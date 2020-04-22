ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

Варианты для «Спартака»: ФНЛ, продажа или выживание

вчера, 21:27
00:00 / 00:00

Судьба московского клуба решалась в международной войне. Детали – на «Соккер.ру». 

Цены на газ и нефть, как и спрос на энергоносители, влияют на всех в России. Это дороги, больницы, школы. Цена на нефть это не только продукты, но и курс доллара с евро – следовательно, стоимость импортных товаров, а их много. 

Цены на нефть также влияют на состояние главного спонсора «Спартака» и их владельцев. Все в одной лодке – и клуб, и россияне. И за последние недели довелось прочитать немало прогнозов, что «Лукойл» как частную компанию планировали обнулить.  

Это точно привело бы к последствиям для Алекперова и Федуна – двух главных владельцев «Спартака», поэтому давайте разберем все варианты по порядку, от худшего к терпимому. Спойлер – идеальных развязок не осталось.  

Банкротство и вылет в ФНЛ 

- чтобы полностью развалить «Спартак» финансово, нужно отправить его в руки человеку, перед которым такая цель будет поставлена. Это точно не нынешние владельцы клуба, и такой добрых дел мастер должен быть настолько наглым, чтобы пойти против фанатов клуба;  

- для операции «Ликвидация» клуб должен прийти в пакете с генеральным спонсором, чтобы можно было резко перекрыть вентиль финансирования и отправить «Спартак» в ФНЛ. Пока у «Лукойла» привычный совет директоров – предпосылок для развала нет;  

- «Лукойл» был против срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а государственные нефтяники подтолкнули Москву к нефтяной войне с Саудовской Аравией. В условиях сокращения спроса на нефть и пандемии пришлось резко капитулировать; 

- Федун открыто злорадствует над инициаторами войны, сравнив новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром. Пожалуй, слишком смело, но занял дерзкую позицию изначально – с цифрами и фактами объяснил, почему поражение РФ неизбежно. Оказался прав, в нефтянке разбирается лучше, чем в футболе;  

- следовательно, раз война проиграна и даже капитуляция не принесла роста цен на нефть, вряд ли появится желание передать частный «Лукойл» в руки людям, что сделали ставку, ошибочность которой уже признали, взяв на себя не только старые обязательства, но и «штрафные санкции». Война оказалась дорогим удовольствием;  

- хотя владельцы «Спартака» в армии проигравших, одновременно открыто выступили против идеи разозлить шейхов. Странно казнить тех, кто предостерегал от ошибки. Но слишком бурно «Лукойлу» радоваться не стоит, ведь нечему – цена не нефть ужасно низкая и до конца года не вырастет так, как бюджету и компании нужно.  

Вместе с тем, сейчас вряд ли пойдут в атаку на спонсора «Спартака». Если забрать компанию, то можно стать во главе провала. Вероятность банкротства клуба и вылета в ФНЛ по финансовым причинам заметно упала за последние полторы недели. 

Продажа другому владельцу  

- хотя проигранная война подтверждает оценки владельцев «Лукойла», у них нет индульгенции. Возможно, им будут мстить за то, что такие умные, поэтому Алекперову и Федуну лучше быть владельцами «народной команды». Это не прямая защита, конечно, но статус;  

- заявления, что «Спартак» подешевел из-за кризиса – бред. Не дешевеет то, что стоит ноль рублей. Андрей Федун оценивал клуб и стадион в миллиард долларов, но эта сумма взята с потолка. Не найдете в кризис человека, который настолько любит «Спартак», что возьмет на себя ответственность в условиях, когда все меняется каждую неделю;  

- отсутствие покупателей учтите – Усманов, Абрамович и Авен не включились, даже когда не было кризиса и пандемии. Отсутствие цены помним – Федун планировал в 2023 отдать клуб вместе с ареной фанатам. А теперь еще и возникает вопрос, будет ли футбол спортом с заполненными трибунами? В таких условиях никто не рискнет выкупить «Спартак»; 

- у московского клуба есть политический вес. Когда Федун строил арену, то мэр Москвы частенько светился рядом, а сейчас этот князь растет в цене. На мобильном телефоне главы МИД РФ красуется знакомый всем ромб. Так просто взять и убить «Спартак» нельзя. Тут и до народных протестов в сердце столицы недалеко. И фанаты футбола, как помнят власти по 2002 году, не белые и пушистые; 

- даже если кто-то планирует выудить у Федуна и Алекперова акции «Спартака», то такой человек должен рисковать сотнями миллионов евро в ближайшие годы, чтобы удержать клуб на плаву и развить его. Приходить, чтобы стать символом провала, на фоне которого нынешние турнирные качели покажутся райскими сезонами, никто не хочет. 

Владеть «Спартаком» — неблагодарная работа, Федун подтвердит. Так что продажа тоже маловероятный вариант, особенно с учетом кризиса и необходимости тупо вкачивать в клуб деньги. Сама идея передачи команды фанатам выросла из отсутствия реальных предложений.  

