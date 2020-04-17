Символическая сборная самых недооцененных футболистов

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сегодня, 20:43

Хуан Мата назвал Кэррика самым недооцененным футболистом МЮ , и «Соккер.ру» собрал вокруг Майкла команду сообщников.

Вратарь

Жереми Жано (Франция)

Этот лысый вратарь небольшого роста, похожий на Фабьена Бартеза и внешне и манерой игры, заслужил большей известности. Вот кто сейчас вспомнит Жано? А ведь он в прошедшем десятилетии еще играл за «Сент-Этьен», которому посвятил 16 лет жизни (1996 — 2012). Жереми был с самым титулованным клубом Франции в горе и в радости — поиграл и во втором дивизионе, и на высшем уровне, шесть лет Жано ждал, когда ему достанется первый номер, а потом 10 лет никто не мог подвинуть его из ворот «Сент-Этьена».

Jérémie Janot with his spider man outfit.

That's why Aubameyang did that pic.twitter.com/cTVefYqNPU — Pierre (@WhatIamine) August 13, 2014

Жереми запомнился не только своим костюмом Человека-паука, в котором вышел на матч Лиги 1 против «Истра», но и уникальным рекордом: почти 11 месяцев Жано сохранял ворота «Сент-Этьена» в неприкосновенности в домашних матчах на «Жоффруа Гишар», сухая серия растянулась на 1534 минуты — 17 матчей на ноль! Случалось, Жано веселился в стиле Бартеза и пропускал, но все равно был очень приличным вратарем. Несправедливо, что Человек-паук даже не дебютировал за сборную Франции.

Ah be Jeremie Janot, bırakmayacaktın futbolu. Hem Saint Etienne'imi öksüz bıraktın, hem de Spider Man ayaklara düştü. pic.twitter.com/EXuGy1BxYb — Fatih Saboviç (@fatihsabovic) April 5, 2015

Защитники

Сесар Аспиликуэта (Испания)

Моуриньо обещал выиграть Лигу чемпионов с 11-ю Аспиликуэтами в составе, а Виктор Мозес однажды признался, что Сесар повлиял на него больше, чем любой другой партнер:

У этого парня какая-то запредельная мотивация, он никогда не сгибается. Если бы нам пришлось играть каждый день, то Сесар захотел бы принять участие в каждом матче. Он наслаждается каждой минутой, проведенной на поле, и безумно любит футбол. О нем редко говорят и пишут восторженные статьи, но этот парень мог бы играть в любом клубе мира. Думаю, он самый недооцененный защитник в футболе.

В «Челси» Аспиликуэту все же оценили по достоинству, даже дали капитанскую повязку, но посмотрите на его международную карьеру: всего лишь 25 матчей за сборную Испании, где он чаще всего на подхвате.

Роланд Нильссон (Швеция)

Год за годом он играл за «Шеффилд Уэнсдей», набрал 116 матчей за сборную Швеции и был важной частью сенсационной «Тре Крунур», сыгравшей в полуфинале ЧМ -1994. Умный и рассудительный защитник мог пригодиться многим топ-клубам, но провел всю свою долгую карьеру между «Шеффилдом», «Ковентри» и «Хельсингборгом».

Клаудио Джентиле (Италия)

Клаудио Джентиле стал чемпионом мира и завоевывал титулы с «Ювентусом», но он всегда находился в тени своих партнеров — Ширеа, Кабрини, Бергоми. Но кто остановил Марадону и Зико на победном ЧМ -1982? Именно этот жесткий, порой даже жестокий защитник, чья фамилия, по иронии судьбы, с итальянского переводится «Нежный». Конечно, тренеры ценили качество персональной опеки Клаудио, но болельщики всегда находили для себя более значимых героев.

Сержиньо (Бразилия)

Провел в «Милане» девять сезонов, в невероятной команде Карло Анчелотти соглашался с ролью ближайшего запасного, причем готов был усилить любую позицию на левом фланге — играл и в защите, и в полузащите, и в нападении. Жгучий дриблинг и высокий темп делали его качественным орудием на бровке. Применительно к Сержиньо первым на ум приходит матч против «Интера», завершившийся со счетом 6:0, бразилец в той встрече забил последний гол. Сержиньо выбрал служение великой команде, хотя его звали многие сильные клубы, обещая железное место в основе. Что же касается сборной Бразилии, то за национальную команду матчей у Сержио Клаудио кот наплакал — не посчастливилось играть в одну эпоху с Роберто Карлосом.

