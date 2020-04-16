«Белшина» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:34

Представляем прогноз и обзор котировок на матч пятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Белшина» и «Смолевичи».

«Белшина»

Клуб из города Бобруйска после четырех сыгранных туров в чемпионате Беларуси набрал всего одно очко и вполне заслуженно располагается на последнем месте в турнирной таблице.

В прошлом туре Высшей Лиги «Белшина» сумела прервать серию из трех поражений подряд. Команда сыграла вничью в гостевом поединке против «Немана» (1:1). Перед этим хозяева предстоящего матча с минимальным счетом уступили дома «Городее» (0:1).

«Смолевичи»

В активе гостей этой встречи два очка и предпоследнее место в рейтинге команд Высшей Лиги. В прошлом туре «Смолевичи» разошлись миром дома с «Шахтером» из Солигорска, чудом избежав поражения.

Также команда в первом туре сыграла вничью с «Динамо» в Бресте (1:1), после чего проиграла «Ислочи» (0:1) и «Витебску» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Белшина» — 2.380

Ничья – 3.050

Победит «Смолевичи» — 3.230

Статистика

Последняя встреча команд завершилась вничью 1:1.

«Белшина» выиграла 2 из 5 поединков против «Смолевичи».

В 4 из 5 очных встречах соперников проходила ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

В этом поединке встретятся главные неудачники стартовых туров чемпионата Беларуси. В очной битве команды попытаются взять дебютные победы, но для этого нужно надежно сыграть в обороне.

Лучше перспективы в этом плане выглядят у «Белшины», которая будет играть на домашнем стадионе.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.632.