Выживание и урезание расходов 

- по этому пути уже идут. Федун загодя попросил Цорна набрать молодых ребят, продав старых. У «Спартака» есть люди, что могут играть в одном клубе 3-4 года. Кроме того, молодые футболисты выгоднее, чем старые, их цена может вырасти после кризиса;  

- владелец «Спартака» уже говорил о пересмотре правил финансового фэйр-плей. С такими просьбами к УЕФА обратятся многие клубы, ведь расходы у грандов намного выше, а доходы упали сильнее, чем у клубов РПЛ. Возможны каникулы или заморозка проверок, возможен новый закон, что позволит проще закачивать деньги в клубы; 

- Федун предупредил, что придется сокращать зарплаты, хотя сделать это в условиях нового лимита, когда нужно отпустить Мельгарехо, но платить Гулиеву, сложно. Также очевидно, что трансферные суммы будут скромными, хотя нужно отметить – «Спартак» никогда и не тратил на новичков столько, как «Зенит»;  

- выживание не значит, что меняется место «Спартака» в иерархии. Если «Арсенал», «Крылья Советов» и «Тамбов» могут в один день просто исчезнуть, то для «Лукойла» траты на футбол – стаканчик воды с моря. Море становится мельче при цене нефти в 20-25 долларов за баррель, но тут и сами виноваты, и пандемия вмешалась;  

- зато «Спартаку» есть куда сокращать расходы. Поскольку основная их часть – зарплаты футболистов, то нужно пересматривать контракты. Если бы у грандов хватило ума вступить в сговор, а не перехватывать друг у друга игроков, доплачивая наверх, то могли бы срезать «лимитную надбавку» прямо сейчас в условиях кризиса. 

В таком случае для «Спартака» мало бы что изменилось. Клуб может позволить себе трансферы за 5-8 млн евро. Команда и так полностью зависела от спонсора, который пока владельцев не сменил. «Спартак» останется вторым клубом России по бюджету. Передача ЦСКА инвестиционному банку не значит, что Гинеру выдадут 60 млн евро на трансферы, газ тоже подешевел – «Зенит» не будет шиковать. 

Поэтому «красно-белые» там, где были, просто вместе со всеми станут беднее. Мультимиллионеру «выживать» проще, чем людям с доходом в пару десятков тысяч рублей. Поэтому если спокойно проанализировать ситуацию и учесть, что Федун в нефтяной войне оказался единственным, кто сразу назвал вещи своими именами – честно говоря, неожиданная, но уместная смелость, то пока «Спартак» ближе к обычному финансовому благополучию с сокращением ненужных расходов, нежели к коллапсу и банкротству.  

Причем в новых условиях вряд ли переход клуба под крыло нового владельца будет уместным, даже если сыграет этот маловероятный сценарий. Хотя бы потому, что мировой кризис и пандемия показали – сильных менеджеров на планете почти нет. Все только притворялись мощными, жесткими и всезнающими мастерами сложных комбинаций, а сейчас выживают и не успевают реагировать.  

Федун точно не везунчик в футболе – смотрим в таблицы турниров, там все написано, но следующий владелец может быть хуже. Например, кто из фанатов готов променять «Лукойл» на Червиченко 2.0? Вряд ли найдется много желающих. Нефть сильно подешевела, ее негде хранить и спрос упал, что бьет по всей России, но оборот у спонсора такой, что на «Спартак» денег хватит.   

В УЕФА вспомнили шикарный гол Бесчастных сборной Чехии на Евро-96
Вчера, 20:13 ВидеоКомментарии7
Погба сыграл в футбол с мамой
Вчера, 08:18 ВидеоКомментарии5
Моуриньо спас одноклубника из горящей машины в 1986 году
21 апреля Комментарии8
Сборная России показала гол Торбинского на Евро-2008 в 8-битном стиле
19 апреля ВидеоКомментарии12
Евсеев: «Среди футболистов неверующих почти не встречал»
18 апреля ФотоКомментарии10
Последний перебежчик. Подвел и ЦСКА, и «Спартак»
18 апреляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:33
да ничего не будет со Спартаком вашим. Ну урежут бюджет, как и все остальные.

