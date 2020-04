Символическая сборная самых недооцененных футболистов

Хуан Мата назвал Кэррика самым недооцененным футболистом МЮ , и «Соккер.ру» собрал вокруг Майкла команду сообщников.

Вратарь

Жереми Жано (Франция)

Этот лысый вратарь небольшого роста, похожий на Фабьена Бартеза и внешне и манерой игры, заслужил большей известности. Вот кто сейчас вспомнит Жано? А ведь он в прошедшем десятилетии еще играл за «Сент-Этьен», которому посвятил 16 лет жизни (1996 — 2012). Жереми был с самым титулованным клубом Франции в горе и в радости — поиграл и во втором дивизионе, и на высшем уровне, шесть лет Жано ждал, когда ему достанется первый номер, а потом 10 лет никто не мог подвинуть его из ворот «Сент-Этьена».

Jérémie Janot with his spider man outfit.

That's why Aubameyang did that pic.twitter.com/cTVefYqNPU