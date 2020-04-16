«Белшина» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок на матч пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Белшина» и «Смолевичи».
«Белшина»
Клуб из города Бобруйска после четырех сыгранных туров в чемпионате Беларуси набрал всего одно очко и вполне заслуженно располагается на последнем месте в турнирной таблице.
В прошлом туре Высшей Лиги «Белшина» сумела прервать серию из трех поражений подряд. Команда сыграла вничью в гостевом поединке против «Немана» (1:1). Перед этим хозяева предстоящего матча с минимальным счетом уступили дома «Городее» (0:1).
«Смолевичи»
В активе гостей этой встречи два очка и предпоследнее место в рейтинге команд Высшей Лиги. В прошлом туре «Смолевичи» разошлись миром дома с «Шахтером» из Солигорска, чудом избежав поражения.
Также команда в первом туре сыграла вничью с «Динамо» в Бресте (1:1), после чего проиграла «Ислочи» (0:1) и «Витебску» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Белшина» — 2.380
- Ничья – 3.050
- Победит «Смолевичи» — 3.230
Статистика
- Последняя встреча команд завершилась вничью 1:1.
- «Белшина» выиграла 2 из 5 поединков против «Смолевичи».
- В 4 из 5 очных встречах соперников проходила ставка на ТМ(2,5)
Прогноз
В этом поединке встретятся главные неудачники стартовых туров чемпионата Беларуси. В очной битве команды попытаются взять дебютные победы, но для этого нужно надежно сыграть в обороне.
Лучше перспективы в этом плане выглядят у «Белшины», которая будет играть на домашнем стадионе.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.632.