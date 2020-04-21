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Дуглас Коста посоревновался в скорости с картом

21 апреля 2020, 11:42

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста показал свою стартовую скорость. Футболист смог обогнать свою девушку Наталью Феликс, которая управляла картом. После этого он обратился к пилоту «Формулы-1» Шарлю Леклеру, предложив и ему посоревноваться в скорости.

Дуглас Коста против Натальи Феликс. Эта неделя непревзойденная. Шарль Леклер, ты следующий.

Недавно нападающий «Челси» Оливье Жиру ответил на колкое заявление форварда «Реала» Карима Бензема, который сравнил уровень Жиру с картингом, а свой — с «Формулой-1».

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 14:31
Обгонит трамвай в резиновых сапогах
S.L.I.P.
S.L.I.P.
21 апреля в 13:03
еще и в сланцах. ппц
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 12:01
Креативит)))
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:53
теперь погребняк ответит))))ждём)))
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 11:43, ред.
Жжет Дуглас Коста.)))
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