Будут и дальше покупать третьесортных иностранцев и сливать еврокубки. Как и до кризиса
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 14:05
Согласен с большинством, место спартака в ФНЛ. Если их раформируют, то станет скучно, зато без позора.
leopit
leopit
сегодня в 13:20
Только пердив,только очищение....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:51, ред.
Я против того, чтобы СпаМ окунулся в ФНЛ.по любым причинам.
На соккере станет скучнее. Пропадут комментарии мясных, которые вызывают смех, а смех продлевает жизнь.)))))).
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 12:33
Нельзя не посочувствовать спартаковским болельщикам - и с Федуном с лукойловскими нефтебаксами непруха, только и остаётся, что перетряхивать пыль с трофеев эпохи СССР и лихих 90-стых, а без него - прямая дорога в пердив...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:58
Наконец то жизнь ставит всё на свои места, предлагаю вариант с ФНЛ.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:10
Скорее всего будет - выживание, как сказал Федун.
makkie
makkie
сегодня в 11:00
Немножечко провокаций, да?
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:26
Даже если в нашем футболе будет совсем плачевная ситуация, Спартак останется на плаву. Готов спорить на что угодно.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:41
Бред полный!
RUSTY8
RUSTY8 ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 09:35
Это и к лучшему. Через тернии...могет всех этих некомпетентных упырей свергнут
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:21
Вывод- беднее станут все, и Спартак в этом списке не самый бедный, а до фнл надо ну очень сильно постараться.
yasukuni
yasukuni ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 08:41, ред.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 08:31
    спрос на нефть и газ будет и дальше, это не банковская сфера, кот может в миг обнулиться, поэтому посмотрим...а на счет лично Федуна, то он, когда выступил против сделки опек+, спровоцировал пандемию, типа когда карантин закончится, то и цены на нефть стабилизируются )
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 07:59, ред.
    Тоже самое можно написать про любой другой клуб России, который финансируется за счет нефти, газа и вливаний из банковских сфер.
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 07:59
    Игорь Иванович давно метил подобрать под себя Лукойл.
    Оно и понятно- Юкос взял, Башнефть взял, ТНК- ВР взял да и по мелочи еще кой-чего.
    Но тут проблемка- случилось пускай временное, но очень неприятное перепроизводство нефти относительно спроса. К тому же и санкции ещё. А они очень болезненны для Роснефти. Один из вариантов сокращения поставок нефти на мировые рынки, который
    рассматривают США, - это введение эмбарго на часть нефти из России.
    Конечно, для этого формальных предлогов у Белого дома предостаточно, но, если И.И. даст еще один повод прямо или косвенно, то уже никакие акционеры Роснефти типа ВР или малазийской Petronas не помогут. Невыгодно сегодня забирать Лукойл. Стрёмно и цены на нефть низкие. Хотя, конечно, обязательства по контракту с Китаем давят. Из 270- миллиардного в долларах контракта 60 миллиардов долларов получили авансом, но поставками нефти еще Роснефть не покрыла, а сколько еще при таких ценах нефти надо поставить?
    Даже нынешнее сокращение в рамках ОПЕК+ грозит потерей старых месторождений Западной Сибири. Большинство из них принадлежит Роснефти.
    Великий нефтяник чешет репу. Тут речь не только о судьбе Лукойла и Спартака, а о судьбах России и всего российского футбола. ИМХО.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 06:18, ред.
    Зубдалов объявился все вести про Спартак "отметил").
    Всем плохо. "Лучший менеджер" грызет кость с госкорпорации, так что с автором про "все только притворялись мощными, всезнающим мастерами" -согласен. Плохо Спартаку, плохо будет всем. Все взаимосвязано. Хотя почему плохо? Хреново уже).
    Худеемс!).
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:49
    жизнь продолжается, всё спокойно
    mortid
    mortid
    сегодня в 00:21, ред.
    А почему нет варианта типа смены власти с питерских на московских? :D Тогда Зенит сразу на историческое его место, пердив и дальше, ниже плинтуса, Спартак чемпион.
    mortid
    mortid ответ RUSTY8 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    При низких ценах на нефть вся страна обанкротится ))))))) а он про Спартак.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:13, ред.
    Еденица, меньше нет
    Faustello
    Faustello
    вчера в 23:05, ред.
    Слог, смысл и аргументация имеют природу сходную с расстройством психосоматики.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 22:40
    Не понимаю, о чем речь.
    У руля Спартака Алекперов(состояние 24,2 млрд.долл) и Федун (состояние 10,2 млрд долл.)
    О каких финансовых трудностях идет речь? Да могут урезать бюджеты. Но урежут все клубы.
    К примеру у Галицкого состояние 3,44 млрд долларов, однако никто не говорит что Краснодар собирается в ФНЛ.
    У Спартака, несмотря на нестабильность выступлений, вполне высокие доходы.
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 22:30
    Первый вариант идеален. Хотя есть ещё вариант, что Федун отдаст клуб фанатам - но там просто расформирование, фанатская драка между собой, а оставшиеся будут играть в любительской лиге
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:58
    все за фнл))) но будет скучновато)))
    Clavан
    Clavан
    вчера в 21:56
    В ФНЛ можно обдумать свою игру, банщика нового найти и собраться силами.
    wingback
    wingback
    вчера в 21:55
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 21:38
      Почему закрыли коммент под спойлер? Автор статьи пишет о возможности Спартака вылететь из Премьеры. Я с ним согласился, что пора им в Пердив. Где криминал?
      13ROS13
      13ROS13
      вчера в 21:37
      Лучший вариант ФНЛ, жалко все-таки, клуб столько потешил.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 21:32
      Ни хрена не понял ,но очень интересно!.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100