Полузащитники

Майкл Кэррик (Англия)

Соглашаемся с Хуаном Матой, который играл с Кэрриком в «Манчестер Юнайтед»:

Мне кажется, СМИ и болельщики не уделяли ему должного внимания, но мне было приятно играть рядом с ним. Я атакующий футболист, и я знал, что находящийся позади Кэррик всегда найдет меня передачей, где бы я ни был. Для меня он был изумительным полузащитником. В течение карьеры его недооценивали, будь-то в сборной или в клубе. Его стиль игры очень подошел бы в Испании. Возможно, здесь бы он стал более великим игроком.

Несколько лет назад все были обеспокоены тем, как Лэмпард и Джеррард поделят полузащиту в сборной Англии, но тренерам «Трех Львов» следовало чаще доверять Кэррику, который обладал идеальным чувством баланса. Сэр Алекс Фергюсон это знал, но многие действительно недооценивали Майкла.

Фернандо Редондо (Аргентина)

Преемник Редондо в опорной зоне «Реала» Клод Макелеле был недооценен «сливочными», но впоследствии весь мир пересмотрел свое отношение к французу, даже появилось понятие «роль Макелеле», а вот о «роли Редондо», с которым «Мадрид» выиграл две Лиги чемпионов никто не говорит. Фернандо в основном помнят по его финту на «Олд Траффорд», но аргентинец еще и защищался умно, стильно и эффективно. Большой футболист. Эх, если бы еще не травмы…

Ники Батт (Англия)

Ники Батт был вынужденно недооценен, ведь его норовили вытеснить из состава такие монстры как Рой Кин, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм. Но если помните знаменитый финал Лиги чемпионов с «Баварией», то там все 90 минут + самые главные добавленные минуты отпахал Батт, сыгравший за себя и тех парней, дисквалифицированных Кина и Скоулза. Ники обладал высоким классом и множил его на трудолюбие.

Диди (Бразилия)

А этого дважды чемпиона мира недооценили в Мадриде, хотя футболист был шикарный. Мастерство Диди было так высоко, что в конце 1950-х Сантьяго Бернабеу сделал Диди первопроходцем среди бразильцев в испанском футболе. Поначалу чемпиону мира все нравилось, но мадридские звезды приревновали из-за высокой зарплаты и незаслуженной, по их мнению, популярности. В итоге, Диди померк, так и не став первой большой бразильской звездой в Европе.

Жерсон (Бразилия)

Заядлый курильщик Жерсон, который даже рекламировал сигареты, изумительно дирижировал игрой сборной Бразилии на ЧМ -1970, да и клубная карьера у атакующего полузащитника получилась выдающейся: он блистал во «Фламенго» и «Ботафого», а в «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» одним интеллектом и гениальными движениями делал больше, чем многие «футболисты-легкоатлеты». Недооценил своего друга Король футбола Пеле, не включивший Жерсона в список « ФИФА 100», что вызвало шок у многих ценителей игры. Сам Жерсон, работавший после завершения карьеры журналистом, в прямом эфире порвал список Пеле и назвал его не очень умным человеком без своего собственного мнения.

Нападающий

Рабах Маджер (Алжир)

Маджер сверхуспешно играл за «Порту», он забивал в победном финале Кубка чемпионов в ворота «Баварии», а спустя несколько месяцев принес «драконам» Межконтинентальный кубок, отправив в ворота «Пеньяроля» победный мяч в овертайме. Рабаха признали лучшим игроком того матча, за это полагался в подарок автомобиль. И что сделал Маджер? Продал машину и разделил деньги между товарищами по команде. У Алжира были суперигроки и до Рияда Мареза, причем успехи Маджера даже весомее, вот только вспоминают его только на родине, да и то часто ставят ниже Лахдара Беллуми, который в Европе себя испытать постеснялся или побоялся.

Тренер

Эктор Купер (Аргентина)

Тренеров оценивают по титулам, так уж повелось, но тут Эктору Куперу особенно нечем похвастать. А теперь представьте, что Фортуна включила аргентинца в свои планы, и он выиграл хотя бы часть из своих финалов. Купер дважды проигрывал в решающих схватках Лиги чемпионов с «Валенсией», уступал в финалах Кубка обладателей Кубков и Кубка Короля с «Мальоркой», остановился в шаге от Кубка Греции с «Арисом» и проиграл со сборной Египта финал Кубка Африканских Наций. А еще Эктор — серебряный призер чемпионатов Аргентины и Италии (дважды). Госпожа Удача его точно недооценила.