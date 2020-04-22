Варианты для «Спартака»: ФНЛ, продажа или выживание

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вчера, 21:27

Судьба московского клуба решалась в международной войне. Детали – на «Соккер.ру».

Цены на газ и нефть, как и спрос на энергоносители, влияют на всех в России. Это дороги, больницы, школы. Цена на нефть это не только продукты, но и курс доллара с евро – следовательно, стоимость импортных товаров, а их много.

Цены на нефть также влияют на состояние главного спонсора «Спартака» и их владельцев. Все в одной лодке – и клуб, и россияне. И за последние недели довелось прочитать немало прогнозов, что «Лукойл» как частную компанию планировали обнулить.

Это точно привело бы к последствиям для Алекперова и Федуна – двух главных владельцев «Спартака», поэтому давайте разберем все варианты по порядку, от худшего к терпимому. Спойлер – идеальных развязок не осталось.

Банкротство и вылет в ФНЛ

- чтобы полностью развалить «Спартак» финансово, нужно отправить его в руки человеку, перед которым такая цель будет поставлена. Это точно не нынешние владельцы клуба, и такой добрых дел мастер должен быть настолько наглым, чтобы пойти против фанатов клуба;

- для операции «Ликвидация» клуб должен прийти в пакете с генеральным спонсором, чтобы можно было резко перекрыть вентиль финансирования и отправить «Спартак» в ФНЛ . Пока у «Лукойла» привычный совет директоров – предпосылок для развала нет;

- «Лукойл» был против срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а государственные нефтяники подтолкнули Москву к нефтяной войне с Саудовской Аравией. В условиях сокращения спроса на нефть и пандемии пришлось резко капитулировать;

- Федун открыто злорадствует над инициаторами войны, сравнив новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром. Пожалуй, слишком смело, но занял дерзкую позицию изначально – с цифрами и фактами объяснил, почему поражение РФ неизбежно. Оказался прав, в нефтянке разбирается лучше, чем в футболе;

- следовательно, раз война проиграна и даже капитуляция не принесла роста цен на нефть, вряд ли появится желание передать частный «Лукойл» в руки людям, что сделали ставку, ошибочность которой уже признали, взяв на себя не только старые обязательства, но и «штрафные санкции». Война оказалась дорогим удовольствием;

- хотя владельцы «Спартака» в армии проигравших, одновременно открыто выступили против идеи разозлить шейхов. Странно казнить тех, кто предостерегал от ошибки. Но слишком бурно «Лукойлу» радоваться не стоит, ведь нечему – цена не нефть ужасно низкая и до конца года не вырастет так, как бюджету и компании нужно.

Вместе с тем, сейчас вряд ли пойдут в атаку на спонсора «Спартака». Если забрать компанию, то можно стать во главе провала. Вероятность банкротства клуба и вылета в ФНЛ по финансовым причинам заметно упала за последние полторы недели.

Продажа другому владельцу

- хотя проигранная война подтверждает оценки владельцев «Лукойла», у них нет индульгенции. Возможно, им будут мстить за то, что такие умные, поэтому Алекперову и Федуну лучше быть владельцами «народной команды». Это не прямая защита, конечно, но статус;

- заявления, что «Спартак» подешевел из-за кризиса – бред. Не дешевеет то, что стоит ноль рублей. Андрей Федун оценивал клуб и стадион в миллиард долларов, но эта сумма взята с потолка. Не найдете в кризис человека, который настолько любит «Спартак», что возьмет на себя ответственность в условиях, когда все меняется каждую неделю;

- отсутствие покупателей учтите – Усманов, Абрамович и Авен не включились, даже когда не было кризиса и пандемии. Отсутствие цены помним – Федун планировал в 2023 отдать клуб вместе с ареной фанатам. А теперь еще и возникает вопрос, будет ли футбол спортом с заполненными трибунами? В таких условиях никто не рискнет выкупить «Спартак»;

- у московского клуба есть политический вес. Когда Федун строил арену, то мэр Москвы частенько светился рядом, а сейчас этот князь растет в цене. На мобильном телефоне главы МИД РФ красуется знакомый всем ромб. Так просто взять и убить «Спартак» нельзя. Тут и до народных протестов в сердце столицы недалеко. И фанаты футбола, как помнят власти по 2002 году, не белые и пушистые;

- даже если кто-то планирует выудить у Федуна и Алекперова акции «Спартака», то такой человек должен рисковать сотнями миллионов евро в ближайшие годы, чтобы удержать клуб на плаву и развить его. Приходить, чтобы стать символом провала, на фоне которого нынешние турнирные качели покажутся райскими сезонами, никто не хочет.

Владеть «Спартаком» — неблагодарная работа, Федун подтвердит. Так что продажа тоже маловероятный вариант, особенно с учетом кризиса и необходимости тупо вкачивать в клуб деньги. Сама идея передачи команды фанатам выросла из отсутствия реальных предложений.

Выживание и урезание расходов

- по этому пути уже идут. Федун загодя попросил Цорна набрать молодых ребят, продав старых. У «Спартака» есть люди, что могут играть в одном клубе 3-4 года. Кроме того, молодые футболисты выгоднее, чем старые, их цена может вырасти после кризиса;

- владелец «Спартака» уже говорил о пересмотре правил финансового фэйр-плей. С такими просьбами к УЕФА обратятся многие клубы, ведь расходы у грандов намного выше, а доходы упали сильнее, чем у клубов РПЛ . Возможны каникулы или заморозка проверок, возможен новый закон, что позволит проще закачивать деньги в клубы;

- Федун предупредил, что придется сокращать зарплаты, хотя сделать это в условиях нового лимита, когда нужно отпустить Мельгарехо, но платить Гулиеву, сложно. Также очевидно, что трансферные суммы будут скромными, хотя нужно отметить – «Спартак» никогда и не тратил на новичков столько, как «Зенит»;

- выживание не значит, что меняется место «Спартака» в иерархии. Если «Арсенал», «Крылья Советов» и «Тамбов» могут в один день просто исчезнуть, то для «Лукойла» траты на футбол – стаканчик воды с моря. Море становится мельче при цене нефти в 20-25 долларов за баррель, но тут и сами виноваты, и пандемия вмешалась;

- зато «Спартаку» есть куда сокращать расходы. Поскольку основная их часть – зарплаты футболистов, то нужно пересматривать контракты. Если бы у грандов хватило ума вступить в сговор, а не перехватывать друг у друга игроков, доплачивая наверх, то могли бы срезать «лимитную надбавку» прямо сейчас в условиях кризиса.

В таком случае для «Спартака» мало бы что изменилось. Клуб может позволить себе трансферы за 5-8 млн евро. Команда и так полностью зависела от спонсора, который пока владельцев не сменил. «Спартак» останется вторым клубом России по бюджету. Передача ЦСКА инвестиционному банку не значит, что Гинеру выдадут 60 млн евро на трансферы, газ тоже подешевел – «Зенит» не будет шиковать.

Поэтому «красно-белые» там, где были, просто вместе со всеми станут беднее. Мультимиллионеру «выживать» проще, чем людям с доходом в пару десятков тысяч рублей. Поэтому если спокойно проанализировать ситуацию и учесть, что Федун в нефтяной войне оказался единственным, кто сразу назвал вещи своими именами – честно говоря, неожиданная, но уместная смелость, то пока «Спартак» ближе к обычному финансовому благополучию с сокращением ненужных расходов, нежели к коллапсу и банкротству.

Причем в новых условиях вряд ли переход клуба под крыло нового владельца будет уместным, даже если сыграет этот маловероятный сценарий. Хотя бы потому, что мировой кризис и пандемия показали – сильных менеджеров на планете почти нет. Все только притворялись мощными, жесткими и всезнающими мастерами сложных комбинаций, а сейчас выживают и не успевают реагировать.

Федун точно не везунчик в футболе – смотрим в таблицы турниров, там все написано, но следующий владелец может быть хуже. Например, кто из фанатов готов променять «Лукойл» на Червиченко 2.0? Вряд ли найдется много желающих. Нефть сильно подешевела, ее негде хранить и спрос упал, что бьет по всей России, но оборот у спонсора такой, что на «Спартак» денег хватит.