Вам здесь не рады! Кто лишний в клубах РПЛ?

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сегодня, 22:28

«Соккер.ру» составил целую команду из видных футболистов, которые кажутся ненужными в своих нынешних клубах.

Вратарь

Станислав Крицюк («Краснодар»; Россия)

«Краснодар» логично делает ставку на молодого воспитанника Матвея Сафонова, который не дает усомниться в своем таланте, но в запасе «быков» прозябает вратарь, который запустил карьеру в Португалии и еще недавно считался первым номером «Краснодара» и был кандидатом в сборную России. Крицюку помешали травмы, но еще прошлым летом ему стоило сменить прописку, ведь борьбы с Сафоновым за место в воротах не получилось: Станислав в этом сезоне принял участие в четырех матчах (три в Лиге Европы и один в РПЛ ). В июне у голкипера истекает срок контракта с «Краснодаром», уйдет свободным агентом, что упрощает поиски новой работы. Хочется верить, спортивные амбиции у Крицюка в наличии.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»; Россия)

По словам агента, у Смольникова есть предложения из России, Турции, Бельгии, а в мае защитника позовут еще и в МЛС . Оставаться в «Зените» Игорю точно не имеет смысла, ведь у Семака новый фаворит на позиции правого защитника — Вячеслав Караваев. При этом не исключено, что «Зенит» попытается оставить Смольникова, в качестве дублера опытный футболист полностью устраивает тренерский штаб, но Игорь должен понимать, что в «Зените» самые важные матчи будет играть не он. Нужно выбирать футбол.

Седрик Гогуа ( ЦСКА ; Кот-д`Ивуар)

Начал сезон в «Тамбове», за который успел забить «Спартаку», а потом перешел в ЦСКА , где очень быстро оказался в запасе. И это при всех проблемах, с которыми сталкивается армейская оборона. Виктор Ганчаренко зачехлил ивуарийца и больше доверяет не только Дивееву и Магнуссону, но и 17-летнему Карпову с Васиным. То ли клиент Селюка оказался настолько плох при ближайшем рассмотрении, то ли есть иные причины, которые держат Седрика в резерве. В любом случае, это неплодотворное сотрудничество.

Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина)

Маммана классно начал карьеру в «Зените», но все перечеркнула травма крестообразных связок. Вернуться в стартовый состав он уже не смог, пара основных центрбеков в «Зените» — опытные Иванович и Ракицкий, не дают шанса. Нет смысла талантливому и все еще молодому (24 года) защитнику протирать казенную амуницию на лавке. Эммануэлю стоило активно требовать трансфера или хотя бы аренды еще прошлым летом, парень потерял год, а чем больше длится простой — тем сложнее будет перезапустить карьеру.

Левый защитник «Рубина» (Степанов, Поярков, Самошников)

Это собирательный образ. В «Рубине» сразу три номинальных левых защитника: Данила Степанов, Николай Поярков, а также приглашенный этой зимой из «Торпедо» Илья Самошников. Отличная компания для преферанса! При этом в трех весенних матчах у Слуцкого слева в защите играл номинальный вингер Александр Зуев. Эти ребята себя вообще нормально чувствуют?

Полузащитники

Далер Кузяев («Зенит»; Россия)

У Кузяева через два месяца заканчивается контракт с «Зенитом», и это хорошо для Далера, ведь в этом сезоне он с первых минут сыграл всего лишь в четырех матчах РПЛ , хотя еще два года назад играл на чемпионате мира и по праву считался одним из сильнейших хавбеков России. Семак не может найти для Кузяева подходящую роль в «Зените» и вряд ли найдет, даже если клуб предложит Далеру продлить контракт на выгодных условиях. «Зениту» нужна качественная глубина состава, но Кузяев должен уйти, если ему дорога собственная карьера.

Яка Бийол ( ЦСКА ; Словения)

Бийол недоволен своим положение в ЦСКА , ведь он молод, талантлив и хочет побеждать, а в команде Виктора Ганчаренко лучший молодой футболист Словении носит звание «старший куда пошлют». Об этом говорят 14 выходов на замены в матчах РПЛ при всего лишь четырех матчах в стартовом составе. Хватит это терпеть!

Гус Тиль («Спартак»; Нидерланды)

Тиль, увы, не подошел «Спартаку», и теперь менеджмент «красно-белых» и сторона футболиста должны принять совместное мудрое решение, чтобы и Гуса не мучить, и интересы клуба защитить. Тиль молодой и вроде бы с головой на плечах, так что ставить крест на нем рано, но в футболе Тедеско голландец найти себя не может. Наверное, самым правильным будет отправить Гуса в аренду на весь следующий сезон, а потом смотреть по обстоятельствам — или продажа, или еще один шанс в «Спартаке».

Олег Шатов («Зенит»; Россия)

Шатов исчерпал себя в «Зените», вот и Роман Широков с этим согласен. После сильного сезона 2015/16, когда Олег играл мощно и последовательно, у российского полузащитника наступила стагнация с элементами деградации. Или даже наоборот. Продление контракта не нужно ни футболисту, ни клубу.

Нападающие

Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина)

За Ригони обидно, ведь парень точно умеет играть в футбол, но в «Зените» чаще симулировал это умение, чем включался по-настоящему. Впрочем, не только в «Зените», ведь аргентинца дважды посылали в Серию A на стажировки, но и «Аталанта», и «Сампдория» возвращали Эмилиано обратно в середине сезона. Чемпионам России такой легионер тоже не нужен, особенно в свете грядущих изменений в лимите.

Андре Шюррле («Спартак»; Германия)

От Шюррле осталось только имя и воспоминания о том, что он чемпион мира. В остальном пусто-пусто. Андре впечатлил по первым матчам в «Спартаке», но быстро скатился в привычную колею из травм, болезней и слишком «правильного» питания. К счастью, москвичи взяли немца у «Боруссии» в аренду, так что теряют только 3 миллиона евро, выброшенных на зарплату.