сенегалец уже успел поиграть и во Франции и в Австрии. В Английской Премьер Лиге Садимо Мане появился сначала в составе «Саутгемптона». Вот там то и раскрылся талант нападающего в полной мере. Блестящая игра в атаке сенегальца не осталась не замеченной для скаутов «Ливерпуля».

За четыре сезона в «Ливерпуле» Мане стал по-настоящему мастером своего дела. Стараниям этого футболиста команда Юргена Клоппа обязана победами в Лиге Чемпионов, в Супер Кубке УЕФА . По всей вероятности, к своим титулам Садио Мане добавит и звание чемпиона Англии. Трансферная стоимость Садио Мане выросла в 4 раза (!), с 42 млн. то 150 миллионов евро.

Рекордные цены на футбольные звезды

Если до этого мы говорили про футболистов, за которых на трансферном рынке готовы выложить кругленькие 150 миллионов, то есть еще тройка игроков, которые являются абсолютными рекордсменами.

В этой тройке особняком стоит англичанин Рахим Стерлинг, играющий за клуб «Манчестер Сити». Сегодня за самого быстрого футболиста АПЛ уже просят 160 млн. евро. Англичанин в свои 25 лет является лакомым кусочком для любого топ-клуба.

Явными лидерами трансферного рынка являются футболисты, играющие за французский клуб Пари Сен-Жермен». Сегодня за нападающего парижан бразильца Неймара просят 160 млн. евро. Несмотря на то, что трансферная стоимость на бразильца упала с о 180 млн. до 160, этот игрок по-прежнему ценится в мировом футболе и многие команды рады были бы иметь в своем составе такого мастера.

Ну а теперь о 200 млн. в которые оценили форварда клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. За 21-летнего француза, успевшего уже стать чемпионом мира, сегодня сражаются сразу несколько ведущих топ-клубов Европы. Французский чемпионат для талантливого молодого француза явно слабоват, поэтому не удивительно, если мы в скором времени увидим Мбаппе в составе какой ни будь английской или немецкой команды.