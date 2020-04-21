Дуглас Коста посоревновался в скорости с картом

1587458577

21 апреля 2020, 11:42

Хавбек «Ювентуса» показал свою стартовую скорость. Футболист смог обогнать свою девушку Наталью Феликс, которая управляла картом. После этого он обратился к пилоту «Формулы-1» Шарлю Леклеру, предложив и ему посоревноваться в скорости.

Дуглас Коста против Натальи Феликс. Эта неделя непревзойденная. Шарль Леклер, ты следующий.

Недавно нападающий «Челси» Оливье Жиру ответил на колкое заявление форварда «Реала» Карима Бензема, который сравнил уровень Жиру с картингом, а свой — с «Формулой